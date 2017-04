Dha Yurt Bülteni-6

Referandum öncesi DEAŞ operasyonunda 19 gözaltı



İZMİR Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonunda, 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum u sabote etme hazırlığında oldukları öne sürülen, 9'u Suriye vatandaşı 19 kişi yakalandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 16 Nisan 2017 günü yapılacak Anayasa değişikliği referandum unu sabote etmek amacıyla eylem hazırlığında bulunan kişilere yönelik olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından, il merkezi ve Menemen İlçesi'nde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürülen 10'u Türk, 9'u Suriyeli toplam 19 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman, dijital malzeme ve hücum yeleği ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındaki 19 kişinin, Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Haber: Bahri KARATAŞ/İZMİR, -



Kule vinçte baygınlık geçiren vinç operatörü kurtarıldı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir fabrikanın inşaat sahasında bulunan 60 metre yüksekliğindeki kule vincin operatörü baygınlık geçirdi. Mehmet Fatih Urullu bulunduğu yerden vinçle alınarak aşağı indirildi.



Bugün saat 11.00 sıralarında, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 3200 Cadde üzerinde yapımı devam eden bir fabrika sahasındaki kule vinci kullanan vinç operatörü Mehmet Fatih Urullu rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Mehmet Fatih Urullu'nun 60 metre yüksekliğindeki vinçte baygınlık geçirdiğini fark eden inşaat işçileri 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiyenin 30 metrelik merdiveni yetersiz kalınca bir firmadan vinç istendi. Olay yerine gelen vinç ile kule vincin kabininin yanına yaklaşıldı. Baygınlık geçiren vinç operatörü, vincin sepetine alınarak aşağı indirildi. 112 Acil ekibi Mehmet Fatih Urullu'ya müdahalede bulunarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kule vinçten görüntü



Ekiplerden görüntü



Vinç operatörünün bulunduğu yerden alınması ve aşağı indirilmesi



Vinç operatörünün ambulansa taşınması



Haber-Kamera: Mesut IŞIK-Büşra KAYA / KOCAELİ



Eşine kızdı, evini ateşe verdi



TEKİRDAĞ'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İlkay Gergin, eve gelmediğini öne sürdüğü eşine sinirlenerek evini ateşe verdi. Yangın, büyümeden itfaiye tarafından söndürüldü.



Olay, Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi Hoca Veli Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen İlkay Gergin, evin önüne çıkarak, "Eşimi getirin. Getirmezseniz evimi yakarım" diye bağırdı. Gergin daha sonra eve girerek eşyaları ateşe verdi. Apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirince çok sayıda itfaiye, polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sevk edilen itfaiye ekipleri, sokağın dar olaması nedeni ile ulaşılması zor olan apartmanın çatı katında çıkan yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Polis, yangın çıkardığı iddia edilen İlkay Gergin'in gözaltına alarak hakkında soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Yanan dairenin camından çıkan alevler



-İtfaiyenin merdivenle binaya su sıkması



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Polisin önlemleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-



CHP'li Biçer'den, işadamı Ağaoğlu'na tepki



CHP Manisa Milletvekil Tur Yıldız Biçer, "Kadınlar benim malım" dediği için hakkında suç duyurusunda bulunduğu işadamı Ali Ağaoğlu'nun kendisi için, "O hanımefendi benim evime gelsin" açıklamasına karşılık olarak, "Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi namus ve şeref, onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" dedi.



Referandum çalışmaları kapsamında Siirt'e gelen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, CHP Siirt İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Nevaf Bilek ile birlikte basın toplantısı düzenledi.



'KADINLARI MAL OLARAK NİTELEMİŞTİR'



İşadamı Ali Ağaoğlu ile aralarındaki polemiği değerlendiren CHP'li Biçer, Ali Ağaoğlu'nun BBC'ye verdiği röportajı 'tahlihsiz, utanç verici ve ahlak dışı' olarak nitelendirirken, hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer, şöyle dedi: "Burada memleketin bu kadar ciddi problemleri ile uğraşırken, yani bomba ile patlamış çocuklarımızın taziyelerine giderken, bu kadar işsizlik ve yoksulluk ve bu kadar derin problemler ile uğraşırken, işte Ali Ağaoğlu gibi bu zihniyetin, bu iktidarın birden bire nerden kazandığı belli olmayan paraları ile kendini bilmezlerin diyelim, yani hem ahlaktan, hem insanlıktan, onurdan, şereften yoksun olan insanların bu noktaya gelmesini sağlayan zihniyet ile mücadele ederken işte bunun gibi kişiler, kendini bilmezler nereden geldiği belli olmayan parasıyla kadınları mal olarak nitelemiştir. Biz de Anayasa maddemizi ihlal ettiği gerekçesi ile bir kadın milletvekili olarak elbette Türkiye'de yaşayan bir kadın milletvekili olarak kedisi hakkında anayasal suç işlediği için suç duyurusunda bulundum."



'NAMUS, ONUR, ŞEREF YOKSUNU KİŞİLERDEN DAHA ÖNEMLİ İŞLERİMİZ VAR'



Şeref yoksunu kişilerden daha önemli olan referandum çalışmaları yürüttüklerini ifade eden CHP'li Biçer, bunun üzerine talihsiz, utanç ve ahlak dışı bir açıklama yaptığını söyledi. CHP'li Tur Yıldız Biçer, Siirt'e geldiğinden bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan, çeşitli kadın derneklerinin aradığını söyledi. Biçer, "Bir yanıt vermemi istediler. Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi şeref onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama sanmasın ki bu yaptıkları cevapsız kalacak elbette 16 Nisan'dan sonra zaten ilk cevabı çıkacak hayır oranı ile almış olacaktır Ali Ağaoğlu ve zihniyetindekiler. Ali Ağaoğlu belki her şeyi parasal sana bilir ama sanmasın ki onun parası, cebindeki parası elbetteki şerefinden onurundan, namusundan daha fazla miktarda ama bu ülkede onuru ve şerefi ile yaşayan emek mücadelesi veren bu değerlerini her şeyin üstünde tutan kadınlarımız var o kadınlarımız adına onlar ile birlikte ben gerekli cevabı vereceğiz" diye konuştu.



'CESARETİ, YÜREĞİ VARSA MECLİSE DAVET EDİYORUM BUYURSUN GELSİN'



Ali Ağaoğlu'nun, suç duyurusunda bulunmasının ardından kendisi hakkındaki "O hanımefendi benim evime gelsin" sözlerini de değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, "Gördük ki kendisinin çok güzel bir bahçesi var. Nereden geldiği belli olmayan paralar ile elde ettiği müthiş bir serveti var. Bu bahçe çok güzel ama bizim Anadolumuz'da sanırım Siirt'te de büyük baş hayvanlara bazı yörelerde de küçükbaş hayvanlara 'mal' derler. O güzel merada, o otlakta kendisine otlayıp, daha iyi otlatabileceği ve o bahçenin keyfini daha güzel çıkaracak malları gönderebiliriz. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



CHP'li Tur Yıldız Biçer'in partiye gelişi



CHP il Başkanı Nevaf Bilek'in konuşması



Biçer'in konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -



(ÖZEL) 'Kararsızsan avukata sor' çadırı



HATAY'ın İskenderun İlçesi'nde 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandum u için CHP tarafından 'Kararsızsan Avukata Sor' çadırı kuruldu.



İskenderun deniz sahilinde kurulan çadırda bir grup avukat, gün boyu anayasa değişikliğiyle ilgili sorulara yanıt veriyor. Gönüllü olarak çadırda bulunan avukatlardan Fuat Çıkan, "İnsanlarımız en çok meclisin feshi yetkisini soruyor. Bir de en çok 18 yaşında milletvekili seçilme yaşının olup olmayacağını, olursa kime faydası olacağı merak ediliyor"dedi.



Fuat Çıkan, çadırın beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğünü ve tüm sorulara yanıt verdiklerini söyledi.



Görüntü Dökümü



-Çadırın dışından görüntü



-Çadırda oturanların avukat ile görüşmeleri



-Avukat Fuat Çıkan ile röp.



Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN(Hatay),



(ÖZEL) 'Tapusu benim' diyerek yolu tel çit çekip kapattı



ADANA'da 40 yıldan beri kullanılan sokak, özel mülkiyet olduğu gerekçesi ile tel çitle kapatıldı. Sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünü çit ile kapatıldığı için evlerine girip çıkamayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.



Merkez Seyhan İlçesi'nin Ova ile Uçak mahallesi arasında kalan 43146 sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünün de içinde olduğu arazi kimliği açıklanmayan bir vatandaş tarafından, özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle tel çit çekilerek kapatıldı. Yaklaşık 40 yıldan beri kullanılan sokağın kapatılmasına anlam veremeyen vatandaşlar, durumu polis ve zabıtaya bildirdi. Ancak, sokağın bir bölümü ve yanında bulunan boş araziye ait tapu bulunduğu anlaşıldı. Vatandaşların bütün çabalarına rağmen, sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünü içine alan arazi çit ile kapatıldı. Kapılarının önüne kadar çekilen tel çit yüzünden evlerine girip çıkamayan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.



Tel çiti yıkarak kendilerine yol açan vatandaşlar, "Bir kişi gelip, bu arazi benim diyerek yolla birlikte tel çit çekti. Burası bizim 40 yıllık yolumuz. Arabalarımız girip çıkamıyor, acil bir durum olsa ortada kalacağız. Vatandaşın elinde tapusu var, belediye ekipleri bile çitin çekilmesine engel olamadı. Adam kendine göre haklı, 'benim arazimi yol olarak kullanmazlar' deyip parasını istiyor. Belediye ile görüşüp sorunu çözmelerini bekliyoruz. Yoksa bunca yıllık sokak kapanacak, evlerimize nasıl girip çıkacağız" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Yoldaki tel örgütü



Mahalle sakinlerinin konuşması



Tel örgülerden detay görüntüler



Kazılan yolun görüntüsü



Araçların kapanan yoldan geçememesi



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,



İstimlak parasını alamayan 2 kardeş çevre yolunu kapattı



BATMAN'da yapımı süren Güney Raman çevre Yolu'nda arsası dahil edilen Şafi ve Zeki Kandemir kardeşler, istimlak paralarını alamadıkları için traktörle yolu trafiğe kapattı.



Batman'da yapımı devam eden 14 kilometre uzunluğundaki Güney Raman çevre yolu güzergahında kendilerine ait olan iki parselin bedelini alamayan Şafi ve Zeki Kandemir kardeşler, yolu trafiğe kapattı. 3 yıldır Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden istimlak paralarını alamadıklarından ötürü mağduriyet yaşadıklarını dile getiren Zeki Kandemir, "Her şeyden önce iyi niyetli bir Valimiz var, sağ olsun o da bizim gibi bir an önce bu yol güzergahının açılmasını istiyor. Üç yıl önce arsalarımızın bulunduğu bölgede yapımcı firma çalıştığında bizler yardımcı olduk. Her türlü desteği verdik. Ancak aynı güzergahta olan diğer arsa sahiplerinin arazi bedelleri verilmeye başlandı. Bizim arsa bedelinde ise henüz bir gelişme yok. Bizde hakkımızı almak için yolun bir bölümünü traktörlerle kapattık"dedi.



Kandemir kardeşlerin yol kapama eylemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü



-Kapatılan çevre yolunun görüntüsü



-Kapalı olması nedeniyle araçların beklemesi



-Kandemir kardeşlerin açıklamaları



Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, -



Uşak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında



UŞAK'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, kentteki MOBESE kameralarınca görüntülendi. Kazalar, kural ihlali yapan sürücüleri gözler önüne serdi.



Uşak Emniyet Müdürlüğü, çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazalarından derlediği MOBESE görüntülerini basına dağıttı. Uşak- İzmir, Uşak-Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında bulunan çeşitli kavşaklar ve caddelerde meydana gelen kazalar, kural ihlali yapan sürücüleri gözler önüne serdi.



Dikkat çeken kazalardan birinde, Uşak şehir merkezinde motosikletle su dağıtan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir erkeğe çarparak devriliyor. Motosikletin sepetindeki sular ise yola saçılıyor. Uşak- İzmir Karayolu'nun Otogar kavşağında ise, kırmızı ışık ihlalleri maddi hasarlı kazalara sebep oluyor. Yeşil ışıkta karşıya geçen yolcu otobüsüne, kırmızı ışıkta hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Yine kırımızı ışığa aldırmadan ilerleyen çok sayıda otomobil sürücüsü, motosiklet ve otomobillere çarpıyor.



KURAL İHLALİ VE SÜRÜCÜ HATALARI YÜZDE 90 ETKİLİ



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kameraların kaydettiği bu trafik kazalarının yüzde 90'ının kural ihlali ve sürücü hatalarından kaynaklandığını, ölüm olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Her trafik kuralı en az bir hayat kadar değerlidir, lütfen kurallara uyun" uyarısında bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



(Not: MOBESE kamerası)



Trafik kazalarından görüntü



(KJ Haber: Yavuz KUŞDEMİR- Kamera: UŞAK,







Sağlıklı yaşam için tarihi yolculuğa pedal çevirdiler



ANKARA'da, Kahramankazan Meslek ve Teknik Lisesi'nden oluşan 40 kişilik grup, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımını arttırmak, bölgenin tarihi ve jeolojik önemine dikkat çekmek, ilçenin coğrafi güzelliklerini ön plana çıkarıp, turizmi canlandırmak amacıyla 9 kilometre pedal çevirdiler.



Okul bahçesinde başlayan yolculuk, Örencik Mahallesi'nde bulunan ve 1996 yılında başlayan kazılar sonucu 10 milyon yıl yaşında olduğu tahmin edilen ve literatüre 'Ankara Maymunu' olarak giren Ankarapithecus iskeleti ile bugün soyları tükenmiş birçok değişik hayvan fosillerinin çıkarıldığı Sinap kazı alanında son buldu. Öğretmenler, güzergah boyunca mola yerlerinde öğrencilere bitkiler ve arazinin yapısı hakkında bilgiler verdi. Eski bisikletleriyle yola çıkan öğrenciler pedal çevirmekte zorlanmasına rağmen pes etmeden turu tamamlamayı başardılar. Öğrenciler, bisikletle yolculuklarını terörle mücadele sırasında şehit düşen Alper Yalçınkaya'nın kabrini ziyaret edip, dua ederek noktaladılar. Öğrenciler, bisikletli turun sonunda köy konağında dinlenip, yanlarında geçirdikleri kumanyalarla açlıklarını giderdiler. Keyifli bir gün geçirdiklerini belirten öğrenciler, bisiklet turlarının ara ara Kahramankazan'ın diğer köylerine de yapılmasını istediler.



Tur hakkında bilgi veren Biyoloji Öğrtemeni Seçil Sarıkaya, "Kazan Lisesi olarak Örencik Köyü'ne pedal çevirip, bölgeyi coğrafik ve biyolojik olarak inceledik. Burada 10 milyon yıl önceki yaşamış bir kuyruksuz maymunun çıkarıldığı kazı alanını gezdik. İnanılmaz tarihi zenginliğe sahip ve keşfedilmemiş pek çok alanı bulunan bir yer burası. Diğer bir amacımız da bisiklet farkındalığını yaratmaktı. Kazan'ımız coğrafi olarak ve fiziksel olarak bisiklet kullanımına çok uygun. Bisiklet hem doğa, hem çevre dostu, hem de sağlık için oldukça faydalı bir spordur. Ankara'ya çok yakın kültür ve tarih turları düzenlenebilir. Çünkü çevrede inanılmaz, bakır çağından kalma, Hitit ve Frig dönemlerinden kalma inanılmaz tarihi eserler var. Bu açıdan tüm Ankara'yı da Kazan'ımızı ziyarete bekliyoruz, tabi bisikletle" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Öğrencilerin bisikletlerle okuldan ayrılması



Öğrencilerin güzergah boyunca detay görüntüleri



Mola yerlerinde öğrencilere, arazi yapısı ve bitkiler hakkında bilgiler verilmesi



Köyde bulunan tarihi eserler ve Kahramankazan Belediyesi tarafından yaptırılan Kültür evini ziyaretleri



Öğrencilerin Sinap kazı alanına yaya olarak yolculukları ve kazı alanında öğrencilerin bilgilendirilmesi



Şehit Alper Yalçınkaya'nın kabrini ziyaret



Köy konağında kumanyalarını açmaları



Biyoloji öğretmeni Seçil Sarıkaya'nın tur hakkında bilgi vermesi



Coğrafya öğretmeni Oya Barışık ile röportaj



Öğrencilerle röportajlar



Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), -



