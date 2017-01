Dha Yurt Bülteni-6

1)TEKİRDAĞ'DA 'CANLI BOMBA' PAYLAŞIMINA 2 GÖZALTI



TEKİRDAĞ'da sosyal medya üzerinden kentte 'canlı bomba' olduğuna yönelik paylaşımlarda bulunan 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Tekirdağ'da bazı kişilerin kentte 'canlı bomba' olduğuna ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunması üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmanın ardından 'canlı bomba' paylaşımları S.P. ve C.M.'nin yaptığı tespit edildi. Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından götürüldükleri Tekirdağ'da Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile 'canlı bomba' iddialarını yalanladı. Emniyet açıklamasında, "İlimizle alakalı asılsız terör ve sözde canlı bomba içerikli haberlerin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı görülmüştür. Tekirdağ İl Emniyet müdürlüğü olarak kamuoyunu asılsız terör içerikli paylaşımlara karşı özenli davranmaya ve bu tarz paylaşımlara itibar etmemeleri ile yaymamaları gerektiği şeklinde bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede sözde paylaşımların kamuoyunda yarattığı olumsuz etkileri ve bu tarz ve benzer paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespitine yönelik birimlerimizce araştırma başlatıldığı ifade edilmişti. Birimlerimizce yürütülen araştırmalar sonucunda kamuoyunda korku ve tedirginliğe sebebiyet vermek niyetiyle asılsız ve uydurma haber içerikli paylaşımlarda bulunan hesap kullanıcısı 2 şahıs tespit edilerek yakalandı" denildi.



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ



2)MALKOÇ: SURİYELİLERİN YÜZDE 80'İ KALACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR



KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Birleşmiş Milletler istatistiğine göre başka ülkelere göç edenlerin yüzde 80'inin o ülkeye yerleştiğini söyleyerek, "Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Suriyeli misafirimizin yüzde 80'i kalacak gibi görünüyor" dedi.



Ülkede yaşayan Suriyeli sığınmacılar için geniş çaplı bir rapor hazırlamak için Gaziantep'e gelen Şeref Malkoç, valilikte kamu kurumu temsilcileriyle toplantı düzenledi. Toplantıya, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçe belediye başkanları ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yerlikaya, kentte yaşayan Suriyelilerin, Türk vatandaşlarına verilen bütün haklardan yararlandığını ifade etti. Vali Yerlikaya şöyle konuştu: "2010 yılından 2017 yılına kadar olan süreçte 6 yıldan beri şehrimizde Suriyeli misafirlerimizle beraber yaşıyoruz. Eğitimden, sağlığa hemen hemen her hizmet sektöründe vatandaşlarımızın istifade ettiği her hizmeti tabiri caizse muhacir kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Tabi bunların getirmiş olduğu sorumluluk, ödevler, fedakarlıklar, sıkıntılar, sorunlarımız var. Kamu başdenetçimiz, bu konuyla ilgili gelinen noktada sorunları, artıları, eksileri tespit etmek, bu resmi çekmek, derlemek ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin her kademesinde bu raporlardan istifade edilmesi, önümüzün aydınlanması, hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi açısından çok önemli bir neticeye ışık tutacağına inanmaktayım."



RAPOR CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE AÇIKLANACAK



Şeref Malkoç ise Suriyeli sığınmacılarla ilgili düzenli bir rapor oluşturmak için kente geldiğini, daha sonra Kahramanmaraş ve Kilis'te toplantılar düzenleyerek buralardaki çadır ve konteyner kentleri ziyaret edeceğini söyledi. Hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 'Uluslararası göç ve mülteciler Sempozyumu'nda anlatılacağını dile getiren Malkoç şöyle konuştu:



"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, daha önce hazırlanan göç ve mülteciler raporu vardı. Araya 15 Temmuz ve ardından gelen olaylar girdiği için raporun basımı epey uzadı. Arkadaşlarla o raporu değerlendirirken bazı rakamların güncelleşmesi gerektiği, raporun bakış açısı ve özellikle sonuç bölümünün yeniden ele alınması gerektiğini düşündük ve dolayısıyla raporu yenilemek üzere bir çalışma heyeti kurduk ve çalışmaya başladık. Bunu yaparken, Ankara'da bu konuyla ilgili devletin ilgili birimleri ardından sivil toplum kuruluşlarıyla bir arya gelerek onları dinledik. Ancak bunun yeterli olmadığını biliyoruz. O açıdan bu misafir kardeşlerimizin, mülteci, göçmen kardeşlerimizin yükünü çeken illeri dolaşma kararı aldık. Bu rapor hazırlandıktan sonra 2 Mart Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, bu konuyla ilgili bütün kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ve dünya ombudsmanlarının katılacağı, 'Uluslararası göç ve mülteciler sempozyumu' düzenleyeceğiz ve açıklayacağız."



SAHİL GÜVENLİK DENİZDEN 95 BİN 571 İNSAN KURTARDI



Ülkede yaşayan Suriyeli göçmenlerin sayısının 3 milyon civarında olduğunu aktaran Malkoç, diğer başka ülkelerden gelen mültecilerinden dahil edilmesiyle Türkiye'de yaşayan mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını belirtti. Malkoç, 4 milyonluk rakam dünyada ve hatta Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu dile getirerek, "Şu anda Türkiye'de ilköğretim çağında bulunan göçmen ve mültecilere verilen hizmet, okullarda okutulan öğrenci sayısı 500 binden fazla. Sadece ilköğretimi kastediyorum. Finlandiya'da ilköğretim çağındaki öğrencilerin sayısı 370 bin civarında. Bu rakamları özellikle telaffuz ediyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın denizlerden topladığı insan sayısı 95 bin 571 bunlar olağanüstü rakamlar" dedi.



BUNLARIN SADECE YÜZDE 20'Sİ GERİ DÖNECEK



Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre başka bir ülkeye göç edenlerin sadece yüzde 20'sinin kendi ülkesine geri döndüğünü aktaran Malkoç konuşmasına şöyle devam etti:



"Şimdi ülkemizde 3 milyon muhacir göçmen kardeşlerimiz var. Birleşmiş Milletler istatistikleri bize şunu gösteriyor; bu tür göç ve nüfus hareketlerinden sonra geriye dönüşlerin çok az olduğunu, yüzde 80'inin gittiği ülkede kaldığını gösteriyor. Dolayısıyla bizim başta geçici olarak baktığımız bu sorun belli bir noktaya geldi. Bu noktaya kadar çok güzel bir şekilde idare edildi. Belli ki Allah nasip ederse Astana buluşmasından sonra olağan üstü bir değişiklik olmazsa Suriye'de belli bir uzlaşma ve ardından da çözümüne doğru yol alınacak. Ama sorun bitmiyor, tekrar ifade ediyorum Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre bunların sadece yüzde 20'si geri dönüyor. Yüzde 80'ini ya da yüzde 80'e yakını ne kadar teşvik edersek edelim belli ki kalacak gibi görünüyor."



Haber-Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP



3)HADİM'DE KARDAN KAPANAN EVLERİNE TÜNELLE GİRİYOR



KONYA'nın Hadim İlçesi'nde karın yüksekliği 3 metreyi aşması üzerine bazı vatandaşlar kardan kapanan evlerine tünel açıp giriyor. Konya il merkezine 128 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın doğu kısmında Taşeli Platosu'nun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulan Hadim İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle karın yüksekli yer yer 3 metreyi aşmış durumda. Yoğun kar nedeniylede yaklaşık 13 bin nüfusa sahip ilçede hayat adete durma noktasına geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hadim Belediyesi kapanan yolları ulaşıma açmak çalışmasını sürdürüyor. Ancak kar bazı evleri kaplamış durumdu. Bu nedenle de bazıları kardan kapanan evlerine tünel açıp giriyor. Bazıları da evlerine çatıdan girmek zorunda kalıyor. Evleri ve balkonları karla kaplı olanlardan bazıları da karın üstünde çay keyfi yaparak, karın güzelliğinin tadını çıkarmaya çalışıyor.



Haber- Kamera: Cengiz ÖZCAN HADİM KONYA



4)VAN'DA TİYATRO SAHNESİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ



VAN'da Liberta Sanat Topluluğu Oyuncuları tarafından, 'Kanlı Nigar' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İzleyicilerden büyük alkış alan oyunun sonunda sahneye çıkan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik'e evlilik teklif etti.



Sadık Şendil'in yazdığı, Ümit Pınaroğlu'nun yönettiği müzikli güldürü 'Kanlı Nigar', Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyirci ile buluştu. Liberta Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan ve seyirci ile buluşan tiyatro oyununda, evi yanan Nigar karakterinin bulduğu yeni eve mahalli karakterlerin gelmesiyle ortaya çıkan komik hikayeler anlatılıyor. Yaklaşık 2 saat süren müzikli güldürü oyununu 500 kişi izledi.



Oyunun sonunda yönetmen Ümit Pınaroğlu bir konuşma yaparak, oyuna katkı sunanları sahneye davet etti. Sahneye çıkan ve Özalp İlçesi'nde öğretmenlik yapan Uğur Kaçmaz, kendisi gibi öğretmen olan Hüsne Gedik'e sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Hüsne Gedik, bir süre şaşkınlık yaşadı, ardından "Evet" diyerek teklifi kabul etti.



Arkadaşlarının da desteğiyle böyle bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Uğur Kaçmaz, şöyle konuştu:



"Hüsne ile 2 yıl önce tanıştık. İkimiz de tiyatroyu çok seviyoruz. Fırsat buldukça her oyunu izlemeye gidiyoruz. Tiyatroda evlilik teklifinin daha etkili ve isabetli olacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Sonra birkaç arkadaşımın aracılığıyla bir kafe de görüşmeler yaptık. Orada bulunan Mesut ve Ümit beyle bu işi düşündük. Sağ olsun çok yardımcı oldular. Yönetmen Ümit Pınaroğlu oyunun başlamasına 2 saat kala beni tiyatroya salonuna çağırdı ve bu teklifin provasını yaptık. Kendisi beni sponsor olarak tanıtıp, sahneye davet etti. Ben sahnede düşüncelerimi söyledikten sonra evlilik teklifinde bulundum. Çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."



Orhan AŞAN/ VAN



5)MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



MERSİN'de düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirilirken, 6 zanlı tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Narkotik timleri, Doğu illerinden Mersin'e getirilecek uyuşturucunun pazarlanacağı yönünde alınan istihbarat üzerine çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında 7 Ocak'ta yapılan operasyonda 111 kilo 980, 9 Ocak'ta ise 79 kilo 980 gram olmak üzere toplam 191 kilo 960 gram esrar ele geçirildi.



Yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 6 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



Haber-Kamera: MERSİN



6)KUVEYT DERNEĞİ'NDEN SURİYELİ YETİMLERE 200'ER LİRA HARÇLIK



HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde, Kuveyt El Bunyan Yardım Derneği'nce Suriyeli yetim çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler verildi.El Vefa Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile Kuveyt El Bunyan Derneği yöneticileri, Reyhanlı Belediyesi işbirliğiyle Suriyeli çocuklar için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında, babalarını Suriye'deki iç savaşta kaybeden yetim çocuklara 200'er lira harçlık ve oyuncak dağıtıldı. Reyhanlı Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği Başkanı olan Hüseyin Yumuşak ise, düzenlenen organizasyonla çocukları sevindirdikleri için her iki dernek yöneticilerine teşekkür etti.



Etkinlikte yetim çocuklar şarkı söyleyip çeşitli oyunlar oynadı, resim yaptı.



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay)



7)KUYUMCUNUN YANINDA TAŞIDIĞI ALTINLARI ÇALDI MAHALLELİ GENÇLER TARAFINDAN YAKALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine ait kuyumcudaki 1.5 kilo altını akşam güvenlik nedeniyle kasaya koymayıp çantası ile yanında getiren Suriye Uyruklu Bashir Refaei'nin önünü kesen iki kişi elindeki çantayı alarak kaçtı. Suriye uyruklu hırsızlardan biri mahalledeki gençler tarafından altınlarla yakalanıp polise teslim edildi. Polis, kaçan diğer hırsızı arıyor.



İnegöl'e bağlı Sinanbey Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 56 yaşındaki Bashir Refaei dün akşam saatlerinde işyerini kapattıktan sonra burada bulunan 1.5 kilo altını güvenlik nedeniyle kasaya bırakmayıp çantasına koyup yanına alarak evine gitmek üzere işyerinden ayrıldı. İddiaya göre Refaei'yi takip eden iki kişi Doruk Sokak'ta önünü kestikleri Bashir Refaei'nin elindeki altın dolu çantayı alıp kaçtı. Olayı gören mahalledeki gençlerin peşinden koştuğu hırsızlardan Shafik Meshmeshtin içersinde 40 bin dolar değerinde altın bulunan çanta ile yakalanırken arkadaşı ise kaçmayı başardı. Gençler tarafından bir otomobile kilitlenen ve daha sonra polise teslim edilen Shafik Meshmeshtin'in sorgulanmasına başlanırken kaçan arkadaşı ise aranıyor.Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan Bashir Refaei ise hırsızı yakalayan gençlere teşekkür etti.



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa)



8)İTFAİYE ERİ YANGINDA YARALANDI



MANİSA'daki bir evde, soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralandı.



Yunusemre İlçesi Yeni Mahalle 2935 sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katında yaşayan Birol Demirci'nin evinde, dün (pazar) saat 23.00'te, soba üzerinde kurutulan çamaşırların tutuşmasıyla yangın çıktı. Konutun dumanla kaplanması üzerine Demirci, eşi ve 2 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, müdahale edilerek söndürüldü. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri, elinden yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerinde hazır bekleyen 112 ambulansında tedavi edildi. Evde ise büyük çaplı hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA