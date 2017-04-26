Dha Yurt Bülteni-5
1)İHA'LAR TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 6 PKK'LI ÖLDÜHAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde tesbit edilen 6 PKK'lı terörist, insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu, Irak topraklarında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
1)İHA'LAR TESPİT ETTİ, UÇAKLAR VURDU: 6 PKK'LI ÖLDÜ
HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca İlçesi'nde bulunan Güven Dağı bölgesinde tesbit edilen 6 PKK'lı terörist, insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan takip sonucu, Irak topraklarında düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Savaş uçaklarıyla, operasyon sırasında 2 sığınak ve 1 mağara da kullanılmaz hale getirildi. Hakkari ve çevresindeki kırsal alanda başlatılan operasyonlar sürdürülürken, bugün 06.30 sıralarında Güven Dağı bölgesindeki birlikler, bir grup teröristi tespit etti. İHA'larla sürdürülen takip sonucu yer ve konumları belirlenen 6 terörist, Güven Dağı güneyindeki Irak'ın Chameju bölgesine düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Yapılan hava harekatı sırasında 2 sığınak ve 1 mağaranın da kullanılmaz hale getirildiği, bölgedeki operasyonlar sürdürüldüğü belirtildi.
HAKKARİ, -
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2)PATNOS'TA ŞEHİT ASTSUBAY ÇELEBİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI
Bitlis'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonuicu şehit olan Jandarma Astsubay Emrah Çelebi, memleketi Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bugün Bitlis İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardınan cenazesi askeri helikopterle Patnos ilçesine getirilen evli ve 1 yaşındaki Mustafa Miran'ın babası Emrah Çelebi'nin (30) Türk Bayrağına sarılı cenazesi asker ve yakınları tarafından Hazreti Ebubekir camine götürüldü. İlçe mütfüsü Lütfü Kocatürk tarafından kılınan cenaze namazına Patnos Kaymakamlığına vekaleten bakan Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, Vali Yadımcısı Ejder Demir, Garnizon Komutanı Albay Mehmet İmbat, İlçe Jandam Komutanı Binbaşı Mustafa Durgut, askerler, şehit yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Patnoslu Fatma-Mustafa Çelebi'nin 5 çocuğunun en küçüğü olan Emrah Çelebi'nin tabutuna yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin eşi Sündüz Çelebi ise güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Çelebi, Sütlüpınar mezarlığında toprağa verildi.
Görüntü Dökümü
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-Şehidin eşinin ağlaması
-Şehit cenazesinin evine getirilmesi
-Yakınlarının ağlaması
-Cenazenin camiye götürülmesi
-Şehitin tabutuna sarılarak ağlayan yakınları
-Şehit yakınlarının teselli edilmesi
-Şehitin defnedilmesi
Haber-Kamera: Semih YARDIMCI / AĞRI,(Patnos) DHA
SÜRE: 06.45 BOYUT: 304 MB
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3)İŞİNE DÖNMEK İÇİN OTURMA EYLEMİ YAPAN MİMAR 2 BİN 700 İMZA TOPLADI
DÜZCE'de, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2011 yılından bu yana çalıştığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ndeki görevinden ihraç edilen mimar Alev Şahin, işe geri dönmek için başlattığı oturma eyleminin 62'nci gününde topladığı 2 bin 710 imzayı valiliğe teslim etti. Alev Şahin, yaklaşık 2 ay önce kentin en işlek noktalarından Spor Sokak'ta, 'İşimi, ekmeğimi geri istiyorum' talebiyle başlattığı oturma eylemini sürdürüyor. Hergün mesai saatleri içinde sokakta oturma eylemi yapan Şahin, işine geri dönebilmek için kendisine destek verenlerden de imza topladı. Şahin, eyleminin 62'nci gününde 2 bin 710 imzayı valiliğe teslim etti. Daha sonra sokakta eylemine devam eden Şahin'e, avukatı Barkın Timtik, öğretmen Acun Karadağ ile sanatçı İsmail Hakkı Demircioğlu da destek verdi. Timtik ve Karadağ, çevrede toplananlarla mini söyleşi yaparken, Demircioğlu da sazlı sözlü mini konser verdi. 1999 yılındaki Gölcük ve Düzce depremlerinde çürük binaların enkazında ölen insanlardan etkilenerek mimar olduğunu belirten Alev Şahin, denetimsizliğe göz yummadığı, beton ve agrega denetimlerinde firmalara idari para cezası düzenlediği için milletvekillerine şikayet edildiğini, kurumda baskı gördüğünü, mobbing uygulandığını ve sonunda KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden ihraç edildiğini belirtti. Şahin şöyle konuştu:
"Hikayem, adaletin mahkemelerde olmadığını anlamam üzerine direnişe geçmem gerektiğinin omzumda bir sorumluluk olduğunu hissetiğim an başladı. Bugün 62'nci gün. Burada 62 gündür kar, fırtına demeden sesimi duyurmaya çalışıyorum. Yerde ki taşlara, gökte ki yıldızlara, burada ki insanlara sesimi duyurmaya çalışıyorum. 62 günde burada Düzce halkı ile pek çok şey yaşadık. Birbirimizi tanıdık, derdimi dinlediler. Kazanana kadar devam edeceğim. Bugüne kadar 2 bin 710 imza topladım ve 62 gün sonunda teslim ettim. Mutlaka kazanacağım. İdari boyutta gelişme yok. Her durduğum gün çok güzel insanlarla tanışıyorum. Her gün yeni motivasyonla iyiliklerle çıkıyorum. İşimi namerdin elinden alana kadar direnişime devam edeceğim."
Görüntü dökümü:
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-Alev Şahin'in açıklaması
-İsmail Hakkı Demircioğlu'nun konserinden görüntü
-Konseri izleyen vatandaşlardan görüntü ve detaylar var
Dosya adı: Dzcalevsahin
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,
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4)MAHALLE HALKI İSYANI: "HER GÜN SIRAT KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇİYORUZ"
MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, Atlıdere Mahalle merkezi ile 40 haneli Sarısüleymanlar Mevkii'ni birbirine bağlayan demir köprünün ayaklarından birinin eğilmesi nedeniyle, yıkılma tehlikesi geçiriyor. Durumu protesto etmek isterken köprüden toplu halde geçen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 25 kişi, "Her gün Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz" diye haykırdı. Muğla İl Özel İdaresi ve vatandaş işbirliğinde 2001'de, Eşen Çayı üzerine inşa edilen 60 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğinde ve 1.5 metre genişliğindeki demir köprünün ayaklarında, geçen Ocak ayındaki sel nedeniyle aşınma meydana geldi. Akarsuya basan ayaklarından biri yana eğilince, 50 santimetre çökme meydana gelen köprünün demir korkulukları da eğilip, büküldü. Sarısüleymanlar Mevkii'nin içme suyu boru hattını da üzerinde taşıyan köprüde, yıkılma tehlikesi gözle görülür hale geldi. Ancak buna rağmen köprüden her gün, servise binecek öğrenci ve orman işçilerinin de aralarında bulunduğu onlarca kişi geçiyor.
"SIRAT KÖPRÜSÜNDEN GEÇİYORUZ"
Bu sabah Sarısüleymanlar Mevkii'nden gelerek toplu halde yıkılmak üzere olan köprüden geçen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 25 kişi, başka bir alternatifleri olmadığını belirterek durumu protesto etti. Köprüyü kullanmamaları durumunda yollarının 20 kilometre uzadığını anlatan vatandaşlar, tamirat çalışmanın biran önce başlamasını istedi. Vatandaşlar toplu halde "Atlıdere'de yaşıyoruz, Sırat köprüsünden geçiyoruz" diye haykırdı.
İKİ YAKANIN SOSYAL BAĞLARI KOPTU
Atlıdere Mahalle Muhtarı Abdurrahman Güngör, köprüdeki yıpranma nedeniyle iki yakasında yaşayan vatandaşların sosyal bağlarının koptuğunu belirterek, su debisinin arttığı dönemlerde kimsenin köprüden geçmeye cesaret edemediğini söyledi. Akrabaların misafirliğe gelip gitmeyi bıraktığını belirten Güngör, düğün ve yemeklere de diğer yakadan kimsenin gelemediğini kaydetti. Köprünün tamiratıyla ilgili verdiği dilekçelerden bir sonuç alamadığını aktaran Güngör, "Bütün yetkili birimler geldi, köprüyü inceledi. Ancak köprünün sahibini bulamadık. Şuan vatandaşlarımızın can güvenliği yok. Üstelik bu köprü çökerse, Sarısüleymanlar 6 ay susuz kalır." dedi.
"KÖPRÜ YIKILDI, YIKILICAK"
Bölge sakinlerinden 3 çocuk annesi Cihangül Küçükala da köprüyü mecburen kullandıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Okuldan dönen kızı yalnız başına köprüden geçerken büyük korku yaşadığını anlatan Küçükala, "Köprü yıkıldı yıkılacak. Oynuyor köprü, ne kaldı ki şurada. Önceden motosikletle geçerdik. Şimdi yaya olarak bile geçerken titreme oluyor. Devlet yetkililerimizden köprümüzü tamir etmelerini istiyoruz" diye konuştu.
"KÖPRÜ ÜZERİNDE BİRİ VARKEN YIKILABİLİR"
Sarısüleymanlar sakinlerinden emekli öğretmen Canip Küçükala ise "Köprü mahalleliden yardım toplayarak yapıldı. Fethiye'de okuyan çocuğum da köprüden geçiyor. Her gün en az 15 orman işçisi servise binmek için bu köprüden geçiyor. Biz vatandaş devlet işbirliğinde inşa ettiğimiz bu köprünün acilen onarılmasını istiyoruz. Şuan da mevsim de uygun. Su miktarı az. Köprü şuan ki haliyle üzerinde biri varken yıkılabilir. Suya düşen biri yaralı kurtulsa bile boğulabilir" dedi.
Görüntü Dökümü
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Vatandaşların toplu halde "Sırat Köprüsü'nden geçiyoruz" haykırışı
Köprüden genel görüntüler
Köprüden geçen çocukların görüntü
Vatandaşların toplu halde köprüden geçmesi
Eğilip bükülen korkulukların görüntü
Köprünün eğilen ayağından görüntü
Köprüdeki aşınmanın detay görüntü
Sırasıyla Mahalle muhtarı Abdurrahman Güngör, mahalle sakinlerinden - Cihangül Küçükala ve Canip Küçükala ile röp.
Bir mahalle sakiniyle saha röp.
(Haber- Kamera: Ergün TOS / SEYDİKEMER (Muğla),
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5)DOWN SENDROMLU AHMET'E KURTARMA OPERASYONU
ANTALYA'da evlerinin penceresindeki sundurmaya çıkıp oturan down sendromlu 20 yaşındaki Ahmet Y., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, Sedir Mahallesi'nde bulunan Özel İdare Lojmanları'nda meydana geldi. Evde anneannesi ve ablasının dalgınlığından yararlanan down sendromlu Ahmet Y., dubleks evin penceresinden sundurmaya çıktı. Burada oturmaya başlayan Ahmet Y.'nin düşme ihtimaline karşı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi..Kısa sürede gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Merdivenle Ahmet Y.'nin bulunduğu yere ulaşan itfaiye ekipleri, genci sepete alıp aşağı indirdi. Ayağında küçük çizikler bulunan Ahmet Y.'nin tedavisi ayakta yapıldı. Ahmet Y., kendini tedavi eden sağlık ekiplerine teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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Gencin sundurma üzerinde otururken görüntüsü
İtfaiye ekiplerinin hazırlık yaparken görüntüsü
İtfaiye ekipleri genci bulunduğu yerden almaları
Sepetle aşağıya almaları
Sağlık ekiplerinin gence müdahalesi
Ambulansa binmeleri
İtfaiye polis ve ambulansın görüntüsü
58 MB /// 01.50
(Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,
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6)SAMSUN'DA SALEP TARIMI
SAMSUN'un 19 Mayıs İlçesi'nde doğada sökümü yasak olan salep bitkisi (orkide), ilgili kurumlardan izin alınması sonucu hazırlanan proje kapsamında çiftçiler tarafından üretilmeye başlandı. Bu yıl 2'nci üretimi yapılan salep bitkisi toprak altındaki yumruları kurutulup toz haline getirilerek dondurma yapımında ham madde olarak kullanılıyor. Yumruların yaş halinin kilosu 15-25 TL'den arasında satılıyor.
Samsun'un 19 Mayıs İlçesi'nde geçen yıl 9 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından doğada yabani olarak yetişen ve toplanması yasak olan salep bitkisinin (orkide), 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan izinli bir şekilde sökülüp tarlalara fide halinde dikilerek yetiştirilmeye başlandı. Karşıyaka Mahallesi'nde geçen yıl yapılan ilk üretimin ardından bu yıl 11 üretici tarafından 13 dönüm alana salep bitkisi dikildi. Bölgede yabani olarak salep bitkisinin yetiştiğini dile getiren 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, şöyle dedi:
"Araziler işlendikten sonra tarım yapıldıktan sonra bazı bölgelerde yok oldu. ancak daha sonra ekim yapılmayan arazilerde tekrar bu bitkiler çıkmaya başladı. Bu da bize kolay bir üretim imkanı sağladı. Bu bitki her toprakta yetişmiyor. Kumsal, kireçli ve yumuşak toprağı seviyor. Bu bitkinin doğadan söküm yasağı var. Kaçak olarak doğadan bu bitkiyi sökenlere 45 bin TL ceza uygulanıyor."
Bu bitkinin toprak altındaki yumrularının toplandıktan sonra haşlanıp gölgede kurutulduğunu ve öğütülerek toz haline getirildikten sonra dondurma yapımında hammadde olarak kullanıldığını dile getiren Karaman, şöyle devam etti;
"Geçen yıl yaptığımız ilk üretimde 10 ton ürün elde ettik. Bu yıl üretim alanını yüzde 30 artırdık. Bizim için çok önemli bir çalışma bu. Ciddi manada üretime yönelik yardımcı oluyoruz. Kaçak sökümün önüne neredeyse geçmiş sayılırız. Daha ilerde eğitimi vererek sertifikalı çiftçilerle bu üretimi yapmak istiyoruz. Yaş haldeki salep yumrularının kilosunun fiyatı 15-25 TL arasında satılıyor. Bu noktada ekonomik anlamda geri dönüşü çok iyi olan bir bitkiyi izinli bir şekilde üretmeye sayısını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyelerinin çalışması ile 13 salep bitkisi çeşidi tescillendi. Bu yıl ki hedefimiz tespit ve tescil sayısını 30'a çıkarmak."
Kaçak sökümü engellemeye çalıştıklarını söyleyen Karaman, bölgede tarım arazilerinin fazla bölünmesinden dolayı az alanları bulunduğunu ifade ederken şöyle devam etti:
"Hane başı 1-2 dönüm arazi var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye başlamıştık. Şu anda 1 dönüm arazisine salep diken bir insanın köyünden göç etmesine gerek kalmıyor. Toprak altındaki salep yumruları 10 ve 11'inci ayda canlanıyor. 1'inci aya kadar dikimi devam ediyor. Mayıs ayında da gelişme dönemine iklim durumuna göre hasat yapılıyor. Bu yıl yapılan dikim sonucunda yaklaşık 15 tona yakın bir üretim bekliyoruz."
Görüntü Dökümü :
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Saep tarlasından detay
Bitkiden detay
Salep yumrusu
Kurutulmuş hali
Detaylar
Röportaj
(SÜRE : 8.12 - BOYUT : 261.81 MB)
Haber-Kamera : Yaprak KOÇER/19 MAYIS(Samsun),
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7)ERUHLU ÇOCUKLAR, HACİVAT-KARAGÖZ'Ü İLK KEZ CANLI İZLEDİ
BURSA Yıldırım Belediyesi'nin Siirt'in Eruh İlçesi'yle kurduğu kardeşlik köprüsü çerçevesinde, Eruh merkez dahil bağlı köylerde 17 gün sürecek bir çocuk festivali başlattı. Festival çervesinde Bursa'dan gelen sanatçıların düzenlediği Hacivat-Karagöz oyununu Eruhlu çocuklar ilk kez canlı olarak izledi.
Eruh İlçesiyle kurduğu kardeşlik köprüsü kapsamında, 22 Nisan'da Eruh merkez ve bağlı köy okullarında, Bursa Yıldırım Belediyesi'nin çocuklara yönelik başlattığı 17 günlük festival devam ediyor. Bu çerçevede Eruh İlçesi'ne bağlı Çizmeli Köyü'ne giden Yıldırım Belediyesi gösteri ekipleri, buradaki çocuklara Hacivat-Karagöz oyununu sahneledi. Hacivat-Karagöz oyunun ilk kez canlı olaraz izleme fırsatı bulan Eruhlu çoçuklar, gösteri sonrası çeşitli boyama ve resim etkinliği ile coşku içerisinde eğlendi.
Yıldırım Belediyesi Özel Kalem Müdürü Niyazi Demir, festival TIR'ı ile geldikleri Eruh'ta şimdiye kadar 6 bin çocukla buluştuklarını belirterek, "Bursa Yıldırım Belediyesi olarak kardeş ilçe olarak belirlediğimiz Eruh'ta kültür sanat aktivitelerimiz kapsamında 7'den 70'e tüm kitlelere ulaşmak için buradayız. Çocuklarımıza kültür şenlikleri yaparak buradaki çocuklarımıza ulaştık ve onları gördüğünüz gibi çeşitli etkinlikler ile eğlendiriyoruz" dedi.
Yıldırım Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen Bahar Festivali'nin ilk defa Eruh İlçesi'nde düzenlendiğini belirten Eruh İlçe Kaymakamı Murtaza Dayanç da, "İlçemizde ilk defa böylesine geniş kapsamlı bir festival düzenleniyor. 22-23 Nisan tarihleri arasında başlayan festivale Eruh merkez olmak üzere tüm köylerde bulunan öğrencilere çeşitli eğlenceli sosyal aktiviteler veriliyor. Eruh'a uzak olan köylere ise Bursa'dan gelen eğlence tırı ile ulaşıyoruz ve köylerimizde bulunan çocuklarımızı eğlendiriyoruz. Diğer yandan bu etkinlikler çerçevesinde çeşitli konserler, tiyatrolar ve söyleşiler yapılacak. Buda İlçe halkı için bir ilk olacaktır" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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Eruh İlçesinde Görüntü
Eruh İlçesine bağlı Cizmeli Köy Okulunda okuyan öğrencilere yapılan etkinlikler,
Bursa Yıldırım Belediyesi yetkililerin konuşması logolu,
Cizmeli İlk Okulu öğretmen ve öğrencilerinin konuşması logolu,
Eruh merkezde öğrencilere gösterilen tiyatro sahnesi,
Öğrencilere yapılan boyama ve resim etkinliği detay ve görüntü
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -