Dha Yurt Bülteni-6
ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE, GURURLU VE HÜZÜNLÜ TÖREN (EK)1)FRANSIZ ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN DÜZENLENDİÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıl kutlamalarında, Şehitler Abidesi'nden sonra Morto Koyu'ndaki Fransız Şehitler Anıtı'nda da tören düzenlendi.
ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE, GURURLU VE HÜZÜNLÜ TÖREN (EK)
1)FRANSIZ ŞEHİTLİĞİNDE TÖREN DÜZENLENDİ
ÇANAKKALE Savaşları'nın 102'nci yıl kutlamalarında, Şehitler Abidesi'nden sonra Morto Koyu'ndaki Fransız Şehitler Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Fransa Savunma Ateşesi Yarbay Valery Sens ile savaşta yer alan ülkelerin temsilcileri katıldı. Şehitlikteki tören konuşma ve dualardan sonra Anıt önüne, Türkiye, Fransa, İngiltere, Yeni Zellanda ve Avustralya adına çelenk konulmasıyla sona erdi. Törene katılan davetliler, daha sonra savaşta hayatını kaybeden Fransız askerlerin mezarlarına beyaz karanfiller bıraktı. Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra İngiliz Şehitliği'ne geçti.
Görüntü Dökümü
-----------------------
Törenden görüntü.
Konuşmalardan görüntü.
Mezarlıklara karanfil bırakılmasından görüntü.
Anıt şeref defterinin imzalanmasından görüntü
Taylan YILDIRIM - Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ /ÇANAKKALE
======================================================
2)CHP'Lİ ERDAL AKSÜNGER: "AİHM BAŞVURUSU YÜZDE 100"
"CHP GRUBU'NUN İSTİFASI AKP'NİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER"
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, 16 Nisan halk oylamasıyla ilgili hukuki mücadelenin süreceğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurunun yüzde 100 yapılacağından tereddütü olmadığını söyledi. Sine-i millet tartışmasıyla ilgili de konuşan Aksünger, "Eğer CHP grubu istifa ederse, AKP'nin de belki de ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey olmayacaktır" dedi.CHP Genel Başkanı Yardımcısı Erdal Aksünger, İzmir'deki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda referandum sonuçlaryıla ilgili basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Asuman Ali Güven, CHP'li ilçe belediye başkanları, CHP İlçe başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Aksünger, 'mühürsüz bir halk oylaması' gerçekleştiğini, hem 'hayır' hem de 'evet' cephesi açısından toplumun bunu vicdanen kabullenmediğini söyledi. CHP'nin hukuksal olarak da kabul etmediğini belirten Aksünger, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli kabul edilmesiyle ilgili olarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) böyle şeyler yapabileceği aklıma gelmezdi. YSK'da halk oylaması öncesi süreçte yaptığımız toplantıda mühürsüz zarf ve pusularla olursa ne olacağını sorduk. Gülüp geçtiler. Kanuun açık olduğunu söylediler. Kanun, içtihat oluşturmayacak şekilde net. 'Mühürsüz zarf ve pusulara iptal edilir' diyor.
Halk oylaması sonrası bunları hatırlattığımızda mahcubiyet içinde olduklarına tanık olduk" diye konuştu.
Aksünger, halk oylamasından iki ay önce sosyal medyada 'evet' yazılı mühürlerin de kullanılacağı manipülasyonları yapılması üzerine, ocak ve şubat ayında YSK yetkilileriyle bu konuyu konuştuklarını, 370 bin 'tercih' yazılı mühür ihalesi yapıldığı yanıtı aldıklarını söyledi. Buna karşın 'evet' yazılı mühürlerin halk oylamasında ortaya çıktığına dikkat çeken Aksünger, "Bunları kim ortaya çıkarmış olabilir, hangi amaçla yapmış olabilir? Soru işaretleri yanıtlanmadı. 1500'ün üzerinde hakimle ilgili suç duyurusunda bulunduk. YSK Başkanı'nın açıklaması ise işin ciddiyetsizliini gösteriyor. Bize 'Bazı arkadaşlar daha önceki genel seçimlerde kullanılan 'evet' yazılı mühürleri kullanmışlar' şeklinde komik bir açıklama yaptılar. İlçe seçim kurulu başkanları yargıç. Sokaktan geçen vatandaş değil ki! Bir sayfalık uygulanması gereken metin var. Aklımıza bunların bilerek yapıldığı şüphesi geliyor. Başka senaryolar geliyor" dedi. Sandıklara gelen oy pusulalarındaki eksikliklere de dikkat çeken Aksünger, sandıktaki seçmen sayısından yüzde 20 fazla oy pusulası konulması gerekirken, pek çok sandıkta bunun yapılmadığını söyledi.
İçişleri Bakanlığı'nın 10 Nisan'da "Okularda oyunu kullandıktan sonra sandık başında kimseyi bırakmayacağız" açıklamasının da meşruiyet tartışması yarattığını belirten Aksünger, "Burada hedef Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ydi. YSK'yla bu durumu görüştük. 16 Nisan halk oylaması günü mülki amir YSK'dır. YSK herhangi bir yerde güvenlikle ilgili sorun görüyorsa kolluk kuvvetlerine haber verir. İçişleri Bakanlığı ise genel bir uygulamadan bahsetti. Buna hakları yok. Seçmenin Anayasa'dan kaynaklanan gözleme hakkı var. YSK seçim günü müdehale ettiğini söylüyor. Daha önce İçişleri Bakanlığı'na böyle bir açıklama yapmaya hakkı olmadığı bildirmeleri gerekirdi. Sandıklar saat 16.00'da boşaltılmış. Sandık başlarındaki arkadaşlarımız derdest edilmiş. 17 yaralı var. Çok sayıda darp edilen var. Ortada bir plan şaibesi, şüphesi var. Kız çocuklarına tacizde bulunmaya çalışan ahlaksızlar da oldu" diye konuştu.
"ENTELLEKTÜEL YERLERDE BİLE GEÇERSİZ OY VARKEN"
Aksünger, 16 Nisan'da YSK'nın sisteminde 4 bin 500 sandığın açıldığı saat 17.50 sıralarında Anadolu Ajansı'nın sandıkların yüzde 40'nın açıldığı ve 'evet' oylarının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu duyurduğunu söyledi. A.A.'nın birleştirme tutanaklarından sonuç verdiğini açıklanmasıyla ilgili de konuşan Aksünger 'evet' oylarının olduğu sandıkların sonuçlarının verildiğini, 'hayır' oylarının fazla olduğu sandıkların sonuçlarının verilmediğini savundu. Bilinçli yapılmış bir operasyon olduğunu dile getiren Aksünger, "3 bin 600 sandıkta yüzde 100 'evet' veya yüzde 90'nın üzerinde 'evet' çıkmış. Yüzde 96'sı Güneydoğu'da. Bunların hepsinde ya bir darp var ya da kolluğun birilerine karşı giriştiği linç operasyonu var. HDP görevlileleri de sandıklardan uzaklaştırıldılar. Yüzde 100 'evet' çıkan sandıklarda birinci sıra Şanlıurfa'da. Geçersiz oyların sıfır olduğu sandıkların yüzde 90'ı Güneydoğu'da. İstanbul Beşiktaş'ta, İzmir Konak'ta, Ankara Çankaya'da en entüllüketel yerlerde bile, 'hayır'ın yüzde 90 çıktığı yerlerde bile geçersiz oylar var. Ama Güneydoğu'daki sandıklarda bir tane bile geçersiz oy yok. Geçersiz oyun sıfır 'evet' ve katılımın yüzde 100 olduğu 263 sandık var. Şanlıurfa ve Elazığ'da da böyle sandıklar var. 7 Haziran ve 1 Kasım seçim sonuçlarına göre HDP'nin oy almama imkanı olmayan bazı okullar ve sandıklar var. Diyarbakır'da 851 okulda, 2 bin 415 sandıkta böyle bir durum var. Toplamda 14 bin 930 sandıkta var" dedi.
AİHM'E BİREYSEL BAŞVURU DA YAPACAK
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, halk oylamasıyla ilgili hukuki mücadelelerinin süreceğini, Danıştay başvurusunun yapıldığını, ancak Anayasa Mahkemesi'nin de konuşulduğunu söyledi. Aksünger, "Benim gözümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusu yüzde 100'dür. Bunda zerre kadar tereddütüm yok. Çünkü burada tam kanunsuzluk var. Yasama sürecini etkileyecek olan bir süreç yaşatıyor size. Ülkenin rejimini etkileyecek bir konu çıkıyor ortaya. Bununla ilgili hem CHP kurum kimliği açısından başvurular mutlaka tüm yöntemleriyle yapılacak, hem de şahsımız açısından bireysel başvuru haklarımızı kullanacağız. Altyapıları oluşturacağız. Mücadelemizi hukuk dahilinde yaparken hangi mücadele meşruysa onu da gerçekleştireceğiz. Her şey dahil" diye konuştu.
SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI
Son günlerde tartışılan 'sine-i millet' konusuyla ilgili de konuşan Aksünger, "Halktan gelen taleplerin değerlendirilmesidir. Bunların da MYK kararı olacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum. Bu parti meclisimizin alabileceği bir karardır. Sine-i millet nedir? Halkın gözünde şöyle bir şey var; CHP grubu istifa ederse bir erken seçim olasılığı ve parlamentonun fesih edileceğine dair bir algı olduğunu görüyorum. Böyle bir şey yok. Eğer CHP buna karar verir de toplumsal uzlaşma gerçekleşiyorsa, o zaman siyasi meşru alanın dışında mücadele etmeyi gerektirir. Başka türlü bir mücadele alanına gidiyorsunuz anlamına gelir ki, sonu pek hayırlı olmayabilir de. Eğer CHP grubu istifa ederse yapılacak AKP'nin de belki de ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey neden olmayacaktır. Çünkü orada nispi seçimlere gidecektir, o zaman biz istifa etmişsek nispi seçimler konusunda da katılmama kararı alman lazım. O zaman CHP'siz bir parlamento oluşacak. Bunları teknik olarak anlatıyorum. Bunların teknik anlamda tartışılması ve beklentilere cevap vermeyen bir CHP olmadığını anlatmamız gerekiyor. Hukuk dahilinde bütün mücadelemizi vereceğiz. Onun dışında başka konuda ısrar edenlere de gerekli bütün cevabı verecek yüreğimiz, aklımız var" dedi.
Aksünger, basın toplantısının sonunda, "Bu referandumun meşru değildir, gölge düşmenin ötesindedir konu. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bundan sonraki süreçte de kabul etmeyeceğiz. Önümüzdeki süreçte yarından itibaren parti meclisini, cumartesi günü de il başkanlarını topladıktan sonra bir ortak karar süreci işletilecek, hangi mücadele alanı varsa o konuda mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü :
--------------------------
Erdal Aksünger'in açıklamalarından görüntü
Genel ve detay görüntü
Haber: Utku BOLULU -Kamera: Timur TARLIĞ / İZMİR,
===================================================
(TEKRAR)
3)TRABZON'DA CHP'NİN 23 NİSAN KUTLAMASI
TRABZON'da, CHP il örgütü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Meydan Parkı Atatürk Alanı'nda toplanan yaklaşık CHP'li yaklaşık 100 kişilik grup, düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe partililerin çocukları da ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.
Etkinlikte konuşan HALK-LİS sözcüsü Berfin Karan,"23 Nisan'ı ilk defa içimiz buruk bir şekilde kutluyoruz. Atamızın bize emanet ettiği milli egemenliğe millet olarak sahip çıkamadık. Bir asır önce bütün halka verilen yetkiyi tek adama devrettik. Atam senden özür dileriz. Bu ülkenin geleceği, gençliği, demokrasisi hiçbir referandum sandığına sığmaz. Halkın iradesinin sandıkta çalınmasına izin vermeyeceğiz. Artık Mustafa Kemal'in askeri değiliz, Mustafa Kemal'in askeri olmak bu ülkeyi kurtarmaz. Bundan sonra hepimiz birer Mustafa Kemal'iz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.
Nermin Eyüboğlu adındaki yaşlı kadının elinde Türk bayrağı ile 23 Nisan için yazdığı şiiri seslendirmesi sonrası kutlama etkinliği sona erdi.
Görüntü Dökümü
------------------------
Atatürk Alanı'ndan görüntüler
Katılanların görüntüleri
Berfin Karan'ın konuşması
Detaylar
(Haber-Kamera: Fatih TURAN DHA
===================================================
4)TARLADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİYE KÖPEKLİ SALDIRI İDDİASI
SİVAS'ın Gürün ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Yücel Yıldız, traktör ile tarlasını sürdüğü sırada köpekleriyle gelen 2 kardeşin saldırısı sonucu yaralandı.
Olay geçten cumartesi günü ilçeye bağlı Koyunlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre evli ve 5 çocuk babası Yücel Yıldız sabah 09.30 sıralarında köyünde traktörle tarlasını sürdüğü sırada aynı köyle yaşayan iki kardeş S.G. ve M.G. 7 köpekle Yıldız'ın yanına geldi. İddiaya göre S.G. ve M.G. Yıldız'a 'Bizim arkamızdan ileri geri konuşuyormuşsun' diyerek traktörden aşağıya indirdi. Bir süre ellerinde bulunan sopayla Yıldız'ı döven şahıslar daha sonra yanlarında bulunan köpekleri üzerine saldı. Yıldız, sırtından, ellerinden ve yüzünden yaralandı. Olay yerinden sürünerek traktöre binip evine giden Yıldız akrabaları tarafından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yıldız, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi. Cuma günü burnundaki kırıklar için tekrar hastaneye yatarılarak ameliyat edileceği öğrenildi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri S.G. ve M.G.'yi köyde gözaltına alındı. Haklarında işlem yapılan şüpheli iki kardeş daha sonra serbest bırakıldı.
'KÖPEKLERİ ÜZERİME SALDILAR'
Hastaneden taburcu olduktan sonra Sivas'ta oturan ablası 47 yaşındaki Ziynet Bulak'ın evinde kaldığını ve cuma günü ameliyat olacağını söyleyen Yıldız, "Tarlamı sürerken bir anda geldiler, beni durdurup selam verdiler. Biraz konuştuktan sonra bana küfür ederek, 'Sen bizim arkamızdan konuşuyormuşsun' diyerek yakamdan tutup traktörden aşağıya indirdiler. Ben hiçbir şey yapamadan ellerindeki sopayla kafama vurdular. Yerde beni taşla ve sopayla hırpaladılar. Boğazıma bıçak dayadılar. Yanlarındaki köpekleri üzerime saldılar. Köpeklerden biri üzerime gelerek ısırmaya çalıştı. Bu yaptıklarımızdan kimsenin haberi olmayacak diye beni tehdit ettiler" dedi. Yıldız'ın ablası Ziynet Bulak ise, şüphelilerin kardeşini öldüresiye dövüp bırakıp gittiklerini belirterek, "Ben onların cezalandırılmasını istiyorum. Hem iki kişi dövüp, hem de köpekleri üzerine saldırtmışlar" dedi.
Görüntü Dökümü:
-----------------------------
-Saldırıya uğrayan kişinin görüntüsü
-Vücudunda oluşan yara izleri
-Konuşması
-Ablasının konuşmaları
Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,
(168 mb)
==================================================
5)PARASINI ALAMAYAN İŞÇİ İNŞAATTA İNTİHARA KALKIŞTI
SAMSUN'da bunalıma giren inşaat işçisi Mustafa Aktaş, çalıştığı inşaatın en üst katına çıkarak atlayacağını söyledi. Ardından ikna edildi. Olay Bafra İlçesi Altınyaprak Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Parasını alamadığını öne süren 45 yaşındaki Mustafa Aktaş, çalıştığı inşaatın en üst katına çıktı. Durumu gören diğer inşaat çalışanları polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri Aktaş'ın yanına giderek ikna çalışmalarına başladı. Mustafa Aktaş polisin ikna çabası sonucu eyleminden vazgeçerek bulunduğu yerden indi. Ardından sağlık kontrolü için ambulansla Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü :
--------------------------
İnşaattan detay
İndirilmesi
Ambulansa bindirilmesi
Detaylar
(SÜRE : 1.30 - BOYUT : 48.50 MB)
Haber-Kamera : Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun), -
================================================
6)UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 11 TUTUKLAMA
BURDUR, Isparta ve Antalya illerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bucak İlçesi Kızılseki Köyü merkezli olarak Burdur, Antalya ve Isparta illerini kapsayacak şekilde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı yönünde elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda 20 Nisan'da yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 2'sinin Bucak Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 13 şüpheliden 11'inin tutuklandı, 2 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.
Görüntü Dökümü :
--------------------------
Şüphelilerin adliyeye getirilişi (cep telefonu görüntüleri)
2.86 MB /// 00.42"
HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,
======================================================