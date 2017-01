Dha Yurt Bülteni-6

1)ŞEHİDİN EŞİ VE KIZKARDEŞİ, CAMİYE KADAR TABUTA SARILIP GİTTİLER



BİTLİS'te PKK'ya karşı sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya, memleketi Adana'nın Yumurtalık İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin helallik alınması için baba evine getirilen cenazesinin bulunduğu araca çıkarak gözyaşı döken eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya'nın, törenin düzenlendiği camiye kadar tabuta sarılıp gitmesi yürekleri dağladı.



Bitlis'ten havayoluyla getirilen şehidin cenazesi bugün karayoluyla Yumurtalık İlçesi'ne bağlı Zeytinbeli Mahallesi'ndeki babasının evine götürüldü. Helallik alındığı sırada şehidin eşi Leyla ve kız kardeşi Burcu Kaya, cenaze aracına çıkarak tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracından inmeyen Burcu ve Leyla Kaya, tabuta sarılarak cenaze namazının kılındığı 3 kilometre uzaklıktaki camiye kadar böyle gitti.



"YAVAŞ GİDİN DOYAMADIM"



Yol boyunca, "Yavaş gidin doyamadım. Yeter artık kalk, selvi boylum nereye gidiyorsun?" diye ağıt yakan Burcu ve Leyla Kaya, camide tabuttan güçlükle ayrıldı.



Zeytinbeli Mahallesi Cami'nde düzenlenen uğurlama törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, 'Samet'im gitme' diye ağlayan şehidin babası Bedir Kaya'yı yakınları teselli etmeye çalıştı. Adana İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Zeytinbeli Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.



Cenaze camiye getirildiği sırada törene katılanlardan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çelenklerden birinin üzerindeki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının bulunduğu yazıyı yırtıp yere attı.



2)ZEYTİNBURNU'NDA ÇÖKEN BİNA ALTINDA ÖLEN MEHMET AKBAŞ, ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



İSTANBUL Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren 5 çocuk babası 60 yaşındaki Mehmet Akbaş, Antalya'da toprağa verildi.



Antalya'da oturan işçi emeklisi Mehmet Akbaş, oğlu İlker ile 5 aylık hamile gelini Dilek'i ziyaret için, 11 Ocak günü eşi Habibe Akbaş ile birlikte İstanbul'a gitti. Bir hafta kadar oğlunun Zeytinburnu'ndaki evinde kalmayı planlayan Mehmet Akbaş, geçen cuma günü soğan ve patates almak için sokağa çıktı. Mehmet Akbaş oğlunun oturduğu binadan çıkıp yürürken, önünden geçtiği 7 katlı bina büyük gürültüyle çöktü. Enkazın altında kalan Mehmet Akbaş'ın yardımına, olay anında oğlunun evinde bulunan eşi Habibe Akbaş koştu. Gürültüyü duyunca aşağı inen Habibe Akbaş, kocasını enkaz yığınlarının altından çıkarmaya çalıştı. Kalp masajı yapılan Akbaş, yaşamını yitirdi.



ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ



Cenazesi Antalya'ya gönderilen Mehmet Akbaş için Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde Mehmet Akbaş'ın eşi Habibe, oğulları Hikmet, Levent ve İlker ile ikiz kızları Didem ve Gizem taziyeleri kabul etti. Hikmet Akbaş, "Babam kardeşimi ziyarete gitmişti. Sokakta yürürken başına bu olay geldi. Çok üzgünüz" dedi. Aile olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını istedi.



Mehmet Akbaş'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.



3)BİTLİS VALİSİ ÇINAR YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİ



BİTLİS'te önceki gece PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada yaralanan ve Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 2 askeri Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ziyaret etti.Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından 12 Ocak'ta Aşağı Balcılar Köyü kırsalında başlatılan Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Samet Kaya ve Veysel Şirin şehit oldu. Çatışmada yaralanan 2 asker ise Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi süren askerleri bugün Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney hastanede ziyaret etti. Vali Çınar ve Tuğgeneral Güney, yaralı askerlerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Olayı yaşayan askerlerle bir süre sohbet eden Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney operasyonların aynı bölgede genişletilerek sürdürüldüğünü ifade etti. Çatışmayı yaralı askerlerden dinleyen Vali Çınar ve Tuğgeneral Güney daha sonra hastaneden ayrıldı.



4)DÜNYANIN EN UZUN ADAMI KÖSEN'E MÜSİAD'TAN GÖNÜLLÜ ÜYELİK VERİLDİ



MÜSİAD Mardin Şubesinin yapılan 6'ıncı Genel kurulunda dünyanın en uzun boylu adamı olan Mardin'li Sultan Kösen'e gönüllü üyelik verildi. Genel kurulana katılarlar gönüllü üyelik verilen Sultan Kösen ile fotoğraf çektirmek için adeta kuyruğa girdi.



Mardin'de bir otelde düzenlenen MÜSİAD Mardin Şubesinin 5'ınıcı Genel kuruluna, Vali Mustafa Yaman, protokol üyeleri, STK Başkanları, işadamları, siyasi parti temsilcileri ve davetliler ile dünyanın en uzun boylu adamı Sultan Kösen katıldı. MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Nurettin Kassap güven tazelediği kongrede yaptığı konuşmada, ekonomik durgunluğun önüne hükümetin ilan ettiği cazibe merkezlerinin aktifleştirilmesiyle geçileceğine inandığını söyledi. Ortadoğu coğrafyasında ve Türkiye'nin etrafında büyük sıkıntılar yaşandığını ancak, Türkiye'nin yoluna devam edeceğini vurgulayan Kasap, "Ekonomi alanında yaşanan gelişmelere değinecek olursak, gelecekle ilgili umudumuzu korumaktayız. Ülkemizin her türlü saldırıya maruz kaldığı son günleri de sabırla, metanetle atlatacağız. Bizler iş alemi olarak mücadele sürecinde üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Ekonomideki kaybımızı telafi edebilmek adına reel sektörü destekleyen, üretimi ve ihracatı önceleyen, büyüme ve istihdamı önemseyen reformların biran önce hayata geçirilmesi son derece önemlidir. Ülkemizin aleyhinde sürdürülen tüm karalama kampanyalarına rağmen, Mardin iş dünyası olarak ülkemize ve ekonomimize güvenmekteyiz. Yatırım aşkımızla, üretim aşkımızla, yardımlaşmadan asla taviz vermeyeceğiz"dedi.



Mardin Valisi Mustafa Yaman ise, 28 yıllık geçmişi olan MÜSİAD'ın önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "MÜSİAD'ın Türkiye'de yaptıklarını ve yapacaklarını yakından grurla takip ediyoruz. MÜSİAD'ın özellikle son yıllarda bütün dünyaya açılması ve dünyanın her tarafına üretim, iş adamı ve ticaret götürmesi ülkemiz için büyük kazanımlardır"diye konuştu.



Genel kurulda yeni üye olanlara üyelik rozeti takılırken, dünyanın en uzun boylu adamı olan Sultan Közen7e de gönüllü üyelik verildi. Dünyanın en uzun boylu adamı olan Kösen'e rozetini Vali Yaman ve MÜSİAD Şube Başkanı Kasap, boynuna elleri yetişsin diye platforma çıkarmadan taktı. Programda kısa bir açıklama yapan Kösen, zor günler geçiren ülkenin ekonomisine katkı sağlamaya çalışan MÜSİAD'ı tebrik ederek kendisinin de bu çorbada bir tuzunun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş Dünyasına ilk adımını atmanın mutluluğu içinde olduğunu ifade eden 35 yaşındaki Kösen, işadamlarını Mardin'e yatırım yapmaya davet etti.



