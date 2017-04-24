Dha Yurt Bülteni-5
1)ÇEK FUTBOLCU RAJTORAL'İN İNTİHARINI, BIRAKTIĞI MEKTUP AYDINLATACAKSPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, dün evinde kendisini kemeriyle doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren 31 yaşındaki savunma oyuncusu Frantisek Rajtoral'in intiharının ardındaki sır perdesinin...
1)ÇEK FUTBOLCU RAJTORAL'İN İNTİHARINI, BIRAKTIĞI MEKTUP AYDINLATACAK
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un, dün evinde kendisini kemeriyle doğalgaz borusuna asarak yaşamına son veren 31 yaşındaki savunma oyuncusu Frantisek Rajtoral'in intiharının ardındaki sır perdesinin aralanmasına çalışılıyor. Sorunlar yaşadığı kız arkadaşı ile konuşmak için Çek Cumhuriyeti'ne dönmek istediği ileri sürülen ve ülkesinde futbol oynadığı dönemde geçmişte 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle bir süre tedavi gördüğü belirtilen Çek oyuncunun, geride bıraktığı uzun mektupta neler yazdığı araştırılıyor. Çek Milli takımında da forma giyen Frantisek Rajtoral, 29 Ağustos 2006'da, Victoria Plzen'den 500 bin Euro bonservis bedeliyle Gaziantepspor'a transfer oldu. 31 Mayıs 2018'e kadar Gaziantepspor ile mukavele imzalayan ve kentin plakası olan 27 numarayı tercih eden Rajtoral, 12'si Süper Lig, 8'i Türkiye Kupası olmak üzere 20 resmi maçta forma giydi.
ANTRENMANA KATILMAYINCA İNTİHARI ORTAYA ÇIKTI
Antrenman ve maç dışındaki zamanını genellikle yalnız yaşadığı kentin lüks semtlerinden Beştepe Mahallesi'ndeki sitede kiralık olan evde geçiren Rajtoral, iddiaya göre kendisi gibi Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan kız arkadaşı ile sorunlar yaşadı. Geçen hafta içerisinde Gaziantep'e gelen ve birkaç gün kaldıktan sonra ülkesine dönen adı öğrenilemeyen kız arkadaşı ile sorunları bulunan Rajtoral, Gaziantepspor'un dün saat 17.30'da yapılan antrenmanına katılmadı. Bunun üzerine kulüp yönetimi, Çek savunma oyuncusunu telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Evden dışarı çıkmadığı bilinen ve ulaşılamayınca gidilen evinde Rajtoral'in cesediyle karşılaşıldı.
ÜLKESİNE DÖNMEK İÇİN BİLET ALACAKTI
Geçmiş yıllarda formasını giydiği Banik ve Victoria Plzen takımlarında oynadığı dönemlerde 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik sendromu' nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Rajtoral, iddiaya göre kız arkadaşı ile sorunlarını gidermek amacıyla, ülkesine dönmek için uçak bileti araştırdığı öğrenildi. Kendisiyle aynı dönem kırmızı siyahlı ekibe transfen olan Viktoria Plzen'dan takım arkadaşı Daniel Kolar'ın geçen Şubat ayında Gaziantepspor'dan ayrılması ile Rajtoral, yalnız kalmaktan şikayet etmeye başladı.
ODA ARKADAŞI, BEN HATİRA
Takım arkadaşları arasında 'Frank' adıyla çağırılan Frantisek Rajtoral, Gaziantepspor'a geldikten sonra deplasman ve kamplarda eski arkadaşı Daniel Kolar ile birlikte kalmaya başladı. Kolar'ın takımdan ayrılmasının ardından Rajtoral, deplasman ve kamplarda odasını şubat ayında Almanya'nın Darmstadt 98 takımından Gaziantepspor'a gelen Tunuslu oyuncu Enis Ben Hatira ile paylaştı.
EVDE ÇIKAN NOT ARAŞTIRILIYOR
Ölümü ile hem Gaziantespor, hem de spor kamuoyunu şoke eden Rajtoral'in, evinde güvenlik güçlerince yapılan incelemede bulunan not kağıdı ise araştırılıyor. İlk etapta borçlarının yazılı olduğu, ardından ise satın almak istediği ürünlerin yazılı olduğu ileri sürülen Çekçe yazılmış notun tercümesinin henüz yapılmadığı belirlendi. Rajtoral'in ölümüden önce kaleme aldığı ileri sürülen notta, Türkiye'ye uyum sağlayamadığı ve kendisi gibi Çek oyuncu Kolar'ın gidişiyle yalnız kaldığı için takımdan ayrılmak istediğini yazdığı da öne sürüldü. Ancak, birçok iddia ile gündeme getirilen notta neler yazıldığının yapılacak tercüme ile netlik kazanacağı kaydedildi.
TÖRENLE ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK
Herkesi şoke eden ve evinde yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Çek oyuncusunun otopsisi ise devam ediyor. Anne ve babası yaşlı olan Çek savunma oyuncusunun otopsisinin tamamlanmasının ardından cenazesinin Konsolosluk görevlisi tarafından alındıktan sonra, Türkiye'ye gelecek tek erkek kardeşinin katılacağı Celal Doğan Tesisleri'nde düzenlenecek tören sonrası uçakla önce İstanbul'a, oradan da defnedilmek üzere ülkesine gönderileceği kaydedildi.
GAZİANTESPOR'DAN MESAJ
Öte yandan Çek savunma oyuncusunun ölümü ile sarsılan Gaziantepspor Kulübü, başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün internet sitesinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Sporculuğu, kişiliği ve güler yüzü ile kalplerimizde yer edinen futbolcumuz Frantisek Rajtoral'ın hayatını kaybettiğini Gaziantepspor Ailesi olarak derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Gaziantepspor Camiası olarak Ailesine ve Sevenlerine başsağlığı dileriz."
Görüntü Dökümü
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Adli Tıp Kurumu
Gaziantepspor yöneticileri
ARŞİV
Celal Doğan Tesisleri
Rajtoral'ın antrenman görüntüleri
Genel ve detay görüntüler
(Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Ahmet ÖZER-GAZİANTEP-DHA)
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2)14 GÜNDÜR GÖZALTINDA OLAN İTALYAN GAZETECİ SINIR DIŞI EDİLDİ
İTALYAN gazeteci 35 yaşındaki Gabriele Del Grande Türkiye'den sınır dışı edildi.
Geçen 9 Nisan'da Hatay ilçesinin Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan ve 14 gündür gözaltında tutulan 35 yaşındaki İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi. Dün (Pazar) akşam gözaltında tutulduğu Muğla'nın Ula ilçesinden otobüsle Dalaman Havalimanı'na götürülen İtalyan gazeteci, iki polis eşliğinde önce İstanbul'a götürüldü. Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak da tanınan Gabriele Del Grande bu sabah da İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İtalya'nın Bologna şehrine gönderildi. Suriye iç savaşı ve IŞİD'in doğuşunu konu alan son kitabı için araştırma yapmak amacıyla 7 Nisan'da Türkiye'ye gelen Gabriele Del Grande, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Yaşar ANTER-MUĞLE/DHA
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3)KULP'TAKİ OPERASYON TAMAMLANDI
DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'nin kuzeyinde 20 Nisan tarihinde başlatılan 'Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu', bugün sabaha karşı saat 04.00'te tamamlandı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında 12 sığınak tespit edilerek kullanılmaz hale getirilirken, bu sığınaklar içerisinde çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı, mühimmat, örgütsel döküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kulp İlçesi'nde 20 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da başlayan 'Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu'nun bilançosuyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "Kulp ilçesi kuzeyinde 20 Nisan 2017 Perşembe günü saat 20.00'den itibaren icrasına başlanılan Bayrak-49 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Gökçeli Operasyonu, 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 04.00 da tamamlanmıştır. Söz konusu operasyon kapsamında; Kulp ilçesi Yaylak köyü Simetok mezrası mülki sınırları içerisinde 23 Nisan 2017 Pazar günü bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla sağlanan temas neticesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 RPG-7 Roketatar, 2 antitank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 antipersonel roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 4 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği şarjörü, 120 AK-47 Kalaşnikof Piyade Tüfeği fişeği, 1 YAESU marka el telsizi, 4 sırt çantası, 1 ilk yardım çantası, 1 M-16 piyade tüfeğine ait tutamak, 200 kilogram yiyecek malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 12 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiştir."
'ELE GEÇİRİLEN PATLAYICILAR İMHA EDİLDİ'
Açıklamada, operasyon bölgesindeki köy ve mezralarda şüpheli olarak belirlenen 23 ev ve eklentisinde Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla arama yapıldığı ve 2 terörist işbirlikçisinin gözaltına alındığı belirtilerek şöyle devam edildi:
"Bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye tuzaklanmış 4 mayın/EYP düzeneği ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan; 3 tüp, 30 kilogram amonyum nitrat, 6 pil bloğu ve 25 metre kablo tespit edilmeyi müteakip patlayıcı imha timi tarafından yerinde imha edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiş, ele geçirilen silah ve mühimmat muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
DİYARBAKIR, -
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4)HAKKARİLİ DAĞCILARDAN LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
HAKKARİ'de Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Spor Kulüpleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle lösemili çocuklar için 3 bin rakımlı Uleder Dağı'na doğa yürüyüşü düzenlendi. Zirve ve Cilo Dağcılık Kulüpleri temsilcisi Hacı Tansu başkanlığındaki 15 dağcı, lösemi çocuklar için 3 bin rakımlı Uleder Dağı'na doğa yürüyüşü ve ardından da tırmanış gerçekleştirdi. Doğa yürüyüşüne Cilo Dağcılık Kulübü Derneği Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu'nun 13 yaşındaki oğlu Arman Tansu da katıldı. Hacı Tansu, Hakkari'de faaliyet gösteren Cilo Dağcılık ve Zirve Dağcılık Kulüpleri olarak Hakkari'de değişik doğa sporları alanında faaliyet yürütmeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:
"İlimizin dağcılık ve doğa sporları potansiyeli oldukça yüksektir. Bu bağlamda çocuklarımızın da spora yönlendirilebilmesi için ve ilgileri olan spor alanlarında eğitim görebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2017 yılı programımız içerisinde genç ve çocuk sporcularımıza bir dağcılık eğitim merkezi oluşturmak ve okullarla ortak projeler yürüterek, çocuklarımızı bu merkezde eğitmeyi planlıyoruz. İlgili kurum ve yetkililerden gerekli desteği alabilirsek, inşallah yakın zamanda Hakkari'de bir de Dağcılık ve Doğa Sporları Eğitim Merkezimiz olacak. Ayrıca bu sporların gelişmesi, ilerlemesi ve yürütülebilmesinin bölgedeki alanların tırmanışa ve doğa sporlarına açılması gerekiyor. Bugünkü tırmanışımızı da 23 Nisan'da yapmamızın ayrıca bir önemi var. Çocuk bayramı olan bugünde ekibimizin içinde 13 yaşında bir çocuk olması da tesadüfü değildir. Bizlerde bu tırmanışı, arkadaşları,yaşıtları gibi her istedikleri zaman spor yapamayan, doğa ile buluşamayan lösemili çocuklara armağan ediyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ
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-Zirve yapan dağcılar
-Pankartın arkasında açıklama yapan cilo ve Zirve Dağcılık Temsilcisi Hacı Tansu
-Dağlardan genel ve detaylar
SÜRE: 58 SN
Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,-
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5)KORE-TÜRKİYE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ 'BOCAGİ-BOHÇA' SERGİSİNDE
KORE ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü nedeniyle iki ülkeden toplam 60 sanatçı, ortak kültürü yansıtan 'Bocagi-Bohça' konulu karma bir sergi düzenledi. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda 31 Koreli ve 30 Türk sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar gezilebilecek.
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen sergi, büyük ilgi gördü. Sergi açılışında Koreli bir kadın sanatçının 'bohça' boyama sanatı performansını müzik eşliğinde gösterime sunması büyük alkış topladı.Kore ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 60. yıl dönümü nedeniyle Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho ve Çankaya Belediyesi ortak girişimleri ile oluşturulan 'Bohça' sanat ve kültür sergisi, başkentli sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Türk ve Koreli sanatçılarının bir araya geldiği resim sergisinin açılında konuk Kültür Müsteşarı Dong Woo Cho Türkçe konuşmasında, sergiye katılan 60 sanatçıya teşekür etti. Serginin gerçekleşmesinde yardımlarını esirgemeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e teşekkürlerini sunan Dong Woo Cho, şunları söyledi:
BİRBİRİMİZİN KÜLTÜRÜNÜ TAM ANLAMIŞ DEĞİLİZ
"Kore ile Türkiye ilişkilerinin 60'ıncı yıldönümünde iki ülkenin ortak kültürü olan bocagi üzerinde 'Bocagi-Bohça' sergisinin gerçekleşmesinden büyük mutluluk hissediyoruz. Kore ve Türkiye hem tarih, hem kültür açısından çok yakın ilişkiler içindedir. Ayrıca her iki ülkenin insanları birbirlerine yakınlık duymaktadırlar. Buna rağmen birbirimizin kültürlerini tam anlamış durumunda değiliz. Kore kültüründeki 'Bocagi' ve Türk kültüründeki 'Bohça' isim ve kullanım açısından birbirine çok benzemektedir. Düşümdüm ki, bu sergiye katılan sanatçılar, böylelikle iki ülkenin ortak kültürü olan bocagi ve bohça çalışırlarken Kore ve Türkiye'nin ne kadar yakın olduğunu bir kere daha anımsamışlardır."
Görüntü Dökümü
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Türk-Kore politik ilişkileri anısına düzenlenen 'Bocagi-Bohça' isimli sanat ve kültür resim sergisinden detay görüntüler
Kore'li bir sanatçının bohça boyama performansından detay görüntüler
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi
Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, -
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6)UYUŞTURUCU TACİRLERİNE OPERASYON: 3 GÖZALTI
KAYSERİ'de, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 3 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Pastırmacılar Parkı'nda bulunan A.P. (22), M.O. (29) ve M.D.'nin (36) üzerinde 50 adet extacy hap ele geçirildi. Olay ilgili gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevkedildi.
Görüntü Dökümü
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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkışı
-Genel detaylar
(Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ DHA)
1 dakika 13 saniye/ 39 MB