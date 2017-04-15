Dha Yurt Bülteni-5
İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 2 yaralı (2) - YenidenHAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah 1 binbaşı 3 uzman çavuş, İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taramasında uçuruma yuvarlandı.
İkiyaka Dağları'nda operasyon kazası; 2 şehit, 2 yaralı (2) - Yeniden
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah 1 binbaşı 3 uzman çavuş, İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taramasında uçuruma yuvarlandı. Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile bir uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.
Yüksekova İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki İkiyaka Dağları'nın 3 bin 750 rakımında sarp ve yer yer karlı bölgesinde, güvenlik güçleri bu sabah arama tarama faaliyetine çıktı. Güvenlik güçleri operasyonu sürdürürken, yaya olarak ilerleyen bir grup asker uçuruma yuvarlandı. İlk bilgilere göre kazada, uçuruma yuvarlanan Binbaşı Kürşat Selim Şenol ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş yaralandı.
Yaralı uzman çavuşlar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Görüntü Dökümü
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Yüksekova Devlet Hastanesi'nden görüntü
acil servis
detaylar
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-ARŞİV
-İkiyaka Dağları bölgesinden görüntü
-Askeri helikopterin görüntüsü
-Operasyon detay
Haber: HAKKARİ, -
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Mardin'de büyük operasyon: 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Operasyondan sıcak görüntüler
MARDİN'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonda, Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarında tespit edilen 4 katlı ve yaklaşık 15 metre derinlikteki bir sığınıkta, aralarında örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod adlı PKK'lının da bulunduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "kravatlı terörist" diye açıkladığı sözde GAP-Ruha alan sorumlusu Kurtay kod adlı PKK'lı Ümran Cengiz ve Bahoz kod adlı PKK'lı Lenin Aksoy'un verdiği bilgiler doğrultusunda, Savur İlçesi'ne bağlı Elmabahçe Köyü Uluçak Mezrası'nda geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve 7 teröristin öldürüldü. Polis ve jandarma istihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalarda, 6 teröristin Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Konur Köyü yakınlarındaki bir sığınakta olduğu tespit edildi. Bugün sabah saatlerinde polis ve jandarma özel harekat birlikleri Konur Köyü yakınlarında bulunan 4 katlı ve yerin yaklaşık 15 metre altında bulunan sığınak bölgesinde önlem alındı. Yapılan araştırma ve incelemelerde, sığınak içerisinde silahlı bir grup teröristin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik güçlerinin yaptığı "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Sığınağın girişine tuzaklanan el yapımı patlayıcı riskine karşı, sığınak patlayıcılar ile imha edilerek, içerisindeki 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen 6 terörist arasında; örgütün füzecisi olarak bilinen Siyament kod, Kenan kod adlı M.Ş., Ciger kod adlı R.E., Haki kod adlı A.Ç., Baz ve Aslan kod adlı PKK'lıların bulunduğu belirtildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, Cevizlik ve Üçyol Jandarma Karakollarına bombalı araçlı saldırılar başta olmak üzere Mardin Derik, Mazıdağı, Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'daki iylemleri gerçekleştiren terörist grubu olduğu öğrenildi.
Öldürülen teröristler üzerinde ve sığınaklarda M79 füze mühimmatı, 50 kilo ham TNT, C4, A4 ve PETN patlayıcı maddesi, havan ve havan mühimmatı, RPG-7, anti tank mühimmatı, uçaksavar mermisi, Kaleşnikov, Bixi ve G3 marka uzun namlulu tüfekler, tabancalar, anti tank roket mühimmatı, anti personel roket mühimmatı, roket sevk fişeği, tüpler, el bombaları, fitiller, fünyeler, kapsüller, ateşleyici düzenekleri, kablolar, kumanda sistemleri, elektrik devreleri, gaz maskeleri, hücum yelekleri, olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Operasyona çıkan askerlerden görüntü
Ele geçirilen malzemeler
Sığınakların imhası
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -
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Manav, tüfekli saldırgana domates attı
Manavın domatesle karşılık vermesi kamerada
ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Mahmut P. ablasından boşanan Mehmet Tosun'a, işlettiği manavda tüfekle peş peşe ateş açtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda Tosun, saldırgana domates atarak korunmaya çalıştı.
Olay, öğle saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut P., bilinmeyen nedenle ablasından boşanan Mehmet Tosun'un manavına gidip bir süre tartıştı. Mahmut P., daha sonra yanında getirdiği tüfekle işyerine doğru peş peşe ateş etmeye başladı. Bu sırada manavda bulunan 3 kişi saçmalardan korunmak için meyve ve sebze tezgahının altına girip saklanmaya çalıştı. Mehmet Tosun ise tezgahtaki domatesleri saldırgana atarak, kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra pompalı saldırgan olay yerinden kaçarken, manavda bulunan 3 kişi sopa ve meyve kasasıyla saldırganı kovaladı. Yaşanın olay ise işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaralanan olmayan olayla ilgili çalışma yapan polis Mahmut P.'yi gözaltına aldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Manava silahsı saldırı
Manavın domatesle karşılık vermesi
Saldırgan kaçması
Manavdaki 3 kişinin saldırganı kovalaması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
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Duvar iş makinesinin üzerine yıkıldı : 1 yaralı
Duvarın yıkılma anı kamerada
ÇANAKKALE'nin Biga ilçesindeki Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi, operatör Fırat Canlı (46) başından yaralandı.
Biga'da bugün saat 11.30 sıralarında, Belediye Kültür Sarayı'nın yıkımı sırasında duvarın bir bölümü iş makinesinin üzerine devrildi. 8 katlı otopark yapılması için yıkımına başlanan eski Belediye Kültür Sarayı'nın duvarı aniden devrilince, iş makinesi operatörü Fırat Canlı başından yaralandı. Çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Canlı'ya ilk müdahale, olay yerine gelen 112 ekiplerince yapıldı. Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralı operatörün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-duvarın yıkılma anı
-Yıkım yapılan binadan görüntüler,
-Başında yaralanan operatörden ve 112 müdahalesinden görüntüler.
Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER / BİGA (Çanakkale),
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Yüksekova'da dere taşınca köy sular altında kaldı
Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı ise görenlerin ilgisini çekti
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde aşırı yağışlar sonucu Nehil Deresi taşınca, dere üzerinde bulunan köylerdeki onlarca ev su altında kaldı.
Yüksekova ve çeresinde dün etkili olan sağanak yağış, bir çok mahalle ve köyde su baskınlarına neden olurken, Nehil Deresi'nin de taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu Köprücük Köyü'nde bulunan birçok ev su altında kaldı. Köy sakinleri, her yıl bu manzarayla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar da çocuklarını omuzlarına alarak daha güvenli evlere götürmeye çalıştı. Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı ise görenlerin ilgisini çekti.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari), -
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Yunan komutandan Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı
YUNANİSTAN Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'nı ziyaret edip, Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, geçen perşembe günü Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'ndaki askeri birliği ziyaret etti. Yunan medyasının bugün duyurduğu haberde; Stefanis'in ziyaretinden fotoğraflar yayınlandı. www.kosnews24.gr'nin haberine göre; yaklaşık 90 Yunan askerinin bulunduğu birlikteki denetlemelerden sonra Stefanis'in, adada gecelediği de duyuruldu. Stefanis'in, hatıra fotoğrafı çektirirken arkasında Turgutreis ve Kardak kayalıkları görüldü.
Yunan komutan Stefanis'in bir gün sonra Turgutreis karşısındaki Psemiros ve Kilimli (Kalimnos) adalarını da ziyaret ettikten sonra Atina'ya döndüğü belirtildi. Stefanis'in bölgede olduğu saatlerde, Yunan sahil güvenlik botlarının Kardak'a iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası etrafında güvenlik önlemi aldığı, Yunan askeri helikopterlerinin kendi sınırları içerisinde uçtuğu fotoğraflar da Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na ait sitede yayınlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yunan komutanından ziyaret Kalalimnos adasının görüntüsü (Not: (Yunan yerel haber sitesinden alınmıştır)
Yunan botlarının görüntüsü
Kalalimnos adasının görüntüsü
(KJ Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),
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'Hayır' otobüslerine boyalı saldırı (2)
BUDAK: BUNLAR ORGANİZE İŞLER
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, üzerinde 'Hayır' yazılı bazı CHP mahalle temsilcilikleri, seçim otobüsleri ve minibüslerine yapılan boyalı saldırıyı kınadı. Boyalı saldırıya uğrayan Muratpaşa İlçesi Yıldız Mahallesi'ndeki seçim ofisi ve otobüsleri inceleyen Budak, saldırının çocuk olayı değil organize iş olduğu söyledi. Budak, "Referanduma bir gün kala yapılan provokasyon. Biz bu provokasyonlara kampanya boyunca gelmedik. Bütün araçlar evlerinin önünde park halindeyken boyanmış. Bu rezalettir, kepazeliktir. Bunu yapan insan falan değildir. Bunu yapanlar bana göre tam bir organize şekilde yapmışlar. Sokak sokak bizim araçları aramışlar. Buldukları araçları kompresör takarak boyamışlar. Bu bayağı profesyonel bir iş. Eline sprey boyayı alıp boyama değil" dedi.
"FAİLLERİ BULUN"
Olayın faillerinin bulunmasını isteyen Çetin Osman Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şimdi buradan Sayın Valiye ve Emniyet Müdürü'ne sesleniyorum; biran önce bunların failini bulun. Bunun adı 'kamu malına' zarar vermektir. Artık bu ülkede insanlarını birbirinden ayrıştırmanın kesin ve net göstergesidir. Daha önce sessiz sedasız kampanya yürüten arkadaşlarımızı linç etmeye kalkanlara da hiç bir şey yapılmadı."
Çetin Osman Budak, referandum boyunca çalışma yapan partililerin tüm masrafları cebinden harcadığını da söyledi.
SİYASİ HAYDUTLUK
CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ise yaşanan olayı siyasi haydutluk, vandalizm olarak değerlendirdi. Akaydın, "Maalesef bu 2,5 ay içinde ilk defa olmuyor. Yalnızca Antalya da olmuyor. Şimdiye kadar 250 civarında şiddet olayı var. Sözlü şiddet dışında. Ayrıca 'hayırcı' vatandaşlarımızın eşleri hakkında iki belediye çalışanının çok ayıplı laf ettiğini duyuyorum. Bununla ilgili savcılarımızın 'nefret' suçundan işlem yapmasını talep ediyorum" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Budak ve Akaydın inceleme yaparken görüntü
-Budak ile röp
-Akaydın röp
-Detaylar
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GÜVENLİK KAMERASI
Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,
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KESK üyelerinden 13'üncü oturma eylemi
KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eyleminin 13'üncüsünü yaptı.
Manisa'da yaklaşık 2 bin üyesi bulunan KESK Manisa Şubeler Platformu'ndan, 10'u Eğitim-Sen'e bağlı, 3'ü de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) bağlı olmak üzere toplam 13 kişi OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edildi. Ayrıca 3 kişi de açığa alındı. KESK Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınanlar için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattıkları oturma eyleminin 13'ücüsünü gerçekleştirdi. 13 haftadır aynı saatte 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda oturma eylemi yapan platform adına açıklamayı Eğitim-Sen Manisa Şube Başkanı Metin Demirel yaptı. Demirel, "15 Temmuz darbe girişimini gerekçe göstererek, kamudan ihraç edilenlerin hepsinin yargısız infazla işinden ekmeğinden edilip toplumda itibarsızlaştırarak cezalandırılmasına karşı 13'üncü hafta Eğitim-Sen Manisa şubesi olarak oturma eylemi yapıyoruz. Türkiye'de dört büyük konfederasyon var. Kamu-İş, Kamu-Sen, Memur-Sen ve KESK bütün konfederasyonlardan toplam olarak şuanda 100 bin kamu emekçisi işinden oldu. Dolayısıyla bunların içerisinde darbeye teşebbüs edenler de vardır, doğrudur. Bu insanların cezalandırılması noktasında hükümet ne düşünüyorsa biz de aynısını düşünüyoruz. Darbeci cezasını çeksin. Teröre, eli kana bulaşan varsa cezasını çeksin. Kamunun malını cebine indiren kamu emekçisi cezasını çeksin. 'Devletin malı denizdir, yemeyen domuzdur' diyen kamu emekçisi varsa bunlar da cezasını çeksin. KESK'e bağlı hiçbir üyemizin terörle, darbeyle, devleti zarara uğratan hiçbir uygulamayla ilgisi olduğunu düşünmüyoruz. Siyasi tasarruflar sonucu bu arkadaşlarımız işsiz kalmıştır" diye konuştu.
Açıklamanın ardından yapılan 1 saatlik oturma eylemi sonunda, topluluk sessizce dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Eylemden görüntü,
-Metin Demirel'in açıklaması.
(KJ: Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,
79 yaşındaki emekli ek gelir için simit satıyor
ZONGULDAK'ta işçi emeklisi 79 yaşındaki Mehmet Edip Yücesan, 30 yıldır sahilde simit satarak ek gelir sağlıyor. Yücesan'a, son 1 yıldır yaşı ilerlediği için eşi 65 yaşındaki Nuray Yücesan de yardım ediyor.
Mehmet Edip Yücesan, Türkiye Taşkömürü Kurumu kömür yıkama tesisinden 30 yıl önce emekli olduktan sonra simit satmaya başladı. Yücesan, kafelerin yoğunlukta olduğu Liman Caddesi'deki sahil bandında yıllardır simit satarak ek gelir elde ediyor. Yaşı ilerlediği için refleksleri zayıflayan Mehmet Edip Yücesan'a, son 1 yıldır eşi Nuray Yücesan da yardım ediyor. 4 çocukları olduğunu söyleyen Mehmet Edip Yücesan, şöyle konuştu:
"30 yıldır simit satıyorum, 24 yıldır bu sahildeyim. Burada herkes beni tanıyor. Ben tezgah açmayınca merak ediyorlar. Diğer gün gelip sağlığımı soruyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Sürekli aynı yerde olunca insanlar tanıdı. Çoğunun ben ismini bilmem ama onlar beni bilir. Eskiden daha çok iş olurdu. Şimdi o kadar yok. 1 yıldır eşim de bana eşlik ediyor. Allah sağlık verdikçe devam edeceğim."
Zonguldak Belediyesi'ne aylık 90 lira yer kirası ödediğini söyleyen Yücesan, sahilde kira ödemeden kaçak simit tezgahı açanların önüne geçilmesini istedi.
Görüntü Dökümü:
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-Simit satan Yücesan ailesi
-Simit alanlar
-Mehmet Edip Yücesan ile röp.
-Simit sattığı sahil
-Kafeleri dolaşması
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
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Yaralı leylek ile martıya tedavi
MERSİN'de, avcılar tarafından vurulan leylek ile balıkçı ağına takılan yaralı martı tedavi ediliyor.
Mezitli İlçesi'nin Davultepe Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi personelleri, kanadından ve bacağından yaralanan leyleği bulunduğu yerden hayvan ambulansı ile alarak bakım evine getirdi. Yapılan muayene sonucu leyleğin ateşli silah kullanılarak kanadından ve bacağından vurulduğu belirlendi. Veterinerler, yaklaşık 3 saat süren ameliyat ile yaralı leyleğin bacağına ve kanadına platin yerleştirdi. Veterinerler, tedavisi tamamlanana kadar yaralı leyleğin bakım evinde misafir edileceğini açıkladı.
Yaralı leyleğin yanı sıra, bacağına balık ağı dolanarak yaralanan martı da veteriner hekimler tarafından başarılı geçen bir operasyon ile eski sağlığına kavuştu. Önümüzdeki günlerde hem martı hem de leyleğin doğal yaşam ortamlarına bırakılacağı bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Martıdan görüntüler
-Leylekten görüntüler
-Tedaviden görüntüler
-Veteriner tedavi sürecini anlatırken
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: MERSİN,
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