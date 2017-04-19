Dha Yurt Bülteni-6

1)KAYSERİLİ ŞEHİT POLİS, YARIN TOPRAĞA VERİLECEK



TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nden havalandıktan bir süre sonra olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde



şehit olan 12 kişi arasında bulunan polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, memleketi Kayseri'de yarın öğlende toprağa verilecek.



Cenazesi otopsi için Elazığ Adli Tıp Kurumu'nda bulunan şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci için yarın öğlende memleketi Kayseri'nin merkez Hacılar İlçesi Cemi Kebir'de tören düzenlenecek. Şehit Kilci'nin cenazesi, törenin ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.



KAYSERİ/DHA



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2)VATANDAŞIN TEPKİSİ İHALEYİ İPTAL ETTİRDİ







MURATPAŞA Belediyesi'nin Ermenek Mahallesi'ndeki taşınmazları için açtığı ihale, bölgede oturanların yabancı katılımcıları darp etmesi nedeniyle iptal edildi.



Muratpaşa Belediyesi, Ermenek'teki taşınmazlarını Değirmenönü Kültür Merkezi'nde açık teklif usulüyle ihaleye çıkardı. Gecekonduların yer aldığı mahallede 30 yıldır oturanlar, oturdukları evleri alabilmek için daha önceki ihalelerde olduğunu gibi erken saatlerde ihalenin yapıldığı merkeze geldi. Çok sayıda mahallelinin geldiği merkez önünde çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra zabıta ve özel güvenlik görevlileri bariyerlerle önlem aldı. Mahalle dışında yaşayanların da ihaleye girmek istediğini öne süren vatandaşlar, mahallede oturmayanları hiçbir şekilde ihale salonuna almayacaklarını belirterek tanımadıkları katılımcılara müdahale etti.



POLİS SİLAH GÖSTERDİ İDDİASI



Polisin ihaleye girmek isteyenleri arka kapıdan salona alması üzerine gerginlik yaşandı. Vatandaşlar, kendilerini engelleyen polislerden birinin silahını gösterdiğini iddia ederek daha da öfkelendi. Kalabalık bir polis memuruna saldırmaya çalıştı. Diğer ekipler araya girerek grubu yatıştırmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar, yabancı katılımcıların olduğunu, ihalenin iptal edilmesini isterken, bazıları da yatırdıkları teminatın yanacağını düşünerek ihalenin yapılmasını talep etti. Gerginliğin devam etmesi üzerine ihale komisyonu güvenlik gerekçesiyle ihaleyi iptal ettiğini duyurdu.



BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR



İptalin ardından vatandaşlar, CHP'li Muratpaşa Belediyesi'nin önüne geldi. Burada da güvenlik önlemi alan polis ve özel güvenlik, kalabalığın içeriye girmesine izin vermedi. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci, vatandaşlara sakin olmalarını, ihalenin tekrarlanacağını söyledi.



VATANDAŞLAR TEPKİLİ



Ermenek Mahallesi Tapu Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldırım, sıkıntının 1983 yılından beri devam ettiğini söyledi. 500 parsel sahibinin parasını vermesine rağmen tapularını almadığını iddia eden Yıldırım, "Belediye bize tapuyu vermek için ihale açtı. Bugün ve yarın 198 parsel ihaleye çıkıyor. 513 kişi daha önceki ihalelerde parselini aldı. 300 civarında daha parsel ihaleye çıkacak. Dışarıdan gelecek insanların merhametlerine seslenmek için bu insanlar toplandı. Yasal olabilir. Ancak mahalle dışından gelenler rant için ihaleye giriyor, bu etik değil" dedi.Mahalle sakinlerinden Bayram Ağcadağ da belediyenin yabancıların ihaleye katılımına izin verdiğini belirterek, "Parselin içindeki evi zamanında para verip almışım, başkasına benim yerim satıyor. Polis beni koruyacağı yerde bana silah gösteriyor" dedi.Satılmış Kazma ise ihaleye girmek isteyenlerin boş olan parselleri almasını istedi. Kazma, "Evlerimizin olduğu yerdeki parselleri için ihaleye girmelerini istemiyoruz. Evimizi almak istiyoruz" diye konuştu.



Cahit Yalçın da "Biz bu yerleri zamanında ecrimisil ödeyerek aldık. Nerede bizim 30 yıllık emeklerimiz, ödediğimiz emlak vergileri var. Belediye, Milli Emlak'tan buraları bize satmak için 2000 yılında aldı. Ama bizi aldattı" dedi.



GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, -



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3)POLİS, HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ TARLADA YAKALADI



ESKİŞEHİR'de bir evin bahçesindeki 31 koyunu çaldığı öne sürülen 48 yaşındaki H.K., polisler tarafından tarladaki kovalamaca sonucunda yakalandı.



Olay Zincirlikuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Fidan'a ait evin bahçesinde bulunan 31 adet koyun çalındı. Fidan'ın durumu bildirmesini ardından polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. Polisler, koyunların sahibi İsmail Fidan'ı da yanlarına alarak Zincirlikuyu ve Sakintepe Mahallesi'nde koyunları aradı. Ekipler, Sakintepe Mahallesi'nde çalıntı koyunları bir tarlada buldu. Koyunları çaldığı öne sürülen H.K. da polisleri görünce kaçmaya başladı. Kaçma anının cep telefonuyla görüntüye kaydedildiği olayda H.K. kısa süren kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı, koyunlar da sahibine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri H.K.'nin sorgulamasının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceğini bildirdi.



Görüntü Dökümü:



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-Cep telefonu görüntüsünde tarladaki kovalamaca ve yakalanan şüphelinin çekilen görüntüsü bulunuyor.)



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,



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4)AYDIN'DA CHP'NİN 19 SANDIĞA YAPTIĞI İTİRAZA RET



AYDIN'da, CHP Efeler İlçe Başkanlığı'nın, halk oylamasında, bazı sandıklarda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Efeler İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazlar reddedildi.



CHP Efeler İlçe Başkanı Selim Gürgün, Efeler'deki 1037, 1077, 1079, 1112, 1151, 1174, 2122, 2169, 2172, 2226, 2228 numaralı sandıklarda geçersiz sayılan oylara itiraz ettiklerini belirtti. Ayrıca, 1082, 1083, 1084, 1164, 1177, 1184, 2030 ve 2267 numaralı sandıklardaki evet-hayır oylarının tekrar sayılması için Efeler İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını söyledi. Selim Gürgün, yapılan itirazların Efeler İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildiğini belirtti. 2252 numaralı sandıkta 'hayır' oylarının 248 olduğunu, ancak 148 yazıldığını vurgulayan Gürgün, bu sandığa da itirazda bulunduklarını ve sonuç beklediklerini açıkladı.



AYDIN/DHA