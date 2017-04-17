Dha Yurt Bülteni-6

Motosiklet yayaya çarptı: 2 ölü



TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde motosikletin karşıya geçen yayaya çarpmasıyla meydana gelen kazara sürücü Gökhan Sevencan ile yaya Mercan Fıçıcı, hayatını kaybetti.



Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi Dinçol Sitesi önünde meydana geldi. Gökhan Sevencan kullandığı 34 TN 6813 plakalı motosikleti ile yolun karşına geçmek isteyen 65 yaşındaki Mercan Fıçıcı'ya çarptı. Şiddetli çarpmada yaya Fıçıcı ile motosikletten düşen sürücü Sevencan olay yerinde hayatlarını kaybetti. Jandarma ve savcının yaptığı incelemenin ardından iki kişinin cesetleri Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü



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Kaza yerinden detaylar



Olay yerindeki ambulans



Cesetlerden detaylar



Polisin çalışması



Motosiklet sürücünün kaskı ve ayakkabısı



Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Özan TAŞOYAR/ MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), -



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Cipin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü liseli, öldü



ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde cipin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü lise öğrencisi 14 yaşındaki Gökhan Yıldırım yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 18.00 sıralarında D-400 Karayolu Ulualan mevkiinde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat yönüne giden Celal A. yönetimindeki 07 UZ 034 plakalı cip, Gökhan Yıldırım'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, Yıldırım, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yapılan incelemenin ardından Gökhan Yıldırım'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Olay yerine gelen Yıldırım'ın yakınları fenalık geçirdi.



Otomobil sürücüsü Celal A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -



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Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Balıkesir- Edremit karayolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Edremit yönüne giden 21 yaşındaki Alparslan İmirgi yönetimindeki 45 VE 511 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, ikiye bölünüp, hurdaya dönen otomobilin ön koltuğunda oturan 17 yaşındaki Burak Eskici öldü. Ağır yaralanan sürücü İmirgi ile 21 yaşındaki Ahmet Bozkurt ve 18 yaşındaki Büşra Arıcı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.



Haber: Fatih Emrah EROĞAN/EDREMİT (Balıkesir), -



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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



İZMİR'in Tire İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hüseyin Kocabaş, öldü.



Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında, Tire-Belevi karayolu Alaylı kırsal mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Tire yönünden Büyükkale yönüne giden Hüseyin Kocabaş yönetimindeki 35 YDZ 03 plakalı motosiklet ile Selçuk yönünden Tire'ye gelen A.K. yönetimindeki 35 EC 1227 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin Kocabaş, olay yerinde öldü.



Yapılan incelemenin ardından Kocabaş'ın cesedi, morga kaldırılırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber : Kamuran KIZILBOĞA/ TİRE (İzmir), -



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