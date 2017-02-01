Dha Yurt Bülteni-5

Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışması
TOKAT'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
Reşadiye'nin Çermik Mahallesi'nde oturan Adile ve Ömer Erol çiftinin çocukları Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları Dursun Kağan, geçen 29 Aralık 2016'de saat 09.00 sıralarında evlerinden oynamak için çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Bayram ve Dursun Kağan, evlerine dönmeyince, AFAD ve jandarma ekiplerinin de katılımıyla aylarca süren arama çalışmaları başlatıldı. Fakat aylarca yapılan tüm aramalara rağmen çocukların izine rastlanamadı.
BABADAN YASAK İLİŞKİ İTİRAFI
Kayıp çocuklardan Dursun Taşçı'nın dün bir televizyon kanalında canlı yayına katılan babası İbrahim Taşçı'nın ilçedeki evli bir kadınla yasak ilişki yaşadığı ve bu kişinin yakınlarınca çocukların kaçırılmış olabileceği yönündeki açıklamaları sonrası Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Çocukların öldürülüp gömülmüş olabileceği şüphesi üzerine daha önce da arama yapılan Kelkit Çayı kenarındaki toprak yığınlarının bulunduğu bölgede kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
CANLI YAYINDAYIZ
Haber-Kamera: TOKAT -
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Diyarbakır'da kar esareti sürüyor
DİYARBAKIR'da, son iki gündür yağan etkili kar yağışı bu sabah yerini güneşe bırakırken, kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman güçlük yaşandı. Belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bazı vaatandaşlar ve sürücüler dün akşamdan beri süren kar yağışı konusunda yeterli önlem alınmadığından yakındı.
Diyarbakır kırsal ve kent merkezi son yılların en şiddetli kar yağışına maruz kalırken, zaman zaman tipiye çeviren kar 2 gündür yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Diyarbakır Valiliği, 2 gündür kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele 2 gündür idari izin verirken, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kent merkezinde son 2 iki gündür devam eden kar yağışı, bu sabah yerini güneşe bırakırken, kar nedeniyle çok sayıda aracın trafiğe çıkamadıkları görüldü. Trafiğe çıkan araçların ise yolların karlı ve buzlu olması nedeniyle sıkıntı çektiği görüldü.
KRİZ MASASI OLUŞTURULDU
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki gündür kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle karla kaplanan kaldırımları temizleme çalışmalarını sürdürürken, bunu yetersiz gören ve önlemlerin uyarılara rağmen zamanında alınmadığından yakınan vatandaşlar özellikle araç trafiğinde büyük sıkıntı çekti. Belediye 350 personel ve 3 kar küreme makinesi ile karla mücadele çalışması yaparken, Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın talimatıyla kriz merkezi oluşturdu. Güneşin etkili olması ile trafik yoğunluğunun yaşandığı caddelerde kar erirken, akşam saatlerinde don uyarısı yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İşyerinin önünü temizleyenler
-Vatandaşların karda yürümeleri
-Karlı yollardan trafikten görüntü
-Belediye ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, -
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Su abonesi olmayan köylülere fatura şoku
BURSA'nın Orhaneli İlçesi'ne bağlı Başköy'de, aralarında hayatını kaybedenlerin de olduğu su abonesi olmayanlara fatura geldi. Başköy sakinleri hayatını kaybedenlerin su faturalarını mezarlarının üzerine bırakarak, 'Öbür dünyada ödersiniz' derken, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri ise, Büyükşehir Yasası gereği aboneliği bulunmayan köylere aboneliği teşvik amaçlı 3 ayda bir cüzi miktarda fatura gönderildiğini belirtti.
Köylerinin yakınına kurulan mermer ocakları yüzünden suları kirlenen ve tepkilerini kadınlar ve çocuklar ile Bursa'da çeşitli eylemler yaparak gösteren Başköy sakinleri, 2012 yılında başlattıkları hukuk mücadelesini geçtiğimiz yıl kazanarak mermer ocaklarının kapanmasını sağladılar. Su ihtiyaçlarını köydeki çeşitli yerlerde bulunan çeşmelerden karşılayan 130 haneli Başköy'e, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16'sı ölen toplam 130 kişi adına 15 liralık su faturası gönderdi. Evlerinde, abonelikleri bulunmayan, su şebekesi çekilmeyen, su saati olmayan Başköylüler kendilerine ve ölen kişiler adına gönderilen faturayı görünce şok oldular.
FATURAYI MEZARLARINA GÖTÜRDÜLER
Köyde yaşayan aileler, hayatını kaybedenlerin ismine gelen su faturalarını, 'Size su faturası geldi. Bu dünyada ödeyen yok, öbür dünyada ödersiniz' diyerek mezarlarının üzerine bıraktılar. Ölenlerin kabri başında Fatiha okuyan Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Allah'ım, mezarlıkta yatan ninelerimize, dedelerimize su faturası gelmiş. Öbür dünyada onları bu faturalardan sorumlu tutmaö diyerek dua etti.
"FATURALARI ÖDEMEYECEĞİZ"
Yıllardır sularını kirleten mermer ocaklarıyla hukuk mücadelesi verdiklerini hatırlatan Başköy Muhtarı Hasan Acar, BUSKİ'nin köye su şebekesi döşemeden 130 kişiye su faturası göndermesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi. Köy sakinlerinin adres bilgilerinin Orhaneli Nüfus Müdürlüğü'nden aldığını söyleyen Acar, "40 yıldır doğal kaynak sularımızı kullanıyoruz. Kendi ellerimizle toprağı kazarak boru çektik ve suyu köyümüze getirdik. Doğal kaynak suyu kullandığımız için su saatimiz ve aboneliğimiz yok. Belediyeye, 'şebekemizi yapın abone olalım' dedik. Belediye şebekemizi yapmadı ama su faturası gönderdi. Bu faturaları ödemeyeceğizö dedi.
KARLA KAPLI YOLLARDAN BİDONLARLA SU TAŞIYORLAR
Başköy'e gelen su faturalarının üzerinde ilk endeks ve son endeksin "sıfırö olması dikkat çekerken köy sakinleri çocuklarıyla birlikte karla kaplı yollardan geçerek evlerine su taşıyorlar. Ailesiyle birlikte evine 200 metrelik çeşmeden su getiren İsmail Sakin, "Akmayan çeşmemize fatura gelmiş. Ben zaten 40 yıl önce dedemin eve çektiği su şebekesinden su içiyorum. Ancak evimiz yüksekte olduğu için çoğu zaman su çıkmıyor. Yağmur ve eriyen kar sularını bidonlarda biriktirip bulaşıkları yıkıyoruzö diye konuştu.
BUSKİ: YASALAR GEREĞİ O FATURALAR GÖNDERİLDİ
Bu arada Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerinin yaptığı açıklamada, Büyükşehir Yasası gereği köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim yerlerinde aboneliği bulunmayan vatandaşları aboneliğe özendirmek amaçlı yasalar gereği 3 ayda bir su faturası gönderileceğini söyledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Köy girişindeki Başköy tabelasından görüntü
Köyün genel görüntüsü
Köye gelen doğal kaynak sularından farklı açılardan görüntüler
Köy meydanından, camisinden görüntü
Gelen su faturalarının çeşme başında sayılması
Köy mezarlığından görüntü
Adına su faturası gelen vatandaşların kabirleriyle su faturasının yan yana görüntüsü
Köy muhtarı Hasan Acar'ın faturayı mezarlara bırakması
Mezar başında dua edilmesi
Hasan Acar'ın konuşması
Köy sakinlerinin çocuklarla birlikte farklı açılardan karlar altında bir çeşmeden bidonlarla su getirmeleri
Çatılardan akan suların bidonlara doldurulması
İsmail ve İbrahim Sakin'in konuşması
Taşınan suların sobanın üzerindeki demliklere doldurulması
Gelen faturanın görüntüsü
Haber-Kamera: Edip TEKİN / BURSA, -
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CHP'li Özel'den 2'inci Abdülhamid'in torununa tepki
CHP Manisa İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarını başlattığı toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bizim canımıza yetti parlamenter sistem" diyen 2'inci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'na tepki gösterdi. Özel, "Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü, hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.
CHP Manisa İl Başkanlığı, yeni anayasaya referandumda halkın 'hayır' demesi için çalışma başlattı. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, diğer Manisa milletvekilleri Mazlum Nurlu ve Tur Yıldız Biçer, CHP Parti Meclisi Üyeleri Mustafa Moroğlu ve Yıldırım Kaya, il ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda, referandum sürecinde izlenecek yol haritası ve seçmenlerin nasıl ikna edileceği konuşuldu. Tarihi Bedesten'de yapılan toplantıya partililer de büyük ilgi göstererek salonu doldurdu.
ÖZEL'DEN PARTİLİLERE UYARI
Konuşma yapan Özel, kampanya sürecinde partililerinin doğru bir dil kullanmaları gerektiğini belirterek, "Bir yanlış yaparsak, bir şeyi eksik yaparsak, yeterince çalışmazsak, anlatırken doğru bir dil kullanmazsak 10 günde gelen 10 dakikada gider. Bu seçimin bıçak sırtı bir seçim olduğunu kimse unutmasın. Ne yaptığımızın farkında olacağız. Burada alacağımız bir fazla hayır oyu, Yozgat'taki evet oyunu dengeleyecek. İkna edeceğiniz bir öğrenciniz, bir komşunuzun oyu belki Cumhuriyeti koruyacak. Biz yapacakları her şeye hazırlık olmalıyız. Patlamalar, saldırılar, teröre hepsine hazırlı olalım. Kendilerini çok önde gösterip, bizi tükenmişlik sendromuna sokma ya da bizi çok önde gösterip 'acaba CHP birazcık gevşer mi' diyecekler. Bunların hepsi olabilir. Ne olursa olsun bir oy farkla bu seçimin kazanılacağını bilerek bu seçime asılmak hepimizin vatan borcudur. Buradaki herkes kampanya boyunca kırgınlıkları, küskünlükleri bir yana bırakacak. Biz bu saltanat heveslilerine hadlerini bildireceğimize inanırsak olur. Bu başka bir seçi, Saltanatla halkın egemenliğini oynuyorlar" diye konuştu.
NİLHAN OSMANOĞLU'NA SERT TEPKİ
Konuşmasında Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu'nun "Bizim canımıza yetti, parlamenter sistem artık" sözlerini eleştiren Özel, Osmanoğlu'na sert tepki gösterdi. Özel, "Hanımefendi son derece şık, zengin, oturmuş şöyle söylüyor. Parlamenter sistem canımıza yetti diyor. Bak sen. Bizde ecdada kafayı takma, geçmişin değerleriyle didişmek yok. Dedesinin de parlamento düşmanı olduğunu biliyordur Nilhan Hanım. Senin deden en çok toprak kaybeden padişah desen, ağrına gider. Kafayı bir denizci bir çocuğa takmış ona düşmanlığıdan donanmayı hareket ettirmedi. Kıbrıs'ı İngilizlere savaşmadan verdi. Ege'deki bütün adaları kaybeden bizati dedesidir. Biz Osmanlı'yı sevabıyla günahıyla tarihçilere bırakıyoruz. Nilhan hanım Osmanlı'nın en çok toprak kaybedeninin torunu olabilir ama biz Hazerfen Çelebi'nin torunlarıyız. Onlar mutlaka Abdulhamid'i çok seviyor olabilirler. Biz buradan onlara küfredecek değiliz. Nilhan hanıma bir tek şeyi söylemek lazım. Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" dedi.
MHP'yi de eleştiren Özel, MHP'nin içinde Cumhurbaşkanlığı sistemine inanan çok az kişinin olduğunu iddia ederek, "AKP'nin içinde bu kadar yetkiyi mezardan dedem çıksa ona da vermem diyenler de var. MHP'nin içinde cumhurbaşkanlığı sistemine inanan bir Devlet Bahçeli, arkasındaki 3.5 tane adam var, 4'üncüsü yok. Buna inanın" diye konuştu.
"TATİLE DEĞİL OY KULLANMAYA GİT"
Referandumda tatile gideceklere de uyarılarda bulunan Özel, bu sefer herkesin bu oylamaya katılmasını istedi. Özel, "Bu sefer Bodrum'daki Aysel, 'Gitme 1 ay daha tatil yap' desek bile oy kullanmaya gidecek. Uçakta yer bulamazsa otogara gidecek yer arayacak. Yoksa parmak arası terlikleri ile çıkacak Bodrum'dan İstanbul'a kadar otostop çekecek. Ama Aysel gidecek o hayır oyunu kullanacak. Çünkü Aysel biliyor. Eğer o evet geçerse ona o terlikleri bir daha giydirmezler, araba kullandırmazlar. O denize sokmazlar Aysel'i. O yüzden herkes gidecek oyunu kullanacak" dedi.
"YAKIN DÖVÜŞ ÖĞRENMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Toplantıda konuşan CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de, mecliste oylama sürecine değindi. Biçer, oylamalar boyunca çok fazla şiddet gördüğünü belirterek, "Ömrüm boyunca duymadığım kadar küfür, alavere dalavere, her türlü düzenbazlık gördüm. Döndüğümde kendime bir yakın dövüş kursu bulayım, yakın dövüş öğreneyim, en azından bu saldırganlara karşı savunayım diye düşündüm. Ama sonra çok düşündüm. Biz aslında tam tersine iyiliği, güzelliği, dostluğu, barışı savunmalıyız. Bu değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bunu düşündüm ve vazgeçtim" dedi.
CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu ise vatanını seven ve ülkenin bölünmesine karşı olan herkesin bu referandumda hayır oyu kullanması gerektiğini söyledi.
Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Parti Meclisi Üyeleri Yıldırım Kaya ve Mustafa Moroğlu referandum süreci boyunca izlenecek yolu partililere anlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Toplantı salonundan görüntü
CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in konuşması
CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel'in konuşması
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA,
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Ayva ve tavuk çalan baba ve oğulları yakalandı
SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir pazarcının tezgahından 20 kasa ayva ile bir televizyon, bir çiftlikten ise 950 adet tavuk çalan baba ve 2 oğlu yakalandı.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Burhanettin Kaya'nın çiftliğinden 950 adet tavuk, Şeyhvarmaz Mahallesi'nde İsmail Kabakçı'ya ait tezgahtan 20 kasa ayva ve LCD televizyon çalınmasıyla ilgili araştırmada bulundu. Güvenlik kamerası kayıtları ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelenerek hırsızlıkta kullanılan aracın plakası belirlendi. Aracın kayıtlı olduğu Bursa Osmangazi İlçesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Evin önünde Pamukova'dan çalınan boş ayva kasaları ve evde ise televizyon bulundu. Jandarma, 54 yaşındaki Osman Ö. ile oğulları 32 yaşındaki Murat Ö. ve 23 yaşındaki Mert Ö.'yü gözaltına aldı. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen baba ve 2 oğlu adliyeye sevk edildi. Osman Ö. tutuklanırken, oğulları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Baba ve oğullarının adliyeye sevk edilmesi
Haber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), -
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Jandarma, yaralı doğanı tedavi ettirdi
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi'nde devriye gezen jandarma ekiplerince yaralı olarak bulunan doğan, tedavi ettirilerek Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı ekipleri devriye gezdikleri sırada yol kenarında uçamayan yaralı bir doğan buldu. Bölük Komutanlığı'na çağrılan veteriner tarafından tedavisi yapılan doğan daha sonra doğaya salınması için Tekirdağ Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaralı doğan
-Tedavi edilmesi
-Genel görüntüler
Haber-Kamera: Özan TAŞOYAR/MARMARE EREĞLİSİ(Tekirdağ),-
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Kocaeli'de Bylock kullanan polisler adliyeye sevk edildi
KOCAELİ'de, Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan meslekten ihraç edilen 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bylock kullandıkları tespit edilen meslekten ihraç edilen 11 polis memurunu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından 11 polis memuru adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adliyeye sevk edilmeleri
Haber-Kamera: İZMİT(Kocaeli), -
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FETÖ'den gözaltına alınan 15 OMÜ personeli adliyede
SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında operaasyonla gözalına alınan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 6'sı kadın toplam 15 kişi adliyeye bugün sevk edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 26 Ocak günü Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli olan ve aralarında doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlileri, idari personeller ve işçilerden oluşan 6'sı kadın toplam 15 kişiyi örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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-Emniyetten detay
-Şüphelilerin emniyettenb çıkışları
-Şüphelilerin polis otobüsüne bindirilemesi
-Polis otobüsünün gidişi
Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,
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Deriye ses veren usta eller azaldı
ŞANLIURFA'da, bir dönem 100 civarında bulunan tef imalatçısının sayısı 2'ye düştü.
Şanlıurfa'da el davulu ve tef olarak bilinen arbaneye son dönemlerde ilahi gruplarının çıkması ve sektörün gelişmesiyle ilgi arttı. Ancak bir dönem 100 üzerinde olan imalatçıdan günümüze sadece 2 ustanın kalması tef üretimini olumsuz etkiledi. Ham derinin zahmetli işlemden geçirilerek tef haline geldiğini belirten deri ustası Mehmet Karaca, şu an Türkiye'nin dört bir tarafından gelen siparişleri karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
Son yıllarda ilginin artmasıyla birlikte siparişlere yetişmekte zorlandıklarını anlatan Karaca şöyle dedi: "Ben baba mesleğini yapıyorum. İlahi grupları son zamanlarda Şanlıurfa gibi Türkiye'nin birçok kentinde yaygın olmaya başladı. Ancak tef üretimini Şanlıurfa'da sadece 2 usta yaşatmaya çalışıyor. Tef yapımı oldukça zahmetli bir iştir. İyi bir tef yapmak için oğlak, koyun veya keçi derileri bir gün suda bekletiliyor. Sudan çıkarıldıktan sonra hamam otuyla derinin tivi dökülüyor. Çakma ve kurutma gibi işlemler sonrası deri, tekrar suya bekletiliyor, kasnaklar hazırlanıyor ve halkaları takılıyor. Bu aşamadan sonra deri kasnağa geçirilip, etrafı süsleniyor. Şu an satışa sunduğumuz teflere yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. Tanesini 25 ile 50 lira arasında satıyoruz ve gelen siparişleri karşılamakta güçlük çekiyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Ham derinin işlenmesi
Defin hazırlanışı
Mehmet Karaca ile röp.
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)
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Dha Yurt Bülteni-5
Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışmasıTOKAT'ın Reşadiye İlçesinde geçen yıl kaybolan 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı'nın bulunması için Cumhuriyet Savcılığı'nan talimatıyla Kelkit Çayı kenarında kazı çalışmaları başlatıldı.
Reşadiye'nin kayıp çocukları için kazı çalışması