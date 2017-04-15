Dha Yurt Bülteni-6
İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 1 yaralı (2)TSK'DAN AÇIKLAMA; 2 ŞEHİT, 1 YARALIYüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde yaşanan operasyon kazasıyla ilgili TSK'da açıklama yaptı.
İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 1 yaralı (2)
TSK'DAN AÇIKLAMA; 2 ŞEHİT, 1 YARALI
Yüksekova ilçesi İkiyaka bölgesinde yaşanan operasyon kazasıyla ilgili TSK'da açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle: "15 Nisan 2017 tarihinde saat 05.40 sularında, Şehit Tnk.Yb. İhsan Ejdar Operasyonu kapsamında; Hakkari ili Yüksekova ilçesi İkiyaka/Davulcu Tepe mevkiinde pusu ve güvenlik maksadıyla bulunan birliğimizden 3 kahraman silah arkadaşımız, bölgenin sarp, dik, buzlu ve havanın karanlık olması sebebiyle kayarak uçurumdan aşağıya düşmüşlerdir. Meydana gelen olay neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak derhal Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."
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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü
acil servis
detaylar
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-ARŞİV
-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü
-Askeri helikopterin görüntüsü
-Operasyon detay
Haber: HAKKARİ, -
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Isparta'ya şehit ateşi düştü
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde uçurumdan düşerek şehit olan piyade binbaşı 39 yaşındaki Kürşad Selim Şenol'un acı haberi Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde oturan ailesine verildi. Aslen Uşaklı olan binbaşı Şenol'un cenazesinin burada defnedileceği, ailesinin de cenaze için evden ayrıldığı belirtildi.
Hakkari Yüksekova merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları bölgesinde bu sabah düzenlenen operasyonda bir grup askerin uçuruma düşmesi sonucu, 1 binbaşı şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı. Şehit Piyade Binbaşı Kürşad Selim Şenol'un Eğirdir'de oturan ailesine acı haber ulaştı. Aileye haberi Kaymakam Abdullah Akdaş ve askeri yetkililer verdi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın da şehidin evine taziye için geldi.
YARIN UŞAK'TA DEFNEDİLECEK
Eğirdir Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndan görevli olarak bölgeye giden evli ve 2 çocuk babası Şenol'un Eğirdir kent merkezinde bulunan askeri lojmanlardaki evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Şenol'un cenazesinin yarın ikindi vakti memleketi Uşak'a bağlı Susuzören Köyü'nde toprağa verileceği, ailesinin de cenaze için Uşak'a gittiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, -
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Uşaklılar şehit binbaşıya üzüldü
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde uçurumdan yuvarlanan bir grup askerden şehit düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un şehadet haberi, memleketi Uşak'taki annesine ulaştı. Uşaklılar, şehit düşen hemşerileri binbaşının acı haberiyle üzüntü yaşadı.
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah bir grup asker; yaya olarak İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlandı. Olayda bir uzman çavuş ile birlekte Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu. İki uzman çavuş ise yaralandı.
Evli ve 2 çocuk babası Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un şehadet haberi, annesinin yaşadığı memleketi Uşak'a ulaştı. 1980 yılında babasını yitiren, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olan Fatih Şenol adında kardeşi bulunan Binbaşı Şenol'un şehadet haberini, merkeze bağlı Susuzören Köyü'ndeki bağevinde olan annesi ev hanımı Muazzez Şenol'a, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Fenalık geçiren Muazzez Şenol, yapılan müdahale sonrası il merkezinde, Atatürk Mahallesi Şehit Abdulkadir Klavuz Sokak'taki evine ambulansa getirildi. Uşaklılar da şehit haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.
5 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan şehidin annesinin evinin balkonuna, ayrıca binadaki 2 ayrı balkona daha Türk bayrakları asıldı. Şehidin kardeşi Fatih Şenol'un, balkondaki Türk bayrağını defalarca öptüğü görüldü. Kent sakinleri, başsağlığı dilemek için ailenin yanına gelmeye başladı.
Şehidin eşinin ve çocuklarının Isparta Eğirdir'de olduğu öğrenildi.
Şehidin cenazesinin yarın (pazar) ikindide kılınacak namazın ardından Susuzören Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şehidin annesinin ambulansla il merkezindeki evine getirilmesinden görüntü
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR / UŞAK
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Aşırı hız kazasında ortalık savaş alanına döndü
ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi'nde, Zafer Ç.'nin aşırı hız yaptığı otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, Zafer Ç. hafif yaralanırken, çarptığı araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Ankara'nın Kahramankazan İlçesi Ankara Caddesi üzerinde bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü Zafer Ç., yönetimindeki 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle yol üzerinde park halindeki 06 JMC 43, 06 ZFT 06, 06 VRC 06 plakalı otomobillere çarptı. Araçlar çarpmayla birlikte yaklaşık 20 metre sürüklendi.
Otomobilinin hava yastıklarının açılması sayesinde sürücü Zafer Ç., kazayı hafif yaralı atlattı. Zafer Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kaza yeri detay görüntüler
Kazaya karışan araçlardan detay görüntüler
Vatandaşların cep telefonlarıyla kazaya karışan otomobilleri görüntüleme yarışı
Vatandaşların kazaya karışan otomobilin markasını çözme çabası ve araç sayısını çözmeye çalışmaları
Kağıt haline dönen otomobil sahibinin"Arabanın üzülecek bir tarafı kalmamışö şeklinde açıklaması
Kaza yapan otomobilin kaza yapmadan önce süratli olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntüsü
Haber-Kamera: Hasan POLAT/ KAHRAMANKAZAN, (Ankara) -
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Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 5 Yaralı
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi ve 24. Caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi.
Sanayi Caddesinden Ankara Bulvarına seyir halindeki 34 yaşındaki Harun Kaya'nın kullandığı 06 AT 1971 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden 19 yaşındaki Hami Kasap yönetimindeki 06 BV 401 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 06 BV 401 plakalı otomobil ikiye bölünerek hurda yığını haline geldi.
Kazada, sürücülerden Hami Kasap ve aynı araçta bulunan Eren Demir, Yusuf Üzümcü hafif yaralanırken, diğer sürücü Harun Kaya ile araçta bulunan ve adı öğrenilemeyen bir kişi Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kaza yapan araçlardan görüntü
Araçlardan yoldan kaldırılırken görüntü
Kaza yapan ile röportaj
Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK, (Ankara) -
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TIR'ın üzerinden düşen iş makinesi kamyona çarptı
Çarpma anı araç kamerasında
SAMSUN'da rampada TIR'ın dorsesinden kayan iş makinesi, orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan kamyona çarptı. Kazada, kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, bugün Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 56 yaşındaki Emrullah Kosif'in kullandığı 55 AKH 33 plakalı TIR'ın taşıdığı iş makinesi, rampa çıkarken dorseden düştüı. Rampa aşağı yaklaşık 80 metre kayan iş makinesi, Ordu-Samsun karayolu üzerindeki orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halinde bulunan Murat Mırık'ın kullandığı 34 KL 5563 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Trafik yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yol daha sonra trafiğe açıldı.
Görüntü dökümü
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-Bir otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri
-İş makinesinin kayması
-İş makinesinin orta refüjü geçmesi
-İş makinesinin kamyona çarpması
(Süre: 01.10)
Haber: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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TIR, çarptığı üstgeçide sıkıştı
EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde üstgeçide çarparak sıkışan TIR'da maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi Efes Bulvarı yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezinden, Efes Bulvarı yönüne giden 47 yaşındaki Besim Şakir yönetimindeki 16 AEM 46 çekici, 16 AAJ 84 dorse plakalı TIR, Keşan Orman Fidanlık Şefliği mevkiinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesi kırılırken, çekici üst geçide sıkıştı. Kazada yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesinde hasar meydana geldi. TIR lastiklerinin havası indirilerek, sıkıştığı yerden çıkartıldı. Polis ve karayolları ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sıkışan TIR ve üstgeçit
-Polisin incelemesi
-TIR'ın lastik havalarının indirilmesi
-TIR'ın çekilmesi
-Dorsede oluşan hasar
-Genel gör.
(SÜRE: 02.20)
Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-
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Yaşlı çiftin ölümündeki şüphe iddiası mezarlarını açtırdı
SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde Türker çiftinin 6 ay ara ile vefat etmesinin ardından mirasçıları arasında anlaşmazlık yaşanırken, ölümlerinde şüpheler olduğunu öne sürünce mezarları açıldı. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Akyazı'da geçen yıl Temmuz ayında 103 yaşındaki Mehmet Türker yaşamını yitirirken, 90 yaşındaki eşi Döne Türker ise 3 ay önce yaşamını yitirdi. İddiaya göre miras konusunda anlaşmazlık yaşayan yakınları, yaşlı çiftin ölümünde şüpheler olduğunu öne sürdü. Yakınlarının başvurusu üzerine Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatarak Mehmet ve Döne Türker çiftinin ölüm nedenlerinin tespiti için mezarlarının açılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verdi. Bunun üzerine Hanyatak Mezarlığı'na gelen heyetin gözetiminde çiftin mezarları açılarak, naaşları tabutlara konularak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait araçla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adliye binası önünde cenaze aracından görüntü
Haber-Kamera: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), -
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Dönerci ilişki teklifi kabul edilmeyince öldürülen kadınların adresini katillere vermiş
ADANA'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla aile meclisi kararıyla katledilen 30 yaşındaki Senem Barık ile akrabası 20 yaşındaki Zeliha Sevgilibaş'ın oturdukları evin adresini katillerine söyleyen dönerci 35 yaşındaki Osman Can da tutuklandı. Can'ın Barık'ın birlikte olma teklifini kabul etmemesi nedeniyle adresi söylediği anlaşıldı.
Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da cesetleri bulunan 3 çocuk annesi Senem Barık ile 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ı işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlenen Barık'ın kayınpederi Hikmet Barık (65), kayınbiraderleri Davut (37), Savaş (30) ve Yahya (27) ile Davut'un oğulları O. (17) ve Doğan Barık (19) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken Senem Barık'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte yaşadığı evin yerini zanlılara kadınlara döner siparişi getiren Osman Can'ın söylediği belirlendi.
BİRLİKTE OLMAYI KABUL ETMEYİNCE SÖYLEMİŞ
Polisin yaptığı araştırmada, Senem Barık ile ilişkiye girmek isteyen Osman Can'ın genç kadının kabul etmemesi üzerine, "Ailene söylerim, kurtulamazsın" diye tehdit ettiği de ortaya çıktı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Osman Can dün gözaltına alındı. Osman Can, 'Adam öldürmeye iştirak ve yardım etmek' suçundan sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI
Öte yandan ölen Senem Barık'ın akrabalarının tutuklanması, eşi Arap Barık'ın da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olması nedeniyle ortada kalan 3 çocuğu korumaya alındı. Komşularının baktığı 3 çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.
Görüntü Dökümü
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Yakalanan şahsın sağlık kontrolünden çıkarılması
Polis aracına bindirilmesi
Polis aracının gidişi
SÜRE: 32 SANİYE
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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Adada çıkan yangında bir villa yandı
MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Şövalye Adası'nda, 50 yaşındaki Dr. Erdoğan Aydın'a ait yaklaşık 2.5 milyon lira değerindeki villada yangın çıktı. Denizden adaya ulaşmakta zorlanan itfaiye ekipleri, yangını villa tamamen kullanılamaz hale geldikten sonra kontrol altına alabildi. Dumandan etkilenen 41 yaşındaki Mehriban Merdin, hastanede tedaviye alınırken; büyük üzüntü yaşayan villa sahibi Aydın ise, "Allahtan ada yanmadı" dedi.
Başka evlerin de bulunduğu Şövalye Adası'nda, Dr. Erdoğan Aydın'a ait 3 katlı villada, bugün saat 10.00'da yangın çıktı. İhbar üzerine Çalış Plajı Şat Burnu Mevkii'ne gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı 10 itfaiye eri, daha sonra teknelerle adaya geçti. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı adada, yangın hidrantına bağlanan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki hortumla alevlere müdahale başladı. 2 saat süren müdahale sonrası, yangın kontrol altına alındı. Ancak 2.5 milyon lira değerindeki villa, eşyalarıyla birlikte tamamen yandı. Villada temizlik yapan ve alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Mehriban Merdin ise önce tekneyle anakaraya ardından ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Merdin'in sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
"ALLAH'TAN ADA YANMADI"
Üzüntülü gözlerle villasının yanışını izleyen Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde görevli Dr. Erdoğan Aydın, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdiklerini söyledi. Yangın öncesi balkonlarda ahşap kaplama evde ise temizlik çalışması yapıldığını aktaran Aydın, itfaiye ekiplerinin canla başla yangına müdahale etmeye çalıştığını, ancak denizden müdahale için yeterli donanım olmadığını kaydetti. Adanın Fethiye'ye bağlı bir mahalle konumunda olduğunu belirten Aydın, "Denizde çıkan tekne yangınlarında da itfaiyemiz zorlanıyor. İnşallah biz bir örnek oluruz. Denizden müdahale için de itfaiyemizin donanıma ihtiyacı var. İtfaiye canla başla elinden geleni yaptı. Daha kurak bir mevsimde olsak, yangın tüm adayı sarabilirdi. Allahtan ada yanmadı. Bu seferlik sadece evimiz yandı. Ancak, tüm adanın yanma riski var" dedi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma itfaiye ve polis ekipleri tarafından sürdürülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adadan yükselen dumanın uzak mesafeden görüntüsü
Yanan villanın Çalış Plajı'ndan görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin tekneyle adaya hortum taşımasından görüntü
Yangına müdahaleden görüntü
İtfaiye ekiplerinin alevleri söndürmesinden görüntü
Yanan villanın içinden görüntü
Villa sahibi Erdoğan Aydın ile röportaj
Dumandan etkilenen Mehriban Merdin'in ambulansa götürülmesinden görüntü
Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),
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Bakan Işık: Sonuç ne çıkarsa başımızın üstündedir (2)
ESNAFLARI ZİYARET ETTİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, İzmit'te esnafları ziyaret etti. İşyerlerini ziyaret ederek esnaflarla selamlaşıp sohbet eden Bakan Işık, daha sonra bir çay ocağına oturup vatandaşlarla birlikte çay içti. Burada bir vatandaş tespihini Bakan Işık'a hediye etti. Bakan Işık ise üzerinde taşıdığı kalemi vatandaşa hediye etti. Bakan Işık burada referandum un önemini anlatarak vatandaşların yarın mutlaka sandık başına gitmelerini, oylarını kullanmalarını istedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Işık'ın esnafları ziyareti
-Çay ocağında vatandaşlarla sohbeti
-Tespih hediye eden vatandaş
Haber-Kamera: KOCAELİ
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Ailesiyle pazar alışverişine çıkan Baykal'a yoğun ilgi
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal memleketi Antalya'da, eşi ve kızıyla alışverişe çıktı esnafı ve semt pazarını ziyaret etti. Yüzlerce kişi Baykal'la fotoğraf çektirmek için sıraya girerken, Cumartesi Pazarı'nda bir tekstil ürünleri satıcısının pantolonlarla yazdığı 'hayır' yazısı ilgi çekti.
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan anayasa değişikliği referandum u nedeniyle yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü miting ve çalışma programını Antalya'da esnaf ve semt pazarı ziyareti yaparak tamamladı. Seçim yasakları öncesinde Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal ve kızı Aslı ile sabah saatlerinde alışverişe çıktı. Baykal ailesi önce Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Deniz Baykal'la çok sayıda vatandaş fotoğraf çektirdi.
Kapalıyol'dan Saat Kulesi'ne inen Baykal ailesi, burada Antalya'nın meşhur poğaçasından satın aldı. Bu bölgede de yoğun ilgi gösterilen Deniz Baykal, yine onlarca vatandaşla fotoğraf çektirdi.
PAZARDA YOĞUN İLGİ
Ziyaretlerinde çay ve kahve de ikram edilen Baykal, ardından ailesiyle Şirinyalı Mahallesi'ndeki Antalya'nın meşhur semt pazarlarından Cumartesi Pazarı'na geçti. Eşiyle domates, salatalık gibi çeşitli sebze ürünleri alışverişi yapan Deniz Baykal'a, semt pazarında da yoğun ilgi gösterildi. Onlarca vatandaşla fotoğraf çektiren Deniz Baykal, tekstil ürünleri satan bir esnafın standının üzerinde pantolonlarla yazdığı 'Hayır' yazısını görünce esnafı tebrik etti.
PANTOLONLA 'HAYIR' YAZISI
Bugün miting programlarını bitirdiği, Antalya'da ailesiyle beraber olduğu belirten Deniz Baykal, "Saat 18.00'e kadar da çalışmalar yapılabiliyor. Eşim pazardan alışveriş yapmak istedi, ben de ona katılayım dedim. Kızım ve eşimle çıktık. Alışverişimizi yapıyoruz, vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdik, dinledik, sohbet ettik, çay- kahve ikram ettiler, tatlı bir beraberlik oldu" dedi.
Pazarda bir esnafın pantolonlarla yazdığı 'hayır' yazısını fark ettiğini belirten Baykal, şunları söyledi:
"Burada halkımızın yaratıcı, zeki, esprili anlayışının somut bir örneğini gördük, hayran kaldık. Yani çok zarif, sessizce, gürültüsüz patırtısız buradaki pantolon-gömlek satan arkadaşlar, pantolonlarla dikkati çekmeyen bir 'hayır' yazmayı başarmış. Bunu göstermek için de bir gayret içinde değiller. Birden fark ettik. 'Bu nedir' dedik, 'abi hayır' dedi. Bunu böyle kendini ifade yolu olarak düşünmüş, tepkisini ticaretini yaparken böyle çok esprili zeki bir şekilde ortaya koymuş, tabi bunu görünce herkes ayağa kalktı, alkış kıyamet ve mutlulukla tanık olduk. Ben de arkadaşımızı kutluyorum bu bizim 'hayır' kampanyasının niteliğini ortaya koyuyor. Yani devletin parasıyla puluyla yukarıdan talimatla götürülen bir iş değil. Aşağıdan yukarı vatandaşların kendiliğinden, kendi yaratıcılık ve düşünceleriyle kendi anlayışlarıyla ortaya koydukları bir tablo. Aşağıdan yukarı kabaran, devletine, milletine, hukuka sahip çıkma çabası. Çok etkilendim."
ANTALYA'DA OYUNU KULLANACAK
Pazarcı esnafını yürükten kutladığını da söyleyen Baykal, kameralar önünde de alkışlattı. Antalya'da ailesiyle yarın Barbaros İlkokulu'nda oyunu kullanacağını da kaydeden Baykal, "Görevimizi yapacağız. Son ana kadar her vatandaşımız devletine, milletine sahip çıkmakla görevli. Ben o duyguyla hareket ediyorum. Bir partili olarak bu çalışmayı yapmıyorum. Partim beni görevlendirdiği için yapmıyorum. Bir vatandaş olarak yapıyorum. En yoğun kampanyayı burada götürdük, şimdi de sonuna geldik. Sonunda da bunları görünce tabi seviniyoruz. İnşallah yarın güzel bir sonuç çıkarsa milletçe güleriz, milletçe seviniriz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Pazarcı esnafının pantolonlarla hayır yazısı
Deniz Baykal'ın pazarcı ile olan diyaloğu
Deniz Baykal'la fotoğraf çektirenler
Deniz Baykal röp
Deniz Baykal'ın esnaf gezisi
Detaylar
Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA
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Bakan Avcı, 'Piyano dahisi' Mert'i kutladı (2)
TURİZM HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen 'Turizm Haftası' açılış törenine katıldı. Mehter takımının gösteri sunduğu etkinlikte konuşan bakan Avcı Türkiye'nin turizmde son 15 yılda iyi bir mesafe aldığını söyledi. Avcı, "2002 yılı rakamlarıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye bugün geldiği yer itibarı ile dünyada 6'ıncı büyük turizm destinasyonu. Avrupa'da 4'üncü büyük destinasyonuyuz. Üstelik 2016 yılında yaşadığımız dar boğaza rağmen buradayız" dedi.
'18 MİLYON HİNTLİ GİDECEK MEMLEKET ARIYOR'
Bakan Nabi Avcı, 1980'li yılarda Turgut Özal'ın başlattığı hamle ile Türkiye'nin kıyı turizminde, deniz turizminde ciddi bir mesafe aldığını belirtti. 444 mavi bayrakla denizlerimizin Avrupa'nın en temiz denizleri olduğunu söyleyen Avcı, ancak Türkiye'nin turizmde başka alanlara yönelmesi gerektiğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye dünyada 6'ncı sıraya geldiyse bunu büyük ölçüde deniz, kum, güneş diyerek başardık. Ama Türkiye sadece deniz, kum, güneşten ibaret değil. En az onun kadar farklı turizm alanlarında da Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Deniz, kum ve güneş dediğiniz zaman, kendinizi hem mevsim olarak yılın belli bir mevsimine sıkıştırmış oluyorsunuz, hem de pazar olarak belli ülkelere sınırlandırmış oluyorsunuz. Deniz, kum, güneş turizmi aynı zamanda Rusya, Almanya, İngiltere pazarı demektir. Oysa dünyada bugün itibariyle 1 milyar 200 milyon insan turistlik amacıyla seyahat ediyor. Bu giderek de artacak. Bizim açılmamız gereken pek çok büyük pazarlar var. Japonya, Çin, Hindistan, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Latin Amerika. Buralar henüz bakir pazarlar bizim için. ve biliyoruz ki bu pazarlar sadece deniz, kum, güneşe gelmiyorlar. Japonlar arkeolojiye meraklı. Çinliler aynı şekilde kültür, arkeoloji turizmine çok meraklılar. Hintliler yeni bir turizm türü icat ettiler, düğün turizmi diye. Antalya, Alanya'ya evlenmek için gelen Hintli sayısı artıyor. Ekim'e kadar 250 Hint seyahat acentesi temsilcisi Muğla'ya davet edilecek, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteği ile ve onlara Muğla'nın düğün alt yapısı gösterilecek. 18 milyon Hintli bugün Avrupa düzeyinde harcama kabiliyetine sahip ve bunlar gidecek memleket arıyorlar. Arap turizmini biliyoruz. Araplar özellikle kış turizmine ve gastronomi turizmine, yeme, içme kültürüne çok düşkünler. Onlara yönelik tanıtım çabalarımızı son zamanlarda arttırdık. Türkiye bugüne kadar yeterince değerlendirmediği farklı alanlardaki potansiyellerini, kış, kayak, sağlık, kongre, macera, gençlik, termal kaplıca turizmini bunları da gereği gibi tanıttığı, gereği gibi tesislendirdiği taktirde dünyada ilk üçe girmemiz için hiç bir neden yok."
Görüntü dökümü:
-Mehter takımının gösterisi,
-Bakan Avcı'nın mehter takımı elamanları ile tokalaşması,
-Bakan Avcı'nın konuşmasından çekilen görüntüler ubulunuyor.)
Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR,
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Hürriyet ve Memleket İçin Elele Platformu 'hayır' oyu için yürüyüş düzenledi
TRABZON'da siyasi parti ve sivil toplum örgütlerin bir araya gelerek oluşturduğu, 'Hürriyet ve Memleket İçin Elele' platformu, anayasa değişikliği referandum una ilişkin yürüyüş düzenledi, 'hayır' broşürü dağıttı.
Bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu, 'Hürriyet ve Memleket İçin Elele' platformu üyesi yaklaşık 60 kişi, Postane önünde toplanfı, referandum da 'hayır' oyu talebiyle Atatürk Alanı'na kadar yürüdü. 'Tek adama hayır' sloganı atan ve İzmir Marşı'nı okuyan kalabalık, vatandaşlara üzerinde 'hayır' yazılı anayasa değişikliği maddelerinin yer aldığı broşürleri dağıttı.
Atatürk Anıtı önünde grup adına konuşan Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ali Akar, halk oylamasında neden 'hayır' dediklerini anlatarak şunları söyledi:
"Bizler neden 'hayır' diyoruz? Niçin yollara düştük? Biz anayasayı anlattık, onlarsa 15 yıllık icraatlarını anlattı. Bize geleceğimizi anlatmadılar. Anayasa maddesini anlatırken sıkıştıkları yerde, 'Süleyman Demirel, Menderes, Özal, Erbakan' diyerek anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki bu anayasanın içinde ne Demirel var, ne Özal vari ne de Erbakan. Torunlarımız ve çocuklarımız var. Dolayısıyla çocuklarımıza, torunlarımıza bir miras bırakmak istiyorsak bu anayasaya 'hayır' diyerek bırakacağız."
Açıklama sonrası kalabalık dağıldı.
Görüntü Dökümü
Yürüyüşten görüntüler
Akar'ın açıklamaları
Detaylar
Haber-Kamera: Fatih TURAN / TRABZON
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Gurbetçi ozan oy kullanmak için Kayseri'ye geldi
ALMANYA'da, yaşayan 60 yaşındaki gurbetçi ozan Abdullah Öztürk, yarın yapılacak referandum da ilk kez Türkiye'de oy kullanmak için elinde sazıyla Kayseri'ye geldi. Gurbetçi ozan oyunu kullandıktan sonra kendi bestelediği"Referandum" türküsünü seslendirdi.
40 yıldır Almanya'da yaşayan Abdullah Öztürk, yurtdışında yaşadığından bu yana Türkiye'de oy kullanamadığı için yarın yapılacak referandum da oy kullanmak için Kayseri'ye geldi. Ozan Öztürk Erkilet Havalimanında elinde sazıyla oy kullandı. Öztürk, "Ben 40 yıldır yurdışında yaşıyorum. Bugüne kadar Türkiye'de hiç oy kullanmadım. Onun için memleketimde oy kullanmak için Almanya'dan Kayseri'ye geldim. İnşallah yarın yapılacak referandum oylaması ülkemiz için iyi olur. Oyumu kullandıktan sonra Almanya'ya geri dönüş yapacağım" ifadelerini kullandı. Ozan Öztürk ayrıca, oy kullanımı öncesi referandum la ilgili bestelediği türküyü seslendirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Abdullah Öztürk ile röportaj
-Abdullah Öztürk'ün saz çalması
-Abdullah Öztürk'ün oy vermeye gitmesi
-Genel detay
Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)
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