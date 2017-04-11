Dha Yurt Bülteni-5
(YENİDEN)1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA; 1 ÖLÜ, 4 YARALI DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi.
(YENİDEN)
1)DİYARBAKIR'DA PATLAMA; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
DİYARBAKIR'ın merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'nda şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerleşkenin içinde bulunan atölyede polis panzerinin tamiri sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada 1 sivil personel yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan birçok ev ve işyeri hasar görürken hafif yaralanan kişiler de ayakta tedavi gördü. Merkez Bağlar İlçesi Emek Caddesi'nde bulunan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Ek Binası'nda, saat 10.47'de patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle Emniyet Müdürlüğü binasının yanı sıra bölgedeki çok sayıda binada ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi. Patlamanın sesi, kentin her tarafından duyulurken, gökyüzüne yükselen duman kentin genelinden görüldü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiyenin arama- kurtarma ekibi sevk edilirken, patlamanın Emniyet Ek Binası yerleşkesinin içerisindeki atölyede panzer tamiri sırasında meydana geldiği, nedeninin araştırıldığı belirtildi.
BÜYÜK ÇUKUR OLUŞTU
Patlamanın meydana geldiği yerde büyük bir çukur oluştu. Patlamanın şiddeti ile çöken atölyenin içerisinde bulunan oksijen tüplerinin de patlamış olabileceği, bu nedenle etkisinin arttığı üzerinde duruldu. Patlamayla atölyede oluşan enkazın altında 1 kişi kalırken, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4'ü hemen ambulanslarla hastaneye götürülürken, arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından çıkardığı yaralı da hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan bir sivil personel doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıdan 1'inin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Patlamanın olduğu bölgeye giden sağlık ve UMKE ekiplerinin de hasar gören evlerde ve binalarda inceleme yaptığı ve hasarlı bina ve evlerde yaralı olup olmadığını baktığı belirtildi. Patlamadan sonra çok sayıda kişi patlama noktasına akın ederken, polislerin herkesi sigaralarını yakmamalarını ve ateşle bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardığı gözlendi. Yine patlama noktasına giden bazı kadınlar aynı yerleşkede bulunan Terörle Mücadele Şubesi'nin daha önceden gözaltına aldığı yakınlarını akıbetini öğrenmeye çalıştı.
Yetkililer, ilk belirlemelere göre patlamanın atölyedeki polis panzerinin tamiri sırasında olduğunu, olayın terör saldırısı olma ihtimalinin zayıf olduğunu ve kesin nedeninin araştırıldığını söyledi.
VALİLİK: 1 SİVİL PERSONELİMİZ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Pendik'te referandum çalışması kapsamında katıldığı bir toplantıda patlamayla ilgili de açıklama yaptı. İlk andaki durumu açıklayan Soylu: "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1 ağır yaralı var, hafif yaralılar da var" dedi.
Diyarbakır Valiliği ise yaptığı yazılı açıklamada, patlamada 1 sivil personelin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Valilik açıklaması şöyle:
"Bağlar İlçesi'nde bulunan, İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerimizin yer aldığı alan içerisindeki Bakım- Onarım Şube Müdürlüğüne ait tamir atölyesinde bugün saat 10.47'de panzer aracının tamiri esnasında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana gelmiştir. Patlamanın hemen ardından olay yerine AFAD ve 112 ekiplerimiz sevk edilmiştir. Meydana gelen patlama neticesinde 1 sivil personel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Yaralılarımızın ise tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma hemen başlatılmış olup, detaylı açıklamalar daha sonra yapılacaktır."
BOMBALI ARAÇ SALDIRISI DÜZENLENMİŞTİ
PKK'lı teröristler, bugünkü patlamanın meydana geldiği Emniyet Müdürlüğü Ek Binası'na geçen 4 Kasım'da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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2)CİLVGEÖZÜ SINIR KAPISI YOLCU GELİŞLERİNE KAPANDI
HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, ikinci bir emre kadar Suriye'den gelecek yolcu girişlerine kapatıldı. Sınır kapısı, aralarında, tüccar, dernek yöneticileri ile aile birleşimi kapsamında girişleri uygun görülenler dahil olmak üzere yolcu girişleri ikinci bir emre kadar kapatılırken, Suriye tarafından gelecek acil hasta ve yaralıların Türkiye'ye girişlerine izin verilecek.
Bu arada Türkiye'de bulunup ülkesine gitmek isteyenlerle, yardım ve ticari yük taşıyan TIR'ların çıkışları da devam ediyor.
Görüntü Dökümü
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Suriye'ye gidenler
Cilvegözü Sınır Kapısı tabelası
Giden TIR'lar
TIR'ların Sınır kapısından gümrük sahasına girişleri
Hareket halindeki TIR'lar
(SÜRE: 1'34')(BOYUT: 50.2 mb)
Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),
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2 kadının öldürülmesi ile ilgili 6 gözaltı (EK)
3)SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜLER
Cinayet Bürosu ve Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, öldürülen Senem Barık (32) ile Zeliha Sevgilibaş'ın (20), 6 aydan beri oturduğu Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinde inceleme yaptı. Ailelerinden uzakta kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ı, olaydan 6 saat önce iki otomobille gelenlerin zorla götürüldüğünü ileri süren komşuları, "Eve gelip kapıyı zorlayarak içeriye girdiler. Ellerinde bıçak vardı, kadınları saçlarından sürükleyerek arabalara doğru götürdüler. Komşular müdahale etmek isteyince, bıçakla tehdit edip, 'Bu namus meselesi, sadece korkutup bırakacağız, siz karışmayın' diye tehdit ettiler" diye bilgi verdi. Aileden 6 kişiyi gözaltına alan polis, zanlıların olayda kullandıkları 2 otomobili de incelemek için Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Birbirleri ile akraba olan Senem Barık ile Zeliha Sevgilibaş'ın, aile meclisi kararıyla öldürüldükleriNi tahmin eden polis, olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Görüntü Dökümü
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Öldürülen kadınların yakınlarının morg önünde feryatları
Yakınlarının Adli Tıp Kurumu önünde görüntüsü
Adli Tıp Kurumu önünden genel görüntü
Otomobilin polis tarafından incelenmesi
Öldürülen kadınların evinden görüntüler
Polisin evde inceleme yapması
Komşuları olan kadının ve küçük kızın konuşması
Sokaktan genel görüntüler
Öldürülen kadınların sağlık fotoğrafı
SÜRE: 01'55" BOYUT: 117 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI / ADANA,
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4)BAKAN IŞIK: ÇİFT BAŞLILIĞI ORTADAN KALDIRMA MECBURİYETİMİZ VAR
MİLLİ Savunma Bakanı Fikri Işık, 1982 anayasasından sonra bütün cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasında neredeyse bir gerilim yaşandığını belirterek, "Çift başlılık yarın Türkiye'de yönetim krizine dönüşürse bu ülke bununla nasıl baş edecek? Bizim 16 Nisan'da bu çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var" dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sakarya'nın Serdivan İlçesi'nde, Sakarya Makine İmalatçıları Birliği'nin bir restoranda düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan Işık yaptığı konuşmada yönetimdeki çift başlılığın ortadan kaldırılması mecburiyeti olduğunu belirterek, "Türkiye sistem olarak parlamenter sistemi benimsemiş bir ülke. Parlamenter sistemi benimsemiş ama parlamenter sistemin gereğini yapan bir ülke değil. Dikkat edin 82 anayasasından sonra göreve gelen bütün cumhurbaşkanları, bütün başbakanlar arasında istisnasız neredeyse bir gerilim yaşandı, çekişme yaşandı. Türkiye'de sistemde tam bir çift başlılık doğdu. Bir tarafta halktan doğrudan destek alan ve anayasaya göre de çok yetkili bir cumhurbaşkanı var, diğer taraftan da halkın hükümet etmesi için ülkede sorumluluk üstlenmesi için seçtiği bir başbakan var. Bu tam bir çift başlılık. Türkiye'de şu anda çift başlılığın nasıl bir risk olduğuna yönelik hiç kimse girmiyor. Topu başka yerlerde çevirip duruyorlar. Çift başlılık yarın Türkiye'de yönetim krizine dönüşürse bu ülke bununla nasıl baş edecek? Bizim 16 Nisan'da bu çift başlılığı ortadan kaldırma mecburiyetimiz var" dedi. Savunma sanayisinde yerli üretim oranının yüzde 25'ten yüzde 60'a yükseldiğini, hedefin yüzde 80 oranında yerli üretim olduğunu ifade eden Bakan Işık şöyle konuştu: "Savunma sanayinde son 14 yılda çok önemli gelişmeler oldu. Allah'a hamdolsun bugün Türkiye savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 24'ten yüzde 60'a çıkarmayı başarmış bir ülke. Sadece nicelik artışı değil, aynı zamanda bir nitelik anlayışını da yakaladığımızı belirtmek isterim. Hedefimiz yüzde 80'in üzerinde bir yerlilik oranına savunma sanayisinde ulaşmak. Bugün çok şükür çok önemli silahlarımızı artık tüm parçalarıyla yerli üretir hale geldik ama Türkiye gibi bir ülkeye bu geldiğimiz noktada durmak yakışmaz" Bakan Işık hükümetlerin hızlı değişmesinin Türkiye'nin gelişimine engel olduğunu söyleyerek, "Ben şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 63'üncü Milli Savunma Bakanıyım. Binali Yıldırım'ın hükümeti Türkiye Cumhuriyeti'nin 65'inci hükümeti. Her bir hükümete 1,5 yıl düşmüyor. ABD'nin ilk başkanlık seçimi 240 yıl önce olmuş. ABD'nin kuruluşunun 240'ıncı yılı. 240 yıllık tarihlerinde şu anda sayın Trump 45'inci Amerikan Başkanı. Bir tarafta 93 yılda 65'inci hükümet, bir tarafta da 240 yılda 45'inci Amerikan başkanı. Türkiye'nin neden bu kadar sıkıntı çektiğinin aslında sebeplerinden biri de burada aramak lazım"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Toplantıdan görüntü
Bakanın konuşması
Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),
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5)BAKAN ÖZLÜ: CAN VE MAL GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bazı ülkeler var insanlar kaçıyorlar. Manevi mirasları, güzel topraklarını terk ediyorlar. Can ve mal güvenliği olmadığı, hayatları riskte olduğu için. Her şeyden önce can ve mal güvenliği geliyor" dedi.
Bakan Özlü, Düzce'de Türk Polis Teşkilatının 172'nci kuruluş yılı kapsamında polislerle kahvaltıda bir araya geldi. Düzce Yenikent Polis Evi'nde düzenlenen kahvaltıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandama Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz de katıldı. Bakan Faruk Özlü, can ve mal güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek şöyle konuştu: "Emniyet teşkilatımızın 172'nci kuruluş yıldönümünde sizlerle birlikte olmaktan memnunum. Sizler çok kutsal bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can ve mal güvenliğinin olmadığı ortamda hiçbir maddi ve manevi değerin anlamı yoktur. Burada hep beraberiz. Burada her an bomba patlama riski olsa, bizlerin hayatlarını kaybetme riski olsa bu kahvaltının, bu toplantının hiçbir önemi olmaz. Siz emniyet mensupları çok önemli bir görev icra ediyorsunuz. İnsanların can güvenliği her şeyden önce gelir. İnsan hayatının risk altında olduğu ülkelere bakın. Can güvenliğinin ne kadar büyük değer olduğunu anlamak kolaydır. Bazı ülkeler var insanlar kaçıyorlar. Ülkelerini terk ediyorlar. Bizler biliyoruz ki o ülkelerde petrol kuyuları var, manevi miraslar var ama bu insanlar bu manevi mirasları, güzel topraklarını terk ediyorlar. Petrol kuyularını bırakıp başka ülkelere giriyorlar. Can ve mal güvenliği olmadığı, hayatları riskte olduğu için. Her şeyden önce can ve mal güvenliği geliyor. Sizler de bu güvenliği sağlamak için gece gündüz çalışıyorsunuz.
Görüntü dökümü
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-Bakanın konuşması
-Kahvaltıdan görüntü ve detaylar var
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,
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6)HDP MİLLETVEKİLİ DİRAYET TAŞDEMİR HAKKINDA YAKALAMA KARARI
HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında, KCK ana davasından ayrılan ve 8 milletvekilinin yargılandığı davada, savunma ve ses analizi vermediği için yakalama kararı çıkarıldı. KCK ana davasında yargılanan ancak dokunulmazlıkları olduğu için ifadeleri alınmadığından dosyaları ayrılan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Nadir Yıldırım, Alican Önlü, Çağlar Demirel, Dirayet Taşdemir ve Selma Irmak'ın yargılanmasına Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasına milletvekilleri katılmazken, avukatları hazır bulundu. Duruşmada görüşü sorulan savcı, dosyada savunması alınmayan ve analiz için ses kaydı vermeyen HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık avukatı Mesut Beştaş, müvekkilinin kaçma durumu olmadığını belirterek, savcının talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili Taşdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
YAKALAMA KARARI OLANLAR
Mahkeme, KCK ana davasında yargılanan ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, Hüseyin Zorlu, Fikri Aktaş, Müzeyyen Güneş, Nadire Nergiz, Mesude Şahin, Kenan Ayaz, Gülabi Dere, Özlem Tanrıkulu, Hamit Aslan, Nesrin Deniz, Remzi Kartal, Sabri Ok, Mustafa Sarıkaya, Şükran Aydın, Mehmet Ermiş, Mehmet Duman, Gülistan Aksoy, Gülay Calap, Ünal Ahmet Çelen ve Erkan Pişkin hakkındaki yakalama emirlerinin infazın gerçekleşmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,
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7)MAKİNE MÜHENDİSLERİNDEN PANKART SAVAŞI
MERSİN'de Ak Parti'nin şikayeti üzerine binalarına astıkları 'Hayır' pankartı seçim kurulu kararı ile kaldırılan Makine Mühendisleri Odası'na, bu kez 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için mücadeleye devam' pankartı asıldı.
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tülücü bir gurup meslektaşı ile birlikte açıklama yaptıktan sonra binaya pankart astı. Burada konuşan Tülücü, "Biz bu yasayı eniyle boyu ile inceledik. Bu yasanın kabul edilebilir hiç bir tarafı yok. Ama tabii Seçim Kurulu kararına saygı duyuyoruz. Ve bugün afişimizi tarafsız olarak tarafsız olduğumuzu beyan ederek tekrar asıyoruzö dedi.
Makine Mühendisleri Odası binasına yaklaşık 10 gün önce 'Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, Çocuklarımız için Hayırö, ve "Vatanımız, Milletimiz, Mesleğimiz, çocuklarımız için Hayırö şeklinde iki ayrı pankartı, Ak Parti'nin Yenişehir İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı şikayetle kaldırılması yönünde karar alınmıştı. 7 kişiden oluşan kurulda alınan karara CHP, MHP ve HDP temsilcileri muhalefet şerhi koyarken, kurul başkanı, iki memur üye ile Ak Parti temsilcisinin oyu ile söz konusu 'Hayır' pankartları Makine Mühendisleri Odası ve daha sonra da emsal karar uygulanarak Mimarlar Odası'ndan kaldırılmıştı.
Görüntü Dökümü
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Mühendislerin oda binası önünde toplanması
Makine Mühendisleri Odası Başkanı Akar Tüllücü'nün konuşması
Mühendisler başkanı alkışlarken
Binaya pankartı asarlarken
İzmir Marşını söylemeleri
Pankartın asılması
SÜRE: 04.30 BOYUT: 314.00
Haber - Kamera. Mustafa İNSAN/ MERSİN
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8)ŞEHİT OĞLUNDAN KALAN OTOMOBİLE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'nde 56 yaşındaki Hüseyin Bakır, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş 28 yaşındaki Bahattin Bakır'ın aldıktan sonra sadece 2 gün kullanabildiği otomobilin borcunu ödeyip, evinin önündeki garaja koydu.
Bahattin Bakır, geçen 20 Ocak'ta Suriye'nin El Bab bölgesinde DEAŞ'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda şehit oldu. Şehit Bakır, saldırıdan 10 gün önce Gaziantep'den aldığı sıfır kilometre otomobille memleketine izine gitmiş ve sadece 2 gün kullandığı aracını ailesine bırakıp görev için Suriye'ye dönmüştü.
Eşi ve kızıyla yaşayan tarım emeklisi baba Hüseyin Bakır, oğlu şehit olduktan sonra aracın geri kalan 55 bin liralık borcunu ödedi. Aracı kapısına Türk bayrağı asılı olan garaj içinde tutan Hüseyin Bakır, oğlundan kalan otomobili ömrü boyunca saklayacağını söyledi. Hüseyin Bakır, oğlunun sağlığında köye 2 katlı bir ev yaptırmak istediğini de anlatarak şöyle konuştu:
"Oturduğumuz tek katlı ev eski. Planı 2 katlı yeni bir ev yaptırmaktı. 'Bana bir şey olursa siz evi yapın.' yazılı bir not bırakmış. Biz gelen tazminata dokunmadık. Onunla oğlumun vasiyetini gerçekleştireceğiz. Ona bir oda yapıp eşyalarını koyacağız. Eşyalarından oluşan küçük bir müze yapacağız. Ondan bize kalan otomobilini de hiç satmayacağım. Onun hatırasına gözüm gibi bakacağım."
Görüntü Dökümü:
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-Evin önünden detaylar
-Kalabalığın beklemesi
-Polisin evin girişine şerit çekmesi
-Polisin inceleme yapması
-Babası ve yakınlarının beklemesi
-Cesedin tabutla çıkarılışı
-Cenaze aracına konulması
Süre: (3.53) Boyut: (124 MB)
Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,
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9)ARAÇ ÇARPAN YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI HAYATA TUTUNDU
MERSİN'de, üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan ve kabuğu parçalanan koruma altındaki yeşil deniz kaplumbağası ameliyat edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Dairesi ekipleri, hayvan ambulansı ile yaralı kaplumbağayı bulunduğu yerden alarak, Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirdi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan ve üzerinden araçların geçmesi sonucu kabuğu parçalanan yeşil deniz kaplumbağası, Vveteriner hekimler tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu operasyon ile parçalanan kabukları dikilen kaplumbağanın yaraları da tedavi edildi.
Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'nde bakılan ve iyileşme sürecine giren yeşil deniz kaplumbağasına 'Tospik' adı verildi.
Görüntü Dökümü
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Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük'ün açıklaması
Kaplumbağadan genel ve detay görüntü
(BOYUT: 222,17 mb) (SÜRE: 02,49 dk)
Haber-Kamera: MERSİN,
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10)YEDAŞ GENEL MÜDÜRÜ AKTÜRK: 16 NİSAN İÇİN İLAVE TEDBİRLERLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
SAMSUN'da bulunan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Değişikliği oylaması nedeniyle daha önceki yıllarda yaşanan elektrik kesintisi ve sandık güvenliği hassasiyeti konusunda ek tedbirler alınıp alınmadığı ile ilgili bir soruya "Aslında ekstra bir durum değil bizim açımızdan, teknik olarak bakıldığında ama her zaman 7/24 hizmet veren bir şirket olarak seçim günü de biz ilave tedbirlerle görevimizin başında olacağız. Bize düşen kısmıyla o gün için görevimizin başındayız" diye yanıt verdi.
YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, düzenlenen basın toplantısında kurumun 2016 yılı çalışmaları ve 2017 yılı yatırım planları ile ilgili bilgi verdi. Aktürk, özellikle bu yıl yapılacak alt yapı çalışmalarda kırsal bölgelere ağırlık vereceklerini söyledi. Aktürk, 2016 yılında 141 milyon 214 bin şebeke yatırımı yaptıklarını 2017 yılında ise 240 milyon 31 bin TL şebeke yatırımı yapmayı planladıklarını söyledi. Bir basın mensubunun 16 Nisan pazar günü yapılacak anayasa Değişikliği Referandumu için elektrik kesintileri ve sandık güvenliği hassasiyeti konusunda ek tedbirler alınıp alınmadığı ile ilgili sorusu üzerine Aktürk, "Seçim güvenliği konusunda tabii ki ek tedbirlerimiz vardır. Bunu hem Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı hem de Valiliklerimizle koordineli olarak yapıyoruz. Aslında ekstra bir durum değil bizim açımızdan teknik olarak bakıldığında ama her zaman 7/24 hizmet veren bir şirket olarak seçim günü de biz ilave tedbirlerle görevimizin başında olacağız. Bu soru bana yakın zamanda SAMGAZ'ın yaşadığı doğalgaz kazası ile ilgili günü hatırlattı. o gün bizim normal sisteme gelen çok üzerinde bir taleple karşılaştık ama o kazadan haberimiz olduğu andan itibaren arkadaşlarımız hemen bir kriz durumuna geçtiler ve şebekeyi vatandaşa asgari ölçüde yansıyacak şekilde yönetmeye çalıştılar. Tabi işin doğasında var her zaman varola gelen talebin üzerinde bir talep gelmesi halinde evinizde bile bir cihaz bağladığınızda sigortalar atıyor. Bunlar arıza değil aslında. Bu gibi işin tabiatına uygun olan gelişmelerin dışında ekstra bir problem yaşamadık. o 48 saati çok iyi bir şekilde yönettiler. Dolayısıyla buradan da yola çıkarak şunu söyleyebilirim bize düşen kısmıyla o gün için görevimizin başındayız" dedi.
Görüntü Dökümü:
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-YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk'ün konuşması
-Katılımcılardan detaylar
Haber-Kamera: Yaprak KOÇER/SAMSUN,