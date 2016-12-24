Dha Yurt Bülteni-6

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostancıoğlu ile Gölcük Donanma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işık Milgem projesi ürünü TCG Büyükada Gemisi'ni inceledi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: KOCAELİ



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Türk Diyanet Vakfı'nın yardım TIR'ları Cilvegözü'nden çıkış yaptı



TÜRK Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı'nın işbirliği ile 'Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası' kapsamında hazırlanan insani ihtiyaç malzemeleri Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.



TIR'ların hareketinden önce Reyhanlı İlçesi Yenişehir Cami imamı Mehmet Cemiloğlu Kuran-ı Kerim okudu. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı konuşmasında, şöyle dedi:



"İnsanlık Ölmesin' kampanyasında milletimizin dişinden tırnağından arttırdığı bütün hassasiyetini ortaya koyduğu çabası ile biriken özellikle Halep'ten İdlip'e intikal eden kardeşlerimizin o bölgede mağdur ve muhtaç olan kardeşlerimizin tespit edilen ihtiyaçlarına göre yönelik olarak tanzim edilen yardım TIR'larını göndermek üzere toplandık. 114 il ve ilçe müftülerimizle bu milletimizin emaneti olan bu yardımı bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri ile organize ettik. Şuana kadar 125 TIR'la felaketin yaşandığı bölgeye ulaşılmış Ocak ayı ortalarına kadar 500'e ulaşmasını ümit ediyoruz."



Şehitler için dua edilmesi ardından yardım TIR'ları Suriye'deki güvenli bölgelerde bulunan ihtiyaç sahipleri için Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.



Görüntü Dökümü



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Diyanet İşleri yetkilileri ve müftülerden görüntü



Kuran okunması



Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof Dr. Yavuz Ünal'ın konuşması



TIR'ların hareket etmesi



Cilvegözü sınır kapısı



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ Akın ÇELİKTAŞ/REYHANLI(Hatay),



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Mersin'de kar hayatı felç etti



MERSİN'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki yerleşim alanlarının yolları ulaşıma kapanırken, yüksekliği 1.5 metreyi bulan mahallelerdeki hastalar, Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarıyla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.



Geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren soğuk hava, yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bırakırken, Mersin de beyaza büründü. 13 ilçenin tamamında yüksek kesimler ve kırsalda kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve bağlı Koordinasyon Şube Müdürlükleri, kar yağışı ile birlikte çalışmalara başladı. 970 personelle 24 saat boyunca görev yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede 180 iş makinesi, kepçe, çekici ve 150 kamyon ve pikap ile yol açma ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Erdemli'de devam eden karla mücadele çalışmaları sırasında kendilerine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, 5 saat süren çalışma sonucu ulaştıkları Büyük Sorgun Mahallesi'nde oturan ve sancısı tutan hamile Rukiye Serin ile yüksek ateş nedeniyle yardım bekleyen 2 aylık Umutcan Çangal ve 2 yaşındaki Mira Uslu'u hastaneye ulaştırdı.



Gülnar İlçesi'nin Kurbağa Mahallesi Kaplantaşı mevkiinde yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan Muhammed Güneş, Nazım Gül, Mustafa Gül ve Gülizar Gül, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarılarak evlerine ulaştırıldı. Mut'ta ise kar yağışı sebebiyle ailesiyle birlikte dağda mahsur kalan çoban ve 150 küçükbaş hayvan kurtarıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, yer yer devam eden kar yağışına rağmen yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: MERSİN



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Kayseri'de 'Birlik Yürüyüşü' (1)



Kayseri'de sivil toplum kuruluşları, 17 Aralık'ta Talas Bulvarı'nda bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 14 askerin şehit olduğu otobüs durağı önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Birlik Yürüyüşü' geçekleştirdi



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: KAYSERİ



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15 Temmuz Gazileri Kayseri'deki bombalı saldırının olduğu yerde dua etti



15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında İstanbul'da gazi olan 15 kişi, Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu terör saldırısının yapıldığı alana gelerek dua etti.



15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da gazi olan 15 kişi, Kayseri'ye geldi. Gaziler, geçen hafta Cumartesi günü şehit olan 14 asker için Talas Caddesinde bombalı araçla askerleri taşıyan otobüse yapılan saldırının olduğu alana gitti. Olay yerine karanfiller bırakan gaziler, şehitler için dua etti. 15 Temmuz gazisi Gökhan Çam, "Ben de 2009 yılında Kayseri Komanda Tugayında askerliğimi yapmıştım. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Gazi Ertuğrul Bayraktar ise, "15 Temmuz gazileri olarak bugün Kayseri'ye geldik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler idamın gelmesini istiyoruz" ifadelerini kulandı. Gazilerden Yasin Okutan da, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Acımız büyük. Bunun için patlamanın yaşandığı yere geldik" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-15 Temmuz gazilerin duası



-15 Temmuz gazilerin konuşması



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,



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Samsun'da terörü protesto mitingine 5 bin kişi katıldı



SAMSUN'da düzenlenen 'Teröre hayır mitingi'ne katılanlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp sloganlar atarak terörü lanetledi. Mitinge katılan bir grup lise öğrencisi alanda görev yapan çevik kuvvet polislerinin önüne geçip asker selamı verdi. Polisler de liseli gençlere asker selamı ile karşılık verdi. Liseliler ardından polislere sarıldı.



Samsun'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın öncülüğünde 'Teröre hayır mitingi' düzenlendi. Mitinge Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, lise öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. Miting kapsamında ilk olarak İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile cadde güzergahında yürüyüş yaptı. Vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp İstiklal Marşı okudu. 'Askerimiz ve polisimizle el ele ve gönül gönüle' 'Teröre karşı, askeriyle polisiyle, milletiyle, tek ses tek nefes', 'Samsun haykı asker ve polisiyle gurur duyuyor' yazan afişler taşıdı.



Yaklaşık 5 bin kişilik gruba güzergahtaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Grup yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada ilk olarak şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından 9'uncu sınıf öğrencisi Meryem Yiğit ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın konuşma yaptı. Program konuşmaların ardından sona ererken alanda bulunan bir grup lise öğrencisi bölgede görev yapan çevik kuvvet polislerinin yanına gitti. Liseliler polislerin önüne geçip asker selamı verdi. Polisler de gençleri selamlayarak karşılık verdi. Lisesiler daha sonra polislere sarılarak destek oldu. Ardından da çevik kuvvet polisleri ile liseliler Türk Bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Yürüyüşe katılanlar



-100 metrelik Türk Bayrağı'nın taşınması



-Polisler ve öğrencilerin sarılması fotoğraf çektirmeleri



-Vatandaşların sloganlar atması



-Lise öğrencisinin konuşması



-Dua edilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN, -



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Servis minibüsleri şehitler için konvoy oluşturdu



TERÖR olaylarında şehit düşen asker ve polisler için sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşerek toplanan 300 servis minibüsü şoförü, araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Servisçiler, bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Sosyal paylaşım sitesi Faceboot'ta 'Raslantı Fan Clup' adıyla grup kuran servisçiler, son zamanlarda meydana gelen terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için Botanik Parkta bir araya geldi. Yaklaşık 300 servis minibüsünün şoförü, İstiklal Marşı okuyarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını minibüslerin önüne takan servisçiler, konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde şehir turu attı.



Motosikletli polislerin trafik güvenliğini sağladığı konvoydaki servisçiler adına konuşan Onur Yaman, "Bizim amacımız burada bir ve beraber olduğumuzu göstermek. Yaklaşık 300 minibüs var burada. Türkiye'de yaşanan terör olaylarından dolayı bizi bir birimize düşürmek isteyenler emellerine asla ulaşamayacakö dedi.



Yaman, Suriye'de El Bab operasyonunda 2 gün önce şehit düşen Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir ile geçen 11 Aralık'ta İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın yanında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Bursalı polislerden Hüseyin Akyüz'ün ailelerine de başsağlığı diledi.



Görüntü dökümü



Serviscilerin açıklaması



Servis araçlarının görüntüsü



Detaylar



Haber: Edip TEKİN/BURSA, -



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Otomobil denize düştü: 1 ölü, 3 yaralı



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, 40 metre uzunluğundaki sahil bandını aşarak denize düşen otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Yılmaz Akgün boğularak yaşamını yitirdi. Otomobille birlikte suya gömülen 17 yaşındaki Tuğçe Özay ağır, aynı yaştaki Edanur Yılmaz ile Yunus Emre Ayhan ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.



Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında, Akarca Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi ile 821 Sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Cahit Gündüz Caddesi'nden Çalış plajı yönüne giden Yılmaz Akgün yönetimindeki 09 CBV 25 plakalı otomobil, iddiaya göre, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Denize yönelen otomobil, kaldırıma çıktıktan sonra 40 metre genişliğindeki sahil bandını aşarak denize düştü. Ters dönen otomobille birlikte sürücü Akgün ile araçta bulunan Tuğçe Özay, Edanur Yılmaz ve Yunus Emre Ayhan da suya gömüldü. Hafif yaralanan Yılmaz ile Ayhan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarken, mahsur kalan Akgün ve Özay'ın kurtarılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelerek denize giren itfaiye ekipleri, kıyıya 3 metre mesafedeki otomobilin içinden Akgün ve Özay'ı çıkardı. Ambulansla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürülen Özay, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde uzun süre kalp masajı yapılan Akgün ise müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



ŞAŞKINLIK YARATTI



Otomobil çekici yardımıyla denizden çıkarıldı. Olay yerinde fren izine rastlanmazken, otomobilin 40 metre uzunluğundaki sahil bandını aşıp denize düşmesi, sahil bandında yürüyüşe çıkan vatandaşlarda büyük şaşkınlık yarattı. Ölen Akgün'ün Bodrum'da kuaförlük yaptığı ve Fethiye'ye, yanındakilerle birlikte gezmek için geldiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Denize düşen otomobilin görüntüsü



Otomobilin sudan çıkarılmasından görüntü



Yaralıların ambulansa taşınması sırasında çekilmiş cep telefonu görüntüsü



Yılmaz Akgün'ün fotoğrafı



Haber- Kamera: Ergün TOS / FETHİYE (Muğla),



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Edremit Belediyesi'nin Kayyum Başkanı; 8,5 milyon lira borç var, para nereye gitti?



VAN'ın DBP'li Edremit İlçesi Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye başka vekilliğine atanan Edremit Kaymakamı Atif Çiçekli, belediyenin 8,5 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Çiçekli, "Ne yaptınız kardeşim belediyenin paralarını, nereye kullandınız. Vergi ödemediniz, esnafa ödemediniz, nereye ödediniz. Nereye gitti bu paralar?" dedi.



Kanun Hükmünde Kararname ile Edremit Belediye Başkan Vekilliğine atanan Kaymakam Atıf Çiçekli, kurum amirleri, muhtarlar, imamlar ve memurların katıldığı bir toplantı yaptı. Edremit İlçesi'ndeki bir okulun konferans salonunda Edremit Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Kayyum Başkan Çiçekli, belediyenin borç karnesini açıkladı.



Belediyenin giderlerinin gelirlerden daha fazla olduğunu belirten Kaymakam ve Başkan Vekili Çiçekli, "Aylık gelirimiz 1 milyon 750 bin lira, aylık giderimiz 1 milyon 850 bin lira. Bu zamana kadar belediye çalışanlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ve ödemeleri hiç ödenmemiş. Bir kere çalışanına saygı duymayan, çalışanını önemsemeyen bir yönetim. Çalışanının geleceğini, çalışanının emekliliğini ve sağlık durumu ile ilgili 4 milyon TL sadece SGK'ye borç hiç ödenmemiş. 600 bin lira vergi borcu. 3 milyon lira esnafa borç var. Geldiğimizden bu yana esnaf sağ olsunlar bizi hiç sıkıştırmadı. Ama biz biliyoruz onların sıkıntılarını en kısa zamanda gidermek için de çalışmalarımıza başladık. Geliri yok, habire her ay içerden yiyoruz. Bir de üstüne 1,5 milyon da yaptıkları iddia ettikleri bazı işlerin borçları. Mesela 'Şu kadar işi, şu kadar fiyata yaptık' dedikleri işler. Onları da incelettiriyoruz, bakalım hakikaten o kadar yapmışlar mı?" diye konuştu.



Belediyenin toplamda 8,5 milyon lira borcunun olduğunu da belirten Çiçekli, "Aldığımız hal, bu hal. Bundan kötüsünü bilmiyorum. Çıkın işin içinden çıkabiliyorsanız, hadi bir şeyler üretin. Herkes bizden bir şey üretmemizi bekliyor. Üreteceğiz inşallah da ama durum bu, bize bıraktıkları hal bu. Bu hale getirmişler, getirenler utansınlar. Ne yaptınız kardeşim belediyenin paralarını, nereye kullandınız. Vergi ödemediniz, esnafa ödemediniz nereye ödediniz, nereye gitti bu paralar. Herhalde hepimiz bu soruların cevabını biliyoruz. Ama Allah'ın izni ile bu paralar size gelecek. Asıl sahibine bundan zerre miskal şüpheniz olmasın, hizmet olarak size dönecek. Bunun da sözünü veriyorum" dedi.



Haber: EDREMİT (Van), -



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Buruk yılbaşı (2) (Yeniden)



TÜRKİYE'de son dönemde çok sayıda asker, polis ve sivil vatandaşın şehit edildiği hain terör saldırıları, yılbaşı öncesi iç ve dış turizm hareketliliğini olumsuz etkilendi. Geçen yıllarda yüzde 90'ı aşan doluluklara ulaşan otellerde bu yıl beklenti yüzde 60-70'lerin altında kaldı.



Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, 'Christmas dönemi' için dış turizmin çok hareketli gözükmediğini belirtti. Duran, özellikle Avrupa pazarında ciddi bir sakinlik olduğunu söyledi. Şu ana kadarki rakamlara bakıldığında yüzde 40 oranındaki düşüşün Avrupa durgunluğunu gösterdiğini söyleyen Hakan Duran, "Çok büyük hareketlilik yok" dedi.



Yılbaşı tatilinin 2 gün ve cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle de çok ciddi hareketlilik beklenmediğini anlatan Duran, otellerdeki doluluk oranının yüzde 30-40'larda olduğunu kaydetti. Ancak, iyi program ve organizasyonları olan otellerin doluluk oranının yüzde 80-90'lara ulaşmasının beklendiğini dile getiren Duran, "Bu yılbaşı için özellikle Rusya pazarından beklenti yüksek. Otellerde doluluk oranı yüzde 60-70'i geçecek gibi gözükmüyor" diye konuştu.



"İÇ TURİZMDE DE HAREKETLİLİK YOK"



İç turizm açısından da yılbaşını değerlendiren Duran, ciddi bir hareketlilik olmadığını anlattı. Duran, "Uçak ücretleri pahalı, uçak sayısı az ama yakın çevreden hareket olabilir" dedi. Son dönemdeki terör olaylarının büyük üzüntü verici olduğunu kaydeden Duran, şöyle dedi:



"Onun için herkeste durgunluk var, pek öyle eğlenilecek hava da yok. Uluslararası hizmet verdiği için oteller öyle veya böyle program yapıyor. Yabancı misafir olacağından hiçbir şey yapılmasa o da olmuyor. Ama rezervasyon akışı çok yavaş. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren biraz hızlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da daha makul seviyede. Herkesin bütçesine çok uygun ama içinde bulunduğumuz konjonktür sebebiyle durgunluk devam ediyor."



"TALEP GÖZÜKMÜYOR"



Yılbaşı tatiline 1 gün de olsa çıkmak isteyenler olduğunu aktaran Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, ama uzun tatil süresi olmayınca ister istemez programın da buna göre yapılacağını vurguladı. Bir gece, maksimum iki gecelik programlar yapılabileceğini belirten Ayık, gazetelere bakıldığında çok reklam, ilan görülmediğini, son günlere doğru hızlanabileceğini anlattı. Yurtdışı turizmle ilgili durumun da belli olduğunu ifade eden Ayık, "Önceki yıllarda kış tatili ve Aralık'ın 25'inden itibaren sonra Christmas tatili için talepler oluşuyordu ama edindiğimiz izlenimlere göre bu yıl çok talep gözükmüyor. Bir ihtimal Rusya'dan belki biraz artabilir" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Tatil köyü drone görüntü



Havalimanından gelen turistlerin görüntüsü



Sahilden turist görüntüsü



RÖP: Hakan Duran



Detaylar



HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)



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Uludağ'da günübirlik bereketi



MODERN kayak merkezlerine sahip Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime yükseldi. Pistlerin kayak için açıldığı Uludağ'a günübirlik gelenler hem kayak yapıyor hemde tatilin keyifini çıkartıyor.



Kayakseverlerin 'Beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 120 santime ulaştı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 derece gündüz, sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, yılbaşı için hazırlanan paket proğram öncesi günü birlik hareketlilği görülüyor. Pistlerin kayak için açılması ile Uludağ'a teleferik ve araçları ile giden tatilciler hem kayak yapıyor hem de zirvede tatil yapmanın keyfini çıkartıyor. Otel işletmecileri yılbaşı için hazırlıklarını sürdürdürken Uludağ'a ilginin geçen yıllardan daha fazla olduğunu söyledi.Toplam 6 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da 30'a yakın otel, misafirhane ve kafeterya bulunuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



uludağdaki kalabalık



kayak yapanlar



Haber-Kamera: Haluk KAFAR/BURSA, -



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Lösemi hastası Arda için ilk etapta gerekli olan 455 bin dolar toplandı



BURSA'da 'lösemi' tanısı konulan 10 yaşındaki Arda Adalı'nın tedavisinin Amerika'da yapılabilmesi için gerekli olan paranın bulunması amacıyla Bursa Valiliği'nden izin alınarak başlatılan kampanyada, 455 bin dolar toplandı. Arda'nın Hemşire olan annesi Suzan Adalı, "Oğlum için tedavinin ilk aşamasında 455 bin dolar gerekiyordu. Bu para çok şükür toplandı. Kampanyayı sonlandırdık. İlik naklinin Amerika'da olması halinde 550 bin dolara daha ihtiyaç duyulacak. Bu ikinci aşama. Herkese teşekkürler" dedi.



Bursa'da Suzan ve Erkan Adalı çiftinin iki çocuğunun büyüğü olan Arda'ya 2014 yılında doktorlar 'Lösemi' tanısı koydu. Hemen başlatılan tedaviden olumlu sonuç alınınca Arda, 9 ay sonra tekrar okula başladı. Hastalığının tekrarlanması ile Arda'nın tedavisi zorlaştı. Bu yılın Haziran ayında kemik iliği nakli yapılan Arda, kısa bir iyileşme sürecinin artından tekrar rahatsızlanınca doktorlar bu kez ailesine, "Artık Arda'nın küçük vücudu kemoterapiye de yanıt vermiyor" dedi.



Bunun üzerine çocukları için lösemi tedavisinin dünyada nasıl yapıldığını araştıran aileye sevindirici haber Amerika'da Seattle'da bulunan Childrens Hospital'den geldi. Çocuk hastanesi olan bu sağlık kuruluşu tetkiklerini incelediği Arda'yı kabul edebileceklerini söylediler. Bu haber ile sevinen aile tedavinin ilk etabında 455 bin dolar, ilik nakli yapılması halinde ise bu rakamın 1 milyon dolara çıkacağını öğrenince karamsarlığa kapıldı. Bunu sosyal medyada paylaşan Adalı çifti, çocukları için kampanya başlatılması için valilikten izin istedi.



Bursa valiliğinden iznin çıkmasının ardından Arda için ilk etapta gerekli olan 455 bin dolar toplandı. "Herkese teşekkürler" diyen Arda'nın annesi Suzan Adalı, "En büyük özlemimiz oğlumuzun sağlığına kavuşmasıydı. Başlatılan kampanya kısa sürede amacına ulaştı. İlk etapta hastane için gerekli olan 455 bin dolar toplantı. En kısa sürede Amerika'ya gidip Arda'nın tedavisine başlayacağız. İlik nakli Amerika'da yapılırsa daha fazla para gerekecek. Ama bu ikinci aşama. Önemli olan yavrumuzu oraya getirmemizdi" dedi.



Haber: BURSA -



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