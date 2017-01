Dha Yurt Bülteni-6

1)NOEL BABA PROTESTOSUNA SORUŞTURMA YOK



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde Alperen Ocakları'na bağlı bir grubun, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için Noel Baba'nın başına silah dayamasına soruşturma açılmadığı öğrenildi. Nazilli'de Alperen Ocakları üyesi efe kıyafeti giyen bir grup genç, geçen 28 Aralık'ta Belediye Meydanı'na getirdikleri temsili Noel Baba'yı önce darp etti, sonra da başına silah dayadı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında gerçekleşen eylem, efelerin zeybek oynamasıyla sona erdi. Alperen Ocakları Aydın İl Başkanı Burak Yaşar, eylemin ardından yaptığı açıklamlada, "Tamamen Hıristiyan adetlerince Noel kutlanmasının karşısında olduğumuzu, bizim kendi manevi olarak, milli olarak bayramlarımızın nasıl kutlanması gerektiğini hatırlatmak amaçlı böyle bir organizasyon düzenledik" dedi. Yapılan şiddet içerikli eylem tepkilere neden olurken, eylemle ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadığı öğrenildi.



Cem ULUCAN / AYDIN,



2)YENİ YILIN İLK SAATLERİNDE LÜKS ARAÇ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU (EK)



ÖLDÜRÜLMÜŞ



Adana'da, 2017'nin ilk saatlerinde lüks bir otomobilin içinde başından tabancayla vurulmuş bulunan Korkut Özgün'ün cinayete kurban gittiği belirlendi. Otomobilin sürücü koltuğunda öldürülen Korkut Özgün'ün cinayetine karıştığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Özgün'ün içinde öldürüldüğü aracın güzellik merkezi çalıştıran eşinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilirken, gözaltındaki 3 kişinin sorgusu Cinayet Büro Amirliği'nde devam ediyor.



-------------------------



Haber: Salih ÜÇTEPE-Gökhan KESKİNCİ-Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,



3)KÖRFEZ'İN 20 MAHALLESİ ELEKTRİKSİZ



KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde perşembe gününden bu yana yüksek kesimlerde bulunan 20 mahalleye elektrik verilemiyor. Elektrik kesintisinin yanı sıra bazı köylerde su kesintisinin de yaşanması vatandaşlara kış ortasında zor anlar yaşatıyor.



Körfez'de toplu konut alanlarının bulunduğu İlimtepe ile çevresindeki 20 mahallede Perşembe gününden bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinin yanı sıra bazı bölgelerde su kesintisi de yaşanıyor. Bazı köylerin belli kesimlerine elektrik verildi. Evlerinde elektrik olmayan vatandaşlar evlerinde elektrik olan komşularının ve yakınlarının evinde misafir oldu.



Körfez'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulurken, evlerin önün bulunan araçlar karlar altında kaldı. Belediye ekipleri ana arterleri ulaşıma açık tutarken, binaların önünde bulunan karlar yürümeyi güçleştirdi. Vatandaşlar küreklerle binalarının önündeki karları temizlemeye çalıştı. İlimtepe Mahallesi Muhtarı Kazım Elmas vatandaşlardan gelen yardım çağrıları üzerine belediye yetkililerine iletti. Bölgedeki elektrik hatlarının hasar Gördüğünü belirten vatandaşlar, elektrik olmaması nedeniyle kombilerinin çalışmadığını 3 gündür soğukla mücadele ettiklerini belirterek, arızanın bir an önce giderilmesini istediler.



-------------------------



(Haber-Kamera: Nabi YAZICI-KÖRFEZ(Kocaeli),



4)İSTİSMARCI ÖĞRETMENE VERİLEN 297 YIL HAPSİN GEREKÇESi



ERZURUM'da 10 kız ve 1 erkek öğrencisine 'cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 297 yıl hapis cezasına çarptırılan sınıf öğretmeni 52 yaşındaki A.K. hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, 'sanığın mağdur çocukların güven ve sevgi duygusundan faydalandığı' vurgulanarak, üst sınırdan ceza verildiği ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadığı belirtildi. Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki İMKB İnönü İlkokulu'nda okuyan 5 kız öğrenci 6 Nisan 2016 günü rehberlik öğretmenlerinin yanına giderek, kendilerini 4'üncü sınıfa kadar okutan sınıf öğretmeni A.K.'nin yaptıklarını anlattı. 5'inci sınıfa geçmelerine rağmen teneffüs aralarında yanlarına gelen öğretmen A.K.'nin kendilerini dudak veya boyunlarından öptüğünü, eteklerini kaldırıp popolarına dokunduğunu söyleyen öğrencilerin anlatımı üzerine rehber öğretmenler durumu Yakutiye Kaymakamlığı'na bildirdi. Kaymakamlık tarafından öğretmen A.K. aynı gün açığa alındı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. A.K. çıkarıldığı 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve hakkında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



'BENDEN KURTULMAK İÇİN İFTİRA ATTILAR' SAVUNMASI



Öğretmen A.K. suçlamaları kabul etmeyerek, otoriter yapısı nedeniyle öğrencilerinin iftirasına uğradığını ileri sürdü. A.K. savunmasında şöyle dedi:



"Bu çocuklar menfur Karaman olaylarından etkilenerek benim hakkımda 'cehennem olsun gitsin, şundan kurtulalım' diye iftira atmışlardır. Çocuklara kurgu yapmayı, hayal gücünü geliştirici çalışmaları ben öğrettim. Benim de çocuğum var. Bana karşı öfke ve nefretlerini aşırı disiplinci oluşum, başarılı öğrencileri sevmem, başarısız çocukların da bu duruma içerlemelerindendir."



'ARTIK YETER' DEDİK



Mahkeme heyeti mağdur öğrencileri, rahat ifade vermeleri için, sanık öğretmen A.K. ve aileler olmadan dinledi. Sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesine başvurulan kız öğrencilerinde biri ifadesinde şunları anlattı:



"Destek eğitim odasında elbiselerimi çıkartarak popomu öpmüştü. Sürekli dudaklarımızdan öpüyordu. O kadar çok iğrenmeye başlamıştık ki bizi öpünce sürekli dudaklarımızı yıkıyorduk. Hatta bir keresinde bana 'seninle evleneceğim, benimle olacaksın' gibi laflar da etti. Arkadaşlarla 'artık yeter' dedik ve durumu rehber öğretmenlerle ailemize anlattık."



AİLELERE TAZMİNAT TEHDİDİ



Tüm velilerin şikayetçi olduğu cinsel istismar olayı ile ilgili mahkeme heyeti aileleri de dinledi. Bir kız çocuğunun annesi, sanığın yakın davranışlarından rahatsız olduğu için kızının okula gitmediğini söyledi. Öğretmenin çocuklara sarıldığına tanık olduğunu belirtten bir veli de, "Çocuklara sarılması sıradışı geliyordu ancak öğretmen olduğu için şüphelenmiyorduk. Sanığın eşi evimize gelerek şikayetten vazgeçmemizi, çocukların tiyatro çevirdiklerini söyledi ve tazminat davası açmakla tehdit etti" diye ifade verdi.



HER BİR ÖĞRENCİ İÇİN 27 YIL



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi 18 Ekim 2016 günü görülen karar duruşmasında öğretmen A.K.'yı her bir öğrenci için, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan, suçun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığını dikkate alarak 12 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, sanığın eylemini eğitim ve gözetimi aldında bulunan mağdurlara karşı kamu görevini icra ederken gerçekleştirmesi nedeniyle cezayı yarı oranda arttırarak 18 yıla çıkardı. Öğretmen A.K.'nın eylemlerini zincirleme şekilde yapması nedeniyle cezada yarı oranda daha arttırım yaparak 27 yıldan 11 öğrenciye karşı işlenen çocuğun cinsel istismarı suçundan toplam 297 yıl hapis cezasına mahkum etti.



İYİ HAL İNDİRİMİ YOK



2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 24 sayfalık gerekçeli kararda, mağdur öğrencilerin, velilerin, tanık öğretmenlerin ifadelerine de yer verildi. Sanığın, mağdur çocukların yönlendirme ve olayı kurgulayarak aleyhine suçlamalarda bulunmasını gerçekçi bulmayan heyet gerekçeli kararında şöyle dedi: "Mağdur öğrencilerin suç tarihi itibariyle 10 yaşından bulundukları dikkate alındığında, sanık aleyhine vermiş oldukları beyanlarında yaşlarından kaynaklı fiziksel gelişim durumları, sosyal konumları, cinsel konular hakkındaki teknik bilgi ve gelişimleri dikkate alındığında mağdur açıklamalarının kurgudan ziyade açık ve samimi olaya dair anlatımlar olduğu kanaatine varılmıştır. Mağdur çocukların sayısının olağanın çok üzerinde olması, mağdur küçüklerin aslen sanığa karşı çok ciddi bir güven ve sevgi duyan kişiler olmasından faydalanılarak ve onların bu güven duyguları istismar edilmek suretiyle mevcut eylemlerin gerçekleştirildiği dikkate alındığında, bu nedenle asgari hadden uzaklaşmak suretiyle ceza tayinine gidilmiş, takdiri (iyi hal) indirim uygulanmadan hüküm kurulmuştur."



-------------------------



Haber: Hümeyra PARDELİ / ERZURUM,



5)FENERBAHÇELİ TOPAL YENİ YILA KARTALKAYA'DA GİRDİ



FENERBAHÇE'li futbolcu Mehmet Topal yeni yıla eşi Seda Topal ve ablası ünlü sunucu Zuhal Topal ile birlikte kayak merkezi Kartalkaya'da girdi.



Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya yılbaşı gecesi tatilcilerin akınına uğradı. Kayak merkezinde bulunan oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'da yeni yıla eşi ve dostlarıyla birlikte Kartalkaya'da girdi. Topal, eşi Seda Topal, ablası ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal ve yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyip eğlenerek stres attı. Yeni yılda barış temennisinde bulunan Mehmet Topal, "Yeni yılda ülkemizde huzurun ve barışın olmasını temenni ediyorum. avaşların son bulmasını, ülkemizin o güzel günlerini yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum" dedi.



Ünlü sunucu Zuhal Topal'da yeni yılın barış ve mutluluk getirmesini dileyerek şunları söyledi: "Dostlarımızla ve ailemizle birlikte buradayız. Eşim çalışıyor ilk defa birlikte yeni yıla giriyoruz. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Bütün memleketimiz ve dünyamız için acılarla dolu bir yıl oldu. Umuyorum ki bu yıl bize güzellikler getirsin. Herkese sevgi, barış ve mutluluk diliyorum"



-------------------



HABER: Mutlu YUCA/BOLU