Dha Yurt Bülteni-6
Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un cenazesi Ordu'ya getirildiŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.
Şehit Uzman Çavuş Çubuk'un cenazesi Ordu'ya getirildi
ŞIRNAK'ın Uludere İlçesi Bestler Dereler bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.
Ordu'nun Ünye nüfusuna kayıtlı, evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin eşi Gülsüm Çubuk ile kardeşi Serhat Çubuk ve şehidin 2 çocuğu da aynı uçakta geldi. Şehit Çubuk'un cenazesi burada askeri tören mangası tarafından karşılandı.
Karşılama törenine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, polis, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Uçaktan askerler tarafından alınan şehit Uzman çavuş Çubuk'un cenazesi, daha sonra omuzda cenaze aracına taşındı. Havalimanında törende hazır bulunan şehidin annesi Fidan ile babası Veli Çubuk gözyaşlarını tutamadı,
Cenaze karayoluyla törenin düzenleneceği Ünye İlçesi'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Şehidin fotoğrafları
-Havalimanında karşılama töreninden görüntü
-Uçaktan görüntü
-Naaşın uçaktan indirilirken ve taşınırken görüntüsü
-Şehidin eşi, çocukları, anne babası ve kardeşinden görüntü
-Diğer detaylar
Haber-Kamera: Nedim KOVAN -ORDU-
===============================================
Antalya'da elektronik sigara operasyonu: 6 gözaltı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen elektronik sigara ve aparatlarının satışa sunulacağı belirlendi.
Ekipler, önceden tespit ettikleri 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde 26 bin 267 gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.B, G.K, M.G, A.K, A.D ve H.D. gözaltına alındı. Haklarında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
-Sigaralarından görüntü
-Polisin inceleme yapma görüntüsü
-Kutularındaki ürünlerin incelenmesi
-Detaylar
Haber- Kamera: Antalya-
========================================
Irak sınırında 23 Nisan coşkusu
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Umurlu Köyü'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı. Sınırdaki öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.
Şemdinli İlçesi'nin Irak sınırındaki Derecik Beldesi'ndeki Umurlu Köyü İlk ve Ortaokul öğrencileri 23 Nisan Ulusul Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Köyde yaşayan ailelerin de izlediği kutlamalarda minik öğrencilerin dans gösterisi ve tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Kutlamalar öğrencilerin söylediği şarkılar ve okulun folklör ekibinin gösterisiyle devam etti. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekibi de sosyal sorumluluk projesi kapsamında Umurlu Köyü'ne gelerek, öğrencilerin 23 Nisan kutlamalarına katıldı. VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir, VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Ercan Kısacık ve beraberindeki 15 kişilik ekip, 400 öğrencisi bulunan Umurlu Köyü İlk ve Ortaokul öğrencilerine kırtasiye, kitap ve çeşitli spor malzemesi hediye etti.
VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir, İmkanları dahilinde okulları ziyaret ederek öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'nin en ücra köşesi, en uzak noktası olan Şemdinli İlçesi'nin Derecik Beldesi'ne bağlı Umurlu Köyü ilk ve orta okulundayız. Biz VEDAŞ ailesi olarak Ankara-Van, Van-Hakkari Umurlu Köyü'ne sevgi bağını kurmak istedik. Bugün 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan öğrencilerimizle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Biz Türkiye'de bulunan herkesi bu ücra köşede bulunan okullarımıza ve çocuklarımıza destek olmaya çağırıyoruz" dedi.
VEDAŞ Van İl Müdürlüğü Basın ve Halkla ilişkiler sorumlusu Ercan Kısacık ise, Van, Hakkari ve Muş'ta eş zamanlı olarak çocuklarla buluştuklarını belirterek, sınırın sıfır noktasındaki çocukların bayramını kutladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------
-Umurlu Köyü ilk ve orta okuluna yardım kolileri götüren VEDAŞ ekipleri
-Öğrencilere kırtasiye ve top dağıtılması
-Detaylar
-Öğrencilerle bir arada oturan VEDAŞ ekibi
-VEDAŞ Hakkari il Müdürü İsmail Özdemir ile röportaj
-VEDAŞ ekibinden Ercan Kısacık ile röportaj
-Umurlu Köyü ilk ve orta okulu sınıf öğretmeni Özlem Aysun Reyhanoğulları ile röportaj
-Sın öğretmeni Derya Yıldız ile röportaj
-Okulun önünde 23 Nisan programı için toplananlar
-İstiklal Marşı'nın okunması
-Bir öğrencinin konuşması ve şiirlerin okunması
-Minik öğrencilein dans gösterisi
-Öğrencileri izlemeye gelen aileleri
-Koro ekibinin söylediği şarkılar
-Okulun folklör ekibinin gösterisi
-Genel ve detaylar
Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Abdullah KAYA / ŞEMDİNLİ- (HAKKARİ)
===============================
Manisa gece de sallandı (2)
AFAD'DAN MAHALEYE ÇADIR
Manisa'nın Şehzedeler İlçesi'ndeki depremde en çok etkilenen Saruhanlı İlçesi'ne bağlı Mütevelli Mahallesi oldu. AFAD tarafından Afet Bölge Lojistik Deposu'ndan alınan 8 çadır, sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla mahalleye kuruldu.
Mütevelli Mahalle Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, depremde en fazla mahalledeki cami ile ilkokulun hasar gördüğünü, gece boyunca mahallede ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Evlerde de küçük hasarların tespit edildiğini, 6 evde ise büyük hasar nedeniyle konuta girilmesinin risk olduğunun belirlendiğini belirten İçigen, "AFAD ekipleri tarafından uygun olan evlerin bahçelerine ya da evlerin önündeki sokağa çadırlar kuruldu. Vatandaşlarımız geceyi kurulan bu çadırlarda geçirdi" dedi.
Mütevelli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki evinin bahçesine çadır kurulan Cem Yurden, misafir gelen 3 ailenin çocuklarıyla geceyi çadırda rahat bir şekilde geçirdiklerini söyledi.
19 Mayıs Sokak'taki evinin önünde kurulan çadırda geceyi geçiren Doğan Yıldırım ise "Depremden dolayı evimizde hasar oluştu. Geceyi AFAD tarafından kurulan çadırda geçirdik. Allah devletimizden razı olsun. Geceyi çocuklarımızla rahat bir şekilde geçirdik" diye konuştu.
Öte yandan, Mütevelli Camisi ise önlem amaçlı ibadete kapatıldı. İmam Ertuğrul Aycan, ibadetin caminin yanındaki Kuran Kursu'nda yapıldığnı belirtti.
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada; Saruhanlı'nın Mütevelli Mahallesi'nde 6 hasarlı bina, 31 az hasarlı bina, 1 ağır hasarlı cami, 1 orta hasarlı ilkokulun bulunduğu belirtildi. Cami ve ilkokulun faaliyetinin durdurulması kararı alındığı kaydedildi. Selendi İlçe merkezinde 3 hasarlı ev bulunduğu; Selendi'nin Çamköy Mahallesi'nde 2, Gölbaşı Mahallesi'nde 1, Zıraman Mahallesi'nde 1 çadır kurulduğu belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Caminin dışı ve içi
İmamın Ertuğrul Aycan'ın açıklaması
Cem Yurden'in evi ve bahçedeki çadır
Cem Yurden'in açıklaması
Doğan Yıldırım'ın evi ve çadırı
Muhtar Mehmet Yaşar İçigen'in açıklaması
Ahmet Yazıcının evi ve çadırı
İlkokuldan görüntü
Haber: Mehmed Hakkı Özbayır- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA,
===========================
Babanın çocuklarla imtihanı
İZMİT'te bir alışveriş merkezinde bir babanın yere yatan çocuklarını kaldırma çabaları tebessümle izlenildi. Babanın yere yatan bir çocuğunu kaldırırken diğerinin yere yatması ve aralarında koşturması sosyal medyada paylaşıldı.
İzmit'te ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Bahadır Ozan, eşi alışveriş yaparken iki kız çocuğu ile ilgilendi. Bu sırada çocuklar alışveriş merkezinin zemin katındaki meydanda koşuşturmaya başladı. Çocuklar yere yatınca Bahadır Ozan çocukları kaldırmaya başladı. Bahadır Ozan çocuklarının arasında koşuştururken, çocukların babalarının ayağa kaldırdıktan sonra yeniden yere yatmaları tebessümle izlenildi. Arkadaşları, Bahadır Ozan'ın çocuklarının arasında koşuştururken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Babanın çocuklarının arasında koşuşturması
Haber: İZMİT(Kocaeli), -
=========================================
AK Parti'den CHP'ye 'itibar' eleştirisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nükhet Hotar ve AK Parti İzmir milletvekilleri referandum sonuçları ile, CHP'nin mühürsüz zarf ve pusulaların geçerli sayılmasına itiraz ve tepkisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Hotar, referandum süreci ve sonuçları hakında hukuk garabetleriyle ülke itibarını zedelemeye çalışmanın kimseye yakışmayacağını söyledi. İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabılyık da seçim sonuçlarını tartışmaya açmanın, Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini söyledi.
AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Nükhet Hotar, referandum sonuçlarını İzmir'de basın toplantısıyla değerlendirdi. Toplantıya, AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Necip Kalkan, Atilla Kaya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, partili ilçe belediye başkanları, partili yöneticiler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumu sonuçları ve itirazlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Domokrasilerde, özelikle sandığın olduğu yerde rekabetin de olacağını, herkesin aynı oyu kullanmasının mümkün olmadığını belirten Hotar, böyle bir durumda demokrasinin de zaten olamayacağını söyledi. Hotar, "Ama böyle bir süreci centilmence ve iyi bir ortamda yaşadıktan sonra olmadık hukuk kuralları, olmadık yollarla adeta hukuk garabetleriyle ülke itibarını uluslararası düzeyde zedelemeye çalışmak kimseye yakışmaz. Onurlu, ilkeli bir duruş gerektirir. Daha çok çalışmak, bir dahaki yarışta birinci olmaya çalışmak, ülkesini seven, kanunlara saygılı herkesin ve her partinin yapması gereken uygulama şeklidir" dedi.
Partilerin davranışlarının kendi takdirleri olduğunu, ancak kamuoyunun ilk seçimde bunun değerlendirmesini yapacağını belirten Hotar, CHP'yle ilgili yorumlar yaptı. Hotar "Anamuhalefet partisi sekiz seçimde de bir kayıp yaşadıysa, bu kayba devam edecek. Her konuşmamızda bu ülkenin güçlü bir muhalefete ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Bu demokrasiyi daha da güçlendirecektir. Halkın kararına saygısızlık yapmak yerine alternatif üretmeye çalışmak, daha iyi yönde bir şeyler söylemek ana muhalefete daha çok yakışır. Yüzde 50 artı 1 asgari şartı sağlamış olan bir ekibin mensupları olarak, Türkiye ve İzmir'e teşekkür ediyoruz. Yerli yabancı Türkiye'nin üzerinde olumsuz emelleri olan büyük bir cepheye karşı mücadele verdik. Bu halkın sesinin iradeye daha çok yansımasını sağlamak mücadesidir. Türkiye'nin hızını kesmek isteyenlere karşı durmak mücadesidir. Türk, Kürt, Çerkez, Roman her türlü etnik faklılıkların, görüş açısı farklılıklarının ülkede yönetime yansıması mücalesidir. Aynı gemideyiz, ülkemizi seviyoruz, çocuklarımıza daha gelişmiş şartlarda bir ülke bırakma sorumluluğumuz var. Ülkeyi inşallah daha ileri götüreceğiz" diye konuştu.
İZMİR SONUÇLARIYLA İLGİLİ YORUM
Hotar, basın mensuplarının sorusu üzerine İzmir'deki evet oylarıyla 1 Kasım 2015 genel seçimlerindeki AK Parti oyları arasında oransal olarak da sayısal olarak da artış olduğunu, ancak bunu matamatik olarak değerlendirmediklerini, bir parti seçimi olmadığını söyledi. Türikye genelinde ne çıktığının önemli olduğunu belirten Hotar, "Yüzde 50 artı 1'i sağlamak önemliydi. Bu da Türkiye genelinde sağlanmıştır. Tümünü partimizin oyu olarak değerlendirmek mümkün olmadığı gibi 'Kimse destek vermedi' demek de mümkün değil. Bizim veye başka partinin de 'evet' yada 'hayır' demesi mümkündür. Biz sonuca bakıyoruz. İradesini ipotek etmemiş olan, özgürce kullanmış olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
AK PARİTLİ VEKİLLERDEN CHP'YE ELEŞTİRİ
CHP İzmir Milletvekili Necip Kalkan da yaptığı konuşmada Türkiye genelinde 'evet' ile 'hayır' arasında 1 milyon 300 bin oy fark olduğunu belirterek, "Bu iş bitmiştir. CHP'nin halka saygı göstermesi gereklidir" dedi. AK İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık ise, yeni sistemde muhalefetin de iktidar olma şansı olduğuğunu söyledi. Kocabıyık, "Çalışırlar, rekabetin içinde olurlursa bu gerçekleşebilir. Bu sistemle Türkiye'ye güç ve kalite getirilmiştir. CHP, referandumdan sonra sonuç ortadayken Türkiye için yanlış olan bir takım arayışların içine girmiştir. Türkler, 1946 hileli seçimleri hariç hür, kavgasız seçimleri yapabilmişlerdir. Bu İstanbul'un fethi kadar önemlidir. Bunu tartışmaya açmak, bu demokratik başarıyı zedelemek yanlıştır. Türkiye'nin itibarına zarar veriyor" dedi. Kocabıyık, MHP'yle ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapıldığına dikkat çekti. MHP'nin üzerine düşeni yaptığını belirten Kocabıyık, "MHP'nin hatırı sayılır kesimi oy vermiştir. Bu yeni sistem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en büyük siyasi eserdir. Daha önce fiziki ve altyapı olarak önemli eserler kazandırmıştı" diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Bülent Delican ise İzmir'in yeni dönemden büyük pay alacağını söyledi. Batıya açılan kapı olan İzmir'in kalkınmadan en büyük payı almasını istediklerini belirten Delican, "Hedefimiz yerel yönetimlerde de İzmirlileri üstün hizmetlerle buluşturmak" dedi.
GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:
Nükhet Hotar'ın konuşması
Milletvekili Necip Kalkan'ın konuşması
Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın konuşması
Haber: Utku BOLULU - Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,
===========================
Kalaşnikof ve tabancalı cinayetin 13 zanlısı mahkemeye çıkartıldı
ADANA'da 56 yaşındaki Müslüm Üzer'in öldüğü, oğlu 32 yaşındaki Orhan ile torunu 9 yaşındaki Hüseyin Üzer'in ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Doğankent Mahallesi'nde oturan Müslüm Üzer, oğlu Orhan ve torunu Hüseyin Üzer ile birlikte 17 Nisan'da 01 DHR 78 plakalı otomobiline binerek Karataş Yolu üzerinden kent merkezine hareket etti. Taşçı kavşağında dönüş için yavaşlayan otomobile, kimliği belirsiz kişilerce kalaşnikof ve tabancalarla saldırı düzenlendi. Saldırıda Müslüm Üzer öldü, oğlu Orhan ile torunu Hüseyin Üzer ise, ağır yaralandı. Saldırının, 10 ay önce Üzer ile Altınyüzük aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 33 yaşındaki Ali Altınyüzük'ün öldürülmesi ile ilgili olabileceğini değerlendiren polis, soruşturma başlattı.
Ekiplerin düzenledikleri operasyonda 1'i çocuk 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ferit S., Mehmet Emin B., Cemil G., Ramazan A., Ferhat A., Cuma M., Zülküf A., Mehmet A., Hikmet Ö., Sedat B., Özgür Ü., Veli A. ile Kamil K., yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Mehmet A., "Ben avanta vermedim kimseye vermem de. Ben büyük bir iş adamıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin her tarafında ticaret yapan bir insanım" dedi.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi önünde alınan güvenlik tedbirleri
Cinayete azmettiren Mehmet Altınyüzük'ün konuşması
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
=====================================
Aile Mahkemesi, çocukların velayetini anne ve babaya ortak verdi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde 1'inci Aile Mahkemesi, boşanan C.A.T ile Y.H.T'nin kız çocukları 7 yaşındaki A.M. ile 3 yaşındaki A.M'nin velayetlerini, 'ortak velayet' kavramının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı, Türk toplumunun temel yapısına ters düşmediği' gerekçesiyle anne ve babaya ortak olarak bırakılmasına karar verdi. Avukat Mehtap Yeter Engin, kararın devrim niteliğinde olduğunu belirterek, "Anne, babalar, çocukların velayeti konusunda uzlaşamadıkları takdirde, velayet üzerindeki tartışmalar sebebi ile mahkemeler boşanmaya da karar veremiyordu. Bu uygulama ile toplumun temelini oluşturan evlilik birliği sulh ile sonlandırılabilecek" dedi.
Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 2010 yılında evlenen, 2 çocukları olan, ikisi de özel sektörde yöneticilik yapan C.A.T. ile Y.H.T çifti, Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi'ne 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması, şiddetli geçimsizlik' nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmak için avukatları aracılığıyla başvurdu. Birbirinden talepleri olmayan ve çocukları için ortak velayette bulunup, kimin yanında kalıyorsa, eğitim masraflarını ortak karşılamak için anlaştıklarını belirten çift, anlaşma protokollerini de mahkemeye sundu.
Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi, geçen 14 Nisan'da görülen duruşmada, 2 kız çocuğunun velayetinin anne C.A.T ve baba Y.H.T'ye ortak verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme kararında, tarafların bir yıldan fazla evli oldukları ve boşanma yönündeki serbest iradelerini mahkemeye sunduklarını belirterek, boşanmaya ilişkin tüm sonuçlarına ilişkin anlaşmaya vardıklarını kaydetti. Tarafların düzenledikleri ve mahkemeye sundukları protokolün incelendiği belirtilen kararda, iç hukukta yer alan 'eşlerin evlilik bakımından, evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde, kendi aralarındaki ve çocukları ile olan ilişkilerinde, özel hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluklar açısından eşit oldukları' sözleşmesine vurgu yapıldı. Kararda, 'ortak velayet' kavramının Türk kamu düzenine aykırı olmadığı Türk toplumunun temel yapısına ters düşmediği' belirtilerek, şöyle denildi:
"Somut olayda ise her iki tarafın da velayet hakkından vazgeçmek istemediği, hazırladıkları protokolde velayeti ortak kullanmak istediklerini açıkça beyan ettikleri, müşterek çocukların ne zaman ve ne kadar süre ile kimin yanında kalacaklarını belirledikleri ve giderlere de beraber katılmak istedikleri, ortak velayet talebinin küçüklerin yüksek menfaatini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek bir şekilde değil, onların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak şekilde düzenlendiği ve bu durumun küçüklerin yüksek menfaatine olduğu kanaati ile anlaşma şartlarının tümünün mahkememizce de uygun bulunduğu anlaşıldığından, davacının davasının kabulüne karar verilmesi gerektiği hukuksal sonuç ve vicdani kanısına ulaşılarak hüküm tesisi yoluna gidilmiştir."
Mahkeme, tarafların müşterek çocukları A.M. ve A.M.'nin velayetlerinin davacı anne ve davalı babaya müştereken (ortak olarak) bırakılmasına, çocukların fiilen pazar günü saat 12.00'den perşembe günü saat 17.00 kadar anne yanında, perşembe günü saat 17.00'den pazar günü saat 12.00'ye kadar baba yanında bırakılmasına; her yıl Temmuz ayının 1 birinci günü saat 10.00'dan 31'inci günü saat 17.00'ye kadar, yarı yıl tatilinin ilk haftası birinci gün saat 10.00 dan 7'nci gün saat 17.00'ye kadar gerek görmek, gerekse yanına almak suretiyle fiilen davalı baba yanında bırakılmasına karar verdi.
AVUKAT: DEVRİM NİTELİĞİNDE KARAR
Boşanan çiftin avukatlarından Mehtap Yeter Engin, Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi Başkanı hakim Ömer Uğur Gençcan'ın bu yılın Şubat ayında bu konuya ilişkin uluslararası sözleşmeye atıf yaparak görüş açıkladığını belirterek, "Çorlu 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararına kadar müşterek velayet hukukçular arasında oldukça tartışıldı. İstanbul mahkemeleri henüz bu konuda bir karar vermiş değil. Bu durum hukukumuz açısından devrim niteliğinde bir karardır. Anne, babalar, çocukların velayeti konusunda uzlaşamadıkları takdirde velayet üzerindeki tartışmalar sebebi ile mahkemeler boşanmaya da karar veremiyordu. Bu uygulama ile toplumun temelini oluşturan evlilik birliği sulh ile sonlandırılabilecek. Çocukların anne veya baba destek ve ilgisinden yoksun bireyler olarak yetiştirilmesinin önüne geçilecek. Karar aynı zamanda boşanmış olan anne ve babalar içinde çok önemli. 'Velayetin nez'i davası ile müşterek velayet uygulamasına geçilebilecek" dedi.
Görüntü Dökümü
------------------------------
Çorlu Adliyesi
Adliyeden detaylar
Adliye çevresinden detaylar
Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),
===================================================
Kamyonla otomobil çarpıştı
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Manavgat D-400 karayolu Demokrasi Bulvarı kavşağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cengiz Çağlı'nın kullandığı 34 DV 3800 plakalı kamyon, şehir merkezine gitmekte olan Azize Arat yönetimindeki 07 LT 596 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Otomobil sürücüsü Azize Arat, oğlunu özel bir okula bırakarak döndüğünü yeşil ışık yanınca aracını hareket ettirdiğini ve bir anda kaza olduğunu belirterek, "Allah'tan araca bindiğim zaman yaptığım ilk iş her zaman emniyet kemerini takmak oluyor. Çocuğu da okula bırakmıştım yoksa o çok korkardı" dedi.
Kamyon sürücüsü Cengiz Çağlı ise kırmızı ışığın yandığını gördüğünü, frene basmasına rağmen aracı durduramadığını söyledi.
GÖRÜNTÜ GÖRÜNTÜ
---------------
Kaza yerinden görüntüler
Kazaya karışan sürücüler yol kenarında
Detay görüntüler
Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),
===========================================
Dünyayı kurtarmak için reçete yazdılar
TOKAT Çevre Gönüllüleri 22 Nisan Dünya Günü nedeniyle, vatandaşlara "Dünyayı kurtarmak için reçete yazacak olsanız, ne yazardınız" şeklinde soru yöneltti.
Tokat'ta Çevre Gönüllüleri, Tokat Devlet Hastanesi acil girişinde 22 Nisan Dünya nedeniyle vatandaşlardan dünyayı kurtarmak için reçete yazmalarını istedi. Vatandaşlar ise gönüllülerin isteklerini olumlu karşılayarak, verdikleri reçetelere, sevgi, eğitim, eğitimli gençlik, hoşgörü ve anlayış ifadelerini yazdı. Çevre Gönüllüleri adına açıklama yapan Fatma Esin Tuna bugün dünyanın doğum günü olduğunu söyleyerek, "Biz Tokat Çevre Gönüllüleri olarak, dünyamızın doğum gününü kutluyoruz. Dünyanın yaşlandığını ve ilk dünyanın hali gibi kalmadığın gözlemliyoruz. Dünya insanlar tarafından hasar görüyor ve kurtarılması lazım. Bunun içinde biz bir reçete hazırladık. Hasta olduğunu düşündüğümüz için de acilin önüne geldik. Hastanın halinden hasta anlar. Her şeyin temeli sevgi, sevgi var ise barış olur diyoruz" dedi.
Görüntü Dökümü:
-Etkinlikten görüntü
-Çevre gönüllüsünün açıklamaları
-Vatandaşlara verilen reçetelere yazılanlar
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,
===============================================