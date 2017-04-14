Dha Yurt Bülteni-5
1)FIRAT KALKANI İLE 243 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile 243 meskun mahal ve 2015 kilometre karelik alanın Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçtiği bildirildi.
1)FIRAT KALKANI İLE 243 MESKUN MAHAL KONTROL ALTINA ALINDI
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı ile 243 meskun mahal ve 2015 kilometre karelik alanın Özgür Suriye Ordusu güçlerinin denetimine geçtiği bildirildi.
TSK tarafından yapılan bilgilendirmede geçen yıl 24 Ağustos'ta Cerablus'tan başlatılan ve şubat ayında El Bab bölgesinin kurtarılmasıyla ilk aşaması tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı ile Azez-Cerablus arasındaki bölgenin terör unsurlarından temizlendiği kaydedildi. Suriye'nin kuzeyinde devam edilen harekatın amacının hudut güvenliğini sağlayıp, Suriyelilerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak olduğu belirtilen bilgilendirmede şöyle denildi:
"Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskan mahal ve 2015 kilometre karelik alan kontrol altına alınmıştır. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz olarak sürdürecektir."
Hasan KIRMIZITAŞ-GAZİANTEP,
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2)HAKKARİ'DE SEL VE HEYELAN YOLLARI KAPATTI
HAKKARİ'de dünden itibaren etkili olan sağanak yağmurdan, Hakkari-Çukurca ve Hakkari-Van Karayollarının 5 ayrı noktasında heyelan meydana geldi. Sel, Şemdinli İlçesi'nde köprülere zarar verdi. Heyelan ve sel sularından dolayı kapanan yolların açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari'de etkili olan sağanak yağmur, heyelana neden oldu. Sabah saatlerinde Hakkari-Çukurca karayolunun çöplük mevkii ile Taşbaşı ve Gelincik mezralarının bulunduğu karayolu ve köy yollarında heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte çevredeki köylerde yaşayanlar endişeye kapılırken, kapanan yollar ise Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından açılmaya çalışılıyor.Hakkari-Van Karayolunun 20'nci kilometresindeki Çanaklı Köyünde ise yağmur ve oluşan sel, köyün içinden geçen derenin taşmasına neden oldu. Köylüler, evlerini zarar görmemesi için büyük çaba gösterdi.
Bu arada Yüksekova İlçesine bağlı Güçlü Köyün'de Hacı Habib Öner'e ait iki katlı ev de sel sularının içinde kaldı. Öner, evinin yanında geçen yolun kenarına duvar örülmesi için Karayolları'na başvurduğunu, ancak şu ana kadar hiç bir önlemin alınmadığını ileri sürdü. Hakkari'nin Sümbül Mahallesindeki Tekser konutlarındaki bir apartmanın bodrum katı da sular altında kaldı.
KÖPRÜLERE ZARAR VERDİ
Bölgede dünden beri etkili olan sağnak yağmur, Şemdinli İlçesi'nde de hayatı olumsuz etkiledi. Sel suları ilçenin Irak sınırında bulunan Derecik Beldesi ile İran sınırında bulunan Tekelli bölgesindeki yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu. Aşırı yağış sonrası oluşan sel sularının Derecik Beldesi'ne ulaşımını sağlayan Boğazköy Köprüsü ile Tekeli, Alan, Yukarı ve Aşağı Kayalar köyü ile birçok mezranın ulaşımını sağlayan Hazne Köprüsü selden zarar gördü.
ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEDİ
Sel suları Tekeli köyü yolu üzerinde bulunan Öztürk Balık Tesisleri, Şemdinli - Derecik yolunun polis kontrol noktasında bulunan mobese direğine de zarar verdi. Etkili olan yağıştan dolayı ilçedeki bazı evler de sel suları altında kaldı. İlçenin Ortaklar, Boğazköy, Tekelli, Tütünlü ile birçok mezrada eğitim veren okullarda öğretmen ve öğrencilerin kapanan yollardan dolayı okula gidemedikleri kaydedildi.
Yetkililer, bölgede etkili olan sağnak yağışın ardından ekiplerin sefer olduğunu, kapanan yolların ulışama açılması için karayoları ve il özel idaresi ekiplerinin yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Hakkari-Çukurca karayoluna inen heyelan
-Heyelanı temizleyen iş makineleri
-Yolda kalan araçlar
-Hakkari'nin Çanaklı köyüne inen sel ve heyelan
-Sel suları altında sağa sola koşuşturup çalışan köylüler
-Sel anından görüntü
-Yüksekova'da bir evi basın sel
-Hakkari Kent merkezinde bir evi basan sel
-Evde anons yapan bir vatandaş
ŞEMDİNLİ
-Evleri sel suları altında kalan vatandaşlar
-Evlerin içini temizleyen vatandaşlar
-Sel sularını zarar verdiği köprüler
-Zarar gören mobese direği
-: Bölgeden teylar
-Sel suları altında kalan bölgelerden detaylar
Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ HAKKARİ,-
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3)TEOG ŞAMPİYONU HİLAL'İN KAHREDEN ÖLÜMÜ
BALIKESİR'in Gönen ilçesinde TEOG sınavlarında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Hilal Üstündağ üst solunum yetersizliği sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz öğrencinin ölümü ailesini, okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.Gönen ilçesi, TEOG Sınavında Türkiye birincisi olan ve üst solunum yetyetersizliği sonucu yaşamını yitiren Öğretmen Işık İpek Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Hilal Üstündağ için ağlıyor. Elmas ve Recep Üstündağ çiftinin iki çocuğundan biri olan Hilal Üstündağ geçtiğimiz hafta rahatsızlandı. Evinde yatarak tedavi gören talihsiz Hilal çarşamba günü yaşamını yitirdi. Babası asgari ücret ile işci olarak çalışan annesi ise ev temizliğine giden Hilal'in ölümü ailesininin yanı sıra okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Yapılan TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru olarak yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Hilal Üstündağ'ın cenazesi dün Gönen'de Karşıyaka Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hilal'i son yolculuğuna Kaymakam Faruk Bekarlar, Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, İlçe Milli Eğitim Mü
Müdürü İsmail Yılmaz, Emniyet Müdürü Turgut Coşkun'da hazır bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da dün Gönen'de yaptığı konuşma sonrası camiye giderek acılı aileye başsağlığı diledi.
Görüntü Dökümü
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroglu cenaze töreninde
Detaylar
Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir)/-
13.04.2017 - Haber Kodu : 170413165
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4)MERSİN SÜPER TALİHLİYİ KONUŞUYOR
MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde, Süper Loto'nun gerçekleşen çekilişindeki 6 bilen iki talihliden biri olarak 13 milyon 10 bin 889 TL kazanan meçhul kişinin kim olduğu merak ediliyor.Milli Piyango İdaresi tarafından dün gece çekilişi yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye kuponunun Erdemli İlçesi'ne bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki şans oyunları bayisinden oynandığı ortaya çıktı. 13 yıldır şans oyunu bayisi işleten Hasan Yalçın, daha önce 10 Numara ve Şans Topu'ndan büyük ikramiyeler kazandırdığını belirterek, şimdi de en büyük ikramiyeyi Süper Loto aracılığı ile verdiğini söyledi.
Yalçın, kendisinin de herkes gibi talihlinin kim olduğunu merak ettiğini ifade ederek, "Uzun yıllardır şans oyunları bayiliği yapıyorum. Daha önce de büyük ikramiyeleri de kazandırmıştım. Talihlinin kim olduğunu bilmiyoruz. Makineden mi yoksa kendi mi doldurduğunu da kuponu görmediğimiz için bilemiyoruz. Gönlünden ne koparsa bir siftah da bize atarsa seviniriz. İnşallah ihtiyacı olan bir kişiye çıkmıştır. İlçemize ve mahallemize hayırlı olsun. İyi işlerde parayı kullanma nasip etsin" dedi.
Mahalle sakinleri de şanslı kişiyi merak ettiklerini ve biran önce ortaya çıkıp, iyi işlerde parayı kullanmasını istediklerini söyledi.
Görüntü Dökümü
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-Şans Oyunları Büfe Sahibi Hasan Yalçın ile röportaj
-Hasan Yalçın şans oyunu oynarken
-Bayiye gelen müşteriler
-Vatandaş şans oyunu oynarken
-Süper Lotoda 4 bilen vatandaş ikramiyesini alırken
-Vatandaşlarla röportaj
-Bayi tabelasının görüntüsü
-Bayi uzaktan genel görüntüsü
(Boyut: 114 MB) (Süre 3.35 dakika)
Haber -Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),
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5)BAKAN ÖZHASEKİ: ONLAR ŞİMDİ HAPİSTE
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, darbeler döneminde Türkiye'de enflasyon ve dövizin yükselişe geçtiğini buna karşın milli gelirin düştüğünü ve borçlanmanın arttığını söyledi. Özhaseki, darbeler konusunda bazı araçların arkasında yazan" O şimdi Asker" yazısına atıfta bulunarak,15 Temmuz 'da darbe girişiminde bulunanlar için" Onlar şimdi hapiste"dedi. Bakan Özhaseki, "7 seçim kaybetmiş Kemal Kılıçdaroğlu pişkin pişkin geziyor"diye konuştu.
Kayseri'de ulusal ve yeral medya mensuplarıyla bir araya gelen bakan Mehmet Özhaseki, partilerin kırmızı çizğileri yüzünden bir araya gelip ortak anayasa yapamadıklarını, Ak partinin o nedenle kendi aşına bir taslak hazırlamak zorunda kaldığını söyledi. Özhaseki,"Millet Ak Partinin Anayasa konusundaki samimiyetini görsün diye bir taslak hazırlayıp önce meclise şimdi de halka götürüyoruz. Bu arada, ülkemizin geleceğini, bekaasını etkileyecek 15 Temmuz darbe girişimi oldu.MHP genel başkanı ve iyi bir devlet adamı olan Sayın Devlet Bahçeli'de yeni taslak konusunda bizimle hareket etti. Yıllardan beri süregelen ve devlet kurmaya gidecek kadar kalkışma içinde olan PKK belasına karşı güneydoğuda ve sınırlarımız ötesinde temizlik yapıldı. Bu konuda ciddi mücadele verdik. Bu arada karşımıza milliyetçilik eksenli PKK dışında din eksenli bir bela, yani FETÖ çıktı. 40 yıl boyunca milletin zeki çocuklarını, en cömert zenginlerdi seçen bu cemaat dini de örseledi. HZ. Peygamberimizin makamı olan imamlığı, ve cemaati bunlar mahvetti. Kaos,iftira,hırsızlık, yalancılık gibi bir müslümanın yapmaması gereken şeyleri yaptılar. Dinimize zarar verip örselediler. Suikastlar yapan,batınıan maşası DHKP-C'de cabası. Batılıların tezgahı tutsaydı, Türkiye şimdi bölünmüştü. Güneyimizde bir devlet, boğazlarda bir devlet Anadolu'da bir devlet kurmuşlardı. Türk milleti diye bir şey yoktu. Yeni anayasada bunun için ısrar ettik. Ülke bölünmesin diye ısrarcıyız."şeklinde konuştu
ASANLARIN ASIL ASILMASI GEREKİRDİ
Mehmet Özhaseki, Ankara'da yıllardır eli silahlı darbe meraklılarının siyasiyleri itibarsızlaştırıp, sonra ihtilal yaptıklarına dikkati çekti. Bakan Özhaseki"Menderes'i daha sonra 20 yaşındaki gençleri bir bahaneyle asanların, asıl kendileri asılmalıydı. Ellerinde silah olan bu darbeciler her istediklerini yaptırıyorlardı. Darbeler sırasında Türkiye hep geriye gitti, itibar ve kan kaybetti. Döviz ve enflasyon arterken,dış borçlanma yükselişe geçerken, milli gelirimiz azaldı. Bu darbelerde hep CHP'nin parmağı vardı. CHP'nin darbelerden, tek adamlıktan ve Avrupalıki uygulamalarından söz eden genel başkanı Kemal kılıçdaroğlu 7 seçim kaybetmesine karşın,ortalıkla pişkin pişkin geziyor. Gafları ve yalanları da bitmiyor. Allah CHP'ye yardım etsin"diye sözlerini sürdürdü
ONLAR ŞİMDİ HAPİSTE
Bazı araçların arkasında"O şimdi asker" yazılarına dikketi çekerek, atıfta bulunan Özhaseki"Ankara'da darbe planlası yapan onlar şimdi hapiste" diyerek şunları söyledi :
" Biz bu darbecileri, Türk siyasi yaşamında çok gördük. Seçilenleri korkutup, tehdit yaparak, siyasileri itibarsızlaştırarak, partileri çökerterek, kumar borçları ödeyerek ayakta durdular. Bundan sonra kimseyi korkutamayacaklar."
EYALET İLE İLGİLİ SÖZLER, AK PARTİ'Yİ BAĞLAMAZ
Eyalet tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de Haseki, şunları söyledi:
"Cumhurbaşkanımızın bir tane başdanışmanı yok, birçok danışmanı var. İnsanlar danışman deyince, şöyle anlıyorlar, Bir kişi var, devamlı cumhurbaşkanı ona soruyor, o ne derse yapıyor, işte öyle bir şey. Halbuki onlarca başdanışman var. Onlara arada fikir sorulur, rapor hazırlattırılır, görüşleri alınır. Bu insanlar içersinde her söylediğini Cumhurbaşkanının sözü gibi algılamak doğru olmaz. Genelde akademisyenlerin sözlerini her zaman icranın başındaki siyasiler ve devlet adamlarının sözleriyle özdeş tutmak, doğru olmaz. Ara ara Belediye Başkanlığım sırasında danışmanlığa atadığım insanlar olmuştu. Onların dışarıda yaptıklarından, söylediklerinden ben sorumlu değilim ki. İçlerinden ceza alanlar da olmuştu. Hayret ettik, Allah, Allah ne iş yapmış diye. Şimdi oradaki konu da, Şükrü bey bir akademisyen, düşünceleri, fikirleri olabilir. Ama referandum konusunda AK Parti'nin tavrı önemli Cumhurbaşkanımızın sözleri önemli. Tabi hassasiyetlerimiz belli. Özellikle bizim, tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet dilimize pelesenk ettiğimiz bir ortamda, bir dönemde, bizim de kırmızı çizgilerimizin olduğunu defalarca söylediğimiz bir ortamda, bunun dışında eyaletvari bir yapıya gidecek boş bir sözü hiçbirimiz olumlu karşılamayız. AK Parti'den hiç kimse buna sıcak bakmaz. Bunu da zaten sayın cumhurbaşkanımız ifade ettiler. Kim ne söyledi, onu da tam bilmiyorum ama bu söylenenler, kendi görüşleridir ve kendisini bağlar sadece. Önemli olan, cumhurbaşkanımızın görüşleridir, AK Parti'nin kurumsal olarak görüşleridir."
Görüntü Dökümü
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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklaması
-Genel görüntüler
Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ,DHA)
2 Dosya 12 dakika 16 saniye/390,3 MB
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6)BODRUM'A GELEN TATİLCİLERİN MAVİ YOLCULUK KEYFİ
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne gelen İsrailli, Fransız, Belçikalı ve Hollandalı bir grup turist, teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Cennet adaları gezen, denize giren, güneşlenen ve su sporu yapan tatilciler, kentin keyfini çıkardı.
Bodrum'a son 2 haftada gelen yaklaşık 5 bin turist, ilçede esnafa rahat nefes aldırdı. Bu sabah ise Kumbahçe Mahallesi'ndeki Halikarnas İskelesi'ne gelen yaklaşık 200 turist, teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. 'Black Angel' isimli 30 metrelik korsan görünümlü tekneyle mavi yolculuğa çıkan ve aralarında İsrailli, Fransız, Belçika ve Hollandalı turistlerin bulunduğu 150 kişilik grup; Kara Ada, Tavşan Burnu, Haremtan Koyu ve Adaboğazı'nı gezdi. Denize giren tatilciler, su sporları yaptı. Tekne üzerinde düzenlenen pop müzik şarkıları eşliğinde çılgınca, köpük partisine katılan turistler eğlendi, dans etti. Fransa'dan üçüncü kez Bodrum'a tatile gelen Marienne Humbold (52), "Türkiye'nin birçok yerinde tatil yaptım, Bodrum'u da çok seviyorum. Avrupa'da ne yazık ki 'ülkede tehlike var' diyorlar ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hem havalimanında hem de Bodrum'da çok rahat geldik. Türkiye tatil için tercih ettiğim ülkelerin başında gelmeye devam edecek" dedi.
İsrail'den kente tatile gelen Filistin asıllı elektrik mühendisi 40 yaşındaki Hamudullah Zwanvari ise "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını sık sık izliyorum. O'nun Türkiye'ye yaptığı davet konuşmaları üzerine ailemle birlikte Bodrum'a tatile geldim. Daha önce de Antalya'da tatil yapmıştım. Burada çok mutluyuz, kendimizi evimizde hissediyoruz" dedi.
Angel Seyahat Acentesinin yöneticisi Enver Kantarmış, "Moralleri bozmamak lazım. Şu anda ilçemize gelen turistler bol paralı turistler para harcamaktan çekinmiyorlar. Sadece yollarımızda hala inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu kötü görüntüleri de ortadan kaldırırsak bu sezonu iyi bir şekilde atlatırız. Bodrum'a gelen turistler, tatilin olmazsa olmazı olan mavi yolculuğa çıkmadan ülkelerine dönmüyorlar. Biz de teknemizde animasyon, dans köpük eğlenceleri ve su sporlarından; kaliteli yiyecek-içeceğe kadar turisti memnun etmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu dönem az kazanma ancak fedakarlık yapma dönemi" dedi.
Görüntü Dökümü
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Turistlerin gelmeleri teknelere binmeleri,
Teknenin üzerinde güneşlenenler, yüzenler, tekneden atlayanlar
Enver Kantarmış ile röp.
Fransız kadın turist ile röp
İsrailli iki turist ile röp.
(Haber-Yaşar ANTER- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla),
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7)KUTLU DOĞUM HAFTASI ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK
GAZİANTEP İl Müftüsü Ahmet Çelik 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası temasının 'Hz. Peygamber ve Güven' olarak belirlendiğini açıkladı. Müftüsü Ahmet Çelik düzenlediği toplantıda, Hazreti Muhammed'in Mekke'de temelini atıp, Medine'de inşa ettiği toplum modelinin sadece Müslümanlar için değil tüm inanç mensupları için huzur ve güven kaynağı olduğunu söyledi. Bu nedenle Kutlu Doğum Haftası'nın etkinliklerle kutlanacağını anlatan Çelik, şöyle konuştu:
"Müslümanlar sadece kendi yurtlarında barışı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yeryüzünü selam yurdu haline getirmek üzere beldeleri, denizleri aşarak insanlığa örnek medeniyetler oluşturmuşlardır. Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle, özelde toplumumuzun genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyuna gündemi taşımayı, görev olarak kabul etmiştir. Bu bağlamda 2017 yılı Kutlu Doğum Haftası'nda Hz. Peygamber ve Güven Toplumu' konusu ele alınacaktır."
Görüntü Dökümü
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Ahmet Çelik'in konuşması
Genel ve detay görüntüler
Haber -Kamera: Ahmet SOYDOĞAN - GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49 MB
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