Dha Yurt Bülteni-6

1)AVŞAR KIZININ SU BASKININDAN MAĞDUR TEYZESİ ÖFKELİ



ÜNLÜ oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde yaşayan teyzesi Hatice Kayserili, geçen günkü sağanak yağmur sonrası menfezlerin taşmasıyla evinde meydana gelen su baskını yüzünden mağdur olduğunu söyledi. Birçok kez yaptığı başvurulara rağmen ilgilenilmediğini öne süren ve 9 yıldır aynı sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kayserili, konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade etti.



Ünlü oyuncu Hülya Avşar'ın doğup büyüdüğü ve 22 yıldır teyzesi Hatice Kayserili'nin 4 kişilik ailesiyle birlikte yaşadığı Ayvalık Sakarya Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan evde, geçen cumartesi akşamı, sağarak yoğun yağmur sonrası menfez taşkını nedeniyle su baskını meydana geldi. Menfezin tıkanması sonucu biriken suların 9 yıldır her yağmurda eve dolduğunu söyledi. Belediye yetkililerinden yardım istediğinde kendisine "Sen de buraya gelirsen artık ayıp" dendiğini ve bu lafa içerlediğini kaydeden Kayserili, şunları söyledi: "Yaşadığımız ev 1965 yılından beri baba evimizdir. 9 yıldır aynı eziyeti çekmekte ve çok mağdur olmaktayız. Sağlığımız bozuldu. Her seferinde eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Hep yenisini almak zorunda kalıyoruz. Eşya almamızı hiçbir zaman problem etmedik. Kimseden yardım beklemedik, beklemiyoruz da. Ancak yetkili olan kişilerin duyarlı davranıp, devamlı mağdur olduğumuz durumun çözümlenmesi için evimizin önündeki menfezin açılıp bakılıp genişletilmesi, tıkanıklığın giderilmesi, bundan böyle aynı şeylerin yaşanmamamız için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz. Ben dilekçe vermeye gittiğimde personel, 'sen de buraya geliyorsan, artık ayıp' dediler. Ama ben yardım, para istemiyorum ki. Her yağmur yağdığında kendi imkanlarımla suyu boşaltıyorum. Gelip şuradan 5 dakika suyu çekseler. Bu Hülya ile alakalı değil. Belediye görevini yapmadığı için mağdurum. Yeğenim benim yüzümden mağdur oldu. İlgilenmiyor gibi göründü. Bize bir şey olsa uçak gönderir. Keşke Herkes Hülya'nın yarısı olsa. Konuyu yargıya taşıyacağız."



Haklarını yargı yoluyla arayacaklarını vurgulayan Avşar'ın eniştesi Ufuk Kayserili ise "Durumu Ayvalık Belediyesi'ne, Kaymakamlığa, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresine (BASKİ) bildirmemize rağmen yerinde inceleme ve menfezle ilgili herhangi bir işlem yapılmamıştır. Evimizin önündeki menfez ana yol üzerinde. Bizim usta tutup yapabileceğimiz bir iş değildir. Öyle olsa şimdiye kadar aynı şeyleri yaşamaz bir çözümünü bulurduk. Kendi çabamızla menfezin girişinde çalışma yaptık, moloz dökülmüştü kaldırdık. Hülya bu işleri yapmak zorunda değildir. Kızın bu işte günahı yok. Ne demek Hülya'dır yapsın, Ayvalık'ın her tarafı tıkandı Hülya mı yapsın. Biz görevi olanları göreve davet ediyoruz. Beceremiyorlarsa çeksin gitsinler" dedi.



2)ÖTV İNDİRİMİ GELDİ, LÜKS OTOMOBİLLER TAKSİ OLDU



ADANA'da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminden yararlanan 4 yıllık şoför Murat Çakır, piyasa değeri 240 bin lira olan son model BMW'yi taksi yaptı.



Ticari araçların yenilenmesi için hükümetin başlattığı ÖTV indiriminden yararlanmak isteyen Murat Çakır, mevcut taksisini son model bir otomobille değiştirdi. Piyasada 240 bin liraya satılan 520-i BMW alan Murat Çakır, "Bu araba yüzde 45'lik ÖTV indirimi sayesinde 165 bin liraya mal oldu. Sanki ikinci el otomobil almış gibi oldum. Müşterilere daha iyi hizmet vermek için fırsat sunan hükümete teşekkür ederim" dedi.



Murat Çakır'a düzenlenen törenle çiçek veren Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Nihat Sözütek ise, şöyle dedi:



"Hükümetimiz ticari araçların yenilenmesi için çok güzel bir ÖTV indirimine gitti. Taksicilerimiz de halka daha iyi hizmet için bu fırsattan yararlandı. Lüks otomobilleri 30-40 bin liralık indirimli alarak ticari taksi yaptılar. Hükümete teşekkür ederken, arkadaşlarımızı da kutluyorum."



Törende farklı markalarda lüks otomobiller alan taksicilere de çiçek verildi.



3)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI LİSELİ YARALANDI



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, okuldan çıkıp yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı lise öğrencisi 16 yaşındaki Muhammet Coşkun yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Hacı Sani Konuk oğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Muhammet Coşkun'a, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 45 yaşındaki Ali T. yönetimindeki 06 TB 7155 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Coşkun yaralandı. Yaralı öğrenci, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ayak ve çenesindeki kırıklar nedeniyle Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



4)PROF. DR. KAVUKÇU, TERÖR İLE ŞİDDETİ DONDURDU



ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda gündemden düşmeyen terör ile şiddeti dondurdu. Türkiye'nin değişik illerinde, farklı mekanlarda ve Atatürk Üniversitesi kampüsünde bugüne kadar yaptığı birçok sanat eseri ile adından söz ettiren Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez Kombinadan satın aldığı büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatları 2 metreküplük demir düzeneğe yerleştirdi. Ardından hayvan ayakları, yüreği, böbreği, ciğerleri gibi sakatatlarını hortumla sulayan Prof. Dr. Kavukçu, bir anlamda terör ve şiddeti dondurdu. 'Şiddeti düşünmek-2' çalışmasıyla ülkenin gündeminde bulunan terör ve şiddete dikkat çekmek istediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, törer ile şiddetin etki alanında fiziksel ve ruhsal yıkım algısı bulunduğunu belirtti. Parçalanmış organların terörün ve şiddetin hedefindeki kadına, çocuğa, hayvanlara, doğaya şiddeti farklı bir dille anlatmayı hedef aldığına işaret eden Prof. Dr. Mehmet Kavukçu çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Enstalasyon, demir bir konstrüksiyon içinde yer alan hayvan organlarını buz kristalleri ile kaplanarak oluşturulan etki alanı ile terör ve şiddete tepki içerikli bir çalışmadır. Şiddet algısını en güçlü göndermesi olan parçalanmış hayvan organlarını şiddeti,ölümü çaresizliği en etkili dille anlatan kış ve soğuk etkisindeki bir kurguda yer alması, teröre tepkiyi arttırmayı hedeflemektedir. Ülkemizi ve Dünyamızı saran terör ve şiddetin, insan ve doğayı yakıp-yıkıcı bir etki ile sarmasına dikkat çekip, ulusal ve uluslararası alanlarda tepki göstermek, bilim ve sanat adamlığının yanı sıra en önemli insani bir görev olduğu bilincini güçlendirmektir."



