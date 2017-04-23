Dha Yurt Bülteni-6
Bir ay önce yaralandı, görevine döndü, bu sabah şehit düştüŞIRNAK'TA bu sabah güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın şehit oldu.
Bir ay önce yaralandı, görevine döndü, bu sabah şehit düştü
ŞIRNAK'TA bu sabah güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, jandarma uzman çavuş 26 yaşındaki Efe Osman Apaydın şehit oldu. Şehit uzman çavuş Apaydın'ın bir ay önce de çatışmada yaralandığı ortaya çıktı
Bestler- Dereler bölgesinde Elmadağı güney eteklerinde sabah 07.00 sıralarında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle, sıhhiye olan jandarma uzman çavuş Efe Osman Apaydın, ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen uzman çavuş Apaydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Üç yıllık uzman çavuş olan, Meltem Apaydın'la evli 2 çocuk babası Efe Osman Apaydın'ın şehit düştüğü haberi, Niğde'de oturan baba evine askeri yetkililer tarafından verildi.
Uzman çavuş Efe Osman Apaydın'ın 24 Mart'ta yine teröristlerle çıkan çatışmada omzundan yaralandığı tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar görevine döndüğü belirtildi.
Şehit Efe Osman Apaydın, Niğde'de toprağa verilecek.
Görüntü Dökümü
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Apartmanın önünde bekleyen ambulanslar
Taziyeye gelen vatandaşlardan görüntüler
Şehidin ağlayan yakınları
Şehidin sağlık fotoğrafları
Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,
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Şiddetli lodos ağaç söktü, kamyonet devirdi
KAYSERİ'de saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli lodos, ağaçların kökünden sökülmesine, bir kamyonetin devrilmesine, hazırlanan Ramazan Sokağı'ndaki maket evlerin devrilmesine neden oldu.
Dün geceden itibaren başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli lodos, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin spor salonlarında kutlanmasına neden oldu. Yer yer saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehirbağları Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetin yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Etkili lodos, kent merkezinde bulunan ağaçları köklerinden söktü, bazı işyerlerinin tabelalarını da devirdi.
Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı'nda ise belediyenin Ramazan için hazırlıklarına başladığı 'Ramazan Sokağı' çalışmaları da fırtınadan nasibini aldı. Maket evler, etrafa saçıldı. Bankalar Caddesi'nde de bir simitçi büfesi devrildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera; Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ, -
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Bayılan öğrenci, elindeki bayrağı bırakmadı
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında bayılan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, elindeki Türk bayrağını bırakmadı.
İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde tören düzenlendi. Kaymakam Ramazan Yıldırım, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kutlamalarda öğrencilerin şiir okuduğu sırada Türk bayrağını tutan Fikret Öztürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut baygınlık geçirdi. Karabulut, yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı. Öğrencinin bayıldığını gören yakınındaki bir asker ve öğretmenler hemen yardımına koştu ve onu alanda hazır bulunan ambulansa taşıdı. Sağlık görevlileri tarafından müdahale edilen Karabulut, ayıldıktan sonra, görevlilerin elinden aldığı Türk bayrağını taşıdı. Kan şekeri düştüğü belirtilen Karabulut, "Bir anda gözlerim karardı ne olduğunu anlayamadım. Elimde bayrak vardı, bırakmak istemedim" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Demokrasi Meydanı
Atatürk Anıtı'na çelenk konulması
Bayılan öğrenci
Türk bayrağı
Öğrencinin ambulanstan inmesi
Öğrenci Mustafa Karabulut ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
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Trakya'da 23 Nisan coşkusu
23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.
Edirne'de sabah saat 10.00'da Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan'ın Atatürk Anıtına çelenk koyması ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri verildi. Törende konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, dünyada barış ikliminin hakim olması gerektiğini ifade ederek, "Çocukların yüreklerinin gücü, bedenlerinin güçsüzlüğünü anlamsızlaştırır. Minik ellerinden tuttuğumuzda bizi geleceğe taşıyacak enerjiyi onlardan alırız. Zaman, bizlerin üzerindeki sorumluluğu onların omuzlarına yüklemek için bekler. Bu nedenle çocukların eğitimi, sadece aileyi değil, ülkeyi, hatta medeniyeti ayakta tutar. Ne yazık ki, çağımızın her türlü imkanına sahip modern dünya, hatalarının en ağır faturasını onlara ödetmektedir. Çığlıklarının sağır kulaklara çarparak dalgalarda kaybolduğu, hıçkırıklarının denizinde boğularak karaya vuran insanlığımızdır en büyük utancımız. Yine de savaşlarla kaybolan insanlığın yeniden inşasının ümidi, tek sermayesi sevgi olan çocuklarımızdır. En büyük arzumuz, tek damla gözyaşının dökülmediği, dünyada barış ikliminin hakim olmasıdır. Çünkü çocuğun kurtuluşu, insanlığın kurtuluşudurö dedi. Konuşmaların ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan tarafından 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödülleri verildi. Etkinlikler daha sonra trafiğe kapalı olan Saraçlar Caddesi'ndeki çocuk gösteriyle devam etti.
TEKİRDAĞ'DAKİ KUTLAMALAR
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Tekirdağ'da valilik bahçesindeki etkinlikle başladı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve halk katıldı. Valilik makamına temsili olarak oturan Karacakılavuz İlk Okulu 4'ncü sınıf öğrencisi Mustafa Yekta Sabancı'yı Vali Mehmet Ceylan karşıladı. Vali Ceylan'ın makamına oturan Sabancı kendi okuluna kütüphane yapılması talimatını verdi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelerek başkanlık makamına oturan Aden Koleji 5'nci sınıf öğrencisi Süleyman Aykut Kara ise parklar yapılmasını ve roman vatandaşlarına ayrım yapılmamasını istedi. Sahil dolgu sahadaki Amfi tiyatroda devam eden kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı, gösterileri sundu.
KIRKLARELİ'NDE 23 NİSAN
Kırklareli'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırklareli Vilayet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Burada törene Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Kırklareli Emniyet Müdürü Erkin Adalar, öğrenciler ile velileri katıldı. İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencisi Şenol Yadef Patır, Vali Esengül Civelek'in makamında oturarak okullardaki devamsızlıkların bitirilmesi için çalışma yapılmasını istedi. Festival alanında devam eden kutlama etkinliklerinde halk oyunlarının yanı sıra çocuklar hazırladıkları gösterileri sundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
(EDİRNE)
-Atatürk anıtındaki tören
-Törene katılanlar
-Çocuklardan detay
-Anıta çelenk bırakılması
-Hüseyin Özcan'ın konuşması
-Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesi
-Genel görüntüler
(TEKİRDAĞ)
-Valilik önündeki çelenk sunma ve saygı duruşu
-Törenden detay görüntüler
-Temsili vali olan çocuğun makama gelişi
-Vali ile diyalogları
-Temsili valinin kütüphane istemesi
(KIRKLARELI)
-Vilayet meydanı çelenk sunumu
-Valilik ziyareti
-Festival alanındaki etkinlikler
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ruhan YALÇIN-Selçuk VURUCU/EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,-
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla kutlandı
KONYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.
Kutlama törenleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Mevlana Kültür Merkezi'nde devam etti. Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ergun Eskici, protokol üyeleri ve yüzlerce öğrenci katıldı. Törende öğrenciler tarafından hazırlanan mehteran, halk oyunları ve jimnastik gösterileri ilgiyle izlendi. Programı izlemeye gelen minik öğrenciler de coşkulu anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü
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Törendeki halk oyunları ve jimnastik gösterilerinden detay
Töreni izleyenlerden detay
Haber- Kamera: İsmail AKKAYA KONYA
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Trabzonspor, 23 Nisan'ı kulüp tesislerinde kutladı
TRABZONSPOR, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Kulüp tesislerindeki etkinliğe Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular, çocukları ve eşleri, U12 takımından da Mert Erol, Berkay Pişiren, Efkan Şener ve Caner Uzun katılı. Törende Asbaşkan Ahmet Çubukçu, başkanlık koltuğuna U12 takımından Mert Erol'u oturtutu, Teknik Direktör Ersun Yanal ise koltuğunu Caner Uzun'a devretti.
ÇUBUKÇU: "ÇOCUKLARIMIZIN HİZMETKARI OLMALIYIZ"
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi;
"23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceği çocuklara emanettir ve bu günü Atatürk tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Çocuklarımız büyüyecek, bu ülkenin bilim insanları, sanatçıları, doktorları, idarecileri, siyasetçileri, kulüp yöneticileri olacak. Buradaki bu temsili uygulama; koltuk devri de aslında hepimizin bir zamanlar çocuk olduğunu, umutlarımızın, hayallerimizin olduğunu anlatıyor. Ne mutlu ki bu kardeşlerimizin hayallerini bir günlüğüne de olsa gerçekleştirebildik. Onlara yeni hayaller kurmaları, hayallerine ulaşabilmek adına daha çok çalışmaları için güç verdik. Bizler, çocuklarımızın hizmetkarı olmalıyız. Onların iyi yetişmesi, vatanına milletine bağlı, bilimin ve sanatın ışığında, Atatürk'ün izinde büyümeleri için çaba göstermeliyiz. Onlar bu ülkenin istikbali. Bu kulübün; Trabzonsporumuzun da geleceği onlar. Bizler sadece emanetçileriz. Ben bu minik kardeşlerimin ve tüm çocuklarımızın büyüdüklerinde kulübümüze ve ülkemize büyük hizmetler kazandıracağından kuşku duymuyorum.ö
YANAL: "ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ"
Teknik Direktör Ersun Yanal ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara gereken önemi vererek, çok iyi yetiştirmemiz gerekir" dedi. Etkinlik daha sonra fotoğraf çekimiyle son buldu.
Görüntü Dökümü
Kutlamaya katılanların görüntüleri
Çubukçu'nun konuşması
Detaylar
Haber: Tolga SAĞLAM / TRABZON
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Adıyaman'da, hasta çocuklara 23 Nisan etkinliği
ADIYAMAN Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuklar için ekinlik düzenlenerek hastane koridorları ve çocukların odaları süslendi. Odaları gezen İdari Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgün Şahin, hasta çocuklara oyuncak dağıttı.
Hastanenin İdari Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan, "Bugün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününde bizde çocuklarımızın yani hastanede yatan çocuklarımızın gününü kutladık onlara çeşitli hediyeler vererek onlarında yalnız olmadığını hissettirmeye çalıştık. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz çocuklarımız için devam edecektir" dedi.
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgün Şahin ise, şunları söyledi:
"Hastanemizde tedavi gören çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını izlemeye gidemeyecekleri için onara 23 Nisan sevincini hastanemizde yaşatmak istedik ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza oyuncak hediye ettik. Onlarla beraber bizler de mutlu olduk."
Hastanede tedavi gören çocukların yakınları ise, hastane yönetimine bu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuklara oyuncak dağıtılması
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Nilgün Şahin'in konuşması
İdari Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Turan'ın konuşması
Oyuncağı alan çocuklar
Koridorların süslenmesi
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
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Lokantada yemek yerken cinayete kurban gitti
SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde lokantada yemek yediği sırada bir kişi tarafından tüfekle vurulan Şükrü Duran öldü.
Olay Bafra İlçesi Tabakhane Mahallesi Güven Sokak üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre lokantada yemek yiyen 40 yaşındaki Şükrü Duran'a içeri bir anda giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş edildi. Bu sırada lokantada bulunan Hüseyin Kandemir, tüfeği saldırganın elinden almak istedi. Çıkan arbede de Kandemir de karnından vuruldu.
Başından vurulan Duran, olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Kandemir olay yerine çağırılan 112 sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Bafra İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Buradan da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden detay
-Lokanta dışı ve içinden detay
-Şükrü Duran'ın cansız bedeni
-Polisin incelemesi
-Detaylar
Haber-Kamera: Ayhan AYDEMİR / BAFRA(Samsun),
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Kanseri yenip hayallerini gerçekleştirdi
ADAPAZARI'nda, 6 yıl önce yakalandığı meme kanserini yenen 42 yaşındaki Neslihan Çiftçi devlet desteğiyle yıllardır hayal ettiği hediyelik eşya satışının yapıldığı iş yerini açtı.
Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde yaşayan Neslihan Çiftçi, 6 yıl önce kontrol için gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Kanser olduğunu öğrendiğinde kızı 10 aylık olan Neslihan Çiftçi, aldığı bu habere üzülse de eşinin ve yakınlarının desteğiyle tedavi sürecine başladı. Uzun bir süre kemoterapi tedavisi gören ve 3 ayrı ameliyat geçiren Neslihan Çiftçi, yıllardır hayalini kurduğu hediyelik eşya iş yeri hayalinden de vazgeçmedi. Hibe desteği almak için tedavileri sürerken KOSGEB'in kadın girişimciler için açtığı kursa başlayan Neslihan Çiftçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. Neslihan Çiftçi hazırladığı projeyi sunarak 50 bin liralık hibe desteği alıp hayal ettiği 'Pembe Çarşı' isimli hediyelik eşya ve ev aksesuarları satışının yapıldığı iş yerini açtı.
Neslihan Çiftçi yaşadığı sürecin tüm kanser hastalarına örnek olmasını istediğini belirterek, "2011 yılında talihsiz bir olay yaşadım. Kızım 10 aylıkken meme kanserine yakalandığımı öğrendim. Tedavi sürecim devam etti. Yılmadım, pes etmedim, o zaman KOSGEB'in kurslarına katıldım. Kadın girişimci olarak iş fikrimi ancak bu zaman oluşturabildim. KOSGEB bana destek oldu. Tüm hastalara, tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Vazgeçmesinler hayata sıkı sıkı sarılsınlar" dedi.
Hastalığı sürecinde iş yeri kurma hayalinden hiç vazgeçmediğini söyleyen Neslihan Çifti şöyle konuştu:
"Ameliyatlar, tedaviler 4 yılı geçen bir tedavi sürecim oldu. Yine tedavim devam ediyor ama Allah'a çok şükür iyiyim. Kemoterapi sürecinde hep çalışma isteğim vardı. Bir şeylerle meşgul olmak istedim, hastalığımla ilgilenmemek istedim. İş fikrimi hiçbir zaman bırakmadım. Böyle cicili bicili güzel şeyler vermek istedim, insanları mutlu edecek şeyler satmak istedim. Pembe Çarşı'nın derin bir anlamı var. Pembe, meme kanserinin pembe kurdalesi, çarşı da hayallerimin çarşısı"
Eşi gibi tüm kanser hastalarının hayata sımsıkı sarılmaları gerektiğini ifade eden Oktay Çiftçi, "Kızım o zaman 10 aylık bebekti. İlk kanser teşhisi konduğunda ne diyeceğimi bilemedim nutkum tutulmuştu o dönem. Bugünlere geldik, hayallerinin çarşısına kavuştu çok mutluyuz. Ben hastayım diye kimsenin direncini düşürmemesi lazım, hayata sımsıkı bağlansınlar, sonuçta hayat devam ediyor. Güçlü olduğunuz sürece hiçbir hastalık önünde duramaz kimsenin" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Neslihan Çifti ve eşi ile röp.
İş yerinden görüntüler
Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), -
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