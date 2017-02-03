Dha Yurt Bülteni-5

(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)
Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena Bilgin'e İkizdere İlçesi'ne 10 kilometre uzaklıktaki Yağcılar Köyü'nde DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR ulaştı.
Görüntü dökümü
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-Karla kaplı yoldan görüntüler
-İş makinalerinin yolu açma çalışması
-DHA Muhabiri Muhammet KAÇAR'ın anonslar
Yağcılar Köyü'nden görüntü
-Hamdu Sena'nın evinden görüntü
-Hamdu Sena ve köpeğinin görüntüsü
-Hamdu Sena'nın açıklamaları
-Hamdu Sena'nı türkü söylemesi
-Hamdu Sena'nın keçilerle görüntüsü
-Sırtındaki keçiden görüntüler
-detaylar
Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR / RİZE
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Siirt'te satılmak istenen oklu kirpiyi zabıta kurtardı
SİİRT'in Eruh İlçesi'nde zabıta ekipleri, bir caddede kafes içine konulmuş, satılmak istenen oklu kirpi ele geçirdi. Satıcılar, zabıta ekiplerini görünce kirpiyi bırakıp kaçarken, Zabıta ekipleri tarafından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilen oklu kirpi, beslendikten sonra doğaya salındı.
Kent merkezindeki Gürsel Caddesi üzerinde bir oklu kirpiyi satmaya çalışanları gören zabıta ekipleri müdahale etti. Satıcılar, zabıta ekiplerini görünce kafes içerisindeki oklu kirpiyi bırakıp kaçtı. Zabıta ekipleri tarafından alınan oklu kirpi, Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Oklu kirpi etinin kanser hastalığına iyi geldiğini iddia ederek, 2 bin liraya satmaya çalışanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
'KANSERE ÇARE DEĞİL'
Siirt Çevre Orman ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde görevli mühendis Faruk Türücü, zabıta ekiplerinden teslim aldığı kirpiyi besledikten sonra doğaya bıraktı. Halk arasından kirpi etinin kanser gibi hastalıklara iyi geldiği söylentilerinin doğru olmadığını belirten Faruk Tütüncü şöyle dedi: "Oklu kirpi 40- 45 santim boya ulaşabilen, hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde yaşayan ve koruma altında olan bir türdür. Kayalık alanda yaşarlar. Bitki kökleri, sebze ve meyve ile beslenen bir hayvandır, insanlara herhangi bir zararı yoktur. Siirt'te ve tüm Türkiye'de yanlış bir inanış vardır. Bazı hastalıklara iyi geldiği söyleniyor, ancak bu konuda net bir bilgi yok, bu konuda herhangi bir araştırma yoktur. Oklu kirpi eti söylenildiği gibi kansere çare değildir."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kafes içerinde bulunan oklu kirpi,
-Yetkililer tarafından oklu kirpiye marol ve havuç verilmesi,
-Oklu kirpi doğaya salınmak üzere araca konulması,
-Siirt Kırsalında getirilen oklu kirpinin doğaya salınması,
-Türücü'nün konuşması
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,
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Sokakta kalan izinli askere şefkat eli uzandı
MERSİN'de sokakta kalan asker 23 yaşındaki İsmail Tutkun, Büyükşehir Belediyesi tesislerine yerleştirildi.
Askerlik görevini yaparken sol el parmağındaki rahatsızlık nedeniyle hava değişimine memleketi Mersin'e gönderilen İsmail Tutkun, barınacak bir yeri olmayınca sokakta kaldı. Geceleri parklar, ATM'ler ve tren garında kaldığını belirten İsmail Tutkun, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz sahip çıktı.
Er İsmail Tutkun, Başkan Kocamaz tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal tesislerinde misafir edilmeye başlandı. İsmail Tutkun'la makamında görüşen Başkan Kocamaz, "Bu ülkenin askeri de polisi de bizim için çok kıymetli. Bizler için canını hiçe sayan, göklerde dalgalanan bayrağımızı indirmemek için hiç düşünmeden canlarını verecek olan askerimize ve polislerimize sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Bizler de vatani görevini gerçekleştirdiği sırada, geçirdiği rahatsızlık sonucu memleketi Mersin'e gelen ve kalacak yeri olmadığını öğrendiğimiz askerimize Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıktık. Artık askerimiz Büyükşehir Belediyemize ait sosyal tesislerimizde misafirimiz olacak" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan Mersin Valiliği de asker İsmail Tutkun'a çeşitli tarihlerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca maddi destek yapıldığı bildirildi. Askerin 10 Ocak'ta öğretmenevine yerleştirildiği belirten açıklamada, "Askerin 10 Ocak'ta Merkez Öğretmenevi'ne yerleştirilerek hava değişimi süresince burada konaklamasının sağlandığı ve halen tüm ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmak suretiyle burada konaklamaya devam ettiği tespit edilmiştir. Haberde adı geçen kişinin hava değişimi için Mersin'e geldiği süre zarfında sokakta kaldığı, hiçbir kurumun ona yardım etmediği ve kimsenin sahip çıkmadığı iddiaları tamamen asılsız ve gerçek dışıdır."
AK PARTİ İLÇE BAŞKANI YERLEŞTİRMİŞ
Mersin Valiliği'nin açıklamasını değerlendiren İsmail Tutkun ise, "Öğretmenevine Valilik yerleştirmedi. Günlerce sokaklarda kaldığımı öğrenen Ailem- Der Başkanı Yasemin Hatice Kurt'un yardımıyla Ak Parti Akdeniz İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Soyer beni buldu. Araçla beni aldırıp öğretmenevine yerleştirdiler. Sadece yatmak üzere bırakıldım. Yemek ihtiyacımı ise Metropol esnafının katkısıyla karşıladım. Buna herkes tanıktır. Kesinlikle Valilik kanalıyla yerleştirilmem söz konusu değil. Askere gitmeden önce 1000 TL bana katkı yapılmıştı. Daha sonra da sadece 250 TL Toroslar Kaymakamlığı verdi. Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanlığı ise elimdeki dilekçemi bile almadı. Bu duruma kapıda görevli polisler de tanıktır" dedi.
Ak Parti Akdeniz İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Soyer, askeri öğretmenevine kendisinin yerleştirdiğini, 13 gün kaldığını, bedeli olan 500 TL'yi kredi kartından ödediğini, Valiliğin öğretmenevine askerin konaklama bedeli için 500 lira gönderdiğini, kendisinin de gidip ödediği parayı geri alacağını söyledi.
Görüntü Dökümü
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İsmail Tutkun yürürken
İsmail Tutkun'un görüntüsü
İsmail Tutkun ile röp.
Haber-Kamera: Ali Ekber ŞEN/MERSİN,
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Adli Tıp'tan, Ahmet Türk'e 'Cezaevinde kalabilir' raporu
MARDİN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütütüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınan, sonra da tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk hakkında hazırlanan Adli Tıp raporunda, cezaevinde kalmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmadığı belirtildi. Raporda 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçebileceği belirtildi.
Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, halen Elazığ Cezaevi'nde bulanan ve geçen hafta Adli Tıp raporu için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkedilen Ahmet Türk için hazırlanan raporun Mardin'e gönderildiğini söyledi. Avukat Boztoprak, Ahmet Türk'ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye olabilmesi için istenen raporun olumsuz olduğunu belirterek şunları söyledi: "Raporda Ahmet Türk'ün sağlık sorunları açısında cezaevinde kalmasında bir sakınca olmadığı belirtiliyor. Raporda ayrıca 6 ayda bir Türk'ün sağlık kontorülünden geçmesi halinde bir sıkıntı olmayacağı ifade ediliyor. Ahmet Türk, 75 yaşında. Hastalığı raporda teshiş edilmiş bir insan, cezaevinde kalabilirlik takdiri Adli Tıp Kurumu'na ait olsa da, mahkeme bu rapora bağlı değil. Kaçma şüphesi olmayan bir kişiyi hukuken de rapordaki hususlara dayanarak da tahliye edebilir. Türk'ün tahliyesi için başvuruda bulunacağız. Tahliyeye ilişkin değerlendirdmeyi de Mardin Sulh Ceza Hakimliği yapacak."
Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, -
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İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasının görülmesine devam edildi
"Devlet tutuklamakta haklı, artık sapla saman ayrılsın"
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından haklarında dava açılan 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil, savunmasını yaptı. Ergenekon Davası'nın çökmese bugün ondan yargılanıyor olacağını, ama şimdi FETÖ üyeliğinden yargılandığını, bunun çelişki olduğunu söyleyen Salih Sevil, "Devlete o zaman bir saldırı oldu. Listede bulunanların tutuklanmasını doğru buluyorum. Ama aradan 6 ay geçti sapla samanın ayrılması lazım. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu olmadığım gibi bugün de isminin karşısına devam yazdığı için FETÖ'cü değilim" dedi.
FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda 1300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, tutuklu sanıklardan NATO Kara Komutanlığı eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Salih Sevil savunmasını yaptı. Savunmasına polis ve savcılıkta üç ifade verdiği bilgiseyle başlayan Salih Sevil, örgüte dahlinin olmadığını, darbeci FETÖ'cülerle temas ile irtibatının bulunmadığını söyledi.
"ERGENEKON ÇÖKMESE BUGÜN YARGILANIYOR OLACAKTIM"
Geçmişte, FETÖ'yü bitirme çalışması olduğu öne sürülen toplantılara Erzincan'da katıldığını anlatan Salih Sevil, "Ergenekon Davası çökmesi bugün yargılanıyor olacaktım. O zaman bu toplantılara kimlerini katıldığı savcılığa soruldu. Ben de kendi ismini katılanlar arasında gösterip savcılığa gönderdim. 5 yıl önce FETÖ'yü bitirmek için Ergenekoncu olarak yargılanan ben, ismimin karşısında 'devam' yazdığı için FETÖ'cü olarak 7 aydır tutukluyum, hücrede bulunuyorum. Karşınızda olmak ne yaman çelişki" dedi.
NATO'YA BİLGİ VERMEK İÇİN İZMİR'E GELDİM
Darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz günü Bodrum'da tatile olduğunu söyleyen Salih Sevil, ancak yaşanan olaylardan sonra kendisinden NATO üyesi ülkeler nezdinde yabancı olan üst komutanlarından bilgi isteneceği için İzmir'e geldiğini anlattı. NATO görevinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile bir bağının olmadığını da ileri süren Salih Sevil, görev yaptığı komutanlığın işleyişi hakkında bilgi verip, "Bir faaliyetin icra edilmesi için 28 ülkenin hepsinin onayı olması lazım. Karargah İzmir'de ama TSK ile hiçbir bağı yoktur. TSK'nın emir ve komuta zinciri içerisinde değildim. Sadece sicil olarak Genelkurmay ikinci başkanına bağlıydım. Amirim yabancı, personel yabancı, emrimde birliğim yok. 2012 yılından beri de tabancam Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, emanette duruyor. Darbe girişiminde olmam madden imkansız" diye konuştu.
İSMİM RIZAM DIŞINDA YAZILMIŞ
NATO karargahına görüntülü sistemde brifing vermeye hazırlandığı sırada gözaltına alındığını aktaran Salih Sevil, "Bu brifingten sonra tatilime devam edecektim. Bana yüklenen 6 suçlamanın sadece birisi somuttur. O da darbecilerin hazırladığı listede isminin karşısına 'devam' yazılmasıdır. Diğerleri soyut suçlamalardır. Benim için fiili bir eylem yazılmamış. Birileri benim iradem dışında devam yazmış. Darbeye dahlim yok. Listenin hazırlanmasına dahlim yok. İsmim rızam dışında yazılmış. Örgütün böyle bir iradesi olsa bile bu beni ilgilendirmez. Sevilen birisiyim. Herkes benimle çalışmak ister. Bunda benim suçum yok" dedi.
DARBECİLERİN HAZIRLADIĞI LİSTEDE ÇELİŞKİLERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Darbecilerin hazırladığı sıkıyönetim listesindeki çelişkilere dikkat çeken Salih Sevil, fertleri tanımayan, işinin ehli olmayan kişiler tarafından masa başında boş kadroları doldurmak için yazıldığını ileri sürdü. Bazı örneklerde veren Salih Sevil şöyle devam etti:
"Mesela 65 yaşında olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin, yaş haddinden emekli olacağını bilmeden karşısına devam yazmışlar. 3'üncü Ordu Komutanı'nın karşısına da devam yazıyordu. Balyoz'dan yatmış, Tunceli'deki 4'üncü Komando Tugay Komutanı olan aynı zamanda sıkıyönetim komutanı olarak listeye yazılmış asker de şimdi Genelkurmay Başkanlığı'nda görevli. Benim gibi NATO'da görevli 7 generalin de karşısına 'devam' yazılmış. Listede devam yazan 31 general ve amiral halen aktif görevde. Biri tümgeneral yapıldı. 6 tuğgeneralin görev süresi uzatıldı. Hava kuvvetlerine bağlı 13 muharip üssün komutanına devam yazmışlar. Bunlar örgütün adamı olsa, tüm TSK'nın ayağa kalkması lazım. Fertleri tanımayan, işinin ehli olmayan kişiler, masa başında boş kadroları doldurmak için yazılmış imajı veriyor."
Salih Sevil, NATO'da görevli 7 generalin de karşısına devam yazıldığını, kendisinin tutuklanmasının tek nedeninin ise karargahının İzmir'de bulunması olduğu savundu.
"ONLAR EN AĞIR CEZAYI ALSIN"
Listedeki 189 kişiden 55'inin şu anda emekli yada göreve devam ettiğini de vurgulayan Salih Sevil, "Ben TBMM'ye bomba atacak, ruhunu kiraya vermiş adamları kast etmiyorum. Onlar en ağır cezayı alsınlar. Ben meslek hayatımda bir kez dahi ikaz almadım. Tutuklandığımda da sapla saman ayrılır, çıkarız diye düşündüm. 7 aydır tutukluyum. Devlete saldırı oldu. Devletin bu listedeki kişileri tutuklaması doğru bir hareket. Ama artık sapla samanı karıştırmamak lazım. Aylardır karşınıza çıkmak içini hazırlanıyorum. Devlete isyan etmeyeceğim. Bu devlet bizim. Devlet başım üstüne. Ama ben FETÖ'cü olmayacağım" dedi.
Salih Sevil, savunmasının sonunda da, "5 yıl önce FETÖ'yü bitirmeye çalışan Ergenekoncu olmadığım gibi bugün de isminin karşısına devam yazdığı için FETÖ'cü değilim" diye konuştu.
Salih Sevil'den sonra söz alan Avukatı Tahsin Soner de, "Emrinde bir tek kişi var ve o da emir subayı. Bu kişi darbeye teşebbüs etmek, hükümeti devirmek, Cumhurbaşkanına suikastla suçlanıyor. NATO'da sistem vardır. Görüntülü telefon görüşmesiyle brifing verilir. Eğer benim müvekkilim İzmir'e gelmesiydi, 'Ben izindeyim' deyip pasaportuyla tatili çıksaydı belki serbest kalacaktı belki de üst rütbeye atanacaktı" dedi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin en önemli yerlerinden biri olan ve 'lojistik üs' olarak kullanıldığı belirtilen İzmir'de, 15 Temmuz'un ardından 801 şüpheli hakkında soruşturma yapıldı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkant Karakaya tarafından, tanık ve şüpheli ifadelerinin ardından, 270 kişi hakkında kamu davası açıldı. 53 şüphelinin dosyaları ayrılırken, 481 şüpheli hakkında ise ek kovuşturmaya gerek olmadığına karar verildi. 1300 sayfalık iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. yargılamanın, bir numaralı sanığı FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen oldu. Aralarında Ege Ordusu eski Kurmay Başkanı Tümgeneral Memduh Hakbilen'in de bulunduğu 270 sanık, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıktı. Davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de yeraldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Aramalardan görüntü
Gelenlerin görüntüsü
Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR
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Ayrılmak isteyen eşini sokakta 15 bıçak darbesiyle öldürdü (2)
SOSYAL MEDYADA SİTEM
Bursa'da özel güvenlik görevlisi Tahsin Taner Açıkgöz'ün sokakta pusu kurarak 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü 3 çocuk annesi eşi Fatma Açıkgöz'ün sosyal medya hesabından 22 Nisan 2016'da yaptığı paylaşımda, "Bazı insanları toplasan da çıkarsan da fark etmez; çünkü karakterleri hep sıfırdırö sözleri dikkat çekti.
Haber: BURSA
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Kurtulmuş: Bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz
BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum halk oylamasında sandıktan önemli bir sonuç çıkacağını belirterek, "Yeni yönetim sistemiyle birlikte terör belasını, Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz" dedi.
Ordu'da bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret ederek, ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, referandum halk oylaması öncesinde, yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini anlatarak, terörle mücadele vurgusu yaptı. Terör belasına yeni yönetim sistemiyle diz çöktüreceklerini belirten Numan Kurtulmuş, "Bakıyorsunuz DEAŞ'e karşı uluslar arası bir koalisyon ittifak oluşturmak için bir araya gelen ülkelerin, DEAŞ'e karşı mücadele etmek şöyle dursun, DEAŞ'e karşı samimiyetle mücadele eden Türkiye'ye karşı en ufak destek ve yardımda bulunmuyorlar. Hadi ondanda vazgeçtik, gölge etmesinler. Bakıyorsunuz bu ülkelerin silahları, Türkiye'ye karşı mücadele eden PKK'nın uzantısı olan örgütlerin elinde. Onlara zırhlılar, roketatarlar, tanksavarlar veriyorlar. Mesele Türkiye'nin ayağa kalkmasının ve 'bu oyunu gördüm, ne olduğunu anladım, bu oyunu bozacağım' diyecek bir gücü ortaya koyamamasıdır. O'nun için bu oyunu inşallah bozacağız. Burada bu yeni yönetim sistemiyle birlikte terör belasını, Allah'ın izniyle bütünüyle bertaraf edeceğiz ve bütün terör örgütlerine diz çöktüreceğiz" dedi.
SONUÇLARININ HAYIRLI, UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Referandum halk oylamasında sandıktan önemli bir sonucun çıkacağını da ifade eden Numan Kurtulmuş, "Bu referandumdan sonra ortaya çıkacak yeni yönetim modeli Allah'ın izniyle mücadele gücümüzü daha fazla arttıracak. Millet bir kere daha terörle mücadeleye destek verdiğini ortaya koyacak. Tarihi bir dönüm noktasında Türkiye'de bir yönetim sistemi değişikliği öncesindeyiz. Sonuçlarının hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Ne olursa olsun, bu sandığın ortaya koyulmasının dahi Türkiye demokrasisini güçlendiren bir aşama olduğuna inanıyorum. İnşallah sandıktan da önemli bir sonuç çıkacağı, milletin, güçlü büyük Türkiye istikametinde oy kullanacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
FINDIKTA LİSANSLI DEPOCULUĞA GEÇİLECEK
Karadenize geldikleri zaman herkesin fındığı sorduğunu, fındıkta lisanslı depoculuğa geçeceklerini, bununla ilgili de önümüzdeki haftalar içerisinde hükümet kararnamesi çıkacağını vurgulayan Numan Kurtulmuş şunları söyledi: "Biliyorsunuz Karadeniz'e Ordu'ya Giresun'a gelince haklı olarak herkes fındık soruyor. Fındıkla ilgili olarak öteden beri yıllardır konuştuğumuz bir şey, lisanslı depoculuğun hazırlanıp uygulanmaya koyulmasıydı. 6 ürünle ilgili lisanslı depoculuk uygulaması başlatılacak, fındıkta bunların başında geliyor. Fındıkla ilgili Tarım Bakanlığımız hazırlıklarını yapıyor, hükümet kararnamesi şeklinde bu çıkarılacak. Zannediyorum önümüzdeki haftalar içerisinde karar alınır, fındıkta lisanslı depoculuğa geçilecek. Vatandaş gelip ürünlerini buraya koyacak. Ürünlerini koyduktan sonrada ürün senedi alarak, bu ürün senediyle de, bunu bir kredi unsuru olarak kullanabilecek. Elinde ilave bir güç olacak. Aldığı kredinin de, bunun maliyetlerinde önemli bir kısmını, inşallah yüzde 50'ye kadar olabilir bunu devlet karşılayacak. Önümüzdeki haftalarda bu kararnamenin çıkması, fındık üreticilerimiz bakımından da önemli bir gelişme olacaktır."
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
Görüntü Dökümü
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-Numan Kurtulmuş'un konuşması
-Ordu Valiliği'ni ziyaret
-Koordinasyon toplantısından görüntü
Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-
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TIR'da ahşap paletler arasındaki 99 kilo eroini 'Maço' buldu
ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da, eğitimli köpek 'maço'nun da kullanıldığı aramada, ahşap paletlerin arasında 99 kilogram eroin ele geçirildi.
Erzincan- Erzurum karayolu üzerindeki polis kontrol noktasında plakası açıklanmayan bir TIR şüphe üzerine durduruldu. Ahşap palet yüklü olduğu belirtilen TIR'ın dorsesini koklayan eğitimli köpek maço tepki verdi. Yapılan detaylı aramada, palet tahtaları birleştirmek amacıyla kullanılan ahşap parçanın içerisinde 587 paket uyuşturucu bulundu. Çekiç ve tornavida kullanılarak çıkarılan 99.3 kilogram eroine el konuldu. Gözaltına alınan sürücü B.G. ile yanında bulunan H.B.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ekipleri kutlayarak, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız süreceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-TIR'dan detay
Köpeğin arama yapması
Paletlerin indirilmesi ve parçalanması
Uyuşturucuların çıkarılması genel detay
Emniyet müdürünün açıklaması
haber- kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN,
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Kocaeli'de FETÖ soruşturmasında 15 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına 13 polis, 1 memur ve 1 avukat adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmeye devam ediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 13 polis, 1 memur ve 1 avukat bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri
-Adliyeden detaylar
HABER: Selda Hatun TAN-KAMERA: Orhan UZUN / KOCAELİ
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Karda oturma eylemi
TİGEM'den 30 yıllığına kiralanan Muş'taki Berce Alparslan Tarım İşletmesinde çalışanlar, işverenin 2 ay ücretsiz izne çıkmaları için kendilerine baskı yaptığını öne sürerek, kar üzerinde 5 dakikalık oturma eylemi yaptı.
Muş kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan TİGEM'e ait 6 bin 100 hektarlık tarım yapılan işletmeyi 2011 yılında kiralayan Berce Alparslan Tarım İşletmesi Yönetimi, çalışan 50 işçiye iddiaya göre 2 aylık zorunlu ücretsiz izne ayrılmaları konusunda baskı yaptı. Bunun üzerine işletme önünde toplanan yaklaşık 25 kişi, yönetimin kararını eleştirdi. Ortak açıklamayı yapan Gökhan Cihangir, yönetimin çalışanları ücretsiz izin yapmaya zorladığını ileri sürdü. Cihangir, şunları söyledi: "BERCE Tarım işletmesi, Doruk Holding bünyesine bağlıdır. Yaklaşık 45- 50 bin dönüm ekili buğday karın altında. Biz yazın burada günde 17- 18 saat çalıştık. 'Neden bizi 18 saat çalıştırıyorsunuz' demedik. Biz sizi bağrımıza bastık, sizin de bizi bağrınıza basmanız lazım. İşletme, 1 Şubat itibariyle ücretsiz 2 ay izne çıkma talebinde bulundu. Biz bunu kabul etmeyince sözleşmenin tek taraflı fesh edileceği tehdidinde bulunuldu. Burada çalışanların ortalama 5 -6 nüfusu var. Mağduriyetimiz giderilmezse biz burada sezon sonuna kadar oturma eylemi yapacağız. "
İşletmede çalışan işçiler, daha sonra 5 dakikalık bir oturma eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-BERCE Tabela
-Toplanan kalabalık
-Basın Açıklaması
-Gökhan Cihangir Röp.
-Oturma eylemi
Haber-Kamera: Yusuf Özgür BÜLBÜL MUŞ,
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'Vezir Parmağı' Sandıklı'da da yasaklandı
AFYONKARAHİSAR'da Sandıklı İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' adlı filmin gösterimine belediyeye ait sinema salonunda izin vermeyeceklerini söyledi.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu'ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi. Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Vezir Parmağı' filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.
Başkan Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan 'Vezir Parmağı' adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."
İLK YASAK ANAMUR'DA
Vezir Parmağı filmi, ilk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanmıştı.
Haber: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), -
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Dha Yurt Bülteni-5
(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)Rize'de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken fotoğrafı çekilen 11 yaşındaki Hamdu Sena...
(ÖZEL) Doğum yapmış keçiyi sırtına alan Hamdu Sena'ya DHA ekibi ulaştı (1)