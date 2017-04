Dha Yurt Bülteni-6

102 YIL SONRAKİ EN HÜZÜNLÜ BULUŞMA



1)102 YILLIK MENDİL BULUŞTURDU



Çanakkale'de, Anzak Çıkarması'nın 102'nci yıldönümünde, Anzak Koyu'nda, Avustralya ve Yeni Zelanda şehitliklerinde yapılan anma törenleri sırasında Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde en hüzünlü buluşmalardan biri gerçekleştirildi. Çanakkale ile Yeni Zelanda arasındaki dostluğa bambaşka bir anlam katan ise çarpışmada ölen George Thomas Uren'in savaş meydanında düşürdüğü mendil oldu. İki ülke arasında büyük buluşmaya neden olan kanlı mendil olayı, Yeni Zelandalı George Thomas Uren'in, 28 Ağustos 1914'de 27 yaşındayken memleketi Otago'dan, Otago Piyade Taburu'yla Çanakkale'ye gelmesiyle yaşandı. Thomas, 2 Nisan 1915 günü 28'nci doğum gününü cephede kutladığı sırada, annesinden bir mektup aldı. Duygu yüklü mektubun yanında, annesi kendisine bir de mendil göndermişti. Asker Thomas, bir köşesinde '28. doğum gününde annesinden George'a' diğer köşesinde ise '2 Nisan 1915 George Thomas Uren' yazan bu mendili yanına aldı, 24 Nisan'ın 25 Nisan'a bağlayan gece gerçekleştirilen çıkarmaya katıldı. Thomas, 2 Mayıs'ta Korku Deresi'ne yapılan çıkarma esnasında öldü. Aynı bölgede Türk askeri de birçok şehit verdi. Bu şehitleri bölgede bulunan 64'üncü Alay 1'inci Tabur erleri defnetti.



KANLI MENDİLİNİN AİLESİNE GÖTÜRÜLMESİNİ İSTEDİ



Bu erlerden iki yakın arkadaş olan Yusuf ve Ali, defin işlemlerini yaptıkları sırada yerde bir mendil buldu. 'Belki lazım olur' düşüncesiyle mendili bulan Ali, cebine koydu. Savaş bütün şiddetiyle sürdüğü sırada Yusuf, 7 Ağustos'ta Anzak çıkarması sırasında ağır yaralandı. Ali, cebinden çıkardığı bu mendili Yusuf'un yaralı göğsüne bastırdı, ama kanı bir türlü durduramadı. Yusuf, Ali'ye, yaralı göğsündeki mendili işaret ederek, 'Bunu karıma götür, haklarını helal etsinler' dedi ve şehit oldu. Çanakkale Savaşı sonrasında terhis olan Ali, Biga'ya köyüne dönmek üzere yola koyuldu. Hacıpehlivan Köyü'nden geçtiği sırada Yusuf'un emanetini vermek üzere evine geldi. Kapıyı kucağındaki çocukla bir kadın açtı. Ali, cebindeki mendili çıkartıp kadına uzattı. Fatma, uzatılan mendili aldı, sadece 'Vatan sağ olsun' diyebildi. Kanlı mendili 50 yıl boyunca saklayan Fatma, 1965 yılında son nefesinde kanlı mendili torunu Yusuf'a verdi. Yusuf Öz, mendil üzerine 'Abbamın (Dede) hediyesi 25/12/1980' notunu yazdı. Yusuf Öz vefat edince de mendil şu andaki sahibine oğlu Nazmi Öz'e kaldı. Kanlı mendilin hikayesini de, Çanakkale savaşları konusunda araştırmalar yapan tarihçi Ömer Arslan ortaya çıkardı. Mendil üzerinde yazılı tarihten ve soyadından yola çıktı ve George Thomas Uren'in, 25 Nisan'da Otago Taburu ile Arı Burnu mevkiine çıktığını, tespit etti. Aynı tarihlerde 64'üncü Alay'ın da bu bölgede savaştığını tespit etti. Aslan, dokuz ay önce, Uren'in ailesine ulaştı.



TORUNLAR 102 YIL SONRA BULUŞTU



102 yıl önce Çanakkale savaşlarında karşı karşıya gelen iki askerin Yeni Zelandalı Thomas ile Çanakkaleli Ali'nin aileleri, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı'nın organizasyonuyla bir araya geldi. Mendilin şimdiki sahibi olan Nazmi Öz, dedesinin en değerli hatırası olan kanlı mendili, Darilyn Perry Uren'e teslim etti. Bu anlara Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams'da tanıklık etti. Nazmi Öz, buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamadı, dedesinin kanlı mendiliyle gözyaşlarını sildi. 102 yıl sonra dedesinden kalma en değerli anıyı gören Darilyn Perry Uren, Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlattı. Uren "Çok duygusal anlar yaşıyorum. Yoğun duygular hissediyorum. Duygusal bir buluşma. Gerçek ailemi kaybettim ama aslında kaybetmemişim. Buraya gelerek ben gerçek ailemi buldum. Tarihi buldum. Fotoğrafta gördüğüm mendilin aynısını da burada da gördüm"dedi.



2)ÇEK BAŞKONSOLOS: BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP



SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un intihar eden 31 yaşındaki oyuncusu Frantisek Rajtoral'in cenazesini ülkesine gönderilmesi nedeniyle düzenlenecek törene katılmak üzere Gaziantep'e gelen Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, "Bizim için büyük bir kayıp, üzüntü içerisindeyiz" dedi.



Çek Milli takımında da forma giyen Frantisek Rajtoral, geçen pazar günü Beştepe Mahallesi'ndeki evinde intihar edoerek yaşamına son verdi. İntiharı spor dünyasında şok etkisi yaratan Rajtoral'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisi tamamlandı.Çek Cumhuriyeti Ankara Başkonsolosu Maria Opelova, bu sabah Gaziantep'e geldi ve Adli Tıp Kurumu'nda savunma oyuncusu Rajtoral'ın cenazesinin alınması için yasal işlemleri başlattı.



Adli Tıp Kurumu çıkışında gazetecilere konuşan Opelova, "Bizim için büyük bir trajedi. Sonuçta çok önemli bir sporcumuzu kaybettik. Bunun acısı içerisindeyiz. Cenazesini buradan alarak direkt ülkemize götüreceğiz. Herhangi bir sorunu var mıydı, bunu bizde bilmiyoruz" dedi.



Antalya'daki özel bir defin şirketi ile anlaşan konsolosluk, Frantisek Rajtoral'ın cenazesinin havalimanına taşınması için soğutmalı cenaze aracı kiraladı. Futbolcunun defin işleminin Çek geleneklerine uygun yapılması için ayrıca özel bir tabut ve takım elbise getirildiği öğrenildi. Rajtoral'ın cenazesi; yasal işlemlerin tamamlanması ve düzenlenecek törenin ardından özel uçakla Çek Cumhuriyeti'ne gönderilecek.



3)BATMAN'DA KIZ KARDEŞLERİN BIÇAKLI KAVGASI



BATMAN'da, Edip Solmaz bulvarı üzerinde yürüyen iki kız kardeşin tartışması daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçük kız kardeş, ablasını bıçakla yaralarken, esnafların ayırdığı kardeşlerin kavga anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kayıt edildi.



Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D., ablası B.D. ile öğrenilemeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüşmesiyle H.D., ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat ile kavgaya tutuştu. Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaflar ve yoldan geçen vatandaşlar kız kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ablasını bıçakladığı belirtilen H.D. olaydan sonra kaçıp kayıplara karışırken, kavga bir esnafın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayın görgü tanıklarından esnaf Kerim Erdem, kavgayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirtirek, "İş yerimin bitişiğinde birden kız kardeşlerin kavgasına şahit olduk. Ne olduğunu anlamadık, biz araya girmek istediğimiz andan küçük kardeşin ablasını bıçakladığını gördük. Gerçekten şok oldum. Erkeklerin kavgasına çok şahit olduk ancak kızların saç saça başlayan kavgasına şahit olmamıştım"dedi.



4)ÇOCUĞA İŞKENCE YAPAN SURİYELİLER YAKALANDI



ŞANLIURFA'da, çalıştıkları inşaatta 9 yaşındaki Mustafa Y.'ye kazma ve kürekle işkence yaptıkları iddiasıyla aranan 3 Suriyeli'den 2'si, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.Eyyübiye İlçesi'nin Salman Mahallesi'nde, geçen hafta meydana gelen olayda; çiftçilik yapan Halil Y.'nin yaptırdığı ev inşaatında sıvacı olarak çalışan Suriyeli 3 işçi, Arapça bağırdıkları 4'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Y.'yi kucaklarında sallayarak pencereden atma tehdidinde bulundu. Korkudan gözyaşlarına boğulan çocuğa kazma ve kürekle yapılan işkence yine Suriyeli işçiler tarafından gülerek cep telefonu kamerasına kaydedildi. Suriyeli işçilerin işkencesi, telefonu verdikleri ağabeyi Abdullah'ın görüntüleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıktığını fark eden Suriyeli işçiler ortadan kaybolurken, mağdur çocuğun babası Halil Y., suç duyurusunda bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Suriyeli 3 işçiden 2'sini Yenice Mahallesi'nde gizlendiği evde yakaladı. Gözaltına alınan Suriyeli işçilerde Mahir Aldahir ve İsmail Aldahir, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Çocuğa işkence yapan Suriyeli diğer işçinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürdürülüyor.



5)BOZKIR'DA KOVANLARA AYI SALDIRISI



KONYA'nın Bozkır İlçesi'nde, 12 kovan ayı saldırısı sonucu zarar gördü, yüzlerce arı telef oldu. Bozkır İlçesi'ne bağlı Aslantaş Mahallesi Tepecik Yaylası'nda arıcılık yapan Mustafa ve Memduh Çelmeli kardeşlerin üç farklı noktada bulunan arı kovanlarına son günlerde üç kez ayı saldırdı. Saldırı sonucu 12 kovanın zarar gördüğünü, yüzlerce arının telef olduğunu söyleyen Mustafa Çelmeli, "Üç gün içerisinde farklı yerlerde bulunan arı kovanlarına saldıran ayı, kovan içerisindeki balları ve yavrulu petekleri yiyerek arı kolonilerinin ölmesine sebep oldu. 12 adet kovan hasar gördü, yaklaşık 3 bin lira maddi zararımız var. Önlem alınmadığı takdirde bölgede 100-150 adet arı kovanı var. Bunların hepsi zarar görecek"dedi.



AVLAMAK YASAK



Arı kovanlarını ayının saldırısından korumak için yapacakları hiçbir şey olmadığını söyleyen Mustafa Çelmeli, "Bizler nöbet tutup, saldıran ayıları avlamak istiyoruz. Ancak onlar da bir can taşıyor ve koruma altında oldukları içinde avlanmaları yasak. O nedenle yetkililerin önlem almasını ve bize yardımcı olmasını istiyoruz"dedi.



6)HAVALİMANINDA İRANLI YOLCUNUN VALİZİNDEN 6 KİLO METAMFETAMİN ÇIKTI



VAN Ferit Melen Havalimanı'na İstanbul'a gitmek üzere gelen İran uyruklu N.H.'ya ait valizde yapılan aramada 6 kilo 340 metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili N.H ve irtibatlı olduğu H.T gözaltına alındı. Van'dan İstanbul'a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen İran uyruklu N.H, valizini X-Ray cinazına bıraktı ve ardından arama noktasından geçti. X-Ray cihazına bırakılan valiz, şüphe üzerine detaylı aramadan geçirildi. Polis tarafından yapılan detaylı aramada valiz içerisine zulalanmış vaziyette 6 kilo 340 gram metamfetamin bulundu. Uyuşturucu madde ile ilgili N.H ve irtibatlı olduğu H.T gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



7)ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERİN ENERJİSİ BU ÇATIDA ÜRETİLECEK



TÜRKİYE'nin en büyük tam elektrikli otobüs filosunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu araçlar için gerekli elektriği de ESHOT'un Buca'daki atölye binalarının çatısına kurduğu 10 bin metrekarelik güneş enerjisi santraliyle karşılayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda da yeşil devrim yaptı. Büyükşehir Belediyesi, çevreci gemiler ve tramvay, metro, banliyö gibi raylı sistem projeleriyle başlattığı karbon salımını düşürme yönündeki adımlara elektrikli otobüslerle birlikte yeni bir boyut kazandırdı. Hizmete alınan 20 adet Türkiye'nin toplu ulaşımda hizmet veren en büyük tam elektrikli otobüs filosu, ESHOT Genel Müdürlüğü'nün kendi ürettiği elektrikle çalışacak. Bu hedef doğrultusunda ESHOT'un Buca'daki atölye binalarının çatılarında toplam 10 bin metrekarelik alanda güneş enerjisi santrali kuruluyor. 3 bin 680 adet fotovoltaik panelden oluşan güneş enerjisi santrali, yıllık yaklaşık 1.38 MW elektrik enerjisi üretecek. Santralde üretilen bu enerji, çevre dostu tam elektrikli otobüslerin şarj edilmesinde kullanılacak. Böylelikle yıllık 5 bin tonluk karbon salımının önüne geçilecek.



Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan ve temel amacı karbondioksit gazı azaltılmış ve küresel ısınmayla savaşan bir dünya için yenilenebilir ve temiz kaynakların kullanımını özendirmek ve desteklemek olan Başkanlar Sözleşmesi'ne (Covenant of Mayors- CoM) 2015 yılında taraf olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sözleşme gereği yereldeki tüm paydaşlarla birlikte 2020 yılına kadar sera gazı salımını en az yüzde 20 azaltmayı taahhüt etmişti. İzmir'in yerel yönetimi, elektrikli otobüslerin sayısının artması ve raylı sistem yatırımlarıyla birlikte fosil yakıt kullanımına bağlı karbon salımının önemli ölçüde azalmasını öngörüyor. Ayrıca bütçede ciddi bir pay alan yakıt, bakım, onarım ve işletme giderlerinin de güneş enerjisi santralinin hayata geçmesiyle büyük oranda düşürülmesi sağlanacak.



8)PKK/KCK"DAN YAKALANAN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ



KAYSERİ'de PKK/KCK soruşturması kapsamında görevine son verilen ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan Sarız İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Emri Dirik Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle görevine son verilen Sarız Belediye Başkan Yardımcısı ve Sarız HDP 'den Belediye Meclis Üyeliği yapan Emre Dirik, Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlı Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Emre Dirik, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedildi.



9)AKSARAY' TA SİLAHLI KAVGA: 6 YARALI



AKSARAY'a bağlı Güvcünkaya Köyü'nde iki komşu aile arasında evin önündeki hurda demir parçaları çalındığı iddiasıyla çıkan kavgada 2 kişi silahla, 4 kişide taş, sopa, yumruk ve tekme darbeleri sonucu yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı.Olay, dün akşam merkeze bağlı Güvcünkaya Köyü'nde meydana geldi. 55 yaşındaki Ömer Ok, iddiaya göre komşusu 48 yaşındaki Ramazan Telci'nin evine gidip Telci'ye oğlu 14 yaşındaki oğlu S.T.'nin evlerinin önündeki hurda demir parçalarını çalıp, sattığını öne sürdü. Telci, oğlu S.T.'nin hırsızlıkla ilgisinin olmadığını söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma başladı. Tartışmaya Ömer Ok'un eşi 52 yaşındaki Nadire Ok, oğulları 33 yaşındaki Bayram ve 23 yaşındaki Ferdi Ok ile Telci'nin 16 yaşındaki oğlu N.T.'nin de katılması üzerine tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada okuldan dönen S.T., babası ve ağabeyine Bayram Ok ve Ferdi Ok'un saldırdığını gördü. Koşarak eve giren S.T. duvarda asılı av tüfeğini alıp Bayram Ok ve Ferdi Ok'un üzerine ateş açtı. 2 kardeş vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Bayram ve Ferdi Ok ile aldığı taş, sopa, tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralanan babası Ömer Ok, annesi Nadire Ok ile komşuları Ramazan Telci ve oğlu N.T. kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. S.T. ise olay yerine gelen jandarmaya, silahla ateş ettiğini belirtip teslim oldu. Soruşturma sürüyor.



