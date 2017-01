Dha Yurt Bülteni- 7

KONYA'DAN İZMİR'E GELEN KIRGIZ VE UYGUR 3 AİLE GÖZALTINDA - EK



1)İZMİR'DE EŞYASIZ EVDE SAKLANMIŞLAR



İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle ilgili İzmir'de üç aileye yönelik yapılan operasyona ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 yetişkin erkek, 11 kadın ile birlikte 20 çocuktan oluşan toplam 40 kişinin emniyette tutulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin Uygur ve Doğu Türkistanlı oldukları, ancak üzerlerinde Kırgızistan ve Dağıtsan pasaportu ile kimliklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Henüz ifadelerinin alınmasına başlanmayan kişilerin, 15 gün önce Konya'dan İzmir'e geldikleri saptandı. DEAŞ ile bağlantılı oldukları öne sürülen bu ailelerin, İstanbul'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristin bağlantıda bulunduğu kişilerle ilişkili oldukları belirlendi. Ailelerin Konya'dan İzmir'e geldikleri andan itibaren de Terör ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin takibinde tutulduğu, saldırıdan sonra ise operasyonun düzenlendiği açıklandı. Bu arada gözaltına alınan kişilerle birlikte keskin nişancı tüfeğine ait, gece görüş özelliği de bulunan dürbün, palaska gibi askeri malzemeler ile sırt çantaları ele geçirildi. Yine bu kişilere ait pasaport ile kimliklerin de sahte olup olmadıklarına yönelik inceleme yapıldığı bildirildi.



EŞYASIZ EVDE GİZLENMİŞLER, HAZIR YEMEK YEMİŞLER



Gözaltına alınan ailelerin, İzmir'in Buca İlçesi'nde saklandıkları evleri de ortaya çıktı. Zanlıların, apartmanın en üst katında gizlendiği, dairenin panjurlarının sürekli kapalı olduğu tespit edildi. Ayrıca evde, sadece birkaç koltuk ile bir yatağın ve tek halının bulunduğu belirlendi. Zanlıların, operasyondan sonra sadece birkaç çocuk malzemesinin geride kaldığı evde, mutfakta yemek yapmak yerine, hazır gıdalar tükettikleri de ortaya çıktı. Operasyonun düzenlediği apartmanda oturan vatandaşlar da çocuklu ailelerin bulunduğunu bildiklerini, ancak hiç görmediklerini ifade etti.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Evin içinden görüntü



Anonslar



Haber: Taylan YILDIRIM-Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR



==========================================================



2)ADİL ÖKSÜZ, SAKARYA'DA 2 NOLU ŞÜPHELİ



SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik olarak iddianame hazırladı. İddianamede, terör örgütü başı Fetullah Gülen 1 nolu, Adil Öksüz ise 2 nolu şüpheli olarak bulunuyor.Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, bir başsavcı vekili ve 5 cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan bin 323 sayfa ve 90 ek klasörü bulunan FETÖ terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik iddianame tamamlandı. Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün gönderilecek olan askeri yapılanmaya yönelik iddianamede 121'i tutuklu 210 şüpheli bulunuyor. İddianamede bir numaralı şüpheli olarak terör örgütü ele başı Fetullah Gülen yer alırken, 2'nci şüpheli olarak ise Adil Öksüz bulunuyor. Adil Öksüz için FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasında TSK içerisinde hava kuvvetlerinden sorumlu imam olduğu ve terör örgütünün yöneticisi olduğu belirtiliyor.



İddianamede Adil Öksüz'ün terörist başı Fetullah Gülen'den aldığı talimat doğrultusunda FETÖ/PDY içerisinde 'Hava Kuvvetleri imamı' olarak askeri darbeyi teşebbüs girişimini yöneten kişilerden biri olduğuna dikkat çekilerek, Öksüz'ün Sakarya'da da terör örgütünün TSK içerisinde görev yapan bazı TSK mensuplarıyla görüşmeler yaptığı yer aldı. İddianamede Öksüz'le ilgili olarak, "Firari şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lideri terörist başı Fethullah Gülen'den almış olduğu talimat doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde TSK - Hava Kuvvetleri imamı olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilmek istenen silahlı askeri darbeye teşebbüs girişimini yöneten kişilerden olduğu, şüpheli Adil Öksüz'ün yakalanmasından sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasına müteakip sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararıyla salıverildiği" ifadeleri yer aldı.



3. sırada ise 15 Temmuz gecesi darbecilerle yaptığı whatsapp görüşmesinde şehrin bombalanması için uçak desteği isteyen 1'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Kurmay Albay Uğur Coşkun'un olduğu açıklandı.



Adil Öksüz hakkında 'Anayasayı ihlal, Adam Öldürmeye teşebbüs, Kamu malına zarar vermek, İşyeri dokunulmazlığını ihlal etmek, Hizmete mahsus eşyayı tahrip ve terk ve kaybetme, 6136 sayılı kanuna muhalefet, Genel güvenliği tehlikeye sokmak, Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' gibi 9 ayrı suçtan iddianame düzenlendi. İddianame bugün UYAP üzerinden davanın görüleceği Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilecek.



Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'nda FETÖ/PDY'ye yönelik olarak aralarında akademisyenler, siviller ve kamu görevlilerinin bulunduğu soruşturma ise halen devam ediyor.



Görüntü Dökümü



----------------------



Adliyeden görüntü



Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -



=====================================================



3)HDP ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ LEYLA BİRİLİK İÇİN TAHLİYE KARARI VERİLDİ



ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Birlik'in bulunduğu Silivri Cezaevinden bugün tahliye edileceği belirtildi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkında, Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Silivri Cezaevinde bulunan HDP'li Birlik'in, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldığı duruşmada, mahkeme Birlik hakkında tahliye kararı verdi. Duruşmayı izleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Birlik hakkında verilen tahliye kararından sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceğini söyledi.



Leyla Birlik'in yargılandığı davada hazırlanan iddianamede, Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme ve yönetme' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.



Öte yandan dün Şırnak'ta kontrol noktasında gözaltına alınan Leyla Birlik'in eşi Mehmet Birlik ilgili işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.



Sekvan KÜDEN-ŞIRNAK/DHA



==================================================



4)ŞIRNAKLILAR'IN YENİ YILDAN İMAR VE İHYA BEKLİYOR



ŞIRNAK'ta yaşayan vatandaşlar, 2016 yılında yaşanan olumsuzlukların bir daha yaşanmaması temmenisinde bulunurken, yeni yıldan da kentin yeniden imar edilerek vatandaşlarının mağduriyetinin giderilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Şırnak'ta evleri yıkılan vatandaşlar, geçtiğimiz yılda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kentin imar edilmesi ve zararlarının giderilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söyledi. Şırnak'ın, PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından terör saldırılarının yarattığı tahribattan kaynaklı yaralarının sarılması için Şırnaklı vatandaşlar, devlet ve hükümetten beklentilerini dile getirdiler. Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, yaklaşık 8 ay sokağa çıkma yasağı yaşandığını hatırlatarak, "Şırnak'ta 2016 yılı Mart ayından itibaren yaklaşık 8 ay süren bir sokağa çıkma yasağı oldu. Bu sokağa çıkma yasağı ile birlikte ilimizde birçok ev ve iş yeri kullanılamaz hale geldi ve yıkıldı. Artık çok şükür görüyoruzki Şırnak ilimizde operasyonlar bitti. Terör olayları bitti. Artık hükümetimizin ve devletimizin bu konuda çok güzel bir projesi olduğunu öğrendik. Biz de artık devlet ve vatandaş olarak el ele olmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Devletin vatandaşına, vatandaşında devletine çıkması lazım bu süreçte. Özellikle esnafın sorunların bir an önce giderilmesi, hasarların ödenmesi gerekiyor. İşsiz olan vatandaşlarımızın istihdam edilerek aile bütçelerine gelir getirilmesi gerekiyor. Bu konuda tabi ki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sağolsunlar çok canla başla çalışıyorlar. Gerek valilik, belediye, diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımız hep birlikte el, ele çalışıyorlar. İnşallah artık Şırnak'ın adı terörle değil de yapılan hizmetlerle ve güzel bir şehirle, üretim ile özellikle bizim sektörümüz olan arıcılıkla ön plana çıkacağına inanıyorum. Şırnak halkı her zaman sağduyulu ve devletine bağlı insanlardır. İnşallah bu geçen sürede yaşanan olayların izlerini en kısa sürede atıp, yeniden el ele verip güzel bir şehir meydana getireceğiz" dedi. Yeni yıl içerisinde kentin imar edilerek, alt yapısının tamamlanması beklentisi içerisinde olduklarını anlatan Aşan, "2017 yılındaki beklentilerimiz ise, yeniden yapılmış bir şehir, altyapısıyla, çarşısıyla, sokağıyla, yeniden meydana gelen projelerle, dünyaya örnek olacak bir şehir olsun istiyoruz. İnsanların gelir kaynağın olmasını istiyoruz. Artık terör olayların olmasını istemiyoruz. Burada kan, göç, gözyaşı istemiyoruz. Hatta dışardan göç almak istiyoruz. İş dünyasının buraya yatırım yapmaya çağırıyoruz. Dışarda imkanı olan Şırnaklıların tekrar ilimize geri çağırıyoruz. Hep birlikte el ele verelim ki Şırnakımız'ı yeniden ayağa kaldıralım ve şaha kaldıralım. Bölgemize, ülkemize yaraşır fert ve cemiyet olalım istiyoruz" diye konuştu. Yeşilay Cemiyeti Şırnak Şube Başkanı Turgay Birlik de, devletin yaptığı çalışmaların yeni yıl için umut verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Bundan hareketle biz bölge insanı olarak yaşanan nahoş hadiselerin, başta ülkemiz olarak toplumumuza ve milletimize hayırlara vesile olacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda el ele, gönül gönülle birliktelik ruhunu canlandırarak bu nahoş hadiselerin aşacağımıza inanıyorum. Beklentilerimiz büyüktür. Devlet büyüklerimizin özellikle bölgemize yaptıkları ve faaliyete geçirmekle çalışma yürüttükleri programlarına baktığımız zaman umudumuz var. Çok acı hadiselerden geçmemiz nedeniyle beklentilerimi de büyüktür. Bölge 2016 yılında büyük bir terör olayları ile yüz yüze kaldı. Bu nedenle vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için terörden doğan zararların karşılanması husussunda başta devlet ve hükümet büyüklerimiz olmak üzere ve ilgili makamlardan bu yaraların sarılmasını ve tazminatların ödenmesinde kolaylıkların sağlanmasını istiyoruz. Bunu da adil bir çerçeve ile yapılması hususunda milletimizin bir beklentisi var. Esnafımız zor bir süreçten geçmiştir. İflas noktasını aşmıştır. Şu an yoğun bakımda olan bir millet, toplum, halk, coğrafya maalesef bitkisel hayata geçmiştir. Bitkisel hayattan kurtarmak için biz vatandaş, sivil toplum kuruluşları olarak, toplumun tercümanlığını yapan makamlar olarak elimizden geldiği kadarıyla bu hususta devlet büyüklerimize projeksiyon görevini yapmak üzere projelerimizi oluşturduk. İlgili makamlara ulaştıracağız. İlgili makamlarında bu bölgeye biraz daha pozitif bir ayrımcılık yapılmasını talep ediyoruz. Desteklenme faaliyetlerin biraz daha esnafa yayılmasını ve daha fazla esnafın yararlanmasını talep ediyoruz."



Görüntü Dökümü



----------------------



-Habip Aşan ve Turgay Birlik'in konuşmaları



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -



==========================================================



5)SİVAS DEMOKRASİ PLATFORMU'NDAN REİNA SALDIRISI TEPKİSİ



SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi gerçekleştirilen silahlı terör saldırısına tepki göstererek, hükümeti eleştirdi.



Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanlığı yöneticilerinden Behçet İnan Şahin, parti binasında basın toplantısı düzenledi. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Şahin, Reiana'da gerçekleştirilen saldırının bağıra bağıra geldiğini belirterek, "Müslüman yılbaşını kutlamaz' propagandasını yapan sözde gazeteciler, gece gündüz tüm illerde gerici dernek ve vakıflar kanalıyla yılbaşı karşıtı dağıtılan bildiriler, cuma hutbesinde yılbaşı karşıtlığı üzerine yapılan açıklamalar ve tüm bu olanlara seyirci kalan yetkililerin tutumları bu katliamın iklimini yaratmıştır. Oysa ki yılbaşı kutlamaları bir Noel kutlaması olmayıp sadece yaşanılan bir yılın muhasebesinin yapıldığı, iyilik, barış ve mutluluk dileklerinin paylaşıldığı gün olarak bilinmelidir. Muktedirlerin iktidarı ise katliamın ardından her zaman olduğu gibi hiçbir sorumluluk üstlenmeden sanki başsağlığı dileyip taziyede bulunma makamıymış gibi davranarak kan revan içerisinde koltuklarında oturarak lügatlarında istifanın olmadığını bir kez daha göstermişlerdir" dedi.



Görüntü Dökümü:



----------------------------



-Toplantıdan görüntü



-Açıklama



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/SİVAS,



==================================================



6)ERZİNCAN'DAKİ KAZALAR MOBESE'DE



ERZİNCAN kent merkezinde dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.



Erzincan Emniyet Müdürlüğü, geçen Aralık ayında kent merkezinde meydana gelen trafik kazalarının MOBESE kayıtlarını basınla paylaştı. Görüntülerde Cumhuriyet Meydanı Dörtyol Kavşağı'nda trafik kurallarına uymayan bir sürücünün neden olduğu kaza iki ayrı mobese kamerası tarafından kaydedildi. Diğer kazada yine aynı kavşakta iki aracın çarpısması sonucu meydana geldi. Kazalar maddi hasar ile ucuz atlatıldı.



Görüntü Dökümü



----------------------------



Dörtyol kavşağındaki kazanın iki ayrı kameraden görüntüsü



Aynı kavşaktaki bir başka kazanın görüntüsü



(Haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,



42MB/ 52 SN



======================================================



7)PANAROMİK ASANSÖRDE MAHSUR KALDILAR



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Kaleiçi Yat Limanı'na inişi kolaylaştırması için yaptığı panoramik asansör bozulunca yerli ve yabancı turistler mahsur kaldı.



Aralarında yabancı uyruklu engelli bir kadın ve kocasının da bulunduğu 5 kişinin bindiği asansör hareket ettikten kısa süre sonra arızalandı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte yerli ve yabancı turistlerin mahsur kaldığını görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Yarım saat mahsur kalan turistler, görevlilerin asansörü manuel yukarı çekmesiyle kurtuldu. Asansör önünde zafer işareti yapan turistler şaşkınlıklarını gizleyemedi.



Görüntü Dökümü



----------------------------------------------



-Görevlilerin asarsörü tamir etmeye çalışması



-Tepki göstermeleri



-Engelli çiftin iyiyiz işareti yapması



-Asansörden genel görüntü



// 21 MB // 39 SN//



Haber Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



=======================================================



8)TEKİRDAĞ'DA DENİZ KIYISINDA KADIN CESEDİ BULUNDU



TEKİRDAĞ'da deniz kıyısında 40 yaşındaki Sevda Gül'ün cansız bedeni bulundu. vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Gül'en cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'nde deniz kıyısında çöp toplayan yapan belediye temizlik görevlisi yerde bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine polisle birlikte gelen sağlık ekipleri bir kadının öldüğünü ve ilk incelemede vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadı. Polis yaptığı incelemede cesedin, Süleymanpaşa İlçesi 100 Yıl Mahallesi'nde ikamet eden 40 yaşındaki Sevda Gül'e ait olduğu belirledi.



Savcının talimatıyla Gül'ün cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları



-Savcının incelemeleri



-Deniz kenarındaki kadın cesedi



-Meraklı kalabalık vatandaşlar



-Cesedin tabuta konması ve cenaze aracına taşınması



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



=====================================================



9)TEKİRDAĞ'DA KADININ ÇANTASINI ALARAK KAÇAN KAPKAÇÇI TUTUKLANDI



TEKİRDAĞ'da yolda yürüyen bir kadının çantasının alarak kaçan şüpheli polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin kapkaç anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.



Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde alışverişe giden Vildan A., evine dönmek için yola çıktı. Bu sırada kadını arkasından takip eden Bayram C., kolundaki çantayı alarak kaçtı. Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan Vildan A., şüphelinin yakalanmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelinin Bayram C. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.



GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Şüphelinin kadının çantasını alarak kaçması çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın yolda yürürken, şüphelinin kadının çantasını alarak kaçtığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Güvenlik kamerasında olayın gerçekleşmesi



-Kadının çantasının alınması



-Şüphelinin kaçması



-Kadının kovalaması



(Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-