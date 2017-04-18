Dha Yurt Bülteni- 5

1)KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENEN SURİYELİ 3 KİŞİ ÖLDÜ



KONYA'da bir fabrikanın nizamiyesindeki nöbetçi kulübesinde barınan Suriye uyruklu 3 genç, ısınmak için bir ağzı açık boya kovasında yaktıkları odun, kağıt ve bez parçalarından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri sonucu öldü.



Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Konya- Adana karayolunun 10'uncu kilometresindeki bir plastik doğrama fabrikasının nizamiyesindeki nöbetçi kulübesinde meydana geldi. Suriye uyruklu 18 yaşındaki Cuma El Kurdi ile 32 ve 18 yaşındaki kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi, iddiaya göre 3 gün önce fabrikaya gelip, yetkililere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. İddiaya göre fabrika yetkilileri de Suriyeli 3 gence acıyıp, geçici bir süre nöbetçi kulübesinde barınabileceklerini söyledi. Nöbetçi kulübesinde barınan 3 kişi dün akşam ısınmak için ağzı açık olan boya kutusunda ısınmak için odun, kağıt ve bez parçalarını yakıp, kulübenin içine koyup uyudu. Fabrika çalışanları sabah işe geldiklerinde 3 gencin hareketsiz halde yattığını belirledi. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Sağlık görevlileri yaptığı incelemenin ardından 3 kişinin sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Polis, diğer 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 3 kişinin cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü



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Nizamiye binası dışından detay



Polisin inceleme yapması



Kovadan detay



Genel ve detay



(Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)



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2)BURSA'DA GASP DEHŞETİ BÖYLE YAŞANDI



BURSA'da 12 yaşındaki kız çocuğu S.A.'nın cep telefonunun gasp eden ve kendisini yakalamak isteyenleri tabancası ile tehdit ettikten sonra kaçan 38 yaşındaki Selahattin Deniz, polisin takibi sonrası yakalandı. Deniz'in telefonu gasp ettikten sonra kaçması ve kendisini yakalamak isteyenlere silah çekmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Dikmen Sokak'ta evinin önünde cep telefonu ile oynayan S.A. isimli kız çocuğunun yanına gelen bir kişi bu telefonu zorla alarak kaçmak istedi. Bu sırada kendisini yakalamak isteyen bir kişiye tabancasını gösterip korkutan şüpleli kaçmayı başardı. Olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri izledikleri güvenlik kameralarından şüphelinin silahlı yağma suçundan 13 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye olan Selahattin Deniz olduğunu tesbit etti. Polis, yaklaşık 20 gün süren araştırmasının ardından Selahattin Deniz'i Merkez Yıldırım İçelisi Demetvler Mahallesi 232. Sokak'taki evinden çıkarken yakaladı. Kaçmaya çalışan Deniz gözaltına alındı. Sorgulaması yapılan şüpheli bugün "yağma" suçundan adliyeye çıkartıldı.



Görüntü Dökümü



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-Güvenlik kamerasında zanlının kaçması,



-Bir kişinin onu takip etmesi, ve zanlının kendisini takip eden kişiye silah doğrultması



-Zanlının emniyetten çıkışı



Mehmet İNAN / BURSA, -



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3)KÖYLÜLERİN SAHİPLENDİĞİ 7 YAVRU KÖPEĞİ ZEHİRLEDİLER



RİZE' nin Kömürcüler Köyü'nde vatandaşların sahiplenerek süt ve artık yemeklerle beslediği 7 yavru köpek ölü bulundu. Köpeklerin zehirlendiğinin tespit edilmesi üzerine vatandaşlar suç duyurusunda bulundu. Kömürcüler Köyü'nde vatandaşlar, başıboş 7 yavru köpeğe sahip çıktı, el birliği ile bakımlarını üstlendi. Kimi ineğinden sağdığı sütü getirdi, kimi okuldaki artık yemeklerle yavru köpekleri besledi. 3 aydır bakımını yaptıkları köpeklere alışan köy sakinleri, dün acı bir manzara ile karşılaştı. Beslemek için giden Emrah Kişmir, yavru köpekleri bir kayanın altında sığınmış halde ölü olarak buldu. Haber verilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köpeklerin zehirlenerek öldüklerini belirledi. Köpeklerin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce verilen zehirli gıdaları yiyerek öldükleri sanılıyor. Vatandaşlar durumu Jandarma'ya bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"NE İSTEDİNİZ BU YAVRULARDAN?"



3 aydır yavru köpeklerin bakımını yaptıklarını anlatan Emrah Kişmir, "Her şeyleri ile ilgileniyorduk. Tüm köy onlar için adeta seferber olmuştu. İlaçlarını aldırıyor, özenle besliyorduk. Dün yanlarına gidince ölü olduklarını gördüm. Zehirlenerek öldükleri belirlendi. Ne istediniz bu yavrulardan?" dedi ve bunu yapanlara beddua etti. İsmail Avcılar'da, "Kimseye bir zararları yoktu. Çok üzgünüz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Köpeklerin görüntüsü



Jandarma ve veterinerin incelemesi



Vatandaşalrla röp.



Detaylar



Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA



Süre: 3.30 dk. Boyut: 112 mb.



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4)3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 18 GÖZALTI



KAHRAMANMARAŞ merkezli olarak Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.



Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen ve aralarında Sütçü İmam Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilmiş akademisyenlerin de olduğu 21 kişi hakkına gözaltı kararı verdi. Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 18 kişiyi gözaltına alan polis, şüphelilerin evlerinde de arama yaptı. Aralarında örgütün gizli haberleşme programı olan 'ByLock' kullananların da bulunduğu şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaya başladı. Polis, operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



KAHRAMANMARAŞ/DHA