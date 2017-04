Dha Yurt Bülteni-5

KILIÇDAROĞLU, ŞEHİT PİLOT DİLAVER KARSAVURANOĞLU'NUN ÇANKIRI'DAKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI (1)



1)ŞEHİT PİLOTUN OĞLU BARIŞ, KILIÇDAROĞLU'NA SARILARAK AĞLADI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de helikopterin düşmesi sonucu şehit olan pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun memleketi Çankırı' nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören alanına gelen Kemal Kılıçdaoğlu, Dilaver Karsavuranoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi. Şehit pilot Dilaver Karsavuranoğlu'nun oğlu Barış Karsavuranoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sarılarak ağladı.



CENAZE TÖRENİNDEN CANLI YAYINDAYIZ



Haber-Kamera: Ümit KOZAN - Mustafa TURAPOĞLU / ŞABANÖZÜ (Çankırı)



2)ŞEHİT HAKİM İÇİN BABAEVİ ÖNÜNDE TÖREN







TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi yakınlarında olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen polis helikopterinde şehit olan 12 kişiden, hakim 29 yaşındaki Onur Alan için, memleketi Ordu'nun Altınordu İlçesi'ndeki babaevi önünde tören düzenlendi. Evinin önünde helallik alınan şehit Alan'ın tabutu, ablası Pelin Şahin'in de katılımıyla omuzlarda taşınarak askeri tören için Ulu Cami'ye götürüldü.Bugün Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit hakim Onur Alan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınırken, emekli öğretmen baba Mahmut, emekli hemşire anne Fatma Alan ile ablası Pelin Şahin gözyaşlarına boğuldu. İki çocuklarından tek oğullarını helikopter kazasında şehit veren Fatma ve Mahmut Alan çifti gülükle ayakta durmaya çalışırken, yakınları destek oldu. Tabuta sarılıp ağlayan anne Fatma Alan, "Yavrum sana doyamadım ah yavrum" diye gözyaşı döktü. Şehit için helallik alındıktan sonra tabutu tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin ablası Pelin Şahin de kardeşinin tabutu altına girerek cenaze aracına kadar taşıdı.



Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi öğleyin namazın kılınacağı Ulu Cami avlusuna götürüldü.



-Şehit hakimin babaevinin önündeki törenden görüntüler geçildi



Nedim KOVAN/DHA



Şırnak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 16'ya yükseldi (EK)



3)1'İ YARALI 3 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Bestler-Dereler bölgesinde devam eden çatışma ile ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan ikinci yazılı açıklamada, 1'i yaralı 2'si ölü olmak üzere 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısının da 19'a çıktığı belirtilrdi. Açıklamada, "İlimiz Bestler-Dereler bölgesinde 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda hava kuvvetlerimizin ve atak helikopterinin ateş desteğiyle etkisiz hale getirilen 16 bölücü terör örgütü mensubuna ilaveten 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı, 2 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak etkisiz hale getirilmiş olup toplam 19 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.



ŞIRNAK, -



4)SOKAKTA OYNARKEN VURULAN YUSUF ATMACA TOPRAĞA VERİLDİ



ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalınca av tüfeğiyle vurularak öldürülen 10 yaşındaki Yusuf Atmaca'nın cenazesi göz yaşları ile toprağa verildi. Olayda yaralanan 2 kişinin tedavisi sürerken gözaltına alınan 6 kişinin ise sorgusu sürüyor.



Olay, dün akşam merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Can ve Bülbül aileleri barıştırılmak için bir araya getirildi. Ancak taraflar arasındaki barış görüşmesi çıkan tartışma sonucu silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeklerle açılan ateş sırasında sokakta oynayan Yusuf Atmaca ile 43 yaşındaki Hasan Can ve 67 yaşındaki Sabri Bülbül yaralandı. Sırtına saçma isabet eden Yusuf Atmaca götürüldüğü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen silahlar da balistik incelemeye gönderildi.



DAYI: KÜÇÜCÜK ÇOCUKTAN NE İSTEDİNİZ



Oyun oynarken silahlı kavganın ortasında kalıp can veren Yusuf Atmaca'nın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan dayı Ekrem Olcay, "Küçücük çocuktan ne istediniz, ne suçu vardı öldürdünüz" diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Atmaca'nın cenazesi götürüldüğü Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Haber - Kamera: Salih ÜÇTEPE/ADANA,



19.04.2017



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



5)ORTAOKUL ÖĞRETMENİ, 2 KIZ ÖĞRENCİYE TACİZDEN GÖZALTINDA







KÜTAHYA'da ortaokul birinci sınıfta okuyan 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Sosyal Bilgiler öğretmeni 39 yaşındaki U.K. polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'nda meydana geldi. İddialara göre Sosyal Bilgiler öğretmeni U.K., öğretmenler odasında kimsenin olmadığı sırada odaya tenis raketi almaya gelen kız öğrenci N.U.'ya elle sarkıntılıkta bulundu. N.U., öğretmen U.K.'nın elini ısırıp odadan kaçtı. U.K. daha sonra N.U.'ya olayı kimseye anlatmaması için tehditte bulundu.



Yine iddialara göre öğretmen U.K., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sırasında sınıfa girerek kız öğrenci A.D.'yi dışarı çıkardı ve kızlar tuvaletine götürdü. A.D., kendisine cinsel organını gösteren öğretmen U.K.'ye tekme atıp tuvaletten kaçtı ve müdürün yanına giderek olayı anlattı. Okul müdürünün durumu polise bildirmesini ardından öğretmen U.K., ile A.D. adlı kız öğrencinin ders sırasında sınftan çıkarılmasına izin veren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.L.A. gözaltına alındı. A.L.A., polise ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.



Ortaokul birinci sınıf öğrencileri A.D. ve N.U.'nun aileleri, cinsel istismarda bulunmakla suçlanan U.K.'dan şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen U.K., yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.



DHA-Güvenlik - Türkiye-Kütahya



6)MEYDANDA SOYUNMAK İSTEYİNCE POLİSLER ENGEL OLDU







MANİSA'da psikojik tedavi görmesi için getirildiği hastaneden kaçarak geldiği Cumhuriyet Meydanı'nda "Fethullah Gülen'i bana getirin", "Recep Tayyip Erdoğan'ı bana bağlayın" diye bağrıp, soyunmaya başlayan 31 yaşındaki R.T. yakındaki Valilik binası önündeki polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen R.T., ambulansla tekrar hastaneye gönderildi.Bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen matematik öğretmeni R.T., ailesi tarafından tedavisi için, bu sabah İzmir'in Ödemiş ilçesinden, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne getirildi. İddiaya göre, R.T. hastaneden kaçıp, saat 10.30 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada, "Fethullah Gülen'i bana getirin", "Recep Tayyip Erdoğan'ı bana bağlayın" diyerek bağıran R.T., soyunmaya başladı. Üzerindeki tişörtü çıkartan R.T.'ye, pantolonunun kemerini çözeceği sırada, meydanın karşısındaki Manisa Valiliği önünde görev yapan polisler müdahale etti.



Sağ elinin işaret parmağını kaldırıp, Arapça bir şeyler de söyleyen R.T., polisler tarafından etkisiz hale getirilip, Valilik önündeki polis noktasında bulunan kulübeye sokuldu, takviye polis ekibi ve ambulans istendi. Kendisini yakalayan polislere hareketlerde bulunduğu da ileri sürülen R.T., bu sırada gelen sağlık ekiplerine de saldırmak istedi. Polis, çevreye ve kendisine zarar vermemesi için R.T.'nin ellerini arkadan kelepçeledi. R.T., kelepçeli olarak ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.



Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,



