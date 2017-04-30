Dha Yurt Bülteni-6
1)ABD ASKERLERİNİN SINIRDAKİ NÖBETİ SÜRÜYOR TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG yöneticilerinin bulunduğu Karaçok Dağı'na hava operasyonu yapması ve ardından Türkiye-Suriye sınır hattında YPG'lilerin Türk askeri birliklerine saldırısı ve Türkiye'nin...
1)ABD ASKERLERİNİN SINIRDAKİ NÖBETİ SÜRÜYOR
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG yöneticilerinin bulunduğu Karaçok Dağı'na hava operasyonu yapması ve ardından Türkiye-Suriye sınır hattında YPG'lilerin Türk askeri birliklerine saldırısı ve Türkiye'nin karşılık vermesinden sonra ABD askerlerinin sınır hattındaki YPG kontrolünde bulunan Rojava bölgesinde tuttuğu nöbet sürüyor. ABD askerlerinin, geçen Cuma gününden itibaren Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de sınır hattında YPG'liler ile devriye gezdiği görülürken, halkın ABD askerlerine devriye görevi sırasında sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.
Amkerika'nın Sesi'nin web sayfasında yayınlanan haber ve görünütlere göre, Türkiye-Suriye sınırındaki gelişmelerden sonra ABD askerlerinin cuma gününden bu yana sınır hattında yaptığı devriye görevi devam ediyor. ABD askerlerinin PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'liler ile birlikte Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan Kamışlı, Amude, Derik ve Dırbesiye'de yürütükleri devriye görevi sürerken, devriye görevi sırasında bölge halkının ABD askerlerini sevgi ile karşıladıkları belirtildi. Görüntüler, ABD askerlerinin de gösterilen ilgiden bulundukları zırhlı araçların üzerinde zafer işareti yaptıkları görüldü. Karaçok Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava operasyonunda öldürülen YPG'lilerin cenazesi sırasında ABD askerlerinin de alanda zırhlı araçları ile bulunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hindistan ziyareti öncesi havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD askerlerinin YPG'liler ile birlikte devriye gezmesi ve ABD askerlerinin YPG'lilerin cenazelerine katılmasına sert tepki gösterirken şunları söylemişti:
"Ne yazık ki bu konvoylarda her iki ülke bayraklarının, ülke de demeyeceğim YPG gibi bir terör örgütünün paçavralarının olduğu konvoy içerisinde tabi ABD bayraklarının olması bizleri ciddi manada üzmüştür. Bunları da tabii 16'sında yapacağımız ziyarette sayın Başkan'a 'Buyrun' diyeceğiz, göstereceğiz. Madem ki biz uluslararası teröre ortak olarak karşıyız, o zaman bu durum nedir diye kendilerine bunu göstereceğiz. Çünkü terörle mücadele eğer ortak bir platformda yürümezse, bugün bize yarın bir başkasına olacaktır. Bunu paylaşmamız lazım. ve bu geleneceğin, çünkü sayın Obama döneminde başlayan süreç şu an devam ediyor. Bunun artık noktalanması lazım. Aksi takdirde hem bölgedeki bu sıkıntı devam edecektir, hemde kendileri rahatsız olacak, bizler de iki NATO'nun ortak ülkesi stratejik müttefikler olarak bundan ciddi manada rahatsız olacağız. Her zaman söylediğim gibi, o zaman biz göbeğimizi kendimiz keseceğiz."
Görüntü Dökümü
-ABD askerlerinin YPG lilerin cenazesinde görüntüleri(Sosyal medyada yayınlanan görüntüler
DİYARBAKIR, -
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2)CEYHAN'DA CİNNET: 2 KARDEŞİNİ VE EŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde cinnet geçiren Yusuf Albayrak, tabancayla kurşun yağdırdığı 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf Albayrak, cinnet geçirdi. Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.
İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Görüntü Dökümü
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Polis ve özel harekat ekiplerinin güvenlik önlemi alması
Dokuztekne mahallesi olay yeri detay
Polislerin Yusuf Albayrak'ı ikna çalışmaları
İlçe Emniyet müdürü Bülent Tırnaksız'ın gelişi
Müdür Bülen Tırnaksız'ın Yusuf Albayrak'ı ikna çalışmaları
Yusuf Albayrak'ın Müdür Bülent Tırnaksız'a silahı doğrultması
Müdürün Yusuf Albayrak'ı ikna etmesi
Yusuf Albayrak'ın silahı indirmesi
Çocuklarına sarılması
Olay yeri ve yerde yatan cesetten görüntü
SÜRE : 4 dk 15 sn BOYUT : 255 MB
Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER / CEYHAN(Adana),
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3)İŞKENCEYLE SUÇLANAN KTÜ'LÜ KIZLARA 46'ŞAR YIL HAPİS İSTEMİ
TRABZON'da yaklaşık 2 ay önce sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T., Esra K.ve 27 yaşındaki Gülbahar B.'yi biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üniversite öğrencileri 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve Mihriban Y. hakkında, 46 yıla kadar hapis cezası istendi. Saldırıya uğrayan Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar ceza istendi. Hazırlanan iddianamede savcılık, suçun ağırlığı ve kaçma ihtimallerine karşı öğrencilerin tutuklamalarını da talep etti.
Olay Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'ta bir öğrenci evinde Şubat ayında meydana geldi. Karadinez Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., yazışma sürerken, Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi ikamet ettikleri eve çağırdı. Çağrı üzerine öğrencilerin evine giden Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B. ile öğrenciler arasında evde de devam eden tartışma, giderek büyüdü. Tartışma sırasında Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazı sıkarak ve copla vurarak döven öğrenciler, Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları cep telefonuyla kaydeden öğrenciler video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
GECE GÖZALTINA ALINDILAR
Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve ikamet ettikleri ev belirlenen 3 üniversiteli ile saldırıya uğrayan 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İDDİANAMEDE 46 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mahkemece serbest bırakılan şüpheli öğrenciler ile saldırıya uğrayan Esra K., Kübra T. ve Gülbahar B. hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, taraflar arasında sosyal medyada birbirlerine karşılıklı hakaret içerikli yazışmalarının ardından üniversite öğrencilerinin, eve çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'nin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği, elektro şok ve copla darp edildiği, Gülbahar B.'nin ise odaya kapatıldığı belirtildi.
Şüpheliler Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında, 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şer yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında ise 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Savcılık ayrıca, şüpheli öğrencilerin suçun ağırlığı ve kaçma şüphesi olduğundan ara karar ile tutuklanmalarını talep etti.
Görüntü Dökümü
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Olayla ilgili ARŞİV görüntü
Fatih TURAN/TRABZON,
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4)KİREÇTEPE JANDARMA ŞEHİTLERİ'Nİ ANILDI
ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 102'nci Yılı kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde Bursa'dan gelen yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla anma töreni düzenlendi.
Çanakkale Kara Savaşları sırasında 6-8 Ağustos 1915 tarihlerinde, Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburları'na bağlı üç bölük, iki tugay büyüklüğündeki İngiliz birliklerini, Karakoldağı ve Kireçtepe'de durdurup Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını korudu. Verilen vatan mücadelesinde şehit düşen 900 asker için Kireçtepe'de şehitlik yaptırıldı. Atatürk de ziyaret ettiği, uzun süre bakımsız kaldıktan sonra iki yıl önce Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nın girişimleriyle, restore edilen şehitlikte Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle bugün bir anma töreni düzenlendi.
Kireçtepe Şehitliği'ndeki anma törenine AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, çevre Belediye Başkanları, askerler ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla 10 bine yakın vatandaş katıldı. Savaş zamanı askerlerin giydikleri başlıklardan takan kalabalık, tören alanını tamamen doldurdu. Tören Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, birer konuşma yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bugün güzel bir gün, bugün özel bir gün. Yaklaşık bir asır önce burada tarih yazan, destan yazan Çanakkale Geçilmez diyen, bunu kahramanca gösteren vatan sevgisi, bayrak sevgisi neymiş, bir vatan nasıl savunulurmuş bunu dünyaya gösteren iman ve inancın timsali bile bile, seve seve, ölüme giden dünya tarihine mührünü vuran büyük ecdadımızı kahraman ecdadımızı rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" dedi.
Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, "Atalarımızın kahramanlıklarını burada yaşatmak için toplanmış bulunuyoruz. Çanakkale Savaşları Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle yazılmış bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu savaş sadece askeri yönüyle değil aynı zamanda içerdiği zaman mekan ve insan faktörleriyle de dünya tarihinde önemli bir yerini almıştır. Zira dünyanın dört bir yanından çeşitli amaçlarla çeşitli duygularla, buralara insanlar gelmiş, küçücük bir yarımadada binlerce düşman askerine karşı kahramanlık destanı yazılmıştır" diye konuştu.
Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Tören Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu, Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş ve protokol üyelerinin şehitliği ziyaret edip, dua okumaları ile tören sona erdi.
Görüntü Dökümü
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-Kireçtepe Şehitliği'ndeki anma töreninden görüntü
-Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin konuşması
-Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenerel Ahmet Hacıoğlu'nun konuşması
-Şehitlikteki vatandaşlardan görüntü
-Şehitlikteng örüntü
-Dua edilmesi ve ziyaretçilerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE,
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5)OTOMOBİL EVİN DUVARINA ÇARPTI: 4 YARALI
ADIYAMAN'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin tek katlı evin balkon duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza Karakoç, yönetimindeki 02 BC 919 plakalı otomobilin freni yerine gaza basınca tek katlı evin balkonuna çarptı. Kazada sürücü Karakoç ile aracında bulunan Gülcan Karakoç, Rahibe Karakoç ve Aysel Bereket yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Olay yeri
Yaralılar
Yaralıların ambulanslara alınması
Polislerin önlem alması
Ambulansların gidişi
Kazaya karışan otomobil
Otomobilden savrulan parçalar
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB
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6)BANKALARIN SİSTEM AÇIĞINI BULAN DOLANDIRICILAR ADLİYEDE
ADANA merkezli Van ve Ankara'da yapılan operasyonlarla gözaltına alınan bankaların sistem açığını bulup vadesiz hesaplardan toplam 9 milyon lira çektiği iddia edilen 2'si banka görevlisi 17 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adana Cumhuriyet Savcılığı'na aralarında banka görevlilerinin de olduğu liderliğini S.B.K.'nın yaptığı bir çetenin vadesiz hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptığı ihbarında bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında çete lideri S.B.K. fiziki ve teknik takibe alındı. 'Pos tefeciliği' yaptığı belirlenen çete liderinin Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlı olduğu ortaya çıkarıldı.
Banka görevlileri ile birlikte çalışan çete, kredi kartı çıkartan kişilere otomatik olarak vadesiz hesap açıldığını fark etti. ATM'den banka sistemlerinin bir açığının belirleyen çete, çok sayıda kişinin hesabından yaklaşık 9 milyon para çekip, kredi kartlarına yatırdıktan sonra bu kartların limitlerinin arttırdı. Fason şirketler kuran çete, bankalardan aldığı poslarla ATM'den ek hesaplardan kredi kartlarına aktarılan paraların da bu yöntemle pos cihazından alışveriş yapılıyormuş gibi göstererek çekti. Şüpheliler kredi kartlarıyla 1 milyon liralık otomobil, 2 milyon liralık altın almış gibi gösterdi.
KAÇAMADILAR
Çeteyle çalışan banka görevlileri, polisin yaptığı çalışmayı fark edip bankada bulunan paraları çete üyelerine aktararak Dubai'ye kaçma planı yaptı. Polis, 24 Nisan'da Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Gözaltına alınanlar emniyette sorguya alındı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, başkasına ait kimlikler ele geçirildi. ATM'lerden çalınan 9 milyon liranın 6 milyon lirasının bulunduğu hesaplara bloke koyuldu. Emniyetteki sorguları tamamlanan 17 şüpheli, bugün sabah geniş güvenlik önlemi altında sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
Otobüse bindirilmesi
Adli Tıp Birimi genel görüntüsü
SÜRE: 59" BOYUT: 60 MB
Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: ADANA,
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7)DENİZDE DEVE GÜREŞİ KEYFİ
ANTALYA'da yerli ve yabancı tatilciler hava kapalı olmasına rağmen denize girerken, bazı gençler ise suda deve güreşi yaptı.
Sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte Konyaaltı sahiline gelenler, önce kahvaltı yaptı, ardından denize girdi. Arkadaşları ile birlikte denizde deve güreşi yapan gençler ise Antalya'nın artık yazı yaşamaya başladığını söyledi. Çocukları ile birlikte denize girenler de tatil gününün keyfini çıkarmaya çalıştı.
Hava bulutlu olmasına rağmen sıcaklığın 25 derece olduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı 24 derece ölçüldü.
Görüntü Dökümü
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Denizde yüzenler ve onları izleyenlerin görüntüsü
Kumda oynayan çocuklardan görüntü
Sahilden ve falezlerden genel görüntü
Sahildeki kalabalıktan görüntü
Kaldırımda yürüyenlerden görüntü
Denizde yüzenlerden görüntü
Sahilde piknik yapanlardan görüntü
Denizde Deve güreşi yapan gençlerden görüntü
Gençlerden biri ile röp
Kumda kağıt oynayan çocuklar
Detay görüntüler
210 MB - 1.52ö
(Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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(ÖZEL)
8)BALIKLIGÖL'E ZİYARETÇİ AKINI
ŞANLIURFA'nın sembolü olan Balıklıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.
GAP'ın başkenti olan ve 'Peygamberler şehri' olarak bilinen Şanlıurfa, havaların ısınmasıyla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çeken Şanlıurfa, özellikle hafta sonunu fırsat bilen yüzlerce turistin ziyaret için ilk tercih ettiği adres olmayı başardı. Kente gelen turistler ilk olarak şehrin simgesi olan ve Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasıyla oluştuğuna inanılan Balıklıgöl'ü ziyaret ediyor. Burada gölü dolaşan ve kutsal olduğuna inanılan balıkları yem atarak besleyen ziyaretçiler, gerçekleşmesini istedikleri dilekleri için dualar ediyor. Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarayı da ziyaret eden turistler, elleriyle besledikleri balıkların bulunduğu gölde hatıra fotoğrafı da çektiriyor.
Yerli ve yabancı turistler Balıklıgöl'ün yanı sıra şehrin tarihi ve kültürel mekanları olan Mozaik Müzesi, Hazreti Eyüp'ün sabır makamı, Harran ile 12 bin yıllık geçmişe sahip olan Göbeklitepe'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Turistler, kentteki gezilerinin finalini ise yöresel türkülerin seslendirildiği sıra gecesi ile yapıyor.
Görüntü Dökümü
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Balıklıgöl Platosu
Balıklıgölü ziyarete gelenler
Balıklıgöldeki yoğunluk
Balıklara yem atanlar
Hatıra fotoğrafı çektirenler
Genel ve detay görüntüler
( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Eyyüp BURUN - ŞANLIURFA - DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL
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(ÖZEL)
9)NEMRUT DAĞI'NDA SEZON AÇILDI, İLK YABANCI KAFİLE İSRAİLLİLER OLDU
ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'ndeki Nemrut Dağı'nda karın erimesiyle turizm sezonu erken açıldı. Devasa heykelleri bu yıl ilk ziyarete gelen yabancı kafile İsrailli turistler oldu.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'nda, turizm sezonu erken açıldı. 2 bin 206 metre yüksekliğinde devasa tanrı heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı'nın yolundaki kar erken eridi. Yapılan temizliğinin ardından turistler bölgeye gelmeye başladı. Yolun açılması ile birlikte Nemrut'u ziyarete gelen turistler, karlarla kaplı heykelleri inceleme fırsatı buldu. Aralarında arkeologların da bulunduğu İsrailli 20 kişilik turist kafilesi, dağın dört terasını da gezerek heykelleri inceledi. Nemrut'taki dev tanrı heykellerine hayran kalan İsrailliler, herkesin mutlaka bu tarihi değeri görmesi gerektiğini söyledi.
MUTLAKA GÖRÜLMELİ
Gruptaki İsrailli arkeolog Natali Beser, devasa heykellerin büyüleyici olduğunu belirterek, "Nemrut harika bir yer. İlginç bir hikayesi var. Gerçekten olağanüstü bir yer. Tarihe meraklı herkesin mutlaka Nemrut'u görmesini tavsiye ederim" dedi.
David Leevw ise, heykellerden etkilendiğini ve ülkesinde Nemrut Dağı'nı anlatacağını ifade etti.
TURİZMDE UMUT VERİCİ BEKLENTİ
Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Abdulbaki Karakeçili de, bu yıl Güneydoğuda turizmin umut verici olduğunu kaydederek şunları söyledi:
"Bölgemizde GAP turları hakkında çok sevindirici haberler ver. Şimdiye kadar Japon, Çin ve Avrupa'nın değişik ülkelerinden Nemrut Dağı'na turist gelirken, bu yıl ilk yabancı turist kafilemizin İsrail'den gelmesi bizi sevindirdi. Ramazan ayının sonuna kadar bu canlılığın devam edeceğini bekliyoruz. Nemrut, Türkiye'nin ölmeyen bir değeridir."
Görüntü Dökümü
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Nemrut Dağı
İsrailli turistler
Turistlerin heykelleri incelemesi
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MB
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10)GAZİANTEP'TE 'OLİMPİK GÜN' ŞENLİĞİ YAPILDI
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilki Gaziantep'te yapıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne üye ülkelerin, 'Olimpizm' temalı etkinlikler kapsamında planladığı 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilki, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle bu sabah Masal Park'ta başladı. Şenliklere; Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Türker Arslan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural ile aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu çocuklar ve aileleri katıldı. Şenlikte konuşan Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı Türker Arslan, bu yıl şenliklerin Muğla, Antalya ve İstanbul'da da yapılacağını söyledi. Çocukları ve gençleri spora yönetmeyi amaçladıklarını belirten Türker Arslan şöyle dedi:
"Dünyadaki 6 olimpiyat komitesinin düzenlemiş bulunduğu 'Olimpik Gün' şenliklerinin ilkini Gaziantep'te başlattık. Şenliklerimiz buradan sonra Muğla'da, Antalya'da ve İstanbul'da devam edecek. Bu organizasyonun önemi gençlerin spora olan eğilimini, ilişkisini ve spora olan sevgisini arttırmak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek gördük, çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Bu işbirliğimizin devam edeceğine inanıyorum. Gerek Türk, gerek Suriyeli çocuklarımızın bu etkinliğe katılımı şenliğimizi çok daha güzel hale getirdi. Sporda dostluğun, kardeşliğin, ayrımcılık yapılmadığının en güzel örneğini gösterdik."
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural ise, Milli Olimpiyat Komitesi ile her yıl bu tip şenlikler düzenlediklerini ifade ederek, şöyle dedi:
"Özellikle Gaziantep'te yapılan etkinliklere yoğun katılım oluyor. Bu yıl farklı olarak Suriyeli çocuklarımızı da bu organizasyonun içine aldık. Özellikle sporun çocuk yaşta başlaması, sporun her birey tarafından yapılabilmesi için hem tesis yapımında, hem etkinlik anlamında 365 gün çalışıyoruz. Çocuklarımızın spor yapmaları ve teşvik etmeleri için bu tür organizasyonlara önem veriyoruz."
Şenliklerde çeşitli spor aktiviteleri ile oyunlar düzenlendi.
Görüntü Dökümü
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Şenlik alanı
Şenliğe katılan çocuklar
Türker Arslan'ın konuşması
Fikret Murat Tural'ın konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 93 MB