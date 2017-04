Dha Yurt Bülteni-5

1)EĞİTİM- SEN: ANAOKULUNDA 'CİHAD' TAVSİYELİ BOYAMA KİTABI DAĞITILDI



EĞİTİM ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın çocukluğunu konu alan ve 'Cihad'ı öven 'Necmettin'in Dünyası' adlı boyama kitabının Diyanet-Sen aracılığıyla anaokullarında dağıtılarak, çocukların zihinlerinin bulandırıldığını iddia etti. Diyanet-Sen yetkilileri ise kitabın sadece kendi üyelerinin çocuklarına yönelik dağıtıldığını kabul ederken, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca eğitim kurumlarında bu tür bir kitabın dağıtılmadığını söyledi. Diyanet-Sen tarafından hazırlanan boyama kitabının içeriğini değerlendiren Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu, kitabı inceleyince 'iyi niyetle hazırlanmış olmadığının anlaşıldığını' kaydetti. Muşlu şöyle dedi:



"Bu boyama kitaplarının Mersin'de ana okullarında dağıtıldığı bilgisi ulaştı bize. Kitabın girişinde, başkanının kısa bir giriş yazısı var. Burada, 'Milli ve manevi değerler ışığında, tarihimizin önemli devlet adamlarından Necmettin Erbakan'ın çocukluğundan esinlenerek hazırlanan bu eserleri beğeneceğinizi umuyorum' ifadeleri yer alıyor. Ama kitapta anaokulu çocuklarına aktarılan çok çarpıcı noktalar var. Bu ülkede siz 'Mustafa Kemal'in Dünyası' diye bir boyama kitabı duydunuz mu?"



CİHAD TAVSİYE EDİLİYOR



Bilinçaltına cihad düşüncesi yerleştirilmeye çalışıldığını belirten Muşlu, "Kitapta, 'Namaz dinin direği, cihad ise zirvesidir' yazıyor. Anaokulundaki bir çocuğa cihad tavsiye ediliyor. Bir diğeri, Necmettin Erbakan'ın siyasi yaşamında bir adil düzen çağrısı vardı. Kitapta, 'Adil bir dünya mutlaka kurulacaktır' cümlesi var. Erbakan'ın meşhur el işareti ile birlikte yer alıyor. Siyasi talepler, siyasi projeler anaokulundaki çocuğun zihnine şırınga edilmeye çalışılıyor" diye konuştu.



DİNCİ VE GERİCİ AKIM NE DÜZEYE GELDİ



Erbakan'ın bir siyaset ve devlet adamı olduğunu hatırlatan Eğitim-Sen Şube Başkanı Sinan Muşlu şunları söyledi:



"Necmettin Erbakan da Başbakandı, ama burada ana okullarında siyasi propagandaya dayalı kitapçıkların dağıtılması, hele hele anaokulundaki çocuğa cihadın tavsiye edilmesi korkunç bir durum. Ülkemizde eğitimin bilimden ve laik değerlerden uzaklaştırıldığını hep söylüyorduk. Ama bir sendikanın bu kadar rahat ve çarpıcı şekilde anaokullarında bunu dağıtıyor olabilmesi, Türkiye'nin gerici ve dinci akımın ne düzeye geldiğinin bir göstergesidir."



BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL



Diyanet-Sen Genel Merkez yetkilileri, kitabın sendika üyelerinin çocuklarına yönelik hazırlanıp sadece üyelere gönderildiğini, bu rakamın da Mersin için yaklaşık bin 500 olduğunu söyledi. Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ise konu hakkında bilgilerinin olduğunu, gerekli incelemeyi yaptırdıklarını ve eğitim kurumlarında böyle bir kitabın dağıtılmadığını kaydetti.



2)KIZI TACİZE MARUZ KALAN ANNE: KÜÇÜCÜK YÜREĞİYLE MÜCADELE ETMİŞ



BURDUR'da, ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki D.Y.S.'ye 2 ay boyunca tacizde bulunduğu iddia edilen 52 yaşındaki Ersin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın annesi 37 yaşındaki Dilek S., "Kızım küçücük kalbiyle, küçücük yüreğiyle mücadele etmiş. Kızım 'Anne git konuş. Herkes öğrensin. Bana yapılanlar, başka çocuklara yapılmasın' dedi" diye konuştu. Burdur merkez Karasenir Mahallesi'nde oturan Dilek S., ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi kızı D.Y.S.'nin, 2 katlı evlerinin üst katında kiracı olarak kalan Ersin K. tarafından cinsel tacize maruz kaldığını öğrendi. Yaklaşık 2 ay devam eden tacizi evlerine misafirliğe gelen bir akrabalarının kızıyla konuşması sonrası öğrenen Dilek S., E.K. hakkında polise şikayette bulundu. Polisin gözaltına aldığı işsiz Ersin K., işlemlerinin ardından 16 Nisan'da tutuklandı.



'KÜÇÜCÜK YÜREĞİYLE MÜCADELE ETMİŞ'



Dilek S., kızının 2 aydır tacize maruz kaldığını öğrendiğinde kiracı Ersin K.'yi eve çağırarak olayı itiraf ettirdiğini ve ses kaydı aldığını söyledi. Daha sonra polise haber verdiğini ve şüphelinin tutuklandığını aktaran Dilek S., "Bu benim için çok acı bir olay. Kızım küçücük kalbiyle, küçücük yüreğiyle mücadele etmiş. Çok zor bir durum. Diğer anne babalar çocuklarına sahip çıksın. Benim çocuğum olayın üzerinden günler geçmesine rağmen bu olayın acısıyla yaşıyor" dedi.



'OLAYI OLDUĞU GİBİ İTİRAF ETTİ'



Çocuğunun son dönemde çok sinirli ve agresif olduğunu anlatan Dilek S., "Davranışları değişti ve duygusal bir patlama yaşadı. Evimize gelen akrabamız 'Neden böylesin' diye sorunca 'Halacığım, seninle görüşmek istiyorum, özel konuşalım' diyerek olayı anlatmış. Akrabamız, Ersin K.'yi evden çıkartmamız gerektiğini söyledi. Ersin K. ile konuştum. Olayı olduğu gibi itiraf etti. Ses kaydını aldım. 'Gerekli yerlere verebilirsin' dedi. Şu an tutuklu" diye konuştu.



'BEN UTANMIYORUM, ÇEKİNMİYORUM'



Kızının psikolojik olarak çok yıprandığını kaydeden Dilek S., şöyle dedi:



"Çocuğum şu an bitik durumda. Kızım 'Anne git konuş, her şeyi açıkla. Herkes öğrensin. Bana yapılanlar, başka çocuklara yapılmasın' dedi. Ben utanmıyorum, çekinmiyorum. Benim çocuğum bir şeye maruz kaldıysa bu benim çocuğumun değil yapan kişinin ayıbıdır. Bir çocuktan faydalanmak gerçekten çok acı verici. Herkesin çocuğu kendine kıymetlidir. Ama ne olur çocuklarına sahip çıksınlar. Erkek- kız hiç fark etmiyor."



Dilek S. ayrıca Ersin K.'nin mahkemede "Çocuk benden yapmamı istedi, yapmazsam bağıracağını söyledi" şeklinde ifade verdiğini de aktarırken, "9 yaşındaki çocuk nereden bilsin. Benim çocuğuma iftira atıyor" dedi.



3)SEYYAR SATICI BULDUĞU 16 BİN LİRAYI SAHİBİNE ULAŞTIRDI



GAZİANTEP'in Nizip İlçesi'nde, seyyar satıcılık yapan Bülent Yurtseven, yolda bulduğu 16 bin lirayı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.



Kendisine ait minibüsüyle mahallelerde seyyar satıcılık yapan Bülent Yurtseven, faturasını ödedikten sonra çıktığı bankanın önünde para buldu. Saydığı paranın 16 bin lira olduğunu gören Yurtseven, polisi arayarak durumu anlattı. Kısa süre sonra polis ekipleri, parasını kaybettiğini söyleyen Mehmet Bozfırat'ın kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonunda 16 bin lira sahibi olduğu anlaşılan Bozfırat'a teslim edildi. Yolda bulduğu parayı sahibine teslim eden Yurtseven, "Parayı gerçek sahibine teslim ettim. Boğazımdan haram para geçmediği için mutluyum" dedi.



Çalıştığı şirketin maaş ödemeleri için bankadan çektiği 16 bin lirayı kaybedince çok üzüldüğünü anlatan Bozfırat, parayı bulan ve yeniden kendisine ulaşmasını sağlayan Yurtseven'e teşekkür etti.



4)KARABÜK'TE AYNI KİŞİYE AİT 2 EV YANDI



KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde Murat Ateş'e ait yan yana bulunan birer katlı 2 ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Gece saatlerinde, Murat Ateş'e ait İsmetpaşa Mahallesi Orta Deretarla Sokak'ta yan yana bulunan iki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin oturmadığı evlerdeki yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangınlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Evlerde büyük hasar oluşurken, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği tahmin edilen yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.



5)YÜZÜĞÜ ÇIKARIRKEN PARMAKTAN EDEN DOKTOR VE İTFAİYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU







ERZURUM'da, evli ve 4 çocuk annesi 41 yaşındaki Esengül Zengin'in parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan acil servisteki doktor, itfayeden yardım istedi. İtfaiye görevlisi yüzüğü keserek çıkardıktan sonra oluşan hasarı gidermek için altı kez cerrahi müdahale yapılan Esengül Zengin'e parmağının kesilerek alınması gerektiği, aksi takdirde diğer parmakların da zarar görebileceği söylendi. Zengin, yüzüğü çıkaramayan doktor ve itfaiyeden şikayetçi oldu.



Merkez Yakutiye İlçesi Hilalkent'te oturan Esengül Zengin, geçen yıl parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca önce Palandöken Devlet, ardından Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Cihazın bozuk olduğu iddiası üzerine Zengin, bu kez Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Acil Servis'teki nöbetçi doktor, Zengin'in parmağındaki yüzüğü iple çıkarmaya çalıştı, başarısız olunca itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede Acil Servis'e gelen Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye görevlileri, kadının parmağına sıkışan yüzüğü keserek çıkardı. Bu sırada canı yanan kadının yüzük takılı olan sağ elinde hasar oluştu ama iddiaya göre hiçbir müdahale yapılmadan evine yollandı.



O günde sonra altı kez cerrahi müdahale gören Esengül Zengin'e doktorlar parmağının kesilerek alınması gerektiğini, aksi takdirde diğer parmaklarının da zarar görebileceği bildirdiler.



'EKİP SELFİE ÇEKTİ'



Sağ elinin yüzük ve serçe parmağı içe doğru katlanan, diğer parmaklarını tam olarak kullanamayan Zengin, bunun üzerine 25 Ocak 2017 günü Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hem nöbetçi doktor hem de itfaiye görevlilerinden şikayşetçi oldu. Cumhuriyet Savcısına şikayetiyle ilgili ifade veren Esengül, geçen kış mevsiminde soğuklar nedeniyle elinin şiştiğini ve parmağındaki yüzüğü çıkaramayınca hastaneye başvurduğunu anlattı. Esengül Zengin şunları söyledi:



"Parmağımdaki yüzüğün çıkarılması için birkaç hastaneden sonra Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servise gittim. Buradaki doktor yüzüğü iple çıkarmaya çalıştı ancak başaramadı. Bunun üzerine istememe rağmen doktor itfaiye ekibi çağırdı. Gelen itfaiyeciler parmağımdaki yüzüğü makine ile keserken canım çok acıdı. Yüzüğün çıkarılmasından sonra ekip benimle bir de selfie çektirdi. Ancak parmağımda kanama oldu. Doktor elimi sargı bezi ile sarıp beni gönderdi. Zamanla yüzük parmağımda incelme oldu ve kullanma kabiliyetini yitirdim. Altı kez ameliyat oldum. En sonunda doktorlar sağ eliminin yüzük parmağının kesilerek alınmasına karar verdi. Yoksa diğer parmaklarımı ve kolumu kaybedebilirmişim. Dört çocuğum var ve biri engelli. Onlarla ilgilenemez oldum. Doktor ve itfaiye personelinden şikayetçiyim. "



MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI



Müvekkili Esengül Zengin'in parmağını sıkıştırmasından dolayı gittiği hastanede kendisinin iradesi ve isteği dışında hastaneye itfaiye ekibinin çağrıldığını iddia eden avukat Erhan Topcu ise şikayetle ilgili şöyle konuştu:



"Doktordan sonra itfaiye ekibi de yüzüğü parmaktan çıkaramayınca kesmek zorunda kalmış. Ama olayda kullanılan metal kesme makinesi Zengin'in sinir ve kaslarını zedelemiş. Olaydan bir süre sonra parmak incelmeye ve işlevini yitirmeye başlamış. El cerrahları tarafından ameliyat edildi. Geçirdiği ameliyatlardan sonra diğer parmaklar da kesilecek konuma gelmiş. Şu an serçe ve yüzük parmağını kullanamıyor. Doktorlar yüzük parmağının kesilmesi gerektiğini aksi takdirde diğer parmaklar ve daha sonra kolunu kaybedebileceğini söyledi. Müvekkilimin biri zihinsel engelli 4 çocuğu bulunmakta. Annelik görevini yapamadığı gibi, herhangi bir işte de çalışamıyor. Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettik. Doktor ve itfaiye erleri hakkında maddi ve manevi tazminat davası başlattık."



