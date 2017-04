Dha Yurt Bülteni-6

1)BDDK BAŞKANI: İŞLETMELERİN DÖVİZ BORÇLANMALARI KONTROL ALTINA ALINACAK



BANKACILIK Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, 2013'te bireysel kredilerde dövizle borçlanmayı yasakladıklarını ve bunun da çok faydasını gördüklerini belirterek, işletmelerde de döviz borçlanmalarını kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını söyledi. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan ve sık sık döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalarıyla ilgili sorular karşılaştıklarını belirten Akben, Türkiye'de cari açık sorunu olduğunu söyledi. Türkiye'nin 150 milyar dolar civarında ihracatı, bunun karşılığında da 200 milyar dolardan fazla ithalatı olduğunu kaydeden Akben, 50 milyar dolardan fazla cari açığın bir kısmını turizmle, bir kısmını diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerle telafi etiklerini, ancak her yıl 30-35 milyar dolar bir cari açıkla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.



"CARİ AÇIĞI ENERJİYLE KAPATACAĞIZ"



Enerjinin çok önemli ve son yıllardaki politikalarla Türkiye'nin enerji alanında yurt dışına verdiği kaynağın 54 milyar dolara kadar gerilediğini belirten Mehmet Ali Akben, şunları söyledi: "Yani yüzde 49'unu yerli enerjiyle, kaynakla sağlamaya çalışıyoruz, ama gerek petrol ve türevleri, gerek doğalgaz veya diğer harcamalar, ciddi manada bizim cari açık içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bundan dolayı enerji alanında rüzgar ve güneş enerjisi gibi birtakım çalışmalar yapılıyor. Oradan sağlanacak yerli kaynaklarla eğer burada 30 milyar dolarlık daha bir tasarruf sağlayabilirsek cari açık konusunu inşallah halledeceğiz. ve o zaman da bu kurlar konusunda herhalde daha stabil, önümüzü daha görecek bir pozisyona geliriz diye düşünüyoruz."



"DÖVİZ BORÇLANMALARI KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ"



Daha önce bireylerin konut ve otomobil almak için bankalara döviz borçlandığını ve her döviz artışında da ellerinde pankartlarla bankaların önünde dövizzede gruplarının oluştuğunu ifade eden Akben, 2013'te bireylerde döviz borçlanmasını yasaklayarak bunun önüne geçtiklerini vurgulayarak şunları dedi: "Çok şükür ki bu yasakların faydalı bir şey olduğunu gördük. Bugün bankalarımız ihracat geliri olmayan, turizm geliri olmayan, döviz geliri olmayanlara karşı döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırdığında elbette ki dikkat ediyorlar. Elbette ki kuruluşlarımız da kendilerinin döviz geliri yoksa bunun karşılığında döviz kredisi alma gibi bir çaba içerisine de girmiyorlar. Ama bu şu anda onların kendi başlarına yaptıkları iş. Bunu biz daha düzenli hale getirip bunları aynı bireylerde olduğu gibi döviz borçlanmalarını da kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu da devreye aldığımızda bu konularda sizlerin de o tür sıkıntıları biraz daha hafifleyecek diye düşünüyoruz."



KREDİ RAKAMLARINDA BÜYÜME



BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben son olarak kredi büyüme rakamlarına değinerek, "Bu 3.5 aylık süre zarfında şu anda kredi büyüme rakamlarına baktığımızda son 3 yılın üstüne çıktı. Bu çok sevindirici ve güzel rakamlar. Bu bize işaret ediyor ki daha önce ki bizim Türkiye'nin büyüme rakamların çok yukarıda çıktığı dönemlerde bankacılık sektörü kredilerde yüzde 20'lerin üzerinde büyüme gösteriyordu. Bu son geçtiğimiz yılda 14.5 civarında kaldı bu. Keza mevduat büyümesi de o civarlarda kaldı. Ama şu anda görüyoruz ki inşallah bu hızla gidersek yine bir 22-23'leri yakalayacağız büyümede" diye konuştu.



2)ÖZTÜRKMEN: UZLAŞTIRMA DOSYALARI MAHKEME KAPATTIRIYOR



ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, 2015 yılında toplam 17 bin 319 dosyanın uzlaştırma ile dava açılmasına gerek kalmadan kapandığını ifade ederek, "Şuanda iki ayda bunun üzerine çıkmış olduk. 2017 yılı sonu itibariyle asgari olarak 120 bin, azami olarak 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun ortalama bir Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1000 dosyaya baktığını düşündüğünüzde yaklaşık 150 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor" dedi. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Edirne'de adliye çalışanları personeline uzlaştırma iş ve işlemleri konulu eğitim semineri verdi. Seminerin açılışına Edirne Valisi Günay Özdemir, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran, Adalet Komisyonu Başkanı Tayyip Özdurmaz, hakim ve savcıların yanı sıra adliye personeli katıldı.



İKİ AYDA 20 BİN DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI



Uzlaştırma yöntemiyle dosyaların mahkemeye aşamasına gelmeden kapandığını ve mahkemelerin bu anlamdaki yoğunluğunun azaldığını ifade eden Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen, bu yılın ilk 2 ayında 20 bin 352 dosyanın uzlaştırma ile sonuçlandığını söyledi. Uzlaştırma verileri üzerinden 2015 yılıyla kıyaslamalar yapan Öztürkmen, uzlaştırma dosyalarındaki artış nedeniyle mahkemelerin kapatıldığını ifade ederek, "Son iki ayda alınan rakamlar yaklaşık 20 bin 352 dosya uzlaştırma ile sonuçlandığını tespit ettik. En son 2015 yılında yapılan verilemelerde 17 bin 319 idi. Şuanda iki ayda bunun üzerine çıkmış olduk. 2017 yılı sonu itibariyle asgari olarak 120 bin, azami olarak 150 bin dosyanın uzlaşmayla sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bunun ortalama 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 1000 dosyaya baktığını düşündüğünüzde yaklaşık 150 mahkemenin kapatılması anlamına geliyor. Bu tabi ki bir takım bütçe tasarruflarını da sebebiyet verecek. Yaptığımız hesaplamalara göre de yaklaşık 25-30 milyon civarında da yıllık bir tasarruf ön görmekteyiz. Bu kadar önemli bir kurumun da kanun olarak değiştirilmesi sebebiyle, uzlaştırma hükümlerinin tatbi ki, uzlaştırma bürolarının görevleri ve işleyişiyle ilgili meslektaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla toplam 19 bölgede bu şekilde eğitim seminerleri de düzenlemeyi kendimize hedef ettik. İlkini de Edirne'de başlattık" dedi.



ÜST SINIRI 3 YIL OLAN CEZALAR



Şikayete bağlı olan suçların yanı sıra şikayete bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'ndaki basit tehdit, basit hırsızlık ve basit dolandırıcılık suçları da bu uzlaştırma kapsamına alındığını belirten Öztürkmen, çocuklar için mağdurun veya suçtan zarar görenin, gerçek ve tüzel kişi olması koşuluyla üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis ve adli para cezasını gerektiren suçlarda uzlaşma kapsamında sözlerine ekledi.



HEDEF 4 BİN SORUŞTURMADA, 3 BİN UZLAŞTIRMA



Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Savran da Edirne'de yaklaşık 1000 dosyadan 700'ünün uzlaştırma kapsamında mahkemeye gidilmeden kapandığını ifade etti. Uzlaştırmanın toplumsal barış ve adaleti sağladığını kaydeden Savran, "Edirne'de yaptığımız ilk icraat uzlaştırma bürosunu kurmak oldu. İlk zamanlar 1000 kadar soruşturmadan 700 dosyada uzlaştırmayı sağladık. Bu çok önemli bir katkı. Uzlaştırdığınız insanların davasını mahkemeye taşımıyorsunuz. Mahkemeye taşımadığınız zaman mahkemelerin iş yükü azalıyor. Bu nedenle Edirne'de son yetki kararnamesiyle 2 tane mahkeme kapatıldı. Biri Asliye Ceza Mahkemesi, diğeri Çocuk Mahkemesi. İnsanları barıştırmışsınız, mahkemeleri kapatmışsınız güzel, öbür taraftan gönül huzuru içerisinde şekli bir adalet değil, vicdani ve ahlaki bir adalet üzerinde buluşturmuş ve barıştırmışsınız. Ben uzlaştırma yapan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bir görevi ifa etmiyoruz. Bir adeti insanları barıştırarak ibadete çeviriyoruz. Erdem adına demiyorum, çağdaş dünya itilaflarının yüzde 95'ini alternatif çözüm yollarıyla telafi etmeye problemleri, husumetleri bu şekilde çözmeye çalışıyor. Bizler uzlaşmayı hakikaten yasal düzenleme ile kapsamı genişledi. Eskiden 1000 dosya uzlaşma kapsamındayken, bugün itibariyle 4000 soruşturma uzlaştırma kapsamında yer alıyor. Bu 4000 soruşturmadan ben inanıyorum ki 3000 tanesini uzlaştıracağız. Belki bir sene sonra bir Asliye Ceza Mahkemesi daha kapatılacak" şeklinde konuştu.



VALİ ÖZDEMİR: FARKLILIKLARI YÖNETEMEYEN AVRUPA BİRLİĞİ DAĞILIYOR



Edirne Valisi Günay Özdemir ise Edirne tarihinden bahsederek, Osmanlı döneminde hukuki ve sosyal kuralların düzenlendiğini ve takip edildiğini söyledi. Bizans örneği vererek farklılıkların yönetilmemesi sonucu medeniyetlerin çöktüğünü anlatan Vali Özdemir, "Avrupa Birliği'nin oluşmasında da baktığınız zaman bu anlayışın olduğunu görüyorsunuz. Avrupa yıllarca, dil savaşlarından sonra 1'nci ve 2'nci Dünya Savaş'ını yaşıyor. Daha sonra üst birim olarak Avrupa Birliği'ni kurarak, her ülke kendi sistemini kursun, bunun üzerine Avrupa Birliği'ni kuralım ki, Avrupa Birliği bütün farklı inançla ve düşünceleri farklı ülkeleri yönetecek, farklılıkları yönetecek bir üst yönetim olsun. Son zamanlarda bu farklılıkları yönetememeye başladılar Avrupa Birliği de dağılmaya çatırdamaya başladı. Edirne bizim gelecekte dünyada huzur ve barışın sağlanmasında tekrar böyle bir sistemi kurabilecek için önemli bir merkezlerden birisi. Trakya'da insanlar farklı inanç ve düşünlerce olmalarına rağmen ilişkilerini her zaman devam ettirirler, kendi yaşam biçimlerine müdahale edilmesini istemediği gibi başkasının da yaşam biçimlerine müdahale edilmesini istemezler. Böyle bir hoş görünün yaşandığı yerdir" diye konuştu.



İki güren sürecek olan seminer açılış konuşmalarının ardından Başkent Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek'in, 'Ceza Mahkemesi Hukuku'nda Onarıcı Adalet' konulu eğitim sunumuyla devam etti.



3)İNCE: YSK'NIN KARARI HİÇBİR KOŞULDA KABUL EDİLEMEZ



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Anayasa değişikliği referandum oylaması sürerken, YSK'nın mühürsüz pusula ve zarflarla oy kullanılmasını kanunun açık emrine rağmen kabul etmesi, sonuçları bakımından kurulmak istenilen rejimin somut örneği, hem de Türkiye'de seçimlerin bir daha adil biçimde yapılamayacağının kanıtı olmuşturö dedi.



CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, yaptığı yazılı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz pusula ve zarflarla oy kullanılmasını kabul etmesine tepki gösterdi. İnce, bunun hukuksuzluğun, hukuk sayılabileceği 'muz cumhuriyetlerinde' bile zor rastlanacak bir durum olduğunu savunarak şöyle dedi: "YSK'nın kararı hiçbir koşulda kabul edilemez. Çünkü kanunun ilgili maddesi okuması olan ama iradesi ipotek altına sokulmamış her insanın anlayabileceği kadar açıktır. Kanun maddesi bu haldeyken dünyanın hiçbir yerinde yargıç cüppesi giyen birine böyle bir karar aldırılamaz. Hem verilen itiraz dilekçesi, sonrasında alınan karar, bu kararın sonucunda yaşanan bu süreçlerin mimarının atı alan Üsküdar'ı geçmiştir gibi bir söylemde bulunması, oynanan oyunu her yönüyle ortaya çıkarmıştır. 16 Nisan'da gerçekleşen sözde anayasa değişikliği adı altında milletin hayır iradesine darbedir. Türk milleti darbelere nasıl cevap verileceğini gayet iyi bilmektedir. Bundan sonra yapılması gereken demokrasi mücadelesinin bayrağına sımsıkı biçimde sarılmak ve bu darbeyi savuşturana kadar kesintisiz mücadele etmektir. Kimse bizden haklı olduğumuz ve kazandığımız bir seçimi yok sayıp, oldubittiye boyun eğmemizi bekleyemez. Gerçek ortadadır. Halkımızın iradesi sandıkta bu anayasayı reddetmiştir. Biz de yapılanları reddediyoruz.



Süheyla GÖZDERELİLER-YALOVA/DHA



4)MHP'Lİ ESKİ BAŞKAN PEKDOĞAN PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ



KIRIKKALE'nin eski Belediye Başkanı, tanınmış siyasetçi, Mustafa Pekdoğan, Noter kanalı ile MHP İl Başkanlığına gönderdiği dilekçede, gördüğü lüzum üzerine partisinden istifa ettiğini açıkladı. 1999-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Pekdoğan, partisinden istifa etti. Pekdoğan'ın aktif siyasete şimdilik bağımsız devam edeceği öğrenildi. Pekdoğan'ın istifa gerekçesi ise son gelişen olaylar olduğu kaydedildi. Pekdoğan'ın istifası ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.



Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -



5)GAZİANTEP'TE İŞLENEN CİNAYETİN ZANLISI KONYA'DA YAKALANDI



GAZİANTEP'te 54 yaşındaki Ali Sunay'ı döverek öldürdükten sonda 12 bin lira parasını çalarak kaçtığı iddiasıyla Suriyeli Abdo M., Konya'da yakalandı.Geçen Mart ayında, Bülbülzade Mahallesi'nde Suriyeli iki kişi ile birlikte yaşayan Ali Sunay, dövülerek öldürüldükten sonra üzerindeki 12 bin lirası gasp edildi. Soruşturma başlatan polis, olayı Sunay'ın arkadaşı Suriye uyruklu Abdo M.'nin işlediğini belirledi. Derinleştirilen soruşturmada şüphelilerden Abdo M.'nin Konya'da olduğunu saptadı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli Abdo M.,'yi Konya'nın Selçuklu ilçesinde boş bir konteynerde yakaladı.Gözaltına alınan Abdo M., sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirilirken, ismi açıklanmayan Suriye uyruklu ikinci firari şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.



