Dha Yurt Bülteni-6

1)BREZİLYALI ANGUS KAÇTI, MERSİN LİMANI'NI BİRBİRİNE KATTI



MERSİN'e, Brezilya'dan getirilen angus ırkı ineklerden biri TIR'a yüklendiği sırada kaçarak Mersin Limanı'nı birbirine kattı. Rıhtıma yanaşan gemide bulunan angusların özel hazne kullanılarak TIR'a yüklendiği sırada, biri atlayarak kaçtı. Liman içerisine giden angus, kendisini kovalayanlardan kaçarken, yurtdışına gönderilmek üzere bekleyen sıfır 2 araca çarparak zarar verdi. Bir süre sonra denize atlayan angusu kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi. Angusu kurtarmak için harekete geçen ekipler, bot yardımı ile kayalıklara doğru çekilen hayvanın boynuna ip geçirerek kayalıklardan kurtardı. Yeniden kaçmaya başlayan hayvan korkunca kendisini kurtarmaya çalışan itfaiye ekiplerine saldırdı. Limanı birbirine katan ve ekiplere zor anlar yaşatan hayvan, 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirildi. 5'nci saatin sonunda, aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca sonucu kendinden geçen angusun ayakları bağlanarak vinç yardımı ile TIR'a yüklendi.



2)FUTBOL OYNARKEN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ, FUTBOLLA HASTALIĞI YENDİ



ZONGULDAK'ta, ilkokulda 9 yaşında futbol oynarken düşerek yaralanınca kaldırıldığı hastanede lösemi olduğu anlaşılan Mehmet Can Çep, 2.5 yıl süren kemoterapi ve ilaç tedavisinden sonra amatör futbol oynamaya devam edip hakemlik yaparak hastalığı yendi. Şu anda 18 yaşında olan Mehmet Can Çep, aynı zamanda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) İl Gençlik Kolu Başkanı olarak görev yapıyor. Ev kadını Cemile ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur Metin Çep'in iki çocuğundan Mehmet Can Çep, 9 yaşında Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığına yakalandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Çep, 2.5 yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi gördü. Doktorlar, tedavi sürecinde Mehmet Can'ın sürekli hareket etmesini, moral ve motivasyonunu yüksek tutmasını önerdi.



Mehmet Can Çep, tedavi ve kontrolleri sürerken eğitimini aksatmadı. Şu anda Kozlu Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Mehmet Can Çep, 2013'de 14 yaşında babasının da yönetici olduğu amatör küme takımlarından Güvenlikgücüspor'da lisanslı olarak futbola başladı. İdmanlara çıkan Çep, zaman zaman maçların son dakikalarında takımda yer buldu. 2 yıl futbol oynayan Çep'in iyileşme süreci hız kazandı. Çep, 16 yaşında futbolu bırakarak 2015'de İl Hakem Kurulu tarafından açılan Aday Hakem Kursu'nu başarıyla bitirerek futbol hakemi oldu. Çep, 2.5 yılda 60 maçta görev yaptı.



1.5 yıldır babasının Zonguldak İl Başkanlığı'nı yaptığı LÖSEV'de, Gençlik Kolları Başkanı olan Mehmet Can Çep, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürekli sporun içinde kalarak hastalığı yendiğini söyledi. Çep, şöyle konuştu:



"Şu anda iyiyim. Sağlığım iyi durumda. Önümüzdeki aylarda doktorlar 'temiz raporu' vereceklerini, tamamen iyileşeceğimi söylediler. Şuan 18 yaşındayım. Temmuz ayında İl hekemliğine terfi edeceğim. Spora devam edeceğim. Çünkü, hem futbol oynayarak hem de hakemlik yaparak moralim çok üst düzeyde oluyor. Kanseri bu sayede yendim. LÖSEV'de görev alarak hastalara hayatın bitmediğini, asla pes etmemelerini ve umutlarını kaybetmemelerini öneriyorum. Ben onlar için en iyi örneğim."



LÖSEV İl Başkanı baba Metin Çep ise, oğlunun hastalığını öğrenince hayata küstüğünü, içine kapandığını ve moralinin oldukça düştüğünü söyledi. Lösemi hastalarında moral ve motivasyonun üst düzeyde olması gerektiğini ifade eden Metin Çep, "Onu futbol takımına alarak maçlarda az az oynatmaya başladık. Sonra ilk 11'de sahaya çıkmaya başladı. Sonra hakemliği istedi. Oğlumun hastalığı sürecinde tanıştığımız LÖSEV yöneticileri bizlere çok yardımcı oldu. Ben de yardımcı olmak için bu vakfın il başkanlığını yapıyorum. Oğlum da gençlik kolu başkanlığına gönüllü olarak talip oldu. Bu durumdaki insanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunuyoruz, onları ziyaret ederek moral veriyoruz" dedi.



3)KÖPEĞİN CİNSEL ORGANINDAKİ HAVUÇ OPERASYONLA ÇIKARILDI



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi Gülüç Beldesi'nde dişi köpeğin cinsel organına sokulan havuç, veteriner hekim tarafından çıkarıldı.Kamyon şoförü 47 yaşındaki Çetin Duyar, uzun yola giderken eşi de çalıştığı için 'Pamuk' adlı köpeğini bakması için komşusuna bıraktı. Çetin Duyar, döndüğünde kanaması olduğunu fark ettiği köpeği eşi Süheyla Duyar ile birlikte veteriner kliniğine götürdü. Köpeğin yapılan muayenesinde ve çekilen filmlerinde cinsel organında yaklaşık 30 santim uzunluğunda cisim fark edildi. Operasyonla çıkarılan cisimin havuç olduğu anlaşıldı. Köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra Duyar çiftine teslim edildi.



Çetin Duyar, Adapazarı'nda sahibi tarafından terk edilen köpeği sahiplenerek evine getirdiğini ve 'Pamuk' adını verdiğini belirterek, "Köpekleri çok seviyorum. Yola giderken bakması için bıraktığım komşumun elinden köpek kaçmış. Köpeği evin yakınında otların içinde halsiz bulduk. Ben bunu yapanlara ne söyleyebilirim. İnsanlığımdan utanıyorum" dedi.



Süheyla Duyar da, büyük üzüntü içerisinde olduklarını anlatırken "Bunu yapan insan olamaz" diyerek gözyaşı döktü. Veteriner Hakan Türkoğlu, köpeğin geldiğinde genel durumunun kötü olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:



"Sahipleri 1.5 ay önce çiftleştiğini söyledi. Düşük olabileceği şüphesi ile getirdiler. Yaptığımız muayene de vajinasından içeriye bir havuç sokulduğunu ve bu havucun belirli bir süre içerde kaldığı ve çürüdüğünü, hayvanın bunu dışarıya atmak için halsiz kaldığını anladık. Genel durumu çok kötüydü. Şu anda durumu iyi ve kendini toparladı."



4)HAVAALİMANI'NDA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ



MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde aşçılık yapan Fatih Zencir (32) İngiltere'den gelen kız arkadaşı Faiza Drid'e (33) havalimanında sürpriz evlilik teklifi yaptı. Drid, bir süre Zencir'e sarıldıktan sonra kendisine uzatılan yüzüğü parmağına takarak, teklifi kabul etti. Aşçı Fatih Zencir, İngiltere'nin başkenti Londra yaşayan yaşayan ve süper market müdürü olan kız arkadaşı Faiza Drid'e sürpriz evlilik teklif etmek için dün (pazartesi) akşam Milas-Bodrum Havalimanı'nda gerekli hazırlıkları yapıp, beklemeye başladı. Zencir, kız arkadaşı Drid'ı Dış Hatlar Bölümü'nde kontrol noktasının çıkışında yere çiçekler ve mumlarla "Will you marry me" (Benimle evlenir misin) yazarak, karşıladı.



Bu manzara ve sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Drid, duygulanarak, Zencir'in boynuna sarıldı. Zencir'in gül figürlü yüzük kutusunu uzatmasıyla kendini toplayan Faiza Drid, teklifi kabul ederek yüzüğü parmağına taktı. Uçaktan inen diğer yolcular da şaşkınlığını gizleyemedi. Bazıları ise, bu anı görmek için bekledi.



Kız arkadaşının evlilik telifini kabul etmesi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Fatih Zencir, "Fariza Drid ile 6 ay önce, tatil için Bodrum'a yanlarına geldiği, arkadaşlarının kaldığı sitede tanıştık. Birlikteliğimiz başladı. İnternet üzerinden yazışarak ve telefon görüşmeleriyle de ilişkimizi pekiştirdik. Kendisini çok seviyorum, hayatımda tanıdığım en mükemmel insan. Hayatımı onunla birlikte sürdüreceğime dair söz verdim. Bir aydır Londra'daydı.



Bir haftadır bu evlilik teklifi sürprizini düşünüyordum" dedi. Faiza Drid ise "Evlilik teklifini hiç beklemiyordum. Kabul ettim ve çok mutluyum" dedi.



Fatih Zencir, daha sonra kiraladığı VIP araç ile kız arkadaşıyla birlikte havalimanından ayrıldı.



5)GÖRME ENGELLİYE BARİYER ENGELİ



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde kaldırıma görme engellilere yardımcı olmak üzere yapılan işaretin üzerine inşaat malzemeleri yerleştirildi. Kentte yaşayan engellileri zor durumda bırakan uygulama vatandaşlardan tepki gördü.



Kanatlı Caddesi üzerinde kaldırımda elinde asası ile ilerlemeye çalışan bir görme engelliyi, başka bir vatandaş cep telefonu ile görüntüledi. Belediye tarafından engeliler için döşenmiş işaretli taşın üzerinde yürüyen görme engelli, inşaat nedeniyle kaldırıma konulan sac bariyere çarptı. Elindeki asa ile yolunu bulmaya çalışan görme engelliye, çevredeki vatandaşlar yardımcı oldu. Belediyenin sorunu bir an önce çözmesini isteyen vatandaşlar "Görme engellileri zor durumda bırakan bu uygulamaya neden izin veriliyor?" diyerek tepkilerini dile getirdi.



