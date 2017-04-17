Dha Yurt Bülteni-6
1)KAPIKULE'DE 3 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİEDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'ın gizli bölmelerindeki bidonlar içerisinde eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo 'asetik anhidrit' ele geçirildi.
1)KAPIKULE'DE 3 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU HAMMADDESİ ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen TIR'ın gizli bölmelerindeki bidonlar içerisinde eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo 'asetik anhidrit' ele geçirildi. Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Türk sürücü M.Y.'nin kullandığı TIR aracı, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi. TIR dorsesinin palet ve termoking motorunun arasında kalan bölümde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, arama hangarına çekildi. Burada yapılan incelemede 50 bidonda, eroin hammaddesi olan 1 ton 554 kilo 'asetik anhidrit' maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan TIR'ın Türk sürücüsü M.Y., ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Piyasa değeri 3 milyon 100 bin lira olan 'asetik anhidrit' maddesiyle yaklaşık 750 kilo eroin imal edildiği belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü
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-TIR dorsesi
-Bulunan bidonlar
-Bidonlarda yapılan ölçüm
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-
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2)İKİ AMCAOĞLUNUN İDDİASI MAHALLELİYİ MUTLU ETTİ
MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde 12 yıldır her seçimde olduğu gibi iddiaya giren iki amcaoğlundan kaybeden, mahalleliye mangal ziyafeti çekti. İddianın sonunda kazanan da kaybedende gülerken, en çok mahalleli mutlu oldu.
Yenimahmudiye Mahallesi'nde yaşayan amcaoğlu Tahir Tay ve Harun Tay, 12 yıldır seçim sonuçlarıyla ilgili iddiaya giriyor, kaybeden ise mahalleliye mangal ziyafeti çekiyor. Referandumunda Harun Tay, Türkiye genelinde evet oylarının yüzde 55 ve üzeri çıkacağını iddia ederken, Tahir Tay ise yüzde 55'in altında olacağını belirtti. Referandum sonrası kaybeden, geleneği yerine getirip, mahalleli için mangal yaktı. Yaklaşık 150 kişi, ikramları afiyetle mideye indirdi.
İddiayı kazanan Tahir Tay, "Her seçimde mahalle halkımız yararlansın diye mangal yapıyoruz. Gelen giden herkes buradan faydalanıyor. Günün sonunda da kaybeden mangalda kullanılan etlerin parasını ödüyor. 7 Haziran seçimlerini ben kazandım. 1 Kasım seçimlerinde kaybettim. Bu sefer de iddiaya girdik. Amcaoğlu Harun Tay ülke genelinde 55'in üzerinde evet çıkacak dedi. Ben ise yüzde 55'in altında evet çıkacağını, üstünde çıkmasının mümkün olmadığını söyledim" dedi.
Harun Tay ise, yapılan seçimlerin çoğunluğunda iddiayı kendisinin kazandığı vurguladı. Girdikleri iddianın sonunda genelde 1500 lira masraf çıktığını kaydeden Harun Tay, "Bu seçim iddiamızdan mahallemizdeki yaklaşık 150 vatandaşımız faydalanıyor. Hem mahalle sakinleri için, hem de bizim için bir eğlence oluyor. Artık mahalle halkımız seçimleri merakla bekler hale geldi. Artık bunu geleneksel hale getirdik. Bu geleneğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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İddiaya giren iki amcaoğlunun açıklamaları
İddiadan ve mangaldan görüntü
Kazanan Tahir Tay'ın açıklaması
Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN/MANİSA,
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3)KÜÇÜKKUYU'DA 28 KAÇAK YAKALANDI
ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmek isteyen 28 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bu sabah yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek için motorlu lastik botla Ayvacık'ın Sivrice Mevkii'nden denize açılan Suriye, Eritre, Kongo, Venezüella ve Yeni Gine uyruklu 28 kaçak, 1 mil kadar ilerledikten sonra, dalgalar nedeniyle bot su almaya başladı. Kaçakların yardım çağrılarına bölgede devriye görevi yapan TCSG 8 Bot Komutanlığı ekipleri yetişti. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklara, Ayvacık'taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Yakalanan kaçaklardan genel ve detay görüntüler
Haber- Kamera: Dilara ERDİNÇ / KÜÇÜKKUYU (Çanakkale),
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4)HAYIR ÇIKAN IĞDIR'DA AK PARTİ, ÜLKE BAŞARISIYLA SEVİNDİ
HAYIR oylarının yüzde 65.2 olduğu Iğdır'daki Ak Partililer, elde edilen ülke başarısıyla sevindi.
Halk oylaması sonuçlarının netleşmesin ardından AK Partililer, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplandı. Davul- zurna eşliğinde halay çeken partililer ve çok sayıda kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehinde slogan attı. Düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti il Başkanı Ahmet Tutulmaz, halka teşekkür etti. Kutlama ardından otomobillerle şehir turu atıldı.
Iğdır'da 34.2 oy toplayan Ak PartiIilerin kutlama yapması, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. "Neyin kutlamasını yapıyorsunuz?" diyenlere Ak Partililer, "Ülke genelinde elde edilen başarıyı kutluyoruz" yanıtı verdi.
Görüntü Dökümü
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-Vatandaşların meydanda toplanması
-Halay çekilmesi
-Slogan çekilmesi
-Ahmet Tutulmaz'ın konuşması
-Araç konvoyu
Haber- Kamera: Suat Deniz / ıĞDIR,
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5)YÜZDE 90 KATILIMIN OLDUĞU DENİZLİ'DE 'HAYIR' OYU ÖNDE ÇIKTI
DENİZLİ'de resmi olmayan sonuçlara göre, referandum da yüzde 90.2 katılım olurken yüzde 55.47 'hayır', yüzde 44.53 'evet' oyu çıktı.
Denizli'de 2 bin 146 sandıkta, 736 bin 208 seçmen sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 90.2 olarak gerçekleşti. 664 bin 554 seçmen oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre 13 bin 372 oy geçersiz, 651 bin 182 oy ise geçerli sayıldı. Sandıktan ise 289 bin 984 evet, 361 bin 198 hayır oyu çıktı. 2010 referandum unda da 'hayır' diyen Denizli, anayasa değişikliği referandum unda daha güçlü bir oranda hayır dedi. Evet oyları yüzde 44.53'te kalırken, hayır oyları ise yüzde 55.47 oranına çıktı. 16 Nisan referandum unda AK Parti, 1 Kasım seçimlerinde aldığı yüzde 45.4 oyun da altına düştü.
AK PARTİ, BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin özellikle son bir ayda yoğun bir evet kampanyası yürütmesine, kentte 19 ilçeden 15 ilçe belediyesinin ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti'de olmasına, belediye başkanlarının yoğun kampanya çalışmalarına rağmen, evet oyları istenen düzeye ulaşamadı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Türkiye ortalamasının üzerinde evet oranına ulaşma hedefi de gerçekleşmedi.
Denizli'de AK Parti'nin 15 ilçe belediyesi olmasına rağmen 19 ilçenin 14'ünde hayır oyları önde çıktı. Babadağ, Çal, Bekilli, Bozkurt, Sarayköy, Buldan, Güney, Baklan, Çardak, Serinhisar, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Çivril ilçelerinde hayır oyları önde çıktı. Çameli, Acıpayam, Tavas, Beyağaç ve Kaleli seçmen ise sandıkta 'evet' dedi. En fazla Evet oyu yüzde 70.3'le Çameli İlçesi'nde çıkarken, en fazla hayır oyu veren ilçe ise yüzde 65.5 ile Bekilli oldu. Denizli'nin metropol ilçelerinden Merkezefendi'de seçmenlerin yüzde 58.8'i hayır, yüzde 41.2'si evet derken, Pamukkale İlçesi'nde hayır oyları yüzde 56.2, evet oyları ise yüzde 43.8 olarak gerçekleşti.
2010 referandum unda hayır diyen, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Ekmelettin İhsanoğlu'nun daha fazla oy aldığı Denizli'de, AK Parti diğer tüm yerel ve genel seçimlerden başarıyla çıkmasına rağmen anayasa değişikliği referandum unda beklediği sonucu alamadı. Referandum sürecinde evet bloğunda yer alan MHP'nin parti içi muhalefetinin en güçlü olduğu illerden Denizli'deki sonuç, istenilenin altında kaldı.
Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ,
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6)NUSAYBİN'DE MAHALLE MUHTARI TERÖRDEN TUTUKLANDI
MARDİN'in Nusaybin İlçesi Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.
Nusaybin'de savcılığın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fırat Mahallesi muhtarı Hayrettir Özdemir, sorgulanmak üzere Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki sorgusunun tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Hayrettin Özdemir, daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe verdiği ifadenin ardından Hayrettin Özdemir, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MARDİN, -