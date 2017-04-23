Dha Yurt Bülteni-5

Eskişehir'de kar altında 23 Nisan töreni



ESKİŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni kar altında yapıldı.



Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı Eskişehir'de etkili oldu. Binaların çatıları ve park halinde araçlar karla kaplandı. Vilayet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk koyma törenine katılan öğrenciler bir süre kar altında bekledi. Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere Atatürk Spor Salonu'nda devam edildi. Vilayet Meydanı'ndaki resmi tören ardından Vatan Partisi İl Başkanı Raif Eşkinat ile bir grup partili, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. İl Başkanı Raif Eşkinat'ın konuşmasının ardından partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriz' şeklinde slogan attıktan sonra dağıldı.



Görüntü dökümü:



-Vilayet Meydanı'nındaki çelenk koyma törenine katılan öğrencilerin,



-Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen'in Atatürk Anıtına çelnk koyması,



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan,



-Vatan Partililerin anıta çelenk koymaları,



-Vatan Partisi İl Başkanı Raif Eşkinat'ın konuşması ve partilierin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atmalarından çekilen görüntüler bulunuyor.



Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,



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Adana'da 23 Nisan coşkusu



ADANA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen tören ve gösterilerle büyük bir coşkuyla kutlandı.



23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilk tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, anıta çelenk bırakırken saygı duruşu sonrası, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından bürokratlar ve öğrenciler, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden kutlama töreninin yapılacağı 500 metre uzaktaki Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Buradaki törene ise Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Demirtaş, törene katılanların bayramını kutlarken İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasında, "Bu devletin düşmanları 15 Temmuz gecesi bir kez daha anlamışlardır. Bu millet, vatanını ve meclisini canı pahasına koruyacak, demokrasi ve egemenlik sonsuza kadar var olacak" dedi.



GÖSTERİLER İLGİ GÖRDÜ



Daha sonra öğrencilerin sunduğu jimnastik, izci, halkoyunları ve mehter takımı gösterileri ilgi toplarken, zihinsel engelli öğrencilerin gösterileri de büyük alkış aldı. Vali Mahmut Demirtaş ile protokol üyeleri 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller verdi.



Görüntü Dökümü



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Atatürk Parkı'ndaki törene katılanlardan görüntü



Gazilerin ellerinde Türk bayrakları ile görüntüsü



Bando takımından görüntüler



Türk bayrakları ile yürüyen gençlerden görüntü



Tören alanına giden kalabalıktan görüntü



Ellerinde Türk bayrağı ile tören alanında bekleyen çocukların kalabalık görüntüsü



Vali Mahmut Demirtaş'ın protokol alanına gelişi



Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı



İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın konuşması



Çocukların şiir okuması



Tören alanındaki kalabalık



Vali Mahmut Demirtaş'ın yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödül vermesi



Büyük Türk bayrağı ve Atatürk posteri



Çocukların gösterilerinden genel görüntüler



Vali Demirtaş'ın protokol alanında şiir okuyan çocuk ile birlikte görüntüsü



Haber: Salih ÜÇTEPE-Kamera: Halil Can ÖNDEMİR/ADANA,



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Tedavileri tamamlanan yaban kuşları doğaya bırakıldı



OSMANİYE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne getirilen yaralı şahin ve yılan kartalı yapılan tedavilerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.



Hatay'da kaçak avcılar tarafından vurulduğu tahmin edilen iki yaralı yaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerince tedavi edilmek üzere Osmaniye'ye getirildi. Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde, Doğa Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı Veteriner Hekim Bünyamin Akın tarafından tedavileri tamamlanan yaban kuşları, Cevdetiye Beldesi yakınlarındaki kuş cenneti bölgesinde bulunan ormanlık alanda yeniden doğaya salındı.



Orman ve Su İşleri Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Etem Boz, "Hatay ilimizde bir şahinimiz ve yılan kartalımız, ilk müdahale merkezimize getirildi. Buradaki uzun süreli bir rehabilitasyonlarından, hastalıklarının giderilmesinden sonra doğaya bırakılacak hale getirildi ve yeniden doğaya saldık" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Kafeslerin alana indirilmesi



Kuşun bulunduğu kutuyu taşıyan görevli



Kafes içerisindeki kartalın görüntüsü



Kartalın kafesten çıkartılması



Yaban kuşunun doğaya salınması, uçması



Yılan Kartalı uçarak bir ağaca konması



DKMP 7. Bölge Müdürü Etem Boz ile röportaj



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



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Zakkum'dan muhteşem konser



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sahne alan Grup Zakkum, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine muhteşem bir gece yaşattı.



İlçe merkezindeki Mukaddem Mahallesi'nde düzenlenen konserde sahne alan Zakkum, sevilen şarkılarını gençlerle birlikte söyledi.



Zaman zaman şarkılarına eşlik eden hayranlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan Grup Zakkum, Teoman ve Cem Karaca'dan da şarkılar seslendirerek, hayranlarına unutulmaz akşam yaşattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Grup Zakkum'un konserunden görüntüler



Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin),



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