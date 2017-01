Dha Yurt Bülteni-5

MARDİN'DE ÇATIŞMA: 3 PKK'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ (EK)



1)ARTUKLU'NUN BİR MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI



Mardin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Artuklu İlçesi Sulak Mahallesi mevkiinde olduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını yakalamak ve etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtilerek, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 19.00 itibari ile Artuklu İlçesine bağlı Sulak Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi. Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada ise Kızıltepe İlçesi'nde 1'i kadın olmak üzere 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Ayrıca Arttuklu ilçemizin kırsal alanında yürütülen operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak ele geçirilmiştir. venlik güçlerimizce başlatılan operasbyonalar devam etmektedir" denildi.



Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER-MARDİN/DHA



2)GÖKSU DELTASI'NDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



MERSİN'in Silifke İlçesi'nde bulunan Göksu Deltası'ndaki çok sayıda kuşa ev sahipliği yapan sazlıkta dün gece çıkan yangın söndürüldü. Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında alan deltanın ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, gece saatlerinde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Arazi koşullarının uygun olmaması nedeniyle gece karanlığında zor şartlarda süren yangını söndürme çalışmaları gecenin ilerleyen saatlerinde sonuç verdi. İlk belirlemelere göre 70 dönüm sazlık arazinin zarar gördüğü yangın, güçlükle söndürüldü. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, daha önce de çok sayıda yangının çıktığı deltada hasar tespit çalışmalarına başlanacak.



MERSİN, -



3)MARMARİS'TE KIŞI AYINDA YAZDAN KALMA MANZARALAR



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, kış mevsiminde bahar havası renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede, sahildeki yürüyüş yapanlar ve kafeteryalarda oturanlarla doldu. Marmaris'te son zamanlarda aralıklarla devam eden yağmur ve soğuk hava yerini güneşe bıraktı. Sıcak havayı görenler sahildeki yürüyüş yollarına, park ve kafeteryalara akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 17 derece olarak gösterdiği kent merkezinde deniz suyu sıcaklığı ise 11 derece olarak ölçüldü. Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil şeridi, yürüyüş yapan ve kafeteryalarda güneşlenenlerin akınına uğradı. Kimileri çocukları kimileri de evcil hayvanları ile sahilde ve parklarda oynadı. Kimileri de bisikletleriyle gezdi. Sahilde yürüyüş yapan bazı kişilerin tişört giymeleri dikkati çekti. Halk Plajı'nda sandalye ve masa açıp, deniz manzarası eşliğinde piknik yapanlarda oldu. Sahil kadar denizden de yararlananlar oldu. Su sporları tutkunları jetski ve deniz bisikletine binerek keyifli anlar yaşadı.



KIRSAL MAHALLERDE DOLDU



Kırsal mahalleri de kent merkezini aratmayan manzaralar yaşandı. Doğayla içiçe olmak isteyenlen kırsal mahallerdeki mesire yerlerini doldurup, piknik yaptı. Yeşilin her tonunun sergilendiği ormanlarda öz çekim yapan Marmarisliler, sosyal medyada paylaşıp, "Anın tadını çıkartın","Cennette bir gün" ve"Marmaris kış ayında bahar havasıyla cıvıl cıvıl" yorumları yaptı. Sahil yolunda yürüyüş yapan restoran işletmecisi Selahattin Kalkan, "Marmaris'te cennette yaşıyoruz" dedi. İstanbul'dan akrabalarının yanına tatile gelen Melahat Behçe, "Kış mevsiminde bahar havasını yaşıyoruz. Hava sıcak, karşımda deniz manzarası, akrabalarım yanımda bundan güzel bir şey olabilir mi?" dedi.



Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıkları gündüz 17, akşam ise 11 derece civarında seyredeceğini söyledi.



Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla),



4)ŞARKILI, TÜRKÜLÜ, DANSLI 'KIŞ RÜYASI'



ANTALYA Devlet Opera ve Balesi'nce (ANTDOB) sürdürülen konserler zincirine bir yenisi eklendi. Antalyalı müzikseverler, 'Çello Yıldızları' adı verilen orkestranın sunduğu 'Kış Rüyası'nda buluştu. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 'Kış Rüyası' adlı konserde, Nurdan Küçükekmekçi (soprano) ile Medine Tuganova (mezzo soprano) solist sanatçılar, Esra Taner, Derya Tokgöz, Tolga Burçak da solist dansçılar olarak sahnede yer aldı. Saz heyetini ise Yeliz Efe, Pelin Baysal Ateşok, Seda Aslanoğlu, Erdem Akça, Gani Sharipov, Çağla Katırcıoğlu Bilgin, Pınar Cumbul, Fırat Yeşilli (çello), Alaaddin Ataseven (bariton), Pelin Atay (kontra bas), J.Nilay Canca (Klarnet), Onur Uğurbaş (ud), Burak Akdemir (kanun), Senem Çine (arp), Cenk Şahinalp (perküsyon) oluşturdu.



Konser, çello sanatçılarının enstrümanlarıyla Mozart'ın "Alla Turca" adlı eserini seslendirmesiyle başladı. Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" adlı türküsünü Alaaddin Ataseven yorumladı, dansçı Esra Taner de dans figürleriyle eşlik etti.



Nurdan Küçükekmekçi, Tokat yöresine ait "Sabahın Seherinde Ötüyor Kuşlar" adlı türkü ile nihavent makamındaki "Papatya Gibisin" adlı şarkıyı, Medine Tuganova da "Yıldızların Altında" adlı şarkıyı seslendirdi. Alaaddin Ataseven'in orkestra eşliğinde yorumladığı Ege türküsü "Ah Bir Ateş Ver" ile "Gel Gör (Acem Kürdi-İlahi)" adlı şarkıya Tolga Burçak dansıyla eşlik etti.



Opera diliyle yorumlanan şarkı ve türkülerle unutulmaz bir akşamın yaşatıldığı konser, bestesi Sadi Işılay'a ait olan "Sultanıyegah" adlı oyun havasıyla sona erdi. Solist ve orkestrada yer alan sanatçılar, izleyenlerin alkış yağmuruna tutuldu.



Haber-Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA,



5)BURDUR'DA ENGELLİ YAŞLILAR İÇİN PROJE



BURDUR'da 65 yaş üzeri engelli yaşlılarda ev kazalarının önlenmesi ve bilinçlendirilmesi, Alzheimer hastalığından korunması, sosyalleşmesi ve psiko-sosyal desteğin sağlanmasını amaçlayan projenin tanıtımı yapıldı. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan desteklediği, Burdur Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Burdur Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ortaklığında hazırlanan ve Halk Sağlığı Müdürlüğü koordinatörlüğünde uygulamaya geçirilecek 'Evimde Sağlıklı ve Güvendeyim Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Vali Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, vali yardımcıları Hayri Sandıkçı ve Ali Nazım Balcıoğlu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Reha Sermed Aygören ve Halk Sağlığı Müdürü Sevinç Sütlü katıldı.65 yaş üstü engellilerin ağırlıklı olarak faydalanacağı projeyle ilgili sunum yapan Halk Sağlığı Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Uzmanı Ayşe Eriten, "Projenin genel amacı Burdur merkezinde ikamet eden öncelikle 65 yaş üzeri engelli, ihtiyaç sahibi yaşlılar ile diğer yaşlıları ev kazalarından korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağlamak ve Alzheimer hastalığından korumaktır" dedi.



9 ay sürecek toplam 60 bin 591 TL bütçeli projede hedef grup seçilirken hem engelli olması hem de yaşlı olmasının belirleyici olduğunu vurgulayan Ayşe Eriten, her yıl 3 yaşlıdan 1'inin en az bir kez düşme deneyimi yaşadığını, yaş arttıkça bu oranın daha da yükseldiğini kaydetti. Ev kazalarının büyük kısmının düşme ve kaymadan oluştuğunu aktaran Eriten, yaşlıların evde düşmelerin engellemek için evde gerekli düzenlemelerin yapılması ve güvenli davranışların kazandırılması olduğunu anlattı.



2013 yılında Burdur'da bir aile hekimine kayıtlı 65 yaş üzeri yaşlılarda ev güvenlik durumu, güvenli davranışta bulunma sıklığı ve etkileyen faktörleri saptama ve ev kazası geçirmeye etkisini inceleyen bir araştırma yapıldığını anlatan Ayşe Eriten, "Çalışma grubunun yaklaşık yüzde 25'inin güvenli ev koşulları ve güvenli davranışlara sahip olmadığı tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda yaşlıların yüzde 10.1'inin son 1 yıl içerisinde ev kazası geçirdiği ve güvensiz şartlarda olan kişilerin daha fazla sıklıkta ev kazası geçirdiği tespit edilmiştir. Projenin genel amacı Burdur merkezinde ikamet eden öncelikle 65 yaş üzeri engelli ihtiyaç sahibi yaşlılar ile diğer yaşlıları ev kazalarından korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek, sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağlamak ve Alzheimer hastalığından korumaktır" diye konuştu.



Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,