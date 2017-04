Dha Yurt Bülteni-6

1)CAMİ İNŞAATI ÇÖKTÜ 4 ÖLÜ 2 YARALI



SAMSUN'da cami inşaatında kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine ıslak betonun altında kalan 4 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi de yaralandı.



Olay, bugün Atakum İlçesi Yeni Mahalle Kevser Camii inşaatında meydana geldi. Cami inşaatına kubbe yapımı sırasında tabyaların çökmesi üzerine 6 işçi ıslak betonun altında kaldı. İşçilerin üzerine kalaslar da devrildi.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri 3 işçiyi göçük altında sağ çıkardı. Ancak 3 işçinin de cesedine ulaşıldı. Yaralı işçiler Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen işçilerden biri daha hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.



Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin tespitinin yapılmaya çalışıldığı belirtildi.



2)ADIYAMAN KIRSALINDA PKK' LILARA HAVA OPERASYONU; 8 TERÖRİST ÖLÜ



ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'lılara savaş uçaklarıyla düzenlenen hava operasyonunda 8 terörist öldürüldü.Güvenlik güçleri, bu sabah erken saatlerinde alınan istihbari bilgilerle merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı Köyüi yakınlarında bir grup PKK'lı teröristi fark edince harekete geçti. Özel harekat polislerin de desteğiyle İl Jandarma Komutanlığı timleri bölgede operasyon başlattı. İHA'larla görüntü alınan bölgedeki teröristler, savaş uçaklarıyla bombalandı. Operasyonda 8 terörist öldürürken, barındıkları alan imha edildi. Güvenlik güçleri, arazide operasyona devam ediyor.



TSK: 8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı, eylem hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "29 Nisan 2017 tarihinde, 07.10- 07.22 saatleri arasında Adıyaman kırsalında alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen hedeflerin ateş altına alınması neticesinde, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Adıyaman kırsalında 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."



Mahir ALAN/ADIYAMAN, -



==================================================



3)BAKAN ZEYBEKCİ: "KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ SAĞLIK İŞARETİDİR



DENİZLİ'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, referandum sonrası kabine değişikliğinin normal olduğunu, parti yönetimi ve kabine değişikliklerinin sağlık işareti olduğunu söyledi. Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'nin Başaranlar Mermer'de düzenlediği Mermer Sektör Kurulu Toplantısı'na Ekonomi Bakanı Nihat Zeyekci de katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekci, Merkez Bankası'nın son dönemde aldığı kararları isabetli bulduklarını, arkasında olduklarını söyledi. Zeybekci, "Merkez Bankası'nın son dönemdeki tüm uygulamalarının arkasındayız. Son dönemdeki gerek faiz artışları, gerek faiz uygulamalarıyla ilgili genel itibariyle faizin alt ve üst bandını sabit bırakması, borç verme faizlerinde 50 baz puanlık bir artışa gitmesiyle ilgili de uygulamaların arkasındayız. Bunları da isabetli buluyoruz. Diğer taraftan enflasyon beklentisiyle ilgili de şu andaki öngörülerini yukarıya doğru revize edilmiş haliyle değil, önceki haliyle gerçekleşir. İnşallah onları yakalarız" dedi.



"KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ NORMALDİR"



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, basın mensuplarının soruları üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üye olması, Bakanlar Kurulu ve parti yönetiminde değişiklik yapılmasının normal olduğunu söyledi. Zeybekci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği ve AK Parti'de genel başkanlık süreci şu an itibariyle başladı. 21 Mayıs'ta eğer çok aksi bir şey olmazsa veya o tarihe yakın bir zamanda partimizin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nun alacağı bir karar ondan sonraki süreçte hızlı bir şekilde yerine getirilecektir. Cumhurbaşkanımız partimizde aktif olarak partinin yönetimini üstlenecektir, eğer kongremiz onaylarsa. Partimiz anlamında Türkiye'de siyasetin bundan sonraki istikrarı veya öngörülebilirliği anlamında da son derece pozitif bir dönem başlayacaktır. Gerek partimizin yönetiminde gerekse hükümette kabinede değişiklikler bugüne kadar hep olagelmiştir ve bunlar da hep sağlıklı olmuştur. Sağlık işaretidir bunlar. İhtiyaç duyulursa bu alanların her ikisinde de gerek parti yönetiminde gerekse kabinede bu değişikliklerin olması bundan öncekiler gibi son derece normal olacaktır" dedi. Türkiye'nin, 2019 Mart'ındaki yerel seçimler, 2019 Kasım'ındaki genel seçimlere kadar seçimsiz bir dönemle önüne bakacağını söyledi.



"DOMATES FİYATLARI BİR HAFTAYA KADAR NORMALE DÖNER"



Ekonomi Bakanlığı olarak tarım ürünleri fiyatlarında oynaklığa müdahale ettiklerini de belirten Zeybekci, "Kuru bakliyatta, kuru gıdada, son dönemde nohutta, fasulyede ve diğer ürünlerde gümrük vergisi oranlarını sıfırlamış olmamız, bu müdahalelerdendir. Gerekirse ette de müdahale edebilecek olmamız da aynı şekilde. Türkiye tarımda, hayvancılıkta ette ve sütte tavukta bütün bu gıda ürünlerinde kendi kendine yetebilen bir ülke. Yani yurt dışından tarım ürünü, gıda ürünü ithal ederek, böyle bir gelenek veya böyle bir alışkanlık olmaması içinde çok özel gayret gösteriyoruz. Türkiye'de tarım ürünleri yüksek oranda gümrük vergileriyle de korumakta. Ama diğer taraftan bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Spekülatif amaçlı bazı hareketlenmeler olduğunda buna müdahale ediyoruz. Son dönemde domatesteki fiyat artışları da sezon geçişi nedeniyle oraya çıkan bir şey. Yani seralardan, açık tarlalardaki domateslerin devreye girmemesi nedeniyle gecikme oldu. Belki bir hafta içinde bunlar normale dönecektir, normal fiyata gelecektir. Sezonun en bol olduğu zamanlarda çiftçimizin de üreticimizin de yanında olmak için tedbirler alıyoruz. Şu anda Gıda Komitesi olarak vermiş olduğumuz kararlar sonucunda da Ekonomi Bakanlığı olarak bu zincirin yani üretiminden tüketimine kadar olan zincirin, her aşamasındaki yatırımların tüm aşamasını teşvik kapsamına alıyoruz" dedi.



"PİYASADA NAKİT SIKINTISI YOK"



Bakan Zeybekci, piyasalardaki nakit sıkıntısı konusundaki bir soruya da, "Piyasalarda nakit sıkıntısı şu anda yok. Biz bankacılık sistemleri içerisinde izlediğimiz kadarıyla da tam tersi belki biraz nakit bolluğu da ortaya çıktığını da görebiliriz. Son dönemde sadece Kredi Garanti Fonu'ndan piyasalara 150 milyar liralık bir nakit imkanı sağlandı. Bunun piyasalarda oldukça olumlu etkileri oldu. Şu anda piyasalar çok hızlı bir şekilde normalleşti, normalleşiyor. Piyasalarda bizim artık 16 Nisan'daki referandumun asıl amaçlarından birisi anayasa değişikliğinin en önemli amaçlarından birisi Türkiye'de seçimler olduğunda piyasaların durmaması, alışverişin durmaması, yatırımların durmaması artık özel tüketimin bile ertelenmemesi yani, 'Seçimler var ne olacak belli değil' şeklindeki bir tedirginliğin ekonomiyi etkilememesi için zaten. Tek başına iktidarı garanti altına alan, koalisyonları ilelebet ortadan kaldıran böyle bir çözüm için bu anayasa değişikliğini yaptık. Bundan sonra böyle şeyler kesinlikle olmayacak" diye konuştu. MÜSİAD'ın Sektör Kurulu Toplantısı'na katılıp, sektörün sorun ve beklentilerini dinleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra Çameli İlçesi'ne gitti.



4)ANTALYA'YA BİR GÜNDE 190 UÇAKLA 41 BİN TURİST GELECEK



ANTALYA Havalimanı'nda turistler için dans gösterileri, DJ performansları ve animatör gösterilerinin sergilendiği festival havasında karşılama yapıldı. Rixos Otel Global Pazarlama Müdürü Serap Akın, "Antalya'ya bugün Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden 190 uçakla 41 bin turist gelecek" dedi.



Antalya'da havanın ısınması ve sezonun açılmasıyla turizm hareketliliği başladı. Yeni sezon için tanıtım faaliyetlerine hız veren turizm şirketlerinden ICF Airports ve Rixos Otel işbirliği ile Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali'nde iniş yapan turistler için renkli karşılama töreni düzenlendi. Etkinlikte yiyecek içecek servisinin yanı sıra dans gösterileri, DJ performansları, çeşitli sunumlar ve animatör gösterileri sergilendi. Festival havasında geçen etkinlikte yabancı turistler kendilerine gösterilen ilgiyi, sevinçle karşıladı.



ARYA İLE KARŞILANDILAR



Rixos Otel Global Pazarlama Müdürü Serap Akın, Rusya ile son iki yılda yaşanan olumsuzluklardan sonra bu yıl ilişkilerin normale döndüğünü hatırlattı. Düzenlenen etkinlikte 2 yıl sonra tekrar sayıları artan Rus turistleri hoş karşılamayı amaçladıklarını belirten Akın, havalimanı içinde de etkinlikler yaptıklarını aktardı. Akın, "Misafirlerimiz 3 saatlik yorucu uçuşla geliyor. Bagaj karşılama alanında onları operayla karşılıyoruz. Antalya Devlet ve Opera Balesi'nden 25 kişilik ekip, turistleri 'arya' söyleyerek karşılıyor. Bugünkü inişler 2017 yılı için Antalya'ya gelen en yüksek turist sayısına ulaştı. Sezona doğru bu rakam daha da artacaktır" dedi.



190 UÇAKLA 41 BİN TURİST



Konuştukları turistlerin daha önce dünyanın hiçbir yerinde bu şekilde karşılanmadıklarını anlattığını belirten Serap Akın, "Turistler karnaval havasıyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Onlar için güzel bir sürpriz oldu. Antalya'ya bugün gece yarısına kadar Rusya ve BDT ülkelerinden 190 uçakla 41 bin turist gelecek" dedi.



YÜZDE 1837 ARTTI



Rusya başta olmak üzere BDT ülkelerini içeren pazardan 2016 Ocak- Şubat aylarında Antalya'ya 1398 turist gelirken, bu yıl aynı dönemde Rus turist sayısı 27 bin 75'e yükseldi. BDT-Rus pazarındaki iki aylık dönemdeki değişim yüzde 1837 olurken, sadece şubat ayında geçen yıl 360 olan BDT ve Rusya pazarındaki turist sayısı yüzde 3422 artışla 12 bin 679'a çıktı. Bu artış oranı 35 kattan fazla oldu.



5)AŞIRI SÜRAT VE DİKKATSİZLİĞİN NEDEN OLDUĞU KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA



MERSİN'İN Tarsus İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen minibüsteki biriyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı. Bu sırada yolda hızla seyreden otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçan ve asfalt zemine düşen vatandaş yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile özel bir hastaneye sevk edilen vatandaşın tedavisi sürüyor



6)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇ VE YAYALARA ÇARPTI: 3 YARALI



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan 5 araca çarparak kaldırımda yürüyen 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.



Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ö.'nün kullandığı 67 TJ 405 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce park halindeki 5 araca çarptı. Kaldırıma çıkarak durabilen kamyonetin çarptığı araçların arasında ve altında kalan 16 yaşındaki Ertan Yılmaz, 74 yaşındaki İrfan Ulu ile eşi 69 yaşındaki Fatma Ulu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolünde 227 promil alkollü olduğu tespit edildi. Recep Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.



(ÖZEL)



7)MİLLİ DAĞCI, DOĞA TAHRİBATI İÇİN TIRMANDI



MİLLİ dağcı Tunç Fındık, Gaziantep'in Araban İlçesi'nde Ardıl Barajı yapımı sonrası Köklüce Kanyonu'nda meydana gelen doğa tahribatına dikkat çekmek için tırmandı.



Milli Dağcı Tunç Fındık, beraberindeki dağcılılarla birlikte Gaziantep'e 50 kilometre uzaklıktaki Araban İlçesi'ndeki Köklüce Kanyonu'nu ziyaret etti. Fındık, Ardıl Barajı yapımı sonrası kanyonda oluşan tahribata dikkat çekmek amacıyla dağlık alanda tırmanış yaptı. Mili dağcı Fındık, bölgenin doğa sporları açısından çok önemli bir yer olduğunu belirterek, oluşan doğa tahribatı nedeniyle üzgün olduğunu söyledi. Kanyondan geçen suyun baraja aktarılması, kanyondaki kayaların patlatılması ve kanyon içerisine yol açılmasının bölgenin orijinal güzelliğini bozduğunu ifade eden Fındık, şunları söyledi:



"Bu tür faaliyetlerin en güzel yanı daha uzun rotalarda kaya tırmanışı gibi etkinlikler ve ya kış dağcılığı gibi etkinlikler. Gaziantep'e 50 kilometre yakınlıktaki Araban Kanyonu'ndayız. Çok güzel bir yer. Burası bir kaya tırmanış merkezi gerçekten. Dağcı arkadaşlarımız burada birçok rotalar, güzel yerler açmışlar. Oldukça ciddi bir tahribat yapılmış bu kanyonun içinden yol geçirilmiş, kayalar patlatılmış. Büyük bir çevre tahribatı var. Buna üzüldük. Bu kadar güzel bir yer, Gaziantep için doğa sporları cenneti sayılabilecek bir yerin tahrip edilmesi gerçekten çok üzücü. İnsanlara doğa sporları kültürünün sadece doğaya gidip mangal yakmaktan ibaret olmadığının anlatılması gerekiyor."



Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Burak Gürer ise, kanyondaki tahribat sonrası bölgedeki bazı endemik bitkilerin yok olduğunu savunarak, "1996- 1997 yılından bu yana bu bölgede tırmanış yapıyoruz. Rotalar açtık, kamplar yapıyoruz. Tunç Fındık'ın gelmesi bizi onurlandırdı. Bölgenin geliştirilmesi ve tanıtımı açısından çok önemli gerçekten. Köklüce kanyonunun içerisinde yapılmış olan bu çevre tahribatı bizi oldukça yaraladı. Çünkü burası bölgedeki tüm illerden gelen tırmanıcıların, dağcıların, kampçıların, doğa meraklılarının uğrak yeriydi. Buradaki su kaynağını biz çok olumlu ve güzel yönde kullanıyorduk. Buradaki endemik bitkiler şu anda ölmeye başladı. Kurbağalar, balıklar susuzluktan ölmeye başladı. Çevre kirliliği artmaya başladı" diye konuştu.



8)KAYIP KÖPEĞİNİ AFİŞLE ARIYOR



TOKAT'ta 55 yaşındaki Şinasi Kadıoğlu, kaybolan 4,5 aylık Dommili isimli golden retriever cinsi köpeğini yaptırdığı afişlerle arıyor.



Kent merkezinde Bahçelievler Mahallesinde bulunan evinin bahçesindeki köpeğinin yaklaşık 1 hafta çalındığını iddia eden işçi emeklisi Şinasi Kadıoğlu bulmak için çalışma başlattı. Köpeği Dombili'nin kendisi için çok önemli olduğu ve kaybolmasına ailecek çok üzüldüklerini ifade eden Şinasi Kadıoğlu, "Polise haber verdik, şu an emniyet görevlilerimizde arıyor. Bulan, gören arkadaşlardan yardım bekliyorum. Uzun yıllardır köpek besledim, küçükken babam av köpeği besliyordu. Hayvan sevgisi bizim ailede uzun yıllardır olan bir şey. Bir haftadır kayıp köpeğim bu süreçte dört beş kişi aradı ama benimki değildi. Köpeğimi bulana ödül olarak 500 lira vereceğim ama daha fazla isterlerse de fazlasını da veririm" dedi.



Köpeğinin eğitimine çok emek verdiğini belirten Kadıoğlu, "Tuvalet eğitimini vermiştim, oturmasını, yatmasını öğretmiştim. Çok sevecen bir köpekti, hep elimden beslenirdi. Yemeğini avucuma alırdım o şekilde beslenirdi. Yani ilgilenilmeden, sevilmeden, oynamadan yemek yemezdi, su içmezdi. O kadar hassas köpekti. Kaybolduğunu düşünmüyorum kesinlikle çalındı. Kapımın önünde bağlıydı. 20 tane afiş yaptırdım, kendi mahallemden başlayarak astım, bunları çoğaltacağım. Tokatlı duyarlı vatandaşlarımızdan yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.



9)GİRNE İLE ANAMUR KARDEŞ OLDU



MERSİN'in Anamur İlçe Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Belediyesi arasında 'kardeş kent' anlaşması imzalandı.Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab ve Anamur Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak katıldı. Törende Başkanlar Türe ve Güngördü, kardeş kent anlaşmasını imzaladı. Girne Belediye Başkanı Güngördü yaptığı konuşmada "Anamur ile ilişkilerimiz 1975 yılında başladı ve yaptığımız araştırmada Anamur ile Girne'nin o günden bu yana kardeş olduğunu tespit ettik. O günden bu yana bazı ihmallerden dolayı ilişkiler aksatıldı. Bu ilişkileri pekiştirmek için iki kent arasındaki çıtayı yükseltme kararı aldık. Bugünkü anlaşmada bu kararın bir sonucudur" dedi.



Anamur Belediye Başkanı Türe ise "Girne ile yaptığımız bu anlaşma ile sosyal ve kültürel alanda, tarım ve turizm alanında çok geniş projelerin altına imza atacağız. Anamur Limanı'nın yapılması ile ortak projeler yapacağımıza gönülden inanıyorum" diye konuştu.



Programın ardından Anamur'u gezen heyet, Kaymakam Cengiz Cantürk'ü de ziyaret etti.



