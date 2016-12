Dha Yurt Bülteni-7

Kan bağışçısı FETÖ tutuklusuna, Kızılay'dan bronz madalya



TÜRK Kızılayı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağışı Merkezi tarafından en çok kan bağışı yapan kişilere ödül verildi. Ödül verilenler arasında bulunan FETÖ tutuklusu Abdurrahman Ergün Ulu'nun bronz madalyasını, oğlu Muhammed Ulu aldı ve kısa bir konuşma yaparak salondan ayrıldı.



Türk Kızılayı Birgül Gökmen Muğla Kan Bağış Merkezi, Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü'nde, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de en çok kan bağışı yapan bağışçıları altın, bronz ve gümüş madalya ile ödüllendirdi. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Konferans Salonu'ndaki törende 10 kez kan bağışı yapan 175 kişiye bronz madalya, 25 kez kan bağışı yapan 5 kişiye gümüş madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye altın madalya verildi.



Törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Koç, Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı ve aynı zamanda Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile kan bağışçıları katıldı.



Konuşma yapan Başkan Karakuş, derneğin ilk kuruluş amacının yaralı askerlere yardım olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, yardıma ihtiyaç duyan her insanın yanındadır. Kuruluşundan günümüze kadar geçen süre boyunca hizmetlerine devam eden Türk Kızılayı insanların başına gelen her türlü felakette insan acısını dindirmek için canla başla çalışmaktadır" dedi.



Vali Amir Çiçek ise, "Türk Kızılayı çok iyi örgütlenmiş bir teşkilatımız. Kimse bugünkü sağlık durumuna güvenmesin. Benim başıma bir şey gelmez demeyin. Kan bağışçılarımızı gönülden kutluyorum" diye konuştu.



TUTUKLU OLDUĞU İÇİN ÖDÜLÜ OĞLU ALDI



Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende FETÖ'den tutuklu Marmaris'te otel işletmecisi Abdurrahman Ergün Ulu'ya da bronz madalya beratı verildi. Babasının ödülünü İl Jandarma Komutanı Albay Özfidan'ın elinden alan Muhammed Ulu, "Bu madalyanın sahibi ben değil babam. Çok isterdim, kendisi bugün burada olsun. 6 ayda bir düzenli olarak kan verirdi. Yapılan baskın sonucu babamı 'darbeci ve FETÖ diyerek alıp götürdüler. 3 ay 24 gündür kendisi cezaevinde. Kanıt olarak evimizdeki iki adet kitabı gösterdiler. Bundan dolayı kendisi şu anda buraya gelemiyor. Bu olaya dikkat çekmek istedim. Medya bunların hiçbirini yazmıyor. Aklıma gelenleri söyledim. Birileri sesimi duysun diye sizin karşınıza çıktım. Bu ödül için Kızılay'a teşekkür ediyorum. Kan dökücü, darbeci olarak nitelendirilen, aynı kefeye konulan babama bu ödülü Kızılay veriyor, gerçekten teşekkür ederim" diye konuştuktan sonra salondan ayrıldı.



Batman'da, "Teröre lanet, şehitlere saygı" mitingi



BATMAN'da Memur-Sen İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen, "Teröre lanet, şehitlere saygı" yürüyüşünde katılan binlerce kişi, Türkiye Bayrakları ile yürüyerek, teröre tepki gösterirken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.



Memur-Sen İl Başkanlığı'nın organize ettiği, "Teröre lanet, şehitlere saygı" yürüyüşü, Batman Belediyesi önünden başladı. Binlerce kişinin biraraya geldiği ve Türk Bayrakları taşıdğı yürüyüşte sık sık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atıldı. Binlerce Batmanlı dev Türkiye Bayrağı'nın etrafında kenetlenerek, belediye binasından Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.



Burada konuşan Memur-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, PKK'nın bölgede yürüttüğü çukur siyasetini unutmayacaklarını belirterek, "Çözüm sürecini baltalayan PKK, çukur eylemleriyle birlikte bölge halkına unutayacakları eziyetler çektirmiştir. Evlerini başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemiz yaşanmaz hale gelmiştir. Çukur siyasetiyle itibar kaydeden PKK terör örgütü, son olarak güvenlik kuvvetlerimize yönelik önce Diyarbakır Bağlar'da, İstanbul-Beşiktaş'ta ve en son Kayseri'de sabah saatlerinde çarşı iznine çıkan er-erbaşları taşıyan araca bombalı saldırıda çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşlarımız kardeşlerimiz şehit olmuşlardır. Vatan, hukuk ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet bir gün kırılacaktır. Yurdumuza korku salmaya çalışanlar, elbet en kısa zamanda cezalarını çekeceklerdir. Ülkemiz insanlıktan nasibini almamış melun terör örgütleri tarafından dize getirilemeyecektir" dedi.



Bazı siyasi parti temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşte, "Benim için ölme, öldürme", "Biz Kürdüz, Biz Türküz, Biz Arabız, kardeşçe yaşayacağız", "Darbeleri gömdük, terörü de gömeceğiz" yazılı pankartları taşıyan vatandaşlar, terör örgütü PKK aleyhine sık sık slogan attı.



MHP Batman İl Başkanı Mehmet Açık da burada yaptığı kısa konuşmada, savaşların bile yiğitçe yapıldığını ifade ederek, "Savaşlar bile yiğitçe yapılır. Böyle kalleşçe olmaz. Masum çocukları öldürmekle olmaz. Dünyaya bağırarak, kardeşçe yaşamayı bütün dünyaya haykırıyoruz, kimse bizi bölemez. Gün gelecek, devran dönecek, destekledikleri terör örgütleri onlara dönecek. Biz kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Rus savaş gemisi Çanakkale'den geçti



RUS Donanması'na ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açıldı. Bugün saat 12.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan savaş gemisi, saat 13.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü'nden, 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisi, saat 13.30'da boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Van'da yoğun kar yağışı (2)



UÇAK SEFERLERİ İPTAL



Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bugün yapılması planlanan Türk Hava Yolları ile Pegasus Hava Yolları'nın Ankara, Adana ve İstanbul, Anadolu Jet'in Ankara ve İstanbul, SunExpress'in Antalya, İzmir seferleri karşılıklı iptal edildi.



Haber-Kamera: VAN



==================================================



Akseki'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor



ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde birkaç gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar etkisini yitirirken, kar kalınlığı bazı mahallelerde yer yer 1 metreyi geçiyor.



Akseki merkez ve bağlı mahallelerde 3 gün etkili olan kar yağışı etkisini kaybetti. Kent merkezinde kar kalınlığı 90 santime ulaşırken, Toros Dağları'nın eteklerindeki mahallelerde ise yer yer 1 metrenin üzerine çıktı. Bölgede belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, birçok mahalleye hala kara ulaşımı sağlanamıyor.



İlçe merkezine yaklaşık 19 kilometre uzaklıkta 700 rakımlı Geriş Mahallesi'ne de ulaşım sağlanamıyor. Bölge halkı ve burada faaliyet gösteren bir kereste fabrikasının çalışanları kendi imkanlarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Bakan Işık: Şehit vermeyi göze alamazsak bu topraklar bize kıyamete kadar vatan olmaz (2)



DONANMA KOMUTANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Donanma Komutanlığı'nın önünde tören mangasını selamlayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ile görüşürken ziyarete Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı. Fikri Işık daha sonra Poyraz Limanı'nda demirli bulunan MİLGEM Projesi kapsamında yapılan TCG Büyükada Korveti'ne geçti. Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri'nin en düşük radar görünürlüğüne sahip gemisini gezerek, subaylardan gemi hakkında bilgi aldı. Bakan Işık daha sonra Tersane Komutanlığı'na geçerek yapımı devam eden 'Reis' sınıfı denizaltılar hakkında bilgi aldı.



Baykal: Gazi meclis, yetim meclis olacak



CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, başkanlık sistemine ilişkin, "Bu kanun çıkarsa o gazi meclis, yetim meclis olacak. Herkes de bunun farkında" dedi.



CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bir partilinin ailesine taziye ziyareti yaptı, daha sonra da partililerle buluştu. Burada gündeme ilişkin konuşan Baykal, Suriye'de yanlış bir politikayla başlangıç yapıldığını ve o dönemde desteklenen grupların şu an Türkiye'ye karşı savaştığını söyledi. Baykal, "Suriye'de duruma hakim olan otoriteyi tahrip ettik, yani Esad'ı. Esad'ın gücü ortadan kalkınca bir sürü güç merkezi çıktı ve bunlar bize başladılar saldırılara. 'Biz onları destekleyelim, onlar başarıya ulaşsın' diye ABD ile kavga ettik, Rusya ile kavga ettik, Suriye ile Esad ile kavga ediyoruz, İran ile kavga ediyoruz. Böyle bir şeyin içerisine girdik" dedi.



'SURİYE'DEKİ TABLO ORTADA'



Bunun Türkiye'ye yakışmayan bir tutarsızlık olduğunu kaydeden Baykal, "Türkiye boş laf etmez. Bir şey söyledi mi arkasında durur. FETÖ'yü geliştiren sensin. PKK'yı himaye edip Güneydoğu'da bu kadar kökleşmesine sebep olan sensin. Bütün bunların sonucu değil mi bunlar? Hendekler öyle kazılmadı mı? Kazarlarken sen neredeydin? O silahlar yerleştirilirken ne yapıyordun? PKK'dan hatalar ortada, FETÖ'den ortada. Sen baştan getirdin, götürdün, yerleştirdin. Suriye'deki tablo ortada. Yani turizmin içine girdiği tablo ortada. Senin verilecek bir hesabın yok mu? Adam diyor ki şimdi 'Arkadaş bunların çaresini sizlere söylüyorum. Nedir çare? 'Başkanlık rejimi' diyor. ya kardeşim bu kadar hata yapan adam sen bir de çıkacaksın böyle bir şey istiyorsun ve bu millet bu kadar şaşkın mı ya? Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?" diye konuştu.



'ADI ÜSTÜNDE GAZİ MECLİS'



Baykal, şöyle devam etti: "Başkanlık rejimiyle ilgili olarak yapılacak halk oylamasında inşallah 'hayır' çıkacak. Milletimiz bir kere 'hayır' desin bakın her şey değişecektir. Mecliste bu konu konuşuluyor. Vicdan sahibi herkes biliyor ki biz haklıyız. Hiçbir siyasi konuda bu kadar haklı olunmamıştır. Bu kadar net bir yanlışla meclis karşı karşıya kalmamıştır. Yani meclise diyor ki 'kendi kendini inkar et' ki o meclis gazi meclis, en son gaziliği darbede kanıtladı. Daha önce milli mücadeleyi kazandı. Adı üstünde gazi meclis. Bu kanun çıkarsa o gazi meclis, yetim meclis olacak. Herkes de bunun farkında."



Bakan Arslan Sabuncubeli Tüneli'ni inceledi (3)



AKRABASIYLA KARŞILAŞTI



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa Valiliği'nin ardından yürüyerek ulaştığı Şehzadeler Belediyesi'ni ziyaret etti. AK Parti Manisa milletvekilleri de ziyarette yer aldı. Şehzadeler Belediyesi Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik'e görevinde başarı dileyen Bakan Arslan, ziyarette, belediye destek hizmet birimi bünyesinde çalışan anne tarafından akrabası Solmaz Aydın ile karşılaştı. Bakan Arslan, Solmaz Aydın'ı, Ankara'ya davet etti. Günün anısına Belediye Başkanı Çelik, Bakan Arslan'a, mesir sepeti ve Saruhanbey'in türbesinin simgeleyen, kentte Şehzadelik yapmış padişahların resminin bulunduğu bir plaket hediye etti. Bakan Arslan, daha sonra Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi'yi de ziyaret etti. Bakan Arslan, Yunusemre Belediyesi anı defterini imzaladı. Ziyarette Başkan Çerçi, Bakan Arslan'a günün anısına tezhip sanatının güzel bir örneğinin sergilendiği tablo ile kentin simgesi olan mesir macunu ve ürünlerinin yer aldığı çeşitli hediyeler takdim etti.



SERVİS SORUNUNA ÇÖZÜM



Bakan Arslan, daha sonra Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret ederek şoför esnafının taleplerini dinledi. Esnafın talebi üzerine kürsüye çıkan Bakan Arslan, "Her yapılan çalışmada bütün tarafların ihtiyaçları gözetilerek yol alınmalı. Taksiyi sınırsız yap, taksi esnafı mağdur olsun. Taksiye ihtiyaç çok. Daha az olacak şekilde sınırla vatandaş mağdur olsun. Dolayısıyla bizim böyle bir düsturumuz yok. Bizim bütün tarafları koruyacak düzenlemeler yapmamız gerekiyor ama Karayolu Taşıma Kanunu ve ona bağlı yönetmeliklerin hepsi hem vatandaşı hem de özellikle taşıyıcı esnafımızı koruyacak düzenlemeler içeriyor. 65 yaş üstü konusunda özellikle vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek ve hayatlarını kolaylaştırmak adına yaptığımız düzenlemeler. Ama bir düzenleme yaparken bir tarafı memnun ederken, diğer tarafı mağdur etmemeli. Onunla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla da konuştuk. Ankara'da hükümet olarak konuşacağız. Amaç herkesin hakkını koruyacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir düzenleme yapmak. Bugün burayı ziyaret etme sebebim; uzunca bir süredir Manisa ile İzmir arasında, günde yaklaşık 20 bin çalışan ve 20 bin de öğrencinin karşılıklı gidişi gelişi söz konusu. Çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ciddi bir mağduriyet vardı. Dolayısı ile tahsisli plakalar ile sıkıntının giderilmesi ve onların taşıma yapabilmesi adına bu haktan yararlanması ve 4S tescil belgesi ile yararlanabilmesi adına dün imzalanan genelge ile çözüme kavuştu. Sadece Manisa ve İzmir'in değil. Benzer şekilde birçok kişinin problemini çözdük" diye konuştu.



11 ay önce kaybolan avcıyı aramalar yeniden başladı



BARTIN'da, 11 ay önce çayda av tüfeği ile vurduğu ördeği almak isterken, akıntıya kapılarak kaybolan 32 yaşındaki Remiz Akardere'yi arama çalışmalarına yeniden başlandı.



Yanaz Köyü Kangahu Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, evli 3 çocuk babası Remzi Akardere, 20 Ocak 2016 tarihinde kuzeni 31 yaşındaki Hüseyin Akardere ile Kocaçay Çayı kenarında ördek avına çıktı. Remzi Akardere, Potbaşı mevkisinde çayın yüzeyinde vurduğu ördeği almak için suya girince akıntıya kapılarak kayboldu. Ankara ve Sakarya'dan gelen ekiplerin de katılımıyla yaklaşık 1 ay süren aramalarda Remzi Akardere bulunamadı.



Remzi Akardere'nin ağabeyi Sezgin Akardere, Bartın Valiliği'ne başvurarak kardeşinin bulunması için yeniden arama yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma ekibi, kaybolan Remzi Akardere'yi bulmak için 11 ay sonra yeniden arama çalışması başlattı.



15 kişilik ekip, Remzi Akardere'nin kaybolduğu Potbaşı mevkisine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Çağlayan mevkisinde aramalara başladı. Ekipler botlarla suyun yüzeyinde ve kıyı kesimlerde arama yaptı. Suyun içinde de demir çubuklarla dip araması yapıldı.



Aramaları takip eden Sezgin Akardere, kardeşinin 11 ay önce kaybolduğunu hatırlatarak, "Yeniden arama çalışmalarının yapılması için valiliğe başvurduk. Onlar da bize yardımcı oldu ve geçen sene gelen jandarma arama kurtarma ekipleri yeniden geldi. Kardeşimden o günden sonra hiçbir haber alamadık. Sadece kaybolduktan 3 gün sonra eldivenine ulaştık. Başka hiç emaresine ulaşamadık. Artık bulunsun, hiç olmazsa nerede olduğunu bilelim" dedi.



Uşak'tan Halep'e 4 TIR yardım



UŞAK'ta toplanan battaniye, kuru gıda ve giysilerin bulunduğu 4 TIR yardım malzemesi, Halep'te zor durumda olan kişilere ulaştırılmak üzere kentten törenle yolcu edildi.



Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle kentte, battaniye, kuru gıda ve giysilerden oluşan 4 TIR yardım malzemesi toplandı. Toplanan malzemeler için 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tören yapıldı. Törene Uşak Valisi Ahmet Okur, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Uşak Valisi Ahmet Okur, ülkenin zor günlerden geçtiğini, ancak birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, "Uşak halkının yardımseverliği sonucunda yardım TIR'larımızı Halep'e gönderdik. Ne zaman vatandaşlarımızın yardımına ihtiyaç duysak canla başla koştular. Gencinden yaşlısına herkesin emekleriyle bu yardım TIR'larımızı hazır hale getirdik. Başta STK'lar olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.



Halep için her zaman yardıma hazır olduklarını ifade eden Başkan Cahan ise, "15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kurduğumuz 'Şefkat Çadırı'nda, Uşaklı vatandaşlarımızın desteğiyle topladığımız kuru gıda, giysi ve battaniyeden oluşan 4 TIR yardımı Halep'e yolcu ettik. Haftalık olarak toplanan diğer yardımlarımızı da göndermeye devam edeceğiz. Türkiye ve Uşak olarak Halepli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Yardımlarımız inşallah kazasız belasız yerlerine ulaşır. Rabbim kardeşlerimizi düşmanın zulmünden, hainlerin de tuzaklarından muhafaza eylesin" dedi.



Adıyaman'da, Ak Partililer kan bağışladı



AK Parti Adıyaman İl teşkilatı üyeleri tarafından Kızılay'a kan bağışı yapıldı.



Parti binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında konuşan Kızılay Şube Başkanı Bekir Uyanık, kış aylarında kan stoklarının eksildiğini söyledi. Herkesi kan bağışında bulunma konusunda duyarlı olmaya davet eden Uyanık, "Havaların soğuk olması nedeniyle kan bağışını azaldı. Stoklarımızda yeterince olmadığı için kan bağışına ihtiyacımız var. Bu tür kampanyaların devam etmesini diğer sivil toplum ve siyasi partilerinde aynı duyarlılığı göstermesini bekliyoruz" diyerek Ak Partililere teşekkür etti.



Ak Parti üyeleri ise kan vermekten mutlu olduklarını dile getirerek, herkesi duyarlı olmaya davet etti.



Önü kesilip ateş açılan otomobilin sürücüsü yaralandı



ŞANLIURFA'da, seyir halindeki otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesildi ve kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldırıda çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezine gitmekte olan Mehmet Ali Doğanlar yönetimindeki 06 BJ 0079 plakalı otomobilin önü kimlikleri belirsiz kişiler tarafından başka bir otomobille kesilerek durduruldu. Otomobillerinden inen şüpheliler, üzerlerinde taşıdıkları tabancayla Doğanlar'ın içinde bulunduğu otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar kaçarken, silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Mehmet Ali Doğanlar'ı ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye gönderdi. Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Şanlıurfa'da, 'Bilim şenliği'



ŞANLIURFA'da, Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenlikleri başladı. 50 stant kurulan şenlikte öğrencilerin hazırladığı bilim deneyleri sergilendi.



'Uluslararası Türk Dünyası 3'üncü Bilim ve Kültür Şenliği', GAP Arena Spor salonunda başladı. 16 ülkenin katıldığı şenlikte, başvuran bin 200 proje arasında ilk 100'e giren projeler sergilendi. Türkiye'den 70, yurt dışından ise 30 proje sergilendiği şenlik açılışı halk oyunlarının gösterisiyle başladı. İki gün sürecek olan şenliklerde dereceye giren öğrencilerin hazırladığı kimya gösterisi, sağlık grubu, hidrolik fren sistemi, elektromıknatısla vinç, stirling motoru, ses frekansıyla alevlerin dansı, yüzen yüzükler, merceklerle basket oyunu, göz yanılmaları, elektrik devreleriyle oyun gibi birçok çalışma davetlilerin beğenisine sunuldu. Şenliğin açılışındaki konuşmasında amaçlarının çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamak, hayal ve projelerini dikkate almak olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Şanlıurfa'nın kültürel, sanatsal, bilimsel, ekonomik ve sosyal düzeyinin yükselmesini desteklemek, kültür-sanat alt yapısını iyileştirilmek ve potansiyelini geliştirmektir. Kısa zamanda 1200 başvurunun alındığı ve jürinin çok zorlandığı birbirinden değerli çalışmalar arasından seçilen 100 projeyi inceleme imkanı bulacağımız bugün, bizim için çok anlamlıdır" dedi.



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem de bu yıl üçüncüsü yapılan olimpiyatların uzun yıllar devam etmesini ve Türk dünyasından yeni bilim adamlarının yetişmesine vesile olmasını diledi.



İrem Derici'nin takipçilerine güveni tam



DENİZLİ'de bir programa katılan ünlü şarkıcı İrem Derici, soysal medyada takipçilerinin azaldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fanlarım benim ailemdir. Hiçbiri beni bırakmaz" dedi.



Son dönemde verdiği kilolar sebebiyle hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı İrem Derici, Denizli'de bir inşaat şirketinin 40'ıncı yıl lansmanı için düzenlediği geceye katıldı. Anemon Otel'de düzenlenen renkli gecenin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz üstlendi. Sahneye ilk olarak ünlü keman virtiözü Canan Anderson çıktı. Anderson'un sahnede dansçılarıyla birlikte sergilediği performans beğeni topladı.



Sevilen şarkıcı İrem Derici ise sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Derici son dönemde sosyal medyada takipçilerini kaybettiği yönündeki iddialara tepki gösterdi. Böyle bir durumdan haberi olmadığını belirten Derici, "Öyle bir şey yok. Siz yanlış biliyorsunuz. Mevzu şu; çok kilo verdim diye fanlarım, 'Biraz kilo al' diye yazmış. Fanlarım ailemdir. Hiçbiri beni bırakmaz" dedi.



Düzenlenen gecede alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Derici, sevilen şarkılarını söyledi. Sahnede oldukça enerjik bir performans sergileyen Derici, hareketli şarkılarıyla davetlilere güzel bir gece yaşattı.



