Dha Yurt Bülteni-6

1)ŞİRVAN'DA 16 KİŞİNİN ÖLMESİNDEN SONRA İŞTEN ÇIKARILAN MADEN İŞÇİLERİNDEN OTURMA EYLEMİ



SİİRT'in Şirvan İlçesi'nde 17 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen heyelandan sonra oluşan göcük altında kalarak yaşamını yitiren 16 işçiden sonra Bakır madeninden işten çıkırılan işçiler maden sahasında bugün oturma eylemi yaptı. Oturma eylemine göçükten yaralı kurtulan ve daha sonra işine son verilen bir işçininde katıldığı görüldü.



Şirvan İlçesi'ne bağlı Maden Köyü'nde 17 Kasım 2016 günü meydana gelen göçükte 16 işçinin hayatını kaybettiği madende çalışırken işlerine son verilen 308'i taşeron, 142'sinin ise ana yüklenici çalışanı toplam 450 işçi işten çıkarılmalarını protesto etmek için maden ocağı önünde oturma eylemi yaptı. Burada işçiler adına bir açıklama yapan Maden Köyü İşçileri Park Elektrik Sendika Başkanı Cevher Anık, işten çıkarılanların yerine Çin'den elaman getireceğini belirterek, "Daha önce burada bir göçük yaşandı. 16 insanımızı kaybettik. Buna rağmen ocağı işleten firma bize açıklama yapması gerektiği yerde bizi kandırıp kimseyi atmayacağını belirtmişti. Ancak, bugün bakıyoruz bir haftadır Çinlileri getirmiş buraya. Şu an itibariyle taşeron firması dışında sendika üyemiz olan 142 insanımızı işten attılar. Bir aya kadar, hiç kimse kalmayacak. Bunun yanında çocuğu evladını kaybeden yer altında kalan insanların kardeşleri işten attılar. Şu anda biz burada bunu diyoruz ya yetkililer çıkıp bize açıklama yapsın yoksa bizler bu insanları bu durumda bırakmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Gerekirse gece gündür burada kalırız. Yalnız burada ya biz çalışacağız yada hiç kimse çalışmayacaktır" dedi.



İşten çıkarılan işçilerin gerçekleştirdiği oturma eylemine 16 işçinin göçük altında yaşamını yitirdiği olaydan yaralı olarak kurtulan ve kendisi de işten çıkarılan Hamza Kaçar, adlı işçinin de katıldığı görüldü.



Görüntü Dökümü



-----------------



-Maden içlerinin ocakta oturma eylemi



-Açıklamaların yapılması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,



====================================================



2)KAYIP DENİZ DEMİR'İN EN SON GÖRÜLDÜĞÜ KİŞİ ADLİYE ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI



RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde 20 gün önce kaybolan 36 yaşındaki Deniz Demir'in, en son birlikte görüldüğü belirlenen Siyasettin Özaydın, savcılık talimatı ile Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı. Rize'nin Pazar ilçesine getirilen Özaydın, adliye önünde kayıp yakınlarının saldırısına uğradı. Edinilen bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde eşi Deniz Demir ile tartışan Hakime Demir evi terk etti ve Rize'nin Fındıklı İlçesi Tepecik Köyü'ndeki baba evine gitti. Deniz Demir de, 30 Aralık tarihinde kayınpederinin Fındıklı ilçesindeki evine gitti. Ancak o günden sonra Deniz Demir'den bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgede başlatılan çalışmalar sonuç vermedi ve Deniz Demir bulunamadı.Olayla ilgili başlatılan soruşturmü işinin Siyasettin Özaydın olduğunu belirledi. Savcılık talimatı ile hakkında yakalama kararı çıkarılan Siyasettin Özaydın, Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerince Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde gözaltına alındı.



SALDIRIYA UĞRADI



Polisin aldığı geniş güvenlik önlemleri altında Rize'nin Pazar İlçesi'ne getirilen Siyasettin Özaydın, adliyeye getirilirlem kayıp Deniz Demir'in yakınlarının saldırısına uğradı. Siyasettin Özaydın'ı güçlükle adliye binasına sokan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Demir'in yakınlarının adliye önünde bekleyişi sürüyor.



Görüntü Dökümü



------------------------



Adliye çevresi detaylar



Zanlının getirilişi



Saldıruıya uğraması



Detaylar



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA)



=====================================================



3)VALİ TOPRAK: HAKKARİ DAĞLARI BU GENÇLERLE GÜZELLEŞECEK



HAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi gören öğrencilerle bir araya gelip kayak yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 1975'ten beri kayak sporu yaptığını, bu sporu Hakkari'nin karlı dağlarında yapmanın insanda farklı bir heyecana neden olduğunu söyledi. Vali Toprak, "Bu dağlar artık gençlerle güzelleşecek. Kayağı sadece spor olarak tanımlamamak gerekir. Kayak sporuyla tabiatla da barışık oluyorsunuz. Bu heyecanı yaşamak isteyenler gelip Hakkarimizin bu güzelliklerini görsünler" dedi.



Hakkari'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından geliştirilen'Sağlıklı bir gelecek sporla gelecek' projesi kapsamında kent merkezindeki 17 İlk ve Orta okulunda okuyan 5 bin 100 öğrenciye haftanın 5 günü gruplar halinde kayak eğitimi veriliyor. Çeşitli okullardan 7 öğretmen ve 3 antrenör tarafından verilen kayak eğitiminde, öğrencilere Milli Eğitim ve Gençlik Hizletleri Spor il Müdürlükleri tarafından kiralanan araçlarlar getirilip götürülerken, kayak kursuna katılan öğrencilerin öğle yemekleri de Hakkari Valiliği tarafından karşılanıyor. Valiliğin, öğrencilerin kayak malzemeleri için 90 bin TL, yemek masrafları için 17 bin TL destekte bulunduğu belirtildi.



KAYAKÇI VALİ



Merga Bütan kayak merkezinde kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret eden Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, daha sonra zirveye çıkarak yaptığı kayak gösterisi ile profesyonel kayakçılara adeta taş çıkarttı. 1975 yılından beri kayak yaptığını anlatan Vali Toprak, kayağın sadece spor olarak adlandırılmaması gerektiğini belirterek," Kayak sporu ile aynı zamanda tabiatla barışık hale geliyorsunuz. Karla, temizle havayla, adrealinle, kültür- fizik hepsinin bir arada olduğu bir spor. Onun için ben bütün kayakseverleri de Hakkariye gelip görmelerini gerçekten Alplerde göremeyecekleri manzalarla karşılaşmalarını istiyorum ve bütün kayatseverleri Hakkarimize davet ediyorum. Geldikleri zaman bana hak verecekler. Geçen hafta Erzincan'da A grubu yarışmaları oldu. 23 sporcu gönderdik. Bunların 10'u madalya aldılar.Bu tesisleri genişletildiğimizde bu gençlerin neler yapabileceklerini hepiniz tahmin edebiliyorsunuzdur" dedi.



Hakkari Valisi Toprak, Hakkarili gençlerin standandartların üzerinde bir yeteneğe sahip olduklarını da belirterek, şöyle devam etti:



"Biz de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bu işe ortak etmek üzere Valiliğimiz tarafından ciddi bir proje başlattık. Geçen yıl hafta sonları çalışan kayak merkezimizi haftanın 7 günü çalıştırmak sureti ile hafta içi hergün 60 öğrencimizi buraya getirerek eğitime tabi tutuyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımıza burada aynı zamanda öğle yemeğini de biz veriyoruz. Bu sene çocuklarımız için 60 adet kayak takımı aldık. Gelip gördüğümüzde bizi en çok sevindiren, mutlu eden ise gençlerimizin, çocuklarımızın 5-6 saat kurs almalarına rağmen halen yeni gelmiş gibi kayak aşkı taşımaları, spora devam etmek istemeleri bizi gerçekten çok sevindiriyor. Burada bulunan çocukların hemen hemen yüzde 95'i kayak merkezine ilk defa geliyorlar, ayaklarına ilk defa kayak taktılar. Buna rağmen 'hanginiz daha çok bu işi sevdiniz' dediğimde hepsi birbiri ile yarışır halde parmak kaldırıyorlar. Bu işe devam edeceklerini ve kayakçı olmak istediklerini söylüyorlar. İnşallah geleceğimizin milli sporcuları, kayak antrenörleri, kayak hocaları, bu dağların inşallah fatihleri olacak gençlerimiz. Türkiye'nin en gözde sporcuları olacaklar. Çocuklarımızı servis araçlarımızla sabah getiriyoruz, öğle yemeklerini de verip akşam gönderiyoruz" dedi.Kayak eğitimi gören öğrenciler ise kendilerine bu imkanı sağlayan Hakkari Valisi Cüneyit orhan Toprak ve ve diğer yetkililere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak kayak yaparken



-Kayak yapan vatandaşlar



-Vali Toprak, kayak eğitimi gören öğrencileri ziyaret etmesi



-Sohbet etmesi



-Vali Toprak'ın açıklaması



-Kayak eğimi gören öğrencilerle röportajlar



-Kayak yapan öğrencilerden genel ve detaylar



-Pistin zirvesine çıkan vatandaşlar



-Bir kayaksever ile röportaJ



-Hakkari dağlarından genel ve detaylar



-Kayak pistinden genel görüntü ve detaylar



BOYUT: 310 MB



SÜRE: 9 DK 45 SN



Behçet DALMAZ/HAKKARİ, -



====================================================



4)JAPON GELİNDEN ERTUĞRUL ŞEHİTLERİ KONSERİ



JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da yaşarken Bodrumlu denizci Özgür Çalık ile tanışıp evlenen ve ilçeye yerleşen ünlü piyanist Hiroko Nagai Çalık, Türk-Japon Dostluk konserlerinin 2'incisini, 550 Türk denizcisinin şehit olduğu ülkesinin Kuşimoto kentinde verdi. Türk şehitliğini ve müzesini de ziyaret eden Hiroko Nagai Çalık, Ertuğrul'un Kahramanları ismini verdiği yeni bestesini, ilk kez bu konserde seslendirdi.



Geçen yıl Japonya'yı gezmeye giden Bodrumlu denizci Özgür Çalık ile tanıştıktan kısa sürede aşık olan ve evlenen dünyaca ünlü piyanist 34 yaşındaki Hiroko Nagai Çalık, ülkesinin başkentindeki piyano okulunu kapatarak 5 ay önce Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti. Piyanist Hiroko Nagai Çalık, Ertuğrul Projesi'nin sahibi Bodrum Kültür ve Sanat Vakfı (BOSAV) aracılığıyla başlattığı Türk-Japon Dostluk konserlerinin ilkini, 29 Aralık'ta Bodrum'da verdi. Hiroko Nagai Çalık, ikinci konserini ise Türk Hava Yolları'nın sponsorluğunda, 550 Türk denizcisinin şehit olduğu, ülkesinin Kuşimoto kentinde verdi. Ertuğrul Projesi Başkanı Tufan Turanlı ve eşi Özgür Çalık ile birlikte ülkesine giden Hiroko Nagai Çalık, konser öncesi Türk müzesini ve Türk Şehitliğini gezdi. Kusimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima da gruba eşlik etti. Hiroko Nagai Çalık, şehitler için dua etti, çiçek bıraktı.



İLK KEZ O ESERİ SESLENDİRDİ



Ziyaret sonrası Türk Müzesi'nde konser veren Hiroko Nagai Çalık, Chopen ve Barahms'ın eserlerinin yanı sıra son bestesi ve ilk kez çaldığı 'Ertuğrul'un Kahramanları' isimli eserini seslendirdi. Wakayama Eyaleti Meclis Başkanı Fujio Endo, Belediye Başkanı Katsumasa Tashima ve yaklaşık 80 seçkin Japon sanatsever konseri izledi. Konserde konuşma yapan Hiroko Nagai Çalık, "Eşim Türk. Çocuğum Bodrum'da bir Türk olarak doğacak. Adını da Ertuğrul koymak istiyorum. Bir Japon sanatçı olarak Türklerin 129 yıl önce canları pahasına ülkemizi ziyaret etmelerini barış ve dostluk için vatanımıza gelmelerini, Onları tanıdıkça daha iyi anlayabiliyorum. Bu nedenle iki ülkenin birbirine daha çok yaklaşması için bir sanatçı olarak ne gerekiyorsa yapacağım. Bu nedenle şehitlikte verdiğim konser ve yaşadığım anlar ömrümün en güzel en anlamlı anları oldu" dedi.



Belediye Başkanı Tashima, Hiroko Nagai Çalık'a çiçek vererek teşekkür etti.



Ertuğrul Projesi Başkanı Tufan Turanlı ise Hiroko Nagai Çalık'ın dostluk ve barış elçisi olduğunu belirterek, "BOSAV olarak hedefimiz artık, Bodrumlu olan Hiroko Nagai'nin büyüleyici müziğini Japon dostlarımızla paylaşmak olduğu gibi; Japon halkına Bodrum'un huzur ve güven dolu bir kent olduğunu, Hiroko'nun Bodrum'da yaşamayı seçimiyle anlatmak ve vurgulamak istiyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------



Hirok'un şehitliği ve Türk müzesini ziyareti



Hiroko meclis başkanı ve belediye başkanı Turanlı ile birlikte



Hiroko konserini verirken



Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



========================================================



5)WHİTEFEST 2017 MEŞALELERLE SONA ERDİ



TURİZM merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest 2017, sona erdi. Bursa Uludağ'da düzenlenen, Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali Whitefest 2017, Beceren pistinde düzenlenen şenliklerle beşinci gününde sona erdi. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri zirveden ellerinde meşalelerle kayarak şenlik alanına indi. Şenliğe katılanların söylediği 10. Yıl Marşı eşliğinde kayak hocaları Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.Uludağ'ın güvenliğini sağlayan Jandarma Özel Harekat ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Jandarma Aramam Kurtarma (JAK) ekipleri ise asayiş timleri ile birlikte kar motorlarıyla devriye görevi yaptı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Törenden görüntüler



-Detaylar



Haluk KAFAR/BURSA, -