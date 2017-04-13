Dha Yurt Bülteni-6
1)BAKAN AKDAĞ'DAN RUSYA'YA 'SARİN GAZI' YANITI: BİZ VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRDİKSAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, "İdlib'te Sarin gazı kullanıldığı kesin" açıklamasını eleştiren Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Mariya Zaharova'ya yanıt verirken "İnşallah söylememiştir.
1)BAKAN AKDAĞ'DAN RUSYA'YA 'SARİN GAZI' YANITI: BİZ VAZİFEMİZİ YERİNE GETİRDİK
SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, "İdlib'te Sarin gazı kullanıldığı kesin" açıklamasını eleştiren Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsü Mariya Zaharova'ya yanıt verirken "İnşallah söylememiştir. Biz vazifemizi yerine getirdik" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "İdlib'te sarin gazı kullanıldığı kesinleşti" yönündeki açıklaması hakkında "Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın sezon öncesi denizde bakteri olup olmadığına ilişkin analiz yapması, gıda ürünlerinin kalitesini denetlemesi gerek. Kimyasal silah konusu ise, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Ne Türkiye Sağlık Bakanlığı ne de başka bir ülkenin Sağlık Bakanlığı bu konuya dahil olmamalı" demişti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova'nın açıklamasını değerlendirdi. Recep Akdağ, bu konuda şunları söyledi: "Ben basından duydum, inşallah söylememiştir. Böyle bir gaflette bulunmamıştır. Çünkü basından duyduğumuz için gerçekten kullanmış mı bu sözleri bilemem. Biz Türkiye olarak zalimce, vahşice saldırıdan sonra kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin tedavilerini yaptık. Tedavilerini yaparken içlerinden hayatlarını kaybedenler oldu. Bu işleri hiç bilmeyenler bile şunu bilirler. Bir sağlık kuruluşu hastalarını aldığı zaman ya da vefat edenleri aldığı zaman bunu adli tabiplikle birlikte değerlendirir, meselenin adını koyar, koymak zorundadır. Vazifesidir. Dolayısıyla biz bu vazifeyi yerine getirdik. Bu vazifeyi yerine getirmemiz ve hızlı biçimde yerine getirmemiz gerekiyordu. Ayrıca hem dünya sağlık örgütünden hem de kimyasal silahları yasaklama örgütünden gözlemcileri de çağırdık. Bunu dünyanın bir an önce bilmesi, öğrenmesi ve tedbir alması gerekiyor. Biz de elimizden gelen en hızlı biçimde yaptığımı içinde çok mutluyuz."
AKDAĞ: İBRAHİM ERKAL'IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen ünlü sarkıcı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Recep Akdağ, "Bu sabah İbrahim Erkal kardeşimle ilgili malumat aldık. Dün de görüşmüştüm başhekimle. Maalesef durumu ciddiyetini muhafaza ediyor. Her hangi bir olumlu yöne doğru hastalığında gitme eğilimi yok. Arkadaşlarımız gayret ediyorlar" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
----------------------
-Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın açıklama yapması
Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,
SÜRE: 01.40 BOYUT: 124 MB
=============================================
2)2 KADININ KATİLİ AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
ADANA'da fuhuş yaptıkları iddiasıyla evlerinden zorla götürülüp, işkence sonrasında da boş tarlada öldürülen Zeliha Sevgilibaş (20) ile akrabası olan Senem Barık'ın (30) katil zanlısı aynı aileden 6 kişi adliyeye sevk edildi. Merkez Yüreğir İlçesi'nin Başak Mahallesi'ndeki boş tarlada 10 Nisan'da 2 kadın cesedi gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı araştırmada, 3 çocuk annesi Senem Barık ile akrabası 2 çocuk annesi Zeliha Sevgilibaş'ın, işkence yapıldıktan sonra pompalı tüfek ile öldürüldükleri belirlendi. Çifte cinayetle ilgili araştırma yapan polis, katil zanlısı olarak Doğan Barık'ı (19) gözaltına aldı. Senem Barık'ın uyuşturucu sucundan cezaevinde olan amcası Arap Barık'ın eşi olduğunu söyleyen Doğan Barık, "Yengem, evi terk edip Zeliha ile birlikte fuhuş yapıyordu. Namusumuzu temizlemek için ikisini de ben öldürdüm" diye ifade verdi.
SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER
Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ın 6 aydan beri oturdukları Cumhuriyet Mahallesi'ndeki komşuları ile görüşen polis, kadınların 2 otomobille gelen 6 kişi tarafından bıçak tehdidiyle saçlarından sürüklenerek kaçırıldığını belirledi. Korktukları için olayı polise ihbar etmediğini söyleyen komşuların verdiği bilgi üzerine Doğan Barık'ın babası Davut (37), kardeşi O.B. (17), amcaları Savaş (30) ve Yahya (27) ile dedesi Hikmet Barık (65) gözaltına alındı.
ÇAPRAZ SORGUDA DEDEM ÖLDÜRDÜ DEDİ
Emniyette çapraz sorguya alınan Doğan Barık, yengesi Senem ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ın aile meclisi kararıyla infaz edildiğini ileri sürdü. Kadınları zorla kaçırıp işkence yaptıktan sonra olayın meydana geldiği boş araziye götürdüklerini anlatan Doğan Barık, cinayeti de dedesi Hikmet Barık'ın işlediğini iddia etti. Dede Hikmet Barık, çocukları ve diğer torunu suçlamayı kabul etmedi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 'töre ve namus saiki ile tasarlayarak 2 kişiyi öldürmek' suçundan sorgulanan 1'i çocuk 6 zanlı ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Doğan Barık, babasına "Beni yakmayın" diye tepki gösterdi.
Görüntü Dökümü
-------------------------
Zanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi içinde yakın görüntüsü
Zanlının ağlayarak Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
Gazetecilere tepki göstermesi (küfür olduğundan ses kısıldı)
Polis aracına bindirilmesi
Adli Tıp Birimi önünden detay görüntü
Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi
Adli Tıp Birimi tabelası
Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması
Polis araçlarına bindirilmeleri
Polis araçlarının gidişi
SÜRE: 04'05" BOYUT: 248 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
===========================================
3)LUFTHANSA, İZMİR-MÜNİH DİREK UÇUŞLARINA BAŞLADI
Alman havayolu firması Lufthansa, İzmir ile Münih arasında başlattığı direk seferlerle iki şehri birbirine bağladı. Mart ve Ekim ayları arasında 480 sefer gerçekleştirileceği açıklandı. İzmir iş dünyasının yurt dışına kış sezonunda doğrudan uçuş konulması isteği ve oluşacak zararı karşılayacakları yönündeki açıklamayı değerlendiren Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, henüz böyle bir teklif almadıklarını, konunun araştırılabileceğini söyledi. Geçer ayrıca, Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerginliğin uçuşlarını etkilemeyeceğini de belirtti.
Lufthansa, İzmir ve Münih arasında başlattıkları direk uçuşları Swissotel'de yapılan basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda konuşan Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, uçakla dönem boyunca toplam 480 seferin yapılacağını vurgulayarak, 1630 kilometrelik her bir uçuşun yaklaşık 3 saat süreceğini söyledi. Lufthansa'nın İzmir'e ilk seferini 1986'da gerçekleştirdiğini hatırlatan Geçer, 30 Mart itibariyle yeni sefere başladıklarını söyleyerek, "İzmir-Münih uçuşlarımız her gün yapılacak. Fakat haziran, temmuz ve ağustos aylarında biri sabah olmak üzere karşılıklı günde 2 sefer düzenleyeceğiz. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika destinasyonlarına Münih üzerinden hizmet veriyoruz. Hem yeni destinasyonlara hem de yeni uçak yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en gelişmiş yeni uçağı Airbus A350 tipi uçağı ilk alan firmayız. Bu uçaklar tamamen kompozit malzemeden yapılıyor. Lufthansa ayrıcalığında İzmirliler de bu yeni uçakla yolculuk yapma şansı yakalayacaklar" diye konuştu.
"TEKLİF ALMADIK, GELİRSE İNCELERİZ"
İzmir'deki işdünyası temsilcilerinin yurtdışındaki bazı noktalara doğrudan uçuşların konulması konusunda istekleri ve oluşacak zararı karşılamaya hazır oldukları yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Geçer, "Açıkçası böyle bir açıklamayı duymamıştım. İzmirlilerin yurtdışına doğrudan uçuş taleplerinin sürekli dillendirildiğini biliyorum. Biz Lufthansa olarak, 'Uçuşlar kışın da devam etsin, zararı biz karşılayalım' yönünde böyle bir teklif almadık. Ama böyle bir teklif bize de gelirse konuyu araştırıp, inceleyebiliriz" dedi.
"SİYASİ GERGİNLİK BİZİ ETKİLEMEZ"
Almanya ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerginliğin uçuşlara yansıyıp yansımayacağı yönündeki bir soruyu da cevaplayan Genel Müdür Kemal Geçer, "Lutfhansa olarak biz Türkiye'den çıkışlı uçuşlara endeksliyiz. Öncelikli hedefimiz Türk müşterileri yurtdışına uçurup, yine gurbetçileri Türkiye'ye getirmek. Dolayısıyla turizme yönelik charter seferleri yapmadığımız için yaşanan siyasi olayların bize etkileyeceğini düşünmüyorum" dedi.
Görüntü Dökümü
-----------------------
Kemal Geçer'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber: Timur TARLIĞ Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR,
==================================================
4)DARICA'DA CHP'NİN MAHALLE TEMSİLCİLİĞİNİN CAMI KIRILDI
KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde CHP'nin mahalle temsilciliği binasının camı taş atılarak kırıldı.
Darıca Emek Mahallesi Sadık Sokak'ta bulunan CHP Emek Mahalle temsilciliği binasının camı taş atılarak kırıldı. Bugün binaya gelen partililer camın kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis olay yerinde incelemede bulunarak, soruşturma başlattı. CHP İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zafer Ceylan saldırıyı kınadıklarını söyleyerek, "Bu taşlı saldırılar, baskılar bizi yıldırmayacak. Bu saldırı diktatörlüğün ve faşizmin en güzel örneği. CHP olarak tüm bunlara göğüs gererek karşı duracağız. Bunlara boyun eğmeyeceğiz. Toplantı yapacaktık, hazırlıkları yapmak için geldiğimizde camın kırıldığını fark ettik" dedi.
Görüntü Dökümü
------------------------
Parti binasından görüntü
Kırılan camdan görüntü
Ali Zafer Ceylan ile röp.
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),
===============================================
5)KORKUSUZ ÇILGIN GENÇLER YÜREKLERİ HOPLATTI
BURSA'nın Mudanya ilçesi'nde Haluk Yavuz ve Pavel Smirnov 65 metre yükseklikteki baz istasyonu direğine çıkarak yaptıkları akrobasi görüntüleri yürekleri hoplattı. Adrenalin tutkusu gençler kendilerinin kaydettileri görüntülerini sosyal medyada yayınlayarak izlenme rekorları kırıyorlar. İstanbul'da oturan Pavul Smirnov kendisi gibi yükseklik korkusu olmayan adrenalin tutkusu olan Bursa'lı arkadaşı Haluk Yavuz ile birlikte Mudanya ilçesi'nde 65 metre yükseklikteki baz istasyonuna çıktılar. Adrenalin tutkunu gençler yaptıkları akrobasi görüntülerini kamera ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Daha öncede İstanbul'da bulunan yüksek bina ve direklere tırmanarak akrobasi gösterileri yaparak takiplerinin yüreklerini ağızlarına getiren Haluk Yavuz ve Pavel Smirnov amacımız dünyanın en yüksek tepelerine tırmanmak dediler.
Görüntü Dökümü
-----------------------
Gençlerin yaptıkları akrobasi hareketleri
Detaylar
BURSA-
=================================================
6)MERSİN'DE ENGELLİ BİREYLER OY KULLANMAYA HAZIR
MERSİN'de görme engelli seçmenlerin seçimlerde yardım almadan oy kullanmaları için hazırlanan 'Erişilebilir Oy Pusulası', görme engelli dernek başkanlarına ve üyelerine tanıtıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu'nda yapılan eğitimde, görme engelli bireylerin özgür iradeleriyle ve kimsenin yardımı olmadan oy kullanabilmeleri için hazırlanan şablon şeklindeki oy pusulası anlatıldı. Engelli bireylerin oy kullanırken yaşadığı olumsuzlukları en aza indirmek için düzenlenen ve ilk defa yapılan eğitimde, engellilerin oy kullanırken yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekilirken, engelli bireylere oy şablonu tanıtılarak, oy kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.
Engelsiz Erişim Derneği tarafından, görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuru sonrası, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da, isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri amacıyla, referandum da kullanılacak oy pusulası ebatlarında 'Erişilebilir Oy Pusulası' adlı bir şablon hazırlandı. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak şekilde hazırlandı.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, "Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz. Türkiye'de ilk olarak Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilki yaptı ve bu uygulamayı engellilere tanıttı" dedi.
Bu etkinlik sayesinde özgüven kazandıklarını ifade eden Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Gülseren Keş, "Önceden ailemizle gidiyorduk. Fikirler farklı olunca tedirgin oluyordum. Ama şimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim. Kendime güvenim geldi" diye konuştu.
Daha önce oy kullanırken zorlandığını ve yardım almadan oy kullanamadığını kaydeden görme engelli Fikri İzra, "Biz oy kullanırken çok zorlanıyorduk. Mutlaka yanımızda birisinin olması gerekiyordu. Ben oy kullanmaya eşimle, kızımla ya da oğlumla gidiyordum. Ama bu etkinlik oyumu nasıl kullanacağımı anlamam açısından çok iyi oldu. Kimseye gerek kalmadan gidip oyumu kullanabilirim"dedi.
Referandumda oy kullanmak isteyen engelliler, Engelsiz Erişim Derneği ile irtibata geçerek, Mersin'e 200 adet getirilen şablonlardan Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü'nden ücretsiz olarak alabilecek.
Görüntü Dökümü
-----------------------------
Engelliler bir arada
Oy kullanımı ile ilgili bilgi verilirken
Engellilerden genel ve detay görüntü
Proje ile ilgili açıklama yapılırken
Şablonun görüntüsü
Engellilerin şablonu incelemesi
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan bilgi verirken
Engelliler temsili olarak oy kullanırken
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan açıklama yaparken
(BOYUT: 529,62 mb) (SÜRE: 04,42 dk)
Haber-Kamera: MERSİN,
==========================================
7)JANDARMA ARAÇLARININ PLAKALARI DEĞİŞTİ
KARAMAN'da Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı araçların plakaları yeni düzenleme gereği değişti.Jandarma Genel Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ardından jandarma teşkilatında bazı değişikliklere gidildi. Bu değişiklikler kapsamında, jandarmaya ait araçların plakalarında değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı oldukları dönemde beyaz zemin üzerine siyah rakamlardan oluşan plakalar çıkartıldı. Bunların yerine turkuaz renkli, il kodu ile harf ve rakam dizilerinin yer aldığı plakalar kullanılmaya başlandı. Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı araçların plakaları da bu ayın başından itibaren değiştirilmeye başlandı.
(Görüntü Dökümü
----------------
Askerlerin eski plakayı sökmesi
Yeni plakayı takması
Yeni plaka takılan araçlardan ve il komutanlığından detay
Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)
===========================================