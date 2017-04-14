Dha Yurt Bülteni-6
1)TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 15 YARALITOKAT'ta yolcu minibüsü ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
1)TOKAT'TA TRAFİK KAZASI: 15 YARALI
TOKAT'ta yolcu minibüsü ile panelvan minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kaza saat 10.30 sırlarında Tokat Niksar Karayolu Musapınarı mevkiinde meydana geldi. Niksar'dan Tokat'ta gitmekte olan 33 yaşındaki Vedat Buyar idaresindeki 60 NJ 981 plakalı yolcu minibüsü iddiaya göre aynı istikamete gitmekte olan TIR'ı sollarken karşı istikametten gelen 32 yaşındaki Halil Ecdar idaresindeki 60 HS 881 plakalı panelvan minibüs ile çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada her iki sürücü Vedat Buyar ve Halil Ecdar araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri araçların içerisinde sıkışan sürücüleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında araçtan çıkarıldı. Kazada her iki araçta yaralanan 15 kişi ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Kaza nedeni ile karayolu yaklaşık 1.5 saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yerinden görüntüler
-Araçların görüntüsü
-Sıkışan sürücüleri kurtarma çalışmaları
-Ekiplerin çabası
-Detaylar
Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,
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2)FİGEN YÜKSEKDAĞ YİNE SAVUNMA YAPMADI
MERSİN'de, HDP il kongresinde yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek savunma yapmadı. Mersin 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya milletvekilliği düşürülen ve tutuklu olan Figen Yüksekdağ'ın avukatı Mehdi Zana Akkaya katıldı. 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Yüksekdağ, mazeret bildirerek savunma yapması için hazırlanan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ne (SEGBİS) bağlanmadı.
Avukat Akkaya, bir önceki duruşmada da savunma yapmayan Yüksekdağ'ın hakaret içerdiği iddia edilen konuşmayı daha önce Meclis'te yaptığı, konuşma aralıklarını ve konuşma metinlerinin bir kısmının mahkemeye sunulduğunu ifade ederek davanın düşürülmesini talep etti. Sundukları konuşmaların yanı sıra diğer konuşma metinlerinin de mahkemece Meclis'ten talep edilmesini isteyen Akkaya, Yüksekdağ'ın konuşmalarının Anayasa'nın 83'üncü maddesi kapsamında yasama dokunulmazlığında değerlendirilmesi ve davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme sunulan belgelerin incelenmesi için duruşmayı erteledi.
İbrahim MAŞE/MERSİN, -
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3)CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ "HAYIRLI CUMALAR" YAZAN KARANFİL DAĞITTI"
CHP milletvekilleri, İzmir'in Tarihi Kemeraltı çarşısında esnaf ve ziyaretçilere referandum kampanyasının son etkinliğinde üzerinde "Hayırlı günler" ve "Hayırlı cumalar" yazılı kırmızı karanfil dağıttı. CHP Konak İlçe Başkanlığı'nın 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandum u öncesi son etkinliği Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yapıldı. Konak Meydanı'nda CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İzmir milletvekilleri Atilla Sertel, Mustafa Balbay, Özcan Purçu, Tuncay Özkan, Ali Yiğit, CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven, Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak ve partililer bir araya geldi. CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak, üzerinde "Hayırlı günler", "Hayırlı cumalar" yazılı kırmızı karanfilleri her seçim öncesi olduğu gibi yine birlik, beraberlik, barış için dağıtacaklarını söyledi. Başak, "Bu Konak ilçe örgütünü son etkiliğindir. Karanfillerin bize hayırlar getireceğini düşünüyoruz. Siyaseten bir araya gelemeyen insanlar sandıkta bir araya gelecek. Birlik beraberlik kardeşlik ve bir millet oluş ortaya konulacak. Biz de hoş bir seda bırakmak için karanfil dağıtacacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Yardımcısı Zeynep Altıok, ayrıştırmanın nefretin karşısında İzmir'in hoşgörüsünü, sevgisini, kucaklamasını ortaya koyuyoruz. Tüm yurttaşları 'Hayır' için bir kez daha selamlıyoruz. Çoğulcu demokrasi, parlamenter sistem için hayırla selamlama yapacağız" dedi.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise Konak'a kentin dört bir yanından gelen insanları selamlamak ve hayırlı bir gelecek için omuz omuza vermek istediklerini söyledi. Balbay, "Kampanya sürecinde gördüğüm 'Evet'in dev kampanyası, 'Hayır'ın dev yüreği verdi. 'Evet'in çok parası, 'Hayır'ın çok emeği vardı. 'Evet' in savunan tek adam ve çevresi, 'Hayır'ı savunan milyonlar vardı. İzmir 'hayır' oylarının kalesi olacak. Türkiye'de güneş batıdan doğacak. 1987 yılındaki yasakların kalkması referandum unda İzmir'in oyları nasıl etkili olduysa, bu kez de İzmir'deki 'Hayır' oyları lokomotif olacak. Hayırlı bir gelecek olacak" dedi.
CHP'li milletvekilleri ve parti yöneticileri Kemeraltı Çarşısı'nda İzmirliler'e karanfil dağıttı. Esnafın dükkanına giren CHP'liler hem 'Hayırlı işler" diledi hem de "Hayırlı günler" yazılı karafilleri verdi. CHP İzmir Milletvekili Balbay'ın, kendisinden yaşça büyük İzmirli bir kadının önünde diz çöküp karanfil vermesi etkinliğin en dikkat çeken görüntüsü oldu.
Görüntü Dökümü
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-CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, açıklama yaparken
Milletvekilleri ellerinde karanfillerle
İZMİR/DHA
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4)ABDÜLLATİF ŞENER: DEVLET FRENİ PATLAMIŞ KAMYONA BENZER
AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener, "Şimdi Anayasa'da yapılan değişiklikle devletin yürütme, yasama ve yargı erki arasındaki denge, kontrol ve fren sistemi kaldırılıyor. Bunu kaldırdığınız zaman devlete ait bütün yetkileri bir kişiye verdiğiniz zaman o devlet iniş aşağıya giden freni patlamış kamyona benzer. Kimi ezeceği, nereyi dağıtacağı, nerede patlayacağı hiç belli olmaz" dedi. Abdüllatif Şener, Karabük'ün Safranbolu İlçesi'nde Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi tarafından bir çay bahçesinde düzenlenen 'Anayasa'ya neden hayır diyoruz?' konulu toplantıda konuştu. Şener, devletin erklerinin bağımsız olduğunu ve bu erkler arasında da belli bir denge, kontrol ve fren sistemi olması gerektiğini söyledi. Şener, yeni anayasada bu denge, kontrol ve fren sisteminin kaldırıldığını belirtti. Şener, şöyle konuştu:
"Bir bakacaksınız ki memlekette veli rüzgarlar esecek. Allah'ın bir 'Veli' kulu gelecek Cumhurbaşkanı olacak ve bu değişiklikteki bütün yetkileri o kullanacak. Ama bir bakacaksınız ki memlekette deli deli rüzgarlar esmeye başlayacak. Allah'ın deli bir kulu gelecek Cumhurbaşkanı olacak ve sonra bu yetkilerin tamamını o kullanacak. Bazıları diyor ki 'Ama kardeşim bu millet akıllıdır, milletimiz zekidir, çalışkandır. Hiç Allah'ın deli bir kulunu tutar da Cumhurbaşkanı seçer mi?' Ama hepimiz biliyoruz ki bu memlekette öyle deliler var ki, yetkiyi eline geçirinceye kadar deli olduğunu kimse anlamaz. Zaten bu kadar yetkiyi Veli'ye versen deli yaparsın, bir deliye verirsen zır deli yaparsın zır deli."
'CUMHURBAŞKANI YARGIYA HÜKMEDECEK'
Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanının tek başına hükümet olacağını söyleyen Şener, "Meclis hükümeti denetleyemeyecek ama Cumhurbaşkanı tek başına Meclise hükmedecek. Aynı zamanda Meclis, Cumhurbaşkanının istemediği kanunları çıkaramayacak ama Cumhurbaşkanı 600 milletvekilinin çıkarttırmadığı kanunları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri adı altında tek başına çıkaracak. Türkiye'nin genelindeki bütün yargı mensuplarına talimatlar yağdıracak, yargıya hükmedecek. Herkesin cebindeki paranın yıllık kazancının yüzde 30'unu harcayacak. Buna karşılık Cumhurbaşkanı denetlenemeyecek, sorgulanamayacak, yargılanamayacak. Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olduğu için diğer partilerin genel başkanlarına, sözcülerine, hatta seçmenlerine ağızına geleni söyleyecek, istediği gibi eleştirecek, istediği gibi haşlayacak, hatta tehdit edecek. Ama diğer partilerin genel başkanları, parti sözcüleri ve vatandaşlar, tweet atarak, kahvehanede sohbet ederek Cumhurbaşkanının partisinin politikalarını eleştirdiği takdirde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Böyle bir sistem yeryüzünde yok."
'TEHLİKELİ BİR KAVŞAKTAYIZ'
Şener, 94 yıl boyunca Türkiye'nin bu kadar tehlikeli bir dönemece, kavşağa gelmediğini belirterek, "'2'nci dünya savaşına girecek miyiz girmeyecek miyiz' tartışmalarından ve tedirginliklerinden çok daha beter ve tehlikeli bir kavşaktayız. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa bilesiniz ki torunlarımızın torunları bile bizim nesle, bizim kuşağa lanet edecektir, 'yazıklar olsun size' diyecektir" dedi.
Görüntü Dökümü
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-Abdüllatif Şener'in konuşması
Süre: (04.54) Boyutu: (230 MB.)
Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,
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5)BAHÇEDE ÇALIŞAN KADINA SOKAK KÖPEĞİ SALDIRDI
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Fatma Çevik (38) kollarından ve bacaklarından yaralandı. Koyuncu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Fatma Çevik, evlerinin önünde bulunan narenciye bahçesinde çalışırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolları ve sol bacağından yaralanarak kanlar içerisinde kalan genç kadını annesi Cennet Çevik kurtardı. Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen Fatma Çevik tedavisinin ardından kuduz aşı yapılarak taburcu edildi.
Köpek saldırısının büyük korkusunu yaşayan Fatma Çevik, "Evimizin önündeki bahçede çalışıyordum. Bir anda bahçede dolaşan sokak köpeği üzerime atladı. Bacağımdan ve kollarımdan ısırdı. Buralarda sokak köpekleri çok var. Yetkililer buna bir çare bulması gerekiyor. Başıboş köpeklerin toplanıp, barınaklarda bakılması gerekiyor" dedi
Mahalle sakinleri ise, sokak köpekleri yüzünden çocuklarını dışarıya çıkaramadıklarını ve çalışırken dahi korktuklarını belirterek, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini söylediler.
Görüntü Dökümü
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-Köpeğin saldırısına uğrayan Fatma Çevik'in görüntüsü
-Köpek ısırığından kaynaklanan kollardaki ve bacağındaki yaralar
-Fatma Çevik ile röportaj
-Anne Cennet Çevik ile röportaj
-Evin önündeki bahçenin görüntüsü
-Mahalle sakinleri ile röportaj
-Fatma Çevir yürürken
-Fatma Çevik'in yaraları sarılırken
-Sokak köpeği görüntüsü
(Boyut: 107 MB) (Süre 3.22 dakika)
Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
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6)2 BİN 300 NÜFUSLU BELDE TERMAL TURİZMDE MERKEZ OLDU
BOLU'da doğayla iç içe olan termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu Beldesi, son dönemdeki turizm yatırımlarıyla termal turizmde merkez haline geldi. 2 kaplıca tesisi, 2 fizik tedavi hastanesi, 2 büyük otel ile çok sayıda butik otelin bulunduğu 2 bin 300 nüfuslu beldede yapılacak 2 büyük otel ile toplam yatak kapasitesi nüfusu yakalayacak.
Bolu'ya 5 kilometre uzaklıkta zengin termal su kaynaklarının bulunduğu Karacasu, turizm teşviği kapsamına alınması ardından yatırımcılarının ilgi odağı oldu. 1993 yılında 'termal turizm merkezi' ilan edilen Karacasu'da şu anda İl Özel İdaresi'ne ait 2 kaplıca tesisi, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile birisi 5 yıldızlı, diğeri 3 yıldızlı 2 büyük otel ve çok sayıda butik otel var.
2 OTEL DAHA YAPILACAK
Beldede 2 yıl içinde 5 yıldızlı iki büyük otel daha hizmete girecek. 129 dönüm arazi üzerine yapılacak 275 oda ve 550 yatak kapasiteli otelin temeli geçen hafta atıldı. Abant'taki Büyük Abant Oteli'nin sahibi tarafından yaptırılacak otelin 2018 yılında tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında otelin çevresine 60 adet de lüks villanın yanında futbol sahaları da yapılacak. Bolulu işadamı Muhittin Palazoğlu'nun yaptıracağı 700 yataklı diğer otelin temelinin de önümüzdeki günlerde atılması planlanıyor. 2 bin 300 nüfuslu beldede şu anda 750 civarında olan turizm yatak sayısı, 2 yıl içinde tamamlanması planlanan yeni otellerle 2 binin üzerine çıkacak ve nüfusu yakalayacak.
TERMAL KASABA
Ayrıca Karacasu'ya yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta 450 bin metrakare alan üzerine kurulacak Narven Termal Kasaba'nın da ilk etabı tamamlanarak hizmete girdi. 7 bin 200 yatak kapasiteli projenin toplam değeri 250 milyon dolar olarak öngörülürken, 2020 yılında tüm etapları tamamlandığında yılda 400 bin kişiyi ağırlaması hedefleniyor. Beldede mevcut ve yeni yapılacak tüm turizm tesislerinde eklem rahatsızlıkları ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılan termal su bulunuyor.
'30 OTELE YETECEK TERMAL SU VAR'
Beldedeki 5 yıldızlı otelin sahibi Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül de yeni yatırımlarla beldenin çok iyi bir noktaya geleceğini belirterek, "Yeni yapılacak otellerle yaklaşık 2 bin yatak kapasitesine sahip olacağız. Beldenin nüfusu da zaten iki bin civarında. Artık çıta yükseldi ve yüksek standartlarda oteller olacak. 10 yıl sonra bambaşka bir Karacasu olacak. Bölgenin turizmde çok iyi bir pay alacağını düşünüyorum. Termal kaynakların da bulunması artı bir avantaj. Saniyede 200 litre termal suyumuz var. Bu 30 otele yetecek bir kapasite. Karacasu'nun turizm teşviği kapsamına girmesi de bizim için ayrı bir avantaj. Turizm yatırımcılarının buraya ilgisi çok" diye konuştu.
'BELKİ İLÇE OLURUZ'
Karacasu Belediye Başkanı Celal Beydilli, Karacasu'nun termal bir kasaba haline geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Karacasu günden güne büyüyor ve büyümeye de devam edeceğiz. Bütün gücümüzle buradaki yatırımcıların önünü açıyoruz. Beldemizde iki büyük otel ve fizik tedavi hastaneleri var. Ayrıca iki büyük otel daha yapılacak. Birisinin temeli atıldı. Diğeriyle ilgili görüşmeler sürüyor. Yaklaşık 2 bin 500 yatak kapasitesini hedefliyoruz. Beldemizde işsiz insan kalmayacak. Ayrıca Gölcük Tabiat Parkı'nın alt tarafından Şimşir Çayırı dediğimiz bölgede 10 dönümlük bir arazimiz var ve oraya da yatırımcı arıyoruz. Buranın ihalesini de bu yıl yapmak istiyoruz. Turizm yatırımlarıyla beldemizin nüfusu artacak belki bu sayade ilçe oluruz."
Görüntü Dökümü
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-Karacasu'nun görüntüsü
-Otellerden görüntü
-İnşaat çalışmaları planlanan otel arazisinden görüntü
-Otel yapılması planlanan Orman Bölge Müdürlüğü arazisinden görüntü
-Celal Beydilli ve Halit Ergül röp
Dosya adı: blkaracasuotel
SÜRE: 7.08 BOYUT: 798 MB
HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU
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7)ENİŞTE KATİLİ TUTUKLANDI
ADANA'da 10 yıl önce 15 bin lira vererek eniştesi Tamer Ünlü'yü (60) öldürttüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan İsmet Gür (68) evine düzenlene operasyonla yakalandı. Çiftlikte kahyalık yapan Tamer Ünlü, 2007 yılında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ali Okay (37) ile cinayeti para karşılığında azmettiren Ünlü'nün kayınbiraderi İsmet Gür, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eniştesi ile aralarında ailevi sorunlar yüzünden husumet bulunduğunu itiraf eden Gür, yargılandığı mahkemedeki ifadesinde, "Dövmesini söyledim. Öldür demedim" diyerek kendini savundu. Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sırasında tahliye edilen İsmet Gür, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırıldı.
Yargıtay'a gönderilen İsmet Gür'ün cezası, geçtiğimiz günlerde onaylanınca, yakalama kararı çıkartıldı. Gür'ün merkez Seyhan İlçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde saklandığını belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen Gür, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
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Zanlının polis aracından indirilmesi
Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi önünden genel görüntü
Zanlının Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
Polis aracına bindirilmesi
Adli Tıp Birimi'nden detay görüntü
Öldürülen Tamer Ünlü'nün sağlık fotoğrafı
SÜRE: 01'06" BOYUT: 67,5 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,