Dha Yurt Bülteni-5

(ÖZEL) Şehidin 10 yaşındaki kardeşine komutandan teselli



ŞIRNAK Uludere ile sınırın sıfır noktasında bulunan Andaç Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Davut Kayalı'nın acı haberiyle yasa boğulan küçük kardeşi 10 yaşındaki Mehmet Kayalı'yı bir binbaşı kucağına alıp, sarılarak teselli etmeye çalıştı.



İlk Görev yeri olan Şırnak Uludere'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3.5 yıllık Uzman Çavuş Davut Kayalı'nın şehadet haberiyle üzülen Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ne bağlı Şahmaran Mahallesi'ndeki ailesine psikologlar tarafından destek verildi. Ailenin en küçük ve geride kalan tek erkek çocuğu olan 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Kayalı'yı bugün şehit evini ziyaret eden ilçede görevli ismi öğrenilemeyen bir binbaşı teselli etti. Binbaşı, kucağına aldığı Mehmet'i bu şekilde uzun süre dolaştırdı, konuşarak üzüntüsünü gidermeye çalıştı. Şehidin engelli babası Şehmus ve annesi Ayşe'ye ise sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit kardeşi Mehmet'e, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen ekip tarafından psikolojik destek verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şehidin baba evi



Binbaşının eve gelmesi



Binbaşının şehidin kardeşini sevmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-



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Şehit Çubuk'un naaşı törenle memleketine uğurlandı



ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyon kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı düzenlenen törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.



Bestler-Dereler bölgesinde operasyon faaliyeti yürüten güvenlik güçleirne dün akşam saatlerinden teröristlerin düzenlediği saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı,



23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen terönin ardından memleketi Ordu'ya uğurlandı.



Cenaze törenine Vali Ali İhsan Su, 2'inci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hünkar Keleş, şehidin eşi Gülsüm Çubuk, güvenlik korucuları ile şehidin silah arkadaşları katıldı.



Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndaki tören alanına getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk'un naaşı memleketi Ordu'ya gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Şehit naaşının alana getirilmesi



Şehit öz geçmişinin okunması



Törene katılan protokol üyeleri



Duaların edilmesi



Şehit naaşının uğurlanması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: ŞIRNAK, -



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Muğla'da kaçak rakı ele geçirildi



MUĞLA'da yapılan operasyonda, bir evde kaçak rakı ile av tüfeği ve silaha ait fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Menteşe'nin Göktepe Mahallesi Avcılar Mevkii'nde yaşayan N.A'nın evinde kaçak üretilmiş içki bulunduğunu öğrenen jandarma, dün (cuma) operasyon yaptı. Bahçedeki kömürlükte tahtaların arasına gizlenmiş şekilde 26 şişe sahte rakı ele geçirildi. Evde yapılan aramada ayrıca 1 av tüfeği ile 21 fişek bulundu. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Muğla İl Jandarma Komutanlığı, halkın sağlığını tehdit eden, ölümlere sebep veren ve vergi kaybına neden olan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini açıkladı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Tahtaların arasından sahte içki şilelerinin çıkarılışı



Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,



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Ahırda 85 kilo eroin ve silahlar ele geçirildi



VAN'da polisin bir ahırda yaptığı aramada. 85 kilo 412 gram eroin ile 2 uzun namlulu silah ve tabanca bulundu.



Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 02.00 sıralarında Kurubaş mahallesi Serhat sokakta bulunan L.T., ve O.T.,'ye ait bir ahırda arama yaptı. Aramada, 85 kilo 412 gram eroin ile uyuşturucu presleme makinası,1 adet hassas terazi, 1 adet baretta marka 9 mm çaplı tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi, 2 adet kalaşnikof ve bu silahlara ait 10 adet şarjör, 167 adet mermi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu paketlerken yakalanan L.T. ve O.T. gözaltına alındı.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber: VAN,-



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