Dha Yurt Bülteni-5

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralı (2)- yeniden



HATAY'ın Dörtyol İlçesi'nin Amanos Dağları'nda arama tarama çalışması yapan güvenlik güçleriyle PKK terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 astsubay ile 1 korucu yaralandı.



Dörtyol İlçesi'nin Amanos Dağı eteklerindeki Pekmezci Yaylası kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Açılan ilk ateşte 1 astsubay ile 1 korucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edilirken sağlık ekiplerinin de ulaşımını sağlamak için iş makinalarıyla ormanlık arazide yol açıldı. Uzun uğraşlardan sonra açılan yoldan bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı astsubay Dörtyol Devlet Hastanesi'ne, korucu da İskenderun Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Astsubayın durumunun iyi olduğu ve hayati riskinin bulunmadığı bildirilirken omuzudan vurulan korucu ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan korucu ameliyat edildi. Çatışma ardından gece karanlığından yararlanarak kaçan PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



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-ARŞİV



-operasyn görüntüleri



Haber: HATAY, -



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Yalovaspor tesislerinde korkutan yangın



YALOVASPOR Tesisleri'nnin futbolcu yatakhanesi bölümünde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yalova İtfaiyesi'nin müdahalesi sonrası söndürülen yangından etkilenen kaleci Kadir Aktürk, Yalova Devlet Hastanesi'nde müşahade altına alındı.



Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yalavospor'un, Bahçelievler Mahallesi'ndeki tesisleri içerisinde futbolcuların kaldığı binanın ikinci katındaki yatakhane kısmında dün gece saat 23.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kaleci Kadir Aktürk'ün kaldığı odada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Odadaki sıcaklıktan dolayı uyandığı öğrenilen Aktürk, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangına Yalova İtfaiyesi ekipleri müdahale ettiği yangın 1.5 saatlik çaba ile söndürüldü.



Dumandan etkilenen kaleci Kadir Aktürk, ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nde bir süre müşahede altına tutulduktan sonra taburcu edildi. Yangının ardından görüntülenen tesislerde ise bazı sporcu odaları kullanılamaz hale geldi. Soruşturma sürdürülüyor.



Görüntü Dökümü



-Genel görüntü



-Detay görüntüler



Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, -



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HDP Milletvekili Ayhan gözaltına alındı



HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle GAP Havalimanı'nda gözaltına alındı.



Ankara'ya gitmek için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na giden HDP Milletvekili İbrahim Ayhan'a polisler, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı verildiğini söyledi. Polislerin gözaltına aldığı Ayhan, emniyete götürüldü.



Haber: ŞANLIURFA



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İlaç verilip evine gönderilen Poyraz bebek, sabah ölü bulundu



ADANA'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede muayene edilip ilaç verilerek eve gönderilen 6 aylık Poyraz Ekici, sabah yatağında ölü bulundu.



Merkez Seyhan İlçesi Meydan Mahallesi'nde oturan Şehnaz- Mahmut Ekici çiftinin bebekleri Poyraz, iddiaya göre dün akşam rahatsızlandı. Karnında şişlik olan ve kusan bebek, Meydan Çocuk Hastanesi'ne götürüldü. Muayene edilen bebeğe ilaç verildi. Eve dönen anne Şehnaz Ekici, bebeğini emzirip uyuttu. Aile sabaha karşı kontrol ettikleri bebeklerinin öldüğünü görünce, sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine yapılan incelemenin ardından Poyraz bebeğin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.



Baba Mahmut Ekici, "Çocuğum rahatsızlandığı gece sürekli ağlayıp, kusuyordu. Karnında bir şişlik hissettik. Doktor çocuğumuzu muayene etti, ilaç verdi eve gönderdi. Dün akşam annesi emzirdi, uyuttu sabahına oğlumuz yatağında ölmüş" dedi.



Doktorların ilgisiz davrandığını öne süren Ekici, şikayetçi olacağını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Çocuk Acil önünden ve tabelasından görüntü



Poyraz bebeğin annesinin şerde otururken görüntüsü



Ağlayarak telefonda konuşurken görüntüsü



Adli Tıp Kurumu tabelası



Bebeğin cenazesinin ceset torbasında morga getirilmesi



Bebeğin babasının konuşması



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



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Jandarmaya yakalanınca araziye savurduğu uyuşturucu hapları yutarak intihar etmek istedi



KARAMAN'da jandarma ekiplerine yakalananınca araziye savunduğu uyuşturucu haplardan yutarak intihar girişiminde bulunan 39 yaşındaki Zeynel P., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste midesi yıkanan Zeynel P. yoğun bakımda tedavi altına alınırken, olay yerinde 2 bin 274 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Olay, Karaman merkeze bağlı Demiryurt köyü kırsalında meydana geldi. Köyde önleyici devriye görevi yapan jandarma ekipleri bir otomobilin arazide park halinde durduğunu fark etti. Aracı kontrol etmek için hareket eden jandarma ekiplerinin kendisine doğru geldiğini gören 39 yaşındaki Zeynel P. iddiaya göre yanındaki uyuşturucu hapları önce otomobilin altına sakladı. Yakalanacağını anlayan Zeynel P., jandarma ekipleri gelmeden hapları araziye savurdu. Olay yerine gelince durumu fark eden jandarmanın gözaltına almak istediği Zeynel P., araziye fırlattığı hapları avuçlayarak yutmaya başladı. Jandarma ekiplerinin güçlükle durdurduğu Zeynel P., olay yerine çağırılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma araziye savrulmuş 2 bin 274 adet uyuşturucu hapı toplayarak el koydu.



Hastanede midesi yıkanan Zeynel P. yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, zanlının otomobilini park ettiği boş arazide uyuşturucu hapları beşerli guruplar halinde paketlediği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü dökümü:



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-Zanlının hastaneye getilirken görüntüsü



-Hastaneden detay görüntü



-Olay yerindeki otomobil ve hapların fotoğrafı



Haber-kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, )



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Asırlık su sorununu çözen köylülerden davullu-zurnalı kutlama



MARMARİS'in kırsal mahallesi Taşlıca'da yaşayanlar, 150 yıldır süren su sıkıntısını kendi imkanlarıyla çözdü. İmece usulü para toplayarak getirdikleri sondaj makinesiyle 130 metreden su çıkartan mahalle sakinleri, suyun başında davul- zurna çaldırarak oynadı.



Marmaris ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki, Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştürülen 150 hane ve 550 nüfuslu Taşlıca'nın su sorunu, kuruluşundan itibaren sürdü. 1800'lü yılların ikinci yarısında kurulduğu bilinen Taşlıca'nın su kaynakları, jeolojik yapısı nedeniyle yaklaşık 150 yıl önce kurudu. Köylü çare olarak açtığı kuyulara dolan yağmur sularını evlerine taşımaya başladı. Bir kısmı hala kullanılan kuyular, bitki örtüsünün 'fakir' oluşu nedeniyle az yağış alan köyün su ihtiyacını karşılamaya yetmedi. 1960'lı yıllarda bu kez devlet yöneticileri devreye girdi. 1966'da dönemin yetkili devlet dairesi Yol- Su - Elektrik Genel Müdürlüğü (YSE), soruna ilk el atan kurum oldu. YSE, köyde sondaj çalışmaları başlattı, fakat sonuç alınamadı. 1980'li yıllarda ise bu kez Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, komşu yerleşim merkezi Söğüt ile Taşlıca arasında su hattı kurdu. Ancak mevcut su, Taşlıca'dan çok daha büyük olan Söğüt Köyü'ne dahi zor yetti. Taşlıcalılar, yine taşıma suya muhtaç kaldı.



EŞEKLERLE SU TAŞINDI



Kimi eşeklerle, kimi tankerlerle getirilen suyla ihtiyaçlarını sürdürmeye devam ederken, İl Özel İdaresi tarafından 2008'de yapımı başlatılan Aralık 2009'da hizmete giren 80 bin metreküp kapasiteli gölet oluşturuldu. Gölette birikecek yağmur suyu önce arıtma tesisine, oradan da evlere pompalanmaya başlanacaktı. Ancak, havuz mühendislik hatası sebebiyle su tutmayınca, ihale yenilendi. Su sızdırmayan gölet yeni haliyle 2012'de hizmet vermeye hazır hale geldi, doğa engeliyle karşılaşıldı. Türkiye'nin 'yağış rekortmeni' Marmaris'in en az yağış alan mahallesi, Taşlıca'nın göleti yeterli doluluğa ulaşamadı. Bu arada yapılan sondaj çalışmalarında bulunan suyun miktarı ve debisi vatandaşın ihtiyacını karşılayacak, evine ulaşacak kadar yeterli olmadı.



Bu arada özellikle ilçede turizmin kontrolsüz şekilde hızla büyümeye başladığı 1990'ların ikinci yarısından itibaren siyasiler, Taşlıca'yı sık sık gelip su getirileceği vaadinde bulundu. Ne genelde ne de Muğla yerelinde 'yürütme' yetkisini elde eden temsilciler, sözlerine yerine getiremedi. Köylüyü son olarak, Mart 2014'teki seçimlerle birlikte kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi hayal kırıklığına uğrattı. Büyükşehir Belediyesi, gerek kendi imkanlarıyla gerekse DSİ ile işbirliği yaparak su aradı ancak başarılı olamadı.



'İŞ BAŞA DÜŞTÜ'



Siyasetçi, DSİ ve belediye yetkilileri iki asırlık su sorununa çare olmayınca mahalle sakinleri, kahvede toplanarak aralarında para topladı. Topladıkları para ile sondaj makinesi getirtti. Taşlıca'nın çeşitli noktalarındaki arazi de sondaj çalışmaları başladı. 20 noktada yapılan sondaj çalışmaları sonuç vermedi. Mahallenin sondaj çalışmalarına parası yetmediği anlarda son bir noktada çalışma yapıldı. Yaklaşık 130 metreye inildiğinde su geldi. Suyun geldiğini öğrenen mahalle sakinleri çağırdıkları davul zurna ile kutlama yaptı. Suyun başında oynayan mahalle sakinleri, getirdikleri bidonlara su doldurdu. Yaptırılan kuyu da ise su biriktirilmeye başlanıldı. 88 yaşındaki Metin Şengül, "Neredeyse 300 yıldır su sorunu yaşıyoruz. Yetkililer, söz verdi geldi gitti ve hiçbir şey yapamadı. İş başa düştü diyerek el birliği ile sondaj çalışması yaptırdık. Umutlar tükendiği sırada suyumuzu bulduk" dedi.



Taşlıca Mahalle Muhtarlığı azası Ali Karabenli, "Kendi imkanlarımızla iki asırlık sorunumuzu kısmen olsa çözüme kavuşturduk. Yapılan kuyu ile su toplanmaya başlandı. Bu sevincimizi de davul zurna çaldırarak kutladık. Yeterli su olduğu takdirde evlere hidrofor aracılığıyla gönderilmesini sağlayacağız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Çıkartılan sudan görüntü



Çıkartılan subaşında davul zurna çaldırarak oynayarak mahalle sakinleri görüntü



Haberde geçen kişiler ile röp.



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



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Bingöl'de yüzen adaya turist ilgisi



BİNGÖL'ün Solhan İlçesi'nde bulunan ve Yüzen Ada olarak bilinen Turnalar Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte yerli turistlerin ilgi merkezi haline geldi.



Havaların ısınmasıyla birlikte Solhan İlçesi Hazarşah Köyü'nde bulunan ve yüzen adacıklar ile sıradışı bir tabiat olayına sahne olan Yüzen Ada'ya yerli turistlerin ilgisi de arttı. Halk arasında Yüzen Ada olarak bilinen ve krater gölü olduğu değerlendirilen 38 hektarlık Turnalar Gölü, üç tarafı dağlarla çevrili olup düz arazi üzerinde bulunuyor. Gölde toprak parçalarının ayrılmasıyla oluşan, birbirinden ve zeminden bağımsız 3 adacık bulunuyor. Adacıklar itilerek hareket etmekle birlikte, rüzgar etkisiyle de hareket edebiliyor.



Bingöl dışından Yüzen Ada'ya ilk kez gelen Didem Sarıkaya, doğasıyla birlikte yüzen adaların heyecan verdiğini belirterek, "İlk defa geldim. Çok güzel. Gezilecek çok güzel yermiş. Doğu illerimizde gezilecek görülecek yerler genellikle sıkıntılı ama burası çok güzel" dedi.



Gölün yakınlarında bulunan Hazarşah Köyü'nde yaşayan Yusuf Akar da yüzen adalar hakkında bilgiler vererek, "Tarihi tam olarak bilinmiyor. Üzerinde ilk olarak bir adacık varmış. Sazlıklarla kaplıymış. Sonra topraklar yerinden ayrılarak adacıklar 3'e çıktı. Bazı yerler 30, bazı yerler 50 metre derinliği olduğu biliniyor. Ben 30 yıldır buradayım. Köyde oturuyorum. Dedemin dedesinden beridir biz buradayız. Devlet korumaya aldı, içeri normalde bırakmıyorduk. Ancak insanlar zarar vermeden yakından görebiliyorlar. Hafta sonları daha çok ziyaretçiler geliyor" diye konuştu.



Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Erzurum gibi kentlerden gölü ziyaret etmek için gelen vatandaşlar, hem sıra dışı doğa olayına tanıklık ediyor, hem de gölün arka kısmında bulunan yeşil alanda piknik yaparak haftanın stresini atıyor. Evlenecek olan çiftler de, düğün fotoğrafları için Yüzen Ada'ya akın ediyor.



Bingöl'ün turizm alanında gelişmesini sağlamak amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce daha önce Yüzen Adalar Tabiat Anıtı olarak koruma altına alınmıştı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Turnalar Gölü'nden detaylar



-Gölün arka kısmında bulunan piknik alanından detaylar



-Gölün üzerindeki adacıkların hareket etmesi,



-Adacıkların üzerindeki vatandaşlardan detaylar



-Gelin ve Damatın gölün etrafındaki alanda fotoğraf çektirmesi



-Röportajlar



-Yüzen ada görüntüsü eşliğinde bir vatandaşın bağlama çalıp türkü söylemesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, -



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'Kardeş Kentler' barış güvercini uçurdu



MERSİN'in Anamur İlçesi ile kardeş kent olan Almanya'nın Bingen, Azerbaycan'ın Şemkir ile KKTC'nin Girne kenti temsilcileri barış güvercini uçurdu.



Anamur Belediyesi tarafından 19 Mayıs Caddesi üzerinde yapılan 'Kardeş Kentler Parkı'nın açılışına Belediye Başkanı Mehmet Türe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab, Anamur Kardeş Kentler Derneği Başkanı Akif Altınbıçak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Türk ve Alman milli marşlarının okunduğu açılışta ilk olarak söz alan Kardeş Kentler Dernek Başkanı Akif Altınbıçak, uçurulan güvercinlerin barış ve kardeşliğin temsilcisi olduğunu söyledi. Altınbıçak, kasım ayında yapımına başlanan 6 bin metrekarelik alanda ise Azerbaycan-Şemkir, Almanya-Bingen ve KKTC-Girne şehirlerini temsilen alanların bulunduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Kültür Müdürlüğü Minikler Folklor ekibi bir gösteri sunarken, barış için zeytin fidesi dikildi. Katılımcılara yöresel lezzetler olan keşkek, muz, çilek ve dut ikramında bulunuldu. Katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Türe ise, dostluğa atılan adımdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



ALMAN VE GİRNE HEYETİ ASTIM MAĞARASINA HAYRAN KALDI



Alaköprü ve Ören Antik Kentinin ardından 2 bin yıldır şifa dağıtan Anamur Köşekbükü Astım mağarasını gezen heyet, mağaraya hayran kaldı. Gönüllerince eğlenen heyetler aynı günün akşamında da veda yemeğinde buluştu. Kaymakamı Cengiz Cantürk, dünyada çok gergin günlerin yaşandığını, böyle bir dönemde kardeşlik ve dostluğun büyük önem taşıdığını söyledi.



Almanya'nın Bingen Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürü Dieter Glaab ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bu dostluğun pekiştirilmesi için kardeş kent heyetlerine davette bulundu.



Görüntü Dökümü



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-Kardeş Kentler Parkı tabela



-Barış güvercinleri uçurulurken



-Protokol genel ve detay



-Kardeş Kentler dernek başkanı Akif Altınbıçak konuşma



-Anamur halk oyunları gösterisi



-Heyetin Mağara gezisi



-Veda yemeği



-Kaymakam Konuşma



Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ ANAMUR, (MERSİN),



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Salıncakta sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı



DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki İncilipınar Parkı'nda daha küçük çocuklar için tasarlanan salıncağı binen 11 yaşındaki Amina Coşkun, sıkıştı. Amina Coşkun'u itfaiye ekipleri kurtardı.



İncilipınar Parkı'na dün ailesiyle birlikte giden 11 yaşındaki Amina Coşkun isimli kız çocuğu, bindirildiği salıncakta sıkıştı. 8 yaşına kadar olan çocukların binmesi uygun olan salıncağa ailesi tarafından bindirilen Coşkun sıkışınca, ailesi itfaiyeden yardım istedi. İki bacağı da sıkışan Amina Coşkun'un kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonrası Amina Coşkun, salıncak kesilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Cep telefonuyla çekilen görüntüler



İtfaiye ekiplerinin çalışmasından



Küçük kızın salıncaktan kurtarılması



Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,



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