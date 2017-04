Dha Yurt Bülteni-5

1)CEYHAN'DA CİNNET: 2 KARDEŞİNİ VE EŞLERİNİ ÖLDÜRDÜ







ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde cinnet geçiren Yusuf Albayrak, tabancayla kurşun yağdırdığı 2 kardeşini ve onların eşlerini öldürüp, 9 yaşındaki yeğenini de ağır yaraladıktan sonra intihar etmek istedi. Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Dokuztekne Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı avluda oturan kardeşleri Mustafa ve Ahmet Albayrak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan Yusuf Albayrak, cinnet geçirdi. Yusuf Albayrak, üzerinde taşıdığı tabancayı çekip, kurşun yağdırdı. Mustafa ve Ahmet Albayrak kardeşler olay yerinde yaşamlarını yitiriken, evden çıkan Yusuf Albayrak, öldürdüğü kardeşlerinin eşleri Gülsüm ve Teslime Albayrak'ı da çalıştıkları tarlaya gidip vurarak öldürdü. Tarladaki annesinin yanında bulunan 9 yaşındaki Furkan Albayrak da açılan ateşte ağır yaralandı.



İşlediği cinayetler sonrası olayda kullandığı tabanca ile intihar etmek isteyen Yusuf Albayrak, olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürü tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. 9 yaşındaki Furkan Albayrak'ın kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, saldırıda yaşamlarını yitiren 4 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Dörüntü Dökümü



------------------------



Cinayetlerin işlendiği evin önünden görüntü



Ekipler yerde yatan bir şahsın çevrisendi



Sağlık ekibinin yerde yatan şahsın üzerine ceset torbası örterken



Olay yerindeki ambulanslar ve kalabalığın görüntüsü



Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana),



==================================================



(YENİDEN)



2)2 AY ÖNCE EVLENEN 17 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ







ADANA'da 17 yaşındaki İ.D., gönül ilişkisi olduğu Z.K. adlı kadının resmi nikahsız eşi 17 yaşındaki İsa Arıç'ı evinde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.



Olay, dün gece merkez Sarıçam İlçesi, İncirlik Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Arıç, 2 ay önce akrabası Z.K. ile resmi nikahsız evlendi. Ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan çift, dün gece yatak odalarına gitti. Z.K. iddiaya göre aralarında gönül ilişkisi bulunan İ.D.'yi bu sabaha karşı eve aldı. Bu sırada uyanan İsa Arıç, eşi ile İ.D.'yi yakaladı. İki genç arasında çıkan kavgada İ.D., Arıç'ı göğsünden 2 defa bıçaklayarak balkondan atlayıp kaçtı.



Z.K.'nın çığlıkları üzerine uyanan evdekiler İsa Arıç'ı kanlar içinde buldu. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan Arıç, kurtarılamadı.



İlk ifadesinde eşini yaralı halde bulduğunu söyleyen Z.K. cinayet büro polislerinin yaptığı sorgusunda cinayeti, gönül ilişkisi olduğu İ.D.'nin işlediğini itiraf etti. Balkondan atladığında ayağını burktuğu ifade edilen İ.D. evinde polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Görüntü Dökümü



-------------------------------



Hastanenin acil servis girişi



Ölen gencin yakınları hastane koridorunda ağlarken



İsa Arıç'ın sağlık fotoğrafı



Ölen gencin yakınlarının polis aracından inerken görüntüleri



Babanın konuşması



Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden arşiv görüntüler



SÜRE: 25" BOYUT: 55.5 MB



SÜRE: 57" BOYUT: 58 MB



Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA, DHA



====================================================



3)'ÇÖZÜM SÜRECİ'NİN SON GÜNLERİNDEKİ 3 SALDIRININ FAİLİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ



ADIYAMAN kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 4'ünün, 2015 yılında 'çözüm süreci'nin son günlerinde 2 asker ve 1 korucunun şehit edildiği 3 saldırının failleri olduğu ve başlarına 300 bin ile 1 milyon lira ödül konularak arandığı ortaya çıktı.



Güvenlik güçleri, dün sabah erken saatlerde merkeze bağlı Çamyurdu ile Yazıbaşı köyleri kırsalında savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında 8 teröristi etkisiz hale getirip, barındıkları alanları imha etti. Cesetleri, otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konulan teröristlerden dördünün kimliği belirlendi. Öldürülen teröristlerin güvenlik güçlerince 'aranan teröristler' listesinde yer alan Veli Temirci, Abuzer Arıca, Fırat Berkpınar ve Şefik Körman oldukları anlaşıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, 20 Temmuz 2015'te Adıyaman'da Uzman Onbaşı Müsellim Ünal'ın şehit edildiği, 2 askerin de yaralandığı, 24 Haziran 2016'da Boğazözü Köyü kırsalında Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği ve 9 Eylül 2016'da Bahçe mezrasında güvenlik korucusu Yusuf Sönmez'in şehit edildiği saldırıların failleri oldukları ortaya çıktı.



BAŞLARINA ÖDÜL KONULMUŞTU



Teröristlerin, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler' listesinde başlarına 300 bin ile 1 milyon lira para ödülü konularak 'yeşil' ve 'gri' kategoride arandıkları ortaya çıktı. Teröristlerin yakalanması için daha önce de üzerinde PKK'lıların fotoğrafları ve ödül tutarlarının da yazıldığı Kürtçe ve Türkçe afişler basılarak, kentin birçok noktasına asılmıştı. Dün düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirilen ve 2 yıllık süreçte 3 saldırıyı düzenleyen teröristlerin, yeni eylem hazırlığında olduğu da kaydedildi.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Teröristlerin fotosu



Mahir ALAN-ADIYAMAN/DHA







================================================



4)DİYARBAKIR PROTOKOL YOLU'NDAKİ 'SARI LALE'LERE NE OLDU?



DİYARBAKIR'da halk arasında 'Protokol yolu' olarak bilinen ve her iki tarafında Kolordu, Jandarma ve MİT Bölge Başkanlığı binaları bulunan Elazığ yoluna, Büyükşehir Belediyesi'nce dikilen kırmızı ve sarı lalelerden sarı olanların, çimenlerle birlikte 'yeşil, sarı, kırmızı' görüntünün ortaya çıkması nedeniyle söküldüğü iddia edildi. Belediye yetkilileri ise kentin başka yerine ekilen sarı lalelirin yerinde durduğunu, ancak Elazığ yolundaki sarı lalelerin yağmur nedeniyle döküldüğünü söyledi.



Büyükşehir Belediye başkanı Gültan Kışanak ve Eş Başkan Fırat Anlı'nın yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınıp tutuklanmalarının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok yerine kırmızı ve sarı laleler ekti. Kırmızı ve sarı laleler, halk arasında 'Protokol yolu' olarak bilinen ve her iki tarafında 7'nci Kolordu Komutanlığı, Jandarma Bölge Komutanlığı, MİT Bölge Başkanlığı ve askeri lojmanlar bulunan Elazığ yoluna da dikildi.



Laleler açıldıktan bir süre sonra Elazığ yolundaki sarı lalelerin başlarının koparıldığı ve sadece kırmızı lalelerin kaldığı görüldü. Sarı lalelerin başlarının koparılması, sosyal medyada 'yeşil, sarı, kırmızı görüntünün ortaya çıkması nedeniyle söküldüğü' yorumlarına yol açtı.



Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nca Nisan ayının başında kentin çevre yollarında, refüjlere ve kavşaklara lale dikimi yapıldığını, kentin diğer noktalarında birçok renkteki laleler ve çiçeklerin durduğunu belirterek, "Sarı lalelerin yaprakları yağan yağmurlardan kaynaklı dökülmüş olabilir. Başka bir düşünce ile sarı lalelerin söküldüğü iddiaları doğru değildir" açıklamasını yaptı.



Görüntü Dökümü:



-Orta refüjdeki mor laleler



-Sarı lalelerin söküldüğü iddia edilen refüj



-Belediye'nin verdiği görüntüler, sarı laleler mevcut iken



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: DİYARBAKIR,



================================================



5)SURİYE TAKIMLARINI KATILDIĞI KARDEŞLİK FUTBOL LİGİ SONA ERDİ



HATAY Valiliği Koordinasyonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Kalkınma Bakanlığı'nca da desteklenen Suriyeli takımları kardeşlik futbol ligi sona erdi. Hedef Akademi şampiyon oldu.



Reyhanlı Tayfur Sökmen stadında oynanan final maçında, Antakya'da yaşayan Suriyelilerin Hedef Akademi takımı ile Kırıkhan ekibi Halfe spor ekibi ilk yarıda atılan gollerle karşılaşmayı 1-1 berabere tamamladı. Penaltıların atıldığı final maçı sonunda Hedef Akademi şampiyon olurken, Halfe spor ikinciliği elde etti.Hatay Suriye Dostluk ve Kardeşlik Derneği bünyesindeki Suriye takımları spor komisyonu başkanı Ahmet Elhac, 50 takımın katıldığı ve 1100 sporcunun oynadığı kardeşlik futbol liginin sona erdiğini söyleyerek, toplam 184 maç yapıldığını belirtti. ElHac, Hatay Valiliği Koordinasyonunda düzenlenen kardeşlik futbol ligi nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.



Başkanı ve Reyhanlı Belediye başkan yardımcısı Hüseyin Yumuşak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muhammed Cemal Şensöz ve diğer yetkililer maç sonrası futbolcuların madalya ve kuplarını verdi.



Görüntü Dökümü



--------------------------



Maçta mücadeleden görüntüler



Taraftarlardan görüntüler



Mücadele anları



Spor Komisyonu Başkanı Ahmet Elhac'ın konuşması



Taraftarların tezahüratı



Penaltı atışları



Şampiyon ekip kutlaması



Ödüllerin verilmesi



Kutlama yapan ekip



Toplu halde görüntüleri



(SÜRE: 4'53')(BOYUT: 163 mb)



Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),



=====================================================



