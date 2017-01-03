Dha Yurt Bülteni-7

REİNA KATLİAMCISININ EŞİ VE BAZI KİŞİLER KONYA'DA GÖZALTINDA (ek)



1)EMLAKÇILAR GÖZALTINDA



İstanbul'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin Konya'da kaldığı süre içinde temas kurduğu kişiler tek tek araştırılıyor.Eşi ve 2 çocuğu ile Konya'ya geçen kasım ayında gelen teröristin, kentin Selçuklu İlçesi'ndeki Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı.yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.DEAŞ'lı teröristin Konya'dan 15 Aralık günü otobüsle İstanbul'a gittiği ve burada kaldığı sürece katliam planları yapıp, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştirdiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



--------------------



Saldırganın kaldığı ileri sürülen evlerinden detay



Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



=========================================



2)REİNA SALDIRISINDA ÖLEN GURBETÇİ MESUT GÜRBÜZ, SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL Ortaköy'de gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi meydana gelen silahlı terör saldırısında yaşamını yitiren gurbetçi 28 yaşındaki Mesut Gürbüz, memleketi Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyünde toprağa verildi.



Almanya'dan tatil için geldiği İstanbul'da terör saldırısında yaşamını yitiren Mesut Gürbüz'ün cenazesi dün gece karayoluyla Gemerek ilçesine bağlı Eğerci köyüne getirildi. Gürbüz için köy meydanındaki merkez camisinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Gemerek Kaymamı Cuma Kılınç, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.



'DAMATLIK GİYDİREMEDEN KEFEN GİYDİRDİLER'



Mesit Gürbüz'ün annesi Narin Gürbüz, törende "Mesut'um yavrum ben kıyamazdım sana eller nasıl kıydı. Mesut'um kalk da ben yatayım yavrum. Damatlık giydiremeden teröristler kefen giydirdi. O teröristler girecek toprak bulamazlar inşallah" diyerek gözyaşı döktü. Gürbüz'ün dayısı Remzi Ekici ise, "Ağlamayın, teröristlerin ekmeğine yağ sürmeyin, sevindirmeyin. Bir Mesut ölür, bin Mesut dirilir" diye konuştu. Gürbüz'ün bazı yakınları da tabuta sarılıp öperek ağladı. Gürbüz'ün cenazesi Gemerek İlçe Müftüsü İhsan Öz'ün öğle vakti sonrası kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Köyden görüntüler



-Cenazenin alana getirilmesi



-Annesinin tabut başında sözleri



-Yakınlarının tabuta sarılmaları



-Törene katılanlar



-Cenaze namazının kılınması ve uğurlanışı



Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Hüsnü Ümit AVCI/GEMEREK(Sivas),



==================================================



3)İNTERNETTE 'REİNA GİBİ TARAYACAĞIM' YAZDI, GÖZALTINA ALINDI



GAZİANTEP'te bir kafede internet programı periscope üzerinden yayın yaparak, Reina gibi Gaziantep'te bir kafeyi tarayacağını söyleyen İlker G., polis tarafından gözaltına alındı. İlker G. gözaltına alınması sırasında, olayı öğrenen bazı vatandaşların saldırısına uğradı.



Olay, gece geç saatlerde İbrahimli Mahallesi'nde bulunan bir otelin alt katındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, İlker G. sosyal medya sitesi periscope üzerinden canlı yayın yaptı ve "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu. Yayını fark eden bazı kişilerin durumu polise ihbar etmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra İlker G.'nin bulunduğu adresi saptadı. Harekete geçen sivil polis ekipleri gittikleri kafede İlker G.'yi gözaltına aldı. Bu sırada kafede bulunanlar gözaltına alınma nedenini öğrenince İlker G.'ye hakaret edip tekme ve tokatla saldırdı.



Polis, üzerinde herhangi bir suç unsuru bulunmayan İlker G.'yi Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Yapılan araştırmada terör bağlantısına da rastlanmayan İlker G.'nin sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü:



----------------------



Şüphelinin gözaltına alınması



Şüpheliye vuranlar



Şüphelinin uzaklaştırılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP -DHA)



==========================================================



4)FETÖ'NÜN HAVA KUVVETLERİ PERSONELİNE 26 İLDE OPERASYON



KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Örgütün Hava Kuvvetleri'ne yönelik Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına askeri personelden itirafçı olanlar ifadelerinde, örgütün yapılanmasını anlattı. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve itirafçı olan askeri personelin verdiği ifadeler ve polisin yaptığı çalışmalar doğrultusunda örgütün Hava Kuvvetleri personelinden yeni isimler tespit edildi. Yapılan tespit ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından 84 kişi hakkında 'Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs, hükümete karşı isyan ve silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından yapılan fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon için harekete geçildi. Konya merkezli 26 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlara gözaltı işlemlerine başlandı.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Gözaltı işlemlerinin ise halen devam ettiği bildirildi.



Görtüntü Dökümü:



--------------



-Şüphelilerin hastaneye getirilmesi



-Şüphelilerden detay



Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )



=======================================



5)FETÖ'YE MADDİ DESTEK SAĞLAYAN 8 KİŞİ ADLİYEDE



ŞANLIURFA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüte maddi destek sağlamak suçundan gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde FETÖ/PDY terör örgütüne maddi destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu 8 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Gözaltındakilerin şubeden çıkarılması



Gözaltındakilerin adliyeye getirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 8 MB



===================================================



6)AKSARAY'DA BELEDİYE ÇALIŞANLARINA FETÖ OPERASYONU



AKSARAY'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında belediyede çalışan 3 mühendis ve 1 itfaiye eri gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 1 mühendis ve 1 itfaiye erinin ise arandığı bildirildi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından örgüte üye olduğu ileri sürülen Aksaray Belediyesi'nde görevli 4 mühendis ile 2 itfaiye eri hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Polis tarafından bu sabah şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Mühendisler Hüseyin A., Ali E., Vedat Y. ve itfaiye eri Fatih A. gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan Mühendis Mustafa K. ile itfaiye Mevlüt B.'nin aranmasının devam ettiği bildirildi.



Operasyonda evlerde yapılan aramalarda birçok belge, doküman ve bilgisayarlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler Aksaray Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Görüntü Dökümü:



--------------



-Şüphelilerin evlerine polisin girmesi



-Şüphelilerin eve baskın



-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, )



==========================================



7)SEYDİKEMER'DE KAR NAYLON SERALARI YIKTI



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nin yüksek kesimlerinde, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Bölgedeki 7 naylon sera, üzerindeki karın ağırlığını taşıyamayınca yıkıldı.



Seydikemer'in yüksek kesimlerinde geçen 27 Aralık'ta başlayarak aralıklarla 3 gün boyunca süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bekçiler Mahallesi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayan 7 naylon sera tamamen yıkıldı. Yıkılan seraların boş olması çiftçilerin tek tesellisi olurken, nisan ayında yapılacak fide dikimine kadar seraların tekrar inşa edileceği kaydedildi.



1.5 dönüm üzerine kurulu serası kar nedeniyle tamamen yıkılan Kemal Kebiz, 25 bin lira zarar oluştuğunu söyledi. Çok uzun yıllardır böyle bir kar yağışı görmediklerini anlatan Kebiz, seranın üzerinde yaklaşık 10 ton kar biriktiğini kaydetti. Nisan ayında yapılacak dikim için domates fidelerini sipariş ettiğini aktaran Kebiz, kendi serası gibi başka seraların da kar nedeniyle yıkıldığını belirtti.



BANKA BORÇLARI ERTELENECEK



Seydikemer Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yıkılan seralarla ilgili hasar tespit çalışmalarını tamamladı. 7 seranın kar nedeniyle hasar gördüğünü belirten yetkililer, tarım sigortası bulunan çiftçilerin zararlarının sigorta şirketleri tarafından karşılanacağı belirtti. Tarım kredisi kullanan vatandaşlardan talep gelmesi durumunda ise banka borçlarının ertelenmesi için gerekli girişimlerin yapılacağı kaydedildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



Yıkılan seraların genel detay görüntüsü



Çiftçilerin seraları gezmesinden görüntü



Kemal Kebiz ile röp.



(Haber- Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla),



==========================================================



8)MANAVGAT'TA TURİZM ÇARŞISI YIKILDI



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'ne bağlı Çolaklı Mahallesi'nde bulunan Coşkunlar Turizm Çarşısı kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.



Çolaklı Mahallesi oteller bölgesinde kaçak olduğu gerekçesiyle 2012 yılında yıkım kararı alınan Coşkunlar Turizm Çarşısı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Sabah saatlerde işyerlerinin önüne gelen dükkan sahipleriyle zabıtalar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Dükkan sahipleri, bölgede 300'den fazla işyerinin kaçak olduğunu ve onlara hiçbir şekilde tebligat yapılmadığını belirterek, yapılan yıkım işleminin tamamen siyasi olduğunu iddia etti. Zabıta görevlileri ise sadece emirleri uyguladıklarını, dükkanların kaçak olduğunu herkesin bildiğini ve mahkeme kararı olduğunu hatırlattı.



Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede, yıkımı engelleyemeyeceklerini anlayan işyeri sahipleri dükkanlarının içindeki malzemeleri aldı. Manavgat Belediyesi tarafından getirilen kepçelerle dükkanların yıkımı gerçekleştirildi. Kepçelerin işyerlerini yıkmalarını dükkan sahipleri üzüntülü bir şekilde izledi.



2012 YILINDAN BU YANA SÜRÜYOR



Çarşıyla ilgili ilk yıkım kararı 2012 yılında dönemin Çolaklı Belediyesi tarafından verildi. Dükkan sahiplerinin başvurduğu Antalya İdare Mahkemesi'nin ret kararını ve Bölge İdare Mahkemesi'nin onaylamasıyla kesinleşen yıkım için Manavgat Belediyesi tarafından geçen ekim ayında tebligat yapıldı. Dükkan sahiplerinin, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'den turizm sezonunun kötü gittiği gerekçesiyle yıkım için erteleme istemesi ve kasım ayında dükkanları boşaltacaklarını beyan etmeleri üzerine yıkım ertelendi. Bu sırada dükkan sahipleri yeniden yargıya başvurarak yürütmeyi durdurma istedi. Antalya İdare Mahkemesi başvuruyu reddedince karar kesinleşti.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Turizm çarşısından genel görüntü



Zabıtalarla işyeri sahiplerinin tartışması



Temizlik görevlisinin sokağı süpürmesi



İşyeri sahiplerinin dükkanlarının çatılarını koparması



Dükkanların yıkımı



04.53"



Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),



==================================================



9)ŞANLIURFA'DA, 154 KİLO 500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ



ŞANLIURFA'da, polisin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilin bagajında 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Otomobildeki ve önündeki diğer araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 154 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Polis, esrara el koyarken, otomobile önünde ilerleyen ayrı bir aracın eskortluk yaptığını saptadı. O aracı da durduran polis, esrarı batı illerine götürmeyi planlayan Tahir Y., Emine P., Engin B. ve Agit O.'yu gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Polis tarafından durdurulan otomobil



Otomobilde arama yapılması



Ele geçirilen esrar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer PINAR-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 15 MB



==================================================



10)SOSYAL MEDYA FENOMENİ AYŞE KURUCU, SAMSUN'DA AMELİYAT OLDU



SAMSUN'a gelen ve 10 yılda 25 ülke gezerek fotoğraflarıyla sosyal medya fenomeni olan 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, özel bir tıp merkezinde sırt yağlarını aldırdı. Ayşe Kurucu, "Korkum yok ama mutluluk var. Ayakta çok kaldığım zaman sırtlarım ve belim çok ağrıyordu. Düzeldiğim zaman çocukluğumdan beri hayalim İspanya, Çin ve Japonya'ya gitmek istiyorum" dedi.



Ayağı burkulduğu için Ayder Yaylası'nda bir çiftin aracına otostop çeken 60 yaşındaki Ayşe Kurucu, fotoğraf makinesini araçta unutunca biranda sosyal medyanın fenomeni oldu. Sosyal medya fenemoni olan Ayşe Kurucu, sırtındaki yağlardan kurtulmak için Samsun'da bulunan FBM Tıp Merkezi'de ameliyat oldu. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş'a ameliyat olarak sırtındaki fazla yağları aldıran Ayşe Kurucu, ameliyat öncesi yaptığı açıklamada "Ben, Samsun'da olmaktan çok mutluyum. Maviyle yeşilin buluştuğu yer. Operasyondan korkmuyorum. Yeterki yağlarımdan kurtulayım. Sırt bölgemdeki yağlardan dolayı çok ağrım oluyor. Sırtımda bir çuval gibi taşıyorum. İnşallah doktor beyin sayesinde iyi olacağım. Ben şu ana kadar 25 ülke gezdim. Çocukluğumdam beri İspanya'ya Çin ve Japonya'ya gitmek istiyorum" dedi.



Ayşe Kurucu'ya uygulayacağı operasyon hakkında bilgi veren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş, "Ayşe teyzenin sırt bölgesinde iki taraflı yağ birikimi mevcut. Birikimlerin aşağıya doğru yaptığı baskı ile Ayşe teyzede rahatsızlık ve ağrı hissi veriyor. Gerekli analizleri ve tetkikleri yaptıktan sonra bunun yağ birikintisi olduğuna karar verdik. Tedavi olarak da liposuction yöntemini tercih edeceğiz. Operasyonla yağ birikimini sırt bölgesinden uzaklaştıracağız ve orayı normal bir sırt haline getireceğiz. İnşallah Ayşe teyzeyi de oradaki ağrılarından kurtarmayı düşünüyoruzö diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. Hayati Akbaş'ın açıklamaları



-60 yaşındaki Ayşe Kurucu'nın açıklamaları



-Ameliyathanenin öndünden detay



-60 yaşındaki Ayşe Kurucu'nun ameliyata giderken el sallaması



(Süre: 02.08) - (Boyut: 68.71)



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



=========================================================



11)ZONGULDAK'TA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI



ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkıp 20 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü ve yanındaki eşi yaralandı.



Kaza, saat 10.30 sıralarında Zonguldak- İstanbul karayolunun 18'inci kilometresindeki Saka Köyü mevkisinde meydana geldi. 32 yaşındaki Metin Özdemir, eşi Funda Özdemir ile birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde muayene olduktan sonra 67 TB 138 plakalı otomobiliyle Ereğli'ye dönmek için yola çıktı. Metin Özdemir'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek bariyer ve korkuluk bulunmayan yoldan dereye uçtu. Sürücü ve eşi Funda Özdemir, derenin içinde ters dönen araçta sıkışarak yaralandı. Yaralı çift, AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Dereden çıkarılıp ilk müdahaleleri yapılan Özdemir çifti, daha sonra ambulansla muayene oldukları hastanenin acil servisine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Metin Özdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



----------



-Kurtarma çalışmaları



Yaralı kadına müdahale edilmesi



-Ambulansın hastaneye gelmesi



-Yaralı sürücünün ambulanstan indirilip acil servise götürülmesi



-Ambulanstaki sürücüye ait ayakkabı



-Derede ters dönen araç



-Jandarmanın inceleme yapması



-Kaza yeri



Süre: (04.09) Boyut: (255 MB)



Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,



============================================================



12)HIRSIZLIK YAPMAK İSTEDİĞİ EVİN BALKONUNDA MAHSUR KALAN HIRSIZI POLİS İNDİRDİ



ELAZIĞ merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta ikamet eden yaşlı bir çiftin kaldığı evin balkonununda giren hırsız mahsur kalınca, polis ekipleri tarafından yakalandı.



Merkez Nailbey Mahallesi Akın Sokak'ta yaşlı bir çiftin evine dün gece saat 23.30 sıralarında kimsenin olmadığını sanarak balkondan girmeye çalışan hırsız, yaşlı çift ile karşılaştı. Panik yaparak çıktığı balkondan inemeyen hırsız balkonda bir süre mahsur kaldı. Olayı fark eden mahalle sakinleri, polise haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, ikinci kattaki balkonda bekleyen hırsızı aşağı inmesini istedi. Hırsız balkondan inemeyeceğini söyleyince, polis ekiplerinin yardımıyla balkondan indirilen hırsız gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Hırsızlık vakası mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildiği görüldü.



Görüntü Dökümü



--------------------



-Balkonda duran hırsız ve yaşlı kadından detay



-Polisler ile hırsız arasında ki diyalog



-Hırsızın evden çıkarılması



-Genel ve detay görüntü



Haber-Kamera: Şahismail GEZİCİ/ELAZIĞ,



=======================================================



13)TEK BAŞINA DENİZ KEYFİ YAPTI



ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde oturan emekli öğretmen 70 yaşındaki İlhan Tural, güneşli havaya rağmen 12 derece sıcakta denize girip yüzdü.



Demre'ye bağlı Taşdibi Plajı'na gelen İlhan Tural, kıyafetlerini çıkararak deniz kıyısında bir süre ısınma hareketleri yaptı. Hava sıcaklığının 12, su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü denize giren İlhan Tural, bir süre yüzdü. Daha sonra kıyıya çıkan Tural, ısınma hareketleri yaptı ve güneşlendi.



Evli ve iki çocuk babası İlhan Tural, "Yazın yaylada olduğum için denize giremiyorum. Benim deniz mevsimim kasımda başlar, mayısta biter. Yarım saat yüzdüm. Hava güzel olunca yüzüyorum. Yazın yaylada, Toros Dağları'nda gezerim. Zirvelere çıkarım. 70 yaşında olduğum halde gayet sağlıklıyım. Hava çok güzel. Deniz çok güzel. Her taraf karla kaplı. Ben de burada rahatça yüzüyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------



Sahilden görüntü



İlhan Tural'ın sahile gelişi



Tural'ın denize girip yüzmesi



Tural'ın sahilde koşması ve ısınma hareketleri yapması



Tural'ın güneşlenmesi



RÖP: İlhan Tural



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),