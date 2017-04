Dha Yurt Bülteni-6

1)2 BİN BAL ARASI BANKI İSTİLA ETTİ



ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde oğul verme dönemi nedeniyle kovandan ayrılan bal arıları marinadaki bir bankı istila etti. Yaklaşık 2 bin arı kovana alınarak uzaklaştırıldı.



Kemer merkezde bulunan G Marina'daki bir bankta dün öğle saatlerinde arı sürüsü ortaya çıktı. Birden çoğalan arılar bankın alt kısmında toplanarak yumak haline geldi. Arıları görenler şaşırırken marinada dalış merkezi sahibi olan ve 4 yıldır arıcılık yapan Murat Dinçer, arıları toplamak için harekete geçti. Özel arıcı kostümünü giyen Dinçer, arılara duman sıkarak sakinleştirdi. Daha sonra getirilen kovanın içerisine toplanan arılar marinadan uzaklaştırıldı.



Murat Dinçer, arıların yılın belli dönemlerinde bu davranışı gösterdiğini ve buna 'oğul verme' denildiğini aktarırken, "Bugün de biri buraya gelmiş oğlanın. Biz de arkadaşlarla birlikte aldık. Kovanın bir anası var. Yaşlılıktan, başka sebeplerden dolayı arılar bazen yeni bir ana üretmek ister. Ana üredikten sonra da kovan ikiye bölünür. Bunlardan biri kovandan çıkar ve peşine diğer arılar takılarak bu tarz olaylar gelişir. Buna da oğul verme denir. Şu anda burada yaklaşık 2 bin arı var" dedi.



Bu arıların zararı olmadığını vurgulayan Murat Dinçer, "Uygun buldukları bir yerde kendilerine yuva yapmak isterler. Böyle bir durum gördüklerinde arıcılara bilgi versinler. Çünkü dokundukları zaman saldırabilirler. Normalde saldırmazlar ama rahatsız edilirlerse kendilerini korumak amacıyla saldırırlar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------------



Banktaki arılar detay



Duman ile kovanın içerisine bal çıtalarının yerleştirilmesi



Arıların kovanın girişinde yakın detay



Murat Dinçer ile röportaj



Kovan etrafında yapılan uygulamadan detaylar



02: 11 dakika ve 70 MB



(Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



===============================================



2)ATTAN DÜŞEN BİNİCİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ



EDİRNE'de Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri'nde yapacakları at yarışlarına hazırlanan amatör binicilerinin kendi aralarında yaptığı yarışmada 19 yaşındaki Orhan Mermi, attan düşerek ölümden döndü. Edirne'de 5 Mayıs günü yapılacak Hıdrellez Kakava Şenlikleri'nde roman vatandaşlar daha yük taşıdıkları atlarla düzenlenen at yarışlarına katılacak. Kakava Şenlikleri'nde geleneksel hale getirilen at yarışlarına hazırlanan yarışmacılar Edirne Kapalı Cezaevi arkasındaki alanda antrenmanlar yaparak kendi aralarında at yarışmaları düzenledi. Hiç bir önlem alınmadan kasksız atların üzerine binen yarışmacılar, kıyasıya yarışırken, izleyenler heyecanlı anlar yaşadı.



Düzenlenen tehlikeli yarışta hiç bir önlem almadan atın üzerine binen Orhan Mermi, yarış esnasında dengesini kaybederek at üzerinden düştü. Yerden kendi imkanlarıyla kalkan şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Mermi, ata binmeyi çok sevdiğini Kakava Şenlikleri'nde yarışlara katılarak birinci olmak istediğini söyledi. Mermi, "At güzel koşuyordu ama ben üstünde duramadım, çok hızlıydı ve beni üzerinden attı. Ayağımda acı var, elim kesildi ama korkmuyorum. Olur böyle şeyler. Kakava'da düzenlenecek yarışlara katılmak için ata binmeye devam edeceğim ve yarışla katılacağım" dedi.



Edirne Belediyesi'nin Hıdrellez ve Kakava Şenlikleri haftasında düzenlediği at yarışlarına katılıp dereceye girenlere yarım ve çeyrek altın ile yarışa katılan her at sahibine de ikişer balya saman veriyor.



Görüntü Dökümü



---------------------:



Atlardan genel detay



Orhan Mermi ata binip yarışa katılması



Orhan Mermi attan düşmesi



Orhan Mermi ile röp



Yarıştan detay



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,



====================================================



3)ŞANLIURFA'DA PARK HALİNDEKİ DÖRT ARAÇ KUNDAKLANDI



ŞANLIURFA'da, park halindeki dört araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.



Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yan yana park halinde bulunan bir hafif ticari araç ile üç otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahipleri ise uzun süredir sokaklarındaki aydınlatma direklerinin lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.



Polis, araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Olay yeri



Kundaklanan araçlar



Araç sahipleri



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 263 MB



=====================================================



4)BELEDİYE'DEKİ İŞİNDEN ÇIKARILAN ENGELLİ İŞİNE DÖNMEK İSTİYOR



MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde yüzde 48 yürüme engelli, 3 çocuk babası Erdem Erdem, 5 yıl boyunca çalıştığı belediyeden 6 ay önce KHK ile işine son verildiğini ve bu yüzden mağdur olduğunu belirterek, işine dönmek istediğini söyledi.



Kızıltepe Medya Mahallesi'nde kiralık bir evde oturan Erdem Erdem, 7 yıl önce evlendiğini ve 1, 4 ve 5 yaşlarında 3 çocuğu olduğunu belirterek, 6 ay önce Kızıltepe Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Kamu Hükmündeki Kararneme ile açığa alındı. O günden beri iş bulamadığı için evini geçindirme konusunda sıkıntı yaşadığını anlatan Erdem, işine geri dönmek için, devlet büyüklerinden yardım istedi.



"SUÇUM VARSA SÖYLESİNLER, YOKSA İŞİME DÖNMEK İSTİYORUM"



Yürüme engelli olduğu için kimsenin kendisine iş vermediğini belirten Erdem, parasız kaldığı için de çocuklarına herhangi bir hediye alamamanın ezikliğini yaşadığını ifade ederek, "2012 yılı Şubat ayıdan beri Kızıltepe Belediyesi'nde engelli işçi kadrosunda çalışıyorum. 3 çocuk babasıyım, kiralık evde yaşıyorum. Belediyede işe başladığımda iyi, kötü bir şekilde geçimimi sağlıyordum. Çocuklarıma, aileme bakabiliyordum, kiramı rahatlıkla ödeyebiliyordum. Belediyeye kayyum atandıktan sonra işime de son verildi. 6 aydan beri işsizim, bir iştçe çalışmıyorum. Engelli olduğum için evden pek çıkamıyorum. Bazen iş aramak için çıkıyorum evden. Akşam eve döndüğüm zaman da çocuklarım bana onlar için bir hediye alıp almadığımı soruyor. Onlara bir cevap veremiyorum ve üzüntü içerisinde içeri geçip oturuyorum. Sumun ne olduğunu bilmiyorum. Suçum varsa bana söylesinler. Suçum yoksa işime tekrar iade edilmek istiyorum. Bu konuda devlet büyüklerinden yardım istiyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Erdem Erdem'in konuşması



-Erdem'in evdeki çocukları



-Erdem'in eşi ütü yaparken



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), -



=================================================



5)İNŞAAT İŞÇİSİ PARASINI ALAMADIĞI İDDİASIYLA İNTİHARA KALKIŞTI



KARAMAN'ın Ermenek İlçesi'nde 37 yaşındaki inşaat işçisi Hasan Türkmen, çalıştığı inşaatın çatısına çıkıp, birikmiş 20 bin lira parasını alamadığı iddiasıyla intihara kalkıştı. İnşaat sahibinin parayı polise teslim etmesi üzerine Türkmen, intihardan vazgeçti. Olay, bugün saat 09.30'da Değirmenlik Mahallesi'ndeki 6 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaat işçisi Hasan Türkmen, çalıştığı inşaatın çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Bu durumu fark eden çevredekilerde polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Türkmen, kendisini ikna etmek isteyen polise, çalıştığı inşaat sahibinden birikmiş 20 bin lirasına alamadığını ileri sürdü. Bunun üzerine polis, inşaat sahibi A.K. ile temasa geçti. A.K., 20 bin lirayı getirip polise teslim etmesinin ardından Türkmen, intihar etmekten vazgeçti. Türkmen, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Hasan Türkmen'in çatıda intihar girişimi



Polis, itfaiye ve sağlık görevlilerinden detay



İkna edilmeye çalışılması



İntihardan vazgeçirilmesi



Polis merkezine götürülmesi



(Haber- Kamera : Ali Rıza ETCİ ERMENEK KARAMAN DHA)



============================================



7)ÖĞRENCİLERE ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ



KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi Arama Kurtarma Kulübü (AKUK) öğrencilerine



Afyonkarahisar'da arama kurtarma eğitimi verildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Sivil Savunma Gönüllülük Kampanyası kapsamında başlatılan 'O Kahraman Benim' projesine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi AKUK da destek verdi. Proje kapsamında AKUK ekibi Afyonkarahisar AFAD tesislerinde eğitimden geçti. Teorik ve uygulamalı eğitimlerde öğrenciler AFAD ekiplerinin kullandığı ekipmanların özelliklerinin yanı sıra kullanmasını da öğrendi. Öğrenciler verilen bir haftalık eğitim içerisinde tatbikat da yaparak deprem veya afet durumlarında nelerle karşılaşabileceklerini, neler yapabileceklerini birebir yaşadı.



AKUK ekibi, göçük altında kalan bir yaralının da kurtarma tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi. Göçük alanında önce gaz ve yanıcı maddelerin olup olmadığını araştıran ekip, bölgenin tehlikesiz olmasıyla hızlı şekilde hareket ederek, göçük altındaki yaralıya ulaştı. Yaralı ile sürekli konuşan ve bilincinin yerinde kalmasını sağlayan ekip, kısa sürede yaralıyı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Tatbikat sonrası bir araya gelen ekip, "İnsan ölür, insanlık ölmez" diyerek haykırdı.



Dumlupınar Üniversitesi AKUK danışmanı öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Aykul, AKUK'un 2003 yılından bu yana faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, 14 yıldır AFAD ile birlikte ortak çalışmalar sürdürdüklerini söyledi. 2003 yılından bu yana her sene Afyonkarahisar AFAD tesislerine gelerek gönüllü öğrencileri eğitime tabi tuttuklarını belirten Prof. Dr. Aykul, "Eğimlerimiz her yıl bir hafta sürmekte. Her yıl da bu eğitimlerimizi alıyoruz. Bu güne kadar bu eğitimler sayesinde AFAD ile birlikte çalışabilecek 1500'e yakın gönüllüyü yetiştirdiğimize inanıyorum. Dumlupınar Üniversitesi AKUK olarak bu çalışmalarımızla bir örnek oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bu noktada da AFAD ile birlikte çalıştığımız operasyonlarımız oldu" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



--------------------



AKUK ekibinin 'O Kahraman Benim' diye haykırışları



Öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinden detaylar



AKUK danışmanı tarafından görev dağılımı



Öğrencilerin enkaz altındaki yaralı arama ve kurtarma detayları



RÖP: (Bir öğrencinin yaralı hakkında bilgi veriyor)



RÖP: Prof. Dr. Hakan Aykul (DÜ Öğretim üyesi-AKUK Danışmanı)



Öğrencilerin toplu halde 'İnsan ölür, insanlık ölmez' haykırışları ve alkışları



173 MB /// 05.27"



(HABER-KAMERA: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,



=================================================



8)BENİM KÜÇÜK RENKLİ ODAM PROJESİ TAMAMLANDI



BURDUR'da Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında uygulanan 'Benim Küçük Renkli Odam' projesinin kapanışı yapıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından başlatılan EDES kapsamında Burdur Valiliği koordinatörlüğünde, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'nin Burdur Devlet Hastanesi'nde yürüttüğü 'Benim küçük renkli odam' projesinin kapanış toplantısı yapıldı. Kent merkezindeki otelde yapılan programa Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, vali yardımcıları Ali Nazım Balcıoğlu ve Hayri Sandıkçı, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü ile kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı.



Vali Şerif Yılmaz, "Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle beraber bugün dezavantajlı gruplarımıza devletin bütün imkanları, evde bakımdan diğer en küçük ihtiyaçlarının karşılanmasına varıncaya kadar sağlanmaya başlandı. Bu proje de devlet elinin, şefkatinin ulaşmasını sağlayan çok önemli bir projedir. Bir kişi de olsa, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi içerisinde bizim için insan önemlidir. Bugün insanlar bombaların altında ölürken, dünya ses çıkarmıyor. Hayvan sevgisi kadar insan sevgisi olmayan insanlar dünyada hüküm sürmeye çalışıyor. Ama maalesef buna sessiz kalınıyor. Bir kişinin de olsa, bir yavrumuzun da olsa acısını dindirip, o ailenin acısına destek olabiliyorsak biz anayasanın değişmez maddelerinden olan sosyal hukuk devleti gereğini yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz" dedi.



Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören de projenin engelli çocukların fiziksel, zihinsel ve psikolojik gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.



Görüntü Dökümü



------------------------------------



Programa katılanlar



Reha Sermed Aygören'in konuşması



Vali Yılmaz'ın konuşması



Detay



119 MB /// 5,19"



Haber/Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,