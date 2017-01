Dha Yurt Bülteni-5

DEAŞ'lı Hasan Aydın, 2 kez gözaltına alınıp bırakılmış



SURİYE'de DEAŞ'ın Türklerden oluşturduğu 'Yaşar Grubu'nun içerisindeki infaz timinde yer alan Hasan Aydın'ın, 2012'de Adana'daki El Kaide operasyonunda, 2015'te ise Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yakalanıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı.



Suriye'de biri asker 2 Türk vatandaşının kaçırılması dahil, DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın'ın ailesi 40 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik İlçesi'nden göç edip, Adana'nın merkez Yüreğir İlçesi'ne yerleşti. Ailenin en küçük çocuğu Hasan Aydın, Adana polisinin 2012 yılında düzenlediği operasyonda El Kaide terör örgütü üyeliğinden gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Bu olaydan 3 yıl sonra 2015'de Hatay'dan Suriye'ye geçmek isterken yine gözaltına alındı. Hasan Aydın'ın kullandığı minibüste askeri malzemeler ve Drone ele geçirildi. Aydın, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı' ile serbest kaldı.



Evli 2 çocuk babası Hasan Aydın, 8 Mayıs 2015'te ailesi ile birlikte ortadan kayboldu. Kardeşlerinin kayıp başvurusu yaptığı Hasan Aydın, 4 ay sonra yakınlarını telefonla arayıp, "Suriye'ye geldik. Membiç'teyiz, biz iyiyiz merak etmeyin" diyerek DEAŞ saflarına katıldığını söyledi.



DAVUT AYDIN: TAKİ KİŞİ HASAN DEĞİL



Aydın'ın 2 ağabeyi Remzi ile Recep Aydın ise 31 Aralık'ta Adana'daki operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer ağabeyi Davut Aydın ise sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Doğankent Mahallesi'ndeki evine dönen Davut Aydın, gazetelerde yayınlanan fotoğraflardaki kişinin kardeşi Hasan Aydın olmadığını ileri sürdü. Davut Aydın, "Ben videoyu izlemedim, ama izleyen yeğenlerim, bana fotoğrafını gönderdiler. O vahşet görüntülerindeki teröristlerden ön planda olanın kardeşim olduğunu ileri sürdüler ama fotoğraf karesinde ön plandaki değil, arka planda kalan biri var o kardeşimize benziyor. Yani gazetelerde yayınlanan fotoğraftaki terörist Hasan Aydın değil" dedi.



KEŞKE CEZAEVİNDE OLSAYDI



Kardeşinin Hatay'a askeri malzeme götürürken yakalanıp serbest bırakılmasına tepki gösteren ağabey Davut Aydın, "Keşke o zaman serbest bırakmak yerine tutuklasaydılar. Öyle olsaydı, şimdi Hasan Aydın cezaevinde, yeğenlerim de yanımızda olurdu. En azından böyle vahşi bir örgüte hizmet etmezdi. Şimdi yeğenlerim, hayatta mı, değil mi bilmiyorum. Biz her gün bu acı ile kahroluyoruz" diye konuştu.



HABER : Fatih KARAÇALI/ ADANA, -



El Bab şehidi piyade uzman onbaşı Mete Can son yolculuğuna uğurlandı



SURİYE'nin El Bab Bölgesi'nde düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı 27 yaşında Mete Can'ın cenazesi memleketi Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde toprağa verildi. Can'ın 2 ay önce evlendiği eşi Seda Can, törene eşinin asker kıyafetini giyerek katıldı.



Gaziantep'te yapılan tören ardından Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne cenazesi getirilen şehit Mete Can için Asri Mezarlık'ta tören düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Ercan Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Olgay, ilçe kaymakamları, babası Mehmet, annesi Meryem ile 17 Kasım'da evlendiği eşi Seda Can ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.



Eşinin asker kıyafetlerini giyip törene gelen ev kadını Seda Can, zaman zaman fenalık geçirdi. Annesi Meryem Can ise, "Kuzum şehitler ölmez, kalk ayağa" diye ağıt yaktı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Emre Can'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



Gaziantep'te silahlı kavga: 2 ölü



GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan çatışma sonrası, otomobille kaçmak isteyen 2 kişi, önleri kesildikten sonra tabancayla başlarından vurularak öldürüldü.



Olay, sabaha karşı 23 Nisan Mahallesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre taraflar birbirlerine tabancalarıyla ateş açarak bir süre çatıştı.



Kavga sırasında 32 yaşındaki Ökkeş Avcı ve 22 yaşındaki Savaş Dahan, 27 TV 886 plakalı otomobile binerek uzaklaşmaya başladı. İkiliyi tartıştığı kimliği belirsiz kişiler ise başka bir araçla takip etti ve Avcı ile Dahan'ın bulunduğu otomobili Yeşilevler Mahallesi 30 numaralı cadde üzerinde durdurdu. Kimlikleri belirsiz kişiler, Avcı ve Dahan'ı burada tabancayla başlarından vurup öldürdükten sonra kaçtı.



Öldürülen 2 kişinin cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 20'yi aşkın boş kovan buldu. Polis, kaçan saldırganların kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör propagandasına 9 tutuklama



ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişiden, 9'u tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 11 Ocak günü kent merkezi ve ilçelerde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı ve evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i savcılık sorgularının ardından salıverilirken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 kişi ise 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DEDAŞ, kaçak kullanımı önlemek için sayaçları 8 metrelik direklere çıkardı



SİİRT'in Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı Beldesi'nde, elektrik sayaçları ve şartellerin 8 metre yüksekliğindeki direklere taşınmasına vatandaşlar tepki gösterirken, DEDAŞ yetkilileri de, şebekeyi koruma ve kaçak elektrik kullanımını önlemeye yönelik bir uygulama olduğunu açıkladı. Belde Belediye Başkanı Muammer Canpolat, konuyu Vali Mustafa Tutulmaz ile görüşeceğini söyledi.



Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ), Baykan İlçesi'ne bağlı Atabağı Beldesi'nde abonelere ait elektrik okuma sayaçlarını 8 metre yüksekliğindeki direkleren en yüksek noktasında monte edilen bir kutu içine taşıması, vatandaşların tepkisine neden oldu.



Atabağı Beldesi sakinlerinden Veysel Can, bir grup mahalleli ile birlikte, DEDAŞ'ın kendilerine baskı kurduğunu savunarak, "Sayın devlet yetkilileri, biz vatandaş değilmiyiz? Dicle Elektrik Dağtım A.Ş., bize yaptığı zulüm nereye kadar? 700 hanelik bir belde. Bizim bütün elektrik sayaçlarımızı 8 metre yüksekliğindeki eletrik direklerine çıkardılar. Bunların yaptığı kanun dışı uygulamadır. Vatandaş olarak sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Buna itiraz ettik ama jandarma kontrolünde gelip bunu yaptılar. 8 metre yüksekliğine kurulan sayaçlarımızı vatandaş olarak görme hakkımız yok mu? Buna bağlı panoların içerisinde elektrik şartelleri dahil bu yükseklikteler. Yarın, öbür gün şarteller attığı zaman elektriksiz kalacağız ve bu şartelleri kaldırma yetkimiz yok. Bu beldede kalan bir sürü diyaliz hastası var, bunlar elektriksiz yaşayamaz. Sayın devlet yetkilileri, sizden tek ricamız elektrik sayaçları, yani panoları yere koysunlar, veya bizim sayaçlarımızı görebileceğimiz şekilde kursunlar. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Atabağ Beldesi halkı olarak arz ederiz buna bir el atın" dedi. Saygılarımızı sunarız.



Atabağı Belediye Başkanı Muammer Canpolat da, DEDAŞ'ın kaçak kullanımı önlemeye yönelik yaptığı uygulamanın çevre kirliliği yarattığını savunarak, "Beldemizde görüntü kirliliği oldu. 8-9 abonenin kullandığı elektrik toplu olarak tek bir bağlantıdan geçiyor. Benim tek şikayetim görüntü kirliliği. Vatandaşlar ise 'sayaçlarımızı takip edemiyoruz' diyor. DEDAŞ'ın gerekçesi de kaçağı önlemektir. Bende hak veriyorum. Kaçak tüketimini biz de takip edemiyoruz. Bu konuda ben önümüzdeki hafta vali beyden bir randevu alacağım. Yeraltına alınması gerekir. Teknik bir çalışma yapılması gerekir" diye konuştu.



DEDAŞ yetkilileri de, hem şebekeyi koruma hem de kaçak elektriği önlemeye yönelik bir uygulama olduğunu ve bölgedeki yüzlerce köyde bu uygulamaya geçtiklerini açıkladı. DEDAŞ yetkilileri, "Şebekeyi korumak amaçlı ve kaçak elektirği önlemeye yönelik bir uygulama. Şimdiye kadar yüzlerce köyde bu uygulama hayata geçirildi. Bu sayede uzaktan okuma yapılabiliniyor, hem de yaşanabilecek bir arızada uzaktan müdahale ile buraya elektrik tekrar verilebiliyor. Yani daha önce bir çok köy yolu zorlu kış şartlarında arıza olduğu zaman yada köy yolu kapandığı için ekipler köye gidemiyordu. Ama bu sistemle ekipler köye gitmeden arızaya uzaktan müdahale ederek sorunu çözebilecek. Ayrıca bu sistemle vatandaşlar artık kaçak elektriği kullanamayacak. Çünkü sayaçlar yüksek direklerin ucunda kurulu. Müdahale edemeyecekler" şeklinde konuştu.



Kartalkaya'da sömestr yoğunluğu



BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya yarıyıl tatilinin ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Şarkıcı Işın Karaca da kar kalınlığının 2.5 metre olduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.



Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya, okulların tatil olmasıyla birlikte sezonun en yoğun dönemini geçiriyor. Sömestr tatili nedeniyle müşterilerine 3, 4, 5 günlük paketler sunan oteller tamamen doldu. Toplam 2 bin yatak kapasiteli otellerin kapalı ve açık otoparklarında yer kalmadı. Tatilciler, Türkiye'nin en uzun pistlerine sahip kayak merkezinde kaymanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerle Köroğlu Dağları zirvelerine çıkan tatilcilerin kimisi karla kaplı dev çam ağaçlarının oluşturduğu etkileyici manzara eşliğinde kayak yaptı, kimisi de snowboard heyecanı yaşadı.



IŞIN KARACA DA GELDİ



Şarkıcı Işın Karaca da kızı Mia ve eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte tatil için Kartalkaya'ya geldi. Karaca, kar kalınlığının 2.5 metre olduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı. Ünlü şarkıcı, kayağın ardından ailesi ile birlikte kayak merkezindeki bir kafede kahve içti.



Zehirlendiklerini fark eden baba, ailesini kurtardı



MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, uyandığında, kömür sobasından karbonmonoksit gazı sızdığını farkedip, güçlükle de olsa kalkmayı başaran 59 yaşındaki Ali İhsan Canözü, baygın halde evden çıkardığı eşi 38 yaşındaki Zeynep Canözü ile oğulları 10 yaşındaki Onur ve 13 yaşındaki Osman Canözü'ü kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Canözü ailesinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.



Karadere Mahallesi'ndeki müstakil evde, eşi Zeynep Canözü, oğulları Onur Canözü ve Osman Canözü ile birlikte yaşayan Ali İhsan Canözü, sobayı yanık bırakarak dün (cuma) saat 23.00'te uykuya daldı. Bu sabah başlayan rüzgar, evin dış kısmında kalan soba borularındaki deliklerden girince, duman tahliyesi durdu. Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, evin salon kısmında birlikte uyuyan çift ve oğullarını etkiledi.



EŞİ VE ÇOCUKLARININ HAYATINI KURTARDI



Saat 10.00'da salona dolan dumanı fark edip gözlerini açan Ali İhsan Canözü, güçlükle de olsa ayağa kalkmayı başardı. Baygın haldeki eşi ve 2 oğlunu evden dışarı çıkaran Canözü, bağırarak komşularından yardım istedi. Canözü'nün yardımına koşan komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 3 ayrı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirilen çift ve oğulları, tedaviye alındı. Zehirlenen aile fertlerinin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



CHP'li Uğur'dan kavga tepkisi



CHP Burdur Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Uğur, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.



CHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uğur, mecliste kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgayla ilgili parti binasında basın toplantısı düzenledi. Yaşanan şiddet görüntülerinin 'başkanlık' sisteminin ayak sesleri olduğunu söyleyen Uğur, "Başkanlık çıkmazına giden yolda, gözünü hiçbir şeyden sakınmayan bir anlayışın, farklı düşünene karşı her türlü şiddeti göze aldığını, meclis görüşmeleri sırasında üzüntüyle, kaygıyla izliyoruz" dedi.



Ayşe Uğur, "Ne yazık ki 19 Ocak perşembe günü meclis görüşmesi sırasında iktidara mensup bir kadın milletvekili, şiddet konusunda partisinin erkek vekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. İktidarın yıllardır kullandığı kin ve nefret dili toplumu ayrıştırmış, ötekileştirmiştir. Şu anda dayatmaya çalıştığı rejim değişikliğinde mecliste sürdürdüğü farklı düşünceler tahammülsüzlüğü, demokrasiden, adaletten uzak anlayışı, ülkeyi geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklemektedir. Ne acıdır ki bu ateşi körükleyenler siyasi varlıklarını cumhuriyetimize ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içindedirler" diye konuştu.



Kadın milletvekillerine seslenen Ayşe Uğur, şöyle dedi: "Biz kadınlar doğamızdan, yaradılışımızdan aldığımız barış, sevgi, hoşgörü ve adalet duygusuyla sizlere sesleniyoruz; anayasa değişikliği paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil, bu şiddete sesini çıkarmayan kadın vekiller, meclise başkanlık yapan kadın vekil, kadınlık bilincinden nasıl bu kadar uzaklaştınız? Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Ne uğruna? Sizleri anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akılla, mantıkla ve vicdanla bağdaştırmak mümkün değil."



Notu iyi olan öğrencilere karne hediyesi Erciyes



KAYSERİ'de, 2016-17 eğitim yılı sömestr tatilinin gelmesiyle veliler karne notu iyi olan çocuklarını Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkararak, kayak yaptırdı.



Dün karnelerini alan öğrenciler Erciyes'in Tekir Yaylası'na çıkıp, kayak yaparak, eğitimin yorgunluğunu attı. Kayak yapan, kızakla kayan ögrenciler günün tadını çıkardı. Çeşitli illerden de gelen öğrenciler ve aileleri kayak yapmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler, ders notlarının iyi olduğu o nedenle ailelerinin kendilerini Erciyes'e getirdiğini belirtti. Güzel vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar, başka zamanlarda da Erciyes'e kayak yapmaya geleceklerini söyledi.



İzmir Barosu'nda anayasa konuşuldu



Feyzioğlu, "Devletin tapusu millete aittir"



İZMİR Barosu'nun düzenlediği toplantıda, TBMM'de kabul edilen yeni anayasa değişikliğini, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski milletvekili Kemal Anadol, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Meltem Dikmen ve Prof Dr. Süheyl Batum, anlattı. Konuşmacılar, değişiklikleri eleştirirken, Metin Feyzioğlu konuşmasında, "Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti meselesine, 79 milyon yurttaşımız sahip çıkacaktır. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde, ecdadımızda vatanımızı parçalatmak yoktur. Devletin tapusunu bir kişiye vermeyi asla kabul etmeyecektir. Hiçbiri zaman etmemiştir. Devletin tapusu millete aittir" dedi.



TBMM'de dün (cuma) kabul edilip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan anayasa değişikliği, İzmir Barosu'nun, 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' toplantısında konuşuldu. Toplantının açılış konuşmalarını İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu yaptı. Hukukçu, siyasetçi Kemal Anadol, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Dikmen ve hukukçu, siyasetçi Prof. Dr. Süheyl Batum da yapılan değişiklikleri ve getireceği sonuçları anlattı.



"KİMSEYİ GERMEK İSTEMİYORUZ"



Anayasa değişikliklerinin anlatıldığı toplantıda ilk konuşmayı İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan yaptı. Değişikliklere karşı olduklarını söyleyen Aydın Özcan, "TBMM'de 550 milletvekilinin kuvvetler ayrılığından ayrılmamasını, TBMM'nin asli görevini yerine getirmesini hep ifade ettik. Milletvekillerine içtikleri anda sahip çıkmalarını istedik. Kimseyi germek değil, doğruları siyasilere göstermek istedik. Bunları hiç çekinmeden yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar, 'meclis konuşmalarıa bitti, her şey bitti' anlayışında. Ben onlara katılmıyorum" dedi.



"PARÇALANMA AÇIK TEHDİT HALİNE GELİR"



Aydın Özcan'dan sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuştu. Millete inandığını söyleyen Metin Feyzioğlu, "Türk milleti, bu projeyi izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkmadığı yüce Meclise asil Türk milleti sahip çıkacaktır. Davasına inanan kazanır. Biz hem davamıza inanıyoruz, hem asil Türk milletine inanıyoruz" dedi. Değişiklikler için "Niçin bölünme anayasasıdır" sorusunu yönelten Metin Feyzioğlu, "Cumhurbaşkanı Türk milletinin tamamını temsil eder. Cumhurbaşkanı sadece parti genel başkanı olursa, yalnızca partisinin il ve ilçe teşkilatlarını temsil eder bir makama indirilir. Cumhurbaşkanı milletin tamamını temsil edemez konuma indirilirse, millet parçalanır. Millet parçalanırsa vatan topraklarının parçalanma olasılığı açık ve yakın bir tehdide döner. Türk milleti bu parçalanmaya, bölünmeye asla izin vermeyecektir. Milletimize inancımız tamdır. Milletine inanan, davasını her zaman kazanmıştı. Mustafa Kemal Duatepe'den bakıp milletine inancını korumaya devam etmeseydi bugün iş işten geçmişti" diye konuştu.



"MİLLET, VATINANA SAHİP ÇIKMAYI HERKESE GÖSTERECEKTİR"



Referandum için millete inandığını vurgulayan Metin Feyzioğlu, "Millet demokrasiye ve vatanına sahip çıkmanın erdemini, herkese gösterecektir. O günden sonra kimse Türk milletine tepeden bakmaya cesaret edemeyecektir. Türk milletinin elinden demokrasiyi almayı alından geçirmeye cesaret dahi edemeyecektir. Onun için bu referanduma umutla yaklaşalım" dedi. Anayasa değişikliklerinin istikrarsızlık getireceğini de savunan Metin Feyzioğlu, "Bu yapılanlar, kalıcı istikrasızlık projesidir. Nedeni basit. Halkı bölünmüş devlette istikrar olur mu? Bir partinin ilçe başkanlarının yönettiği devlette istikrar olur mu? Yatırımların hukuki güvencesinin olmadığı, insanların gelecekleri, özgürlükleri, mal varlıkları parti ilçe başkanlarının iki dudağı arasına terk ettiği ülkede istikrar olur mu? Millet bu değişikliğin istikrar değil, kalıcı istikrarsızlık getirdiğini, projenin bu olduğunu çok iyi bilmektedir. Bunun için millet asla izin vermeyecektir. TBMM, Türk milletinin kendisini bulduğu, temsil edildiği en yüce makamdır. Milletin mecliste temsil edilmediği, o meclisin ülkenin kaderine hakim olmadığını bir ülkede istikrar olur mu dostlarım. Bu anayasa değişikliği projesi hem bölünmenin hem de kalıcı istikrarsızlığın projesidir. Bu değişiklikler, milletin kararıyla tarihin çöp sepetine atılacaktır. Ondan sonra yolumuz çağdaş uygarlığın yoludur" dedi.



"MESELE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MESELESİDİR"



Değişiklikler sonrasında partinin il ve ilçe başkanlarının etkisinin artacağını ifade eden Metin Feyzioğlu şöyle devam etti:



"Türkiye Cumhuriyeti, varımız, yoğumuz, namusumuz; il ve ilçe başkanlarının altında ezilir. Mesele kişi meselesi değildir. Mesele bugün aday olabilecek şu kişinin ya da bu kişinin, bu yetkilerle bir devlet başkanı olması hiç değildir. Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti meselesine, 79 milyon yurttaşımız sahip çıkacaktır. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde, ecdadımızda vatanımızı parçalatmak yoktur. Devletin tapusunu bir kişiye vermeyi asla kabul etmeyecektir. Hiçbiri zaman etmemiştir. Devletin tapusu millete aittir. Bu millet, bu tapuyu şehit kanıyla en ağır bedelleri ödeyerek almıştır. Şehit kanıyla alınan tapu, öyle mecliste birkaç kişi elini kaldırdı diye hiç kimseye aileye teslimi edilemez. Tapu bizimdir, Türk milletinindir. Türk milleti sizsiniz, biziz, 79 milyon hep birlikte Türk milletidir."



15 Temmuz darbe teşebbüsü süreci üzerinden değerlendirme yapan Metin Feyvioğlu, "Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da, bir partinin başkanı olsaydı, kendisine il ve ilçelerin başkanlarından başka sahip çıkan olur muydu? Milleti bölecek hiçbir değişikliğe bu sebeple de izin vermeyiz. 79 milyon Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. 79 milyon hep birlikte Türk milletiyiz. Önümüzdeki mesele torunlarımızın, torunlarımızın çocukları meseledir. Konu bir siyasi partinin yada partilerin meselesi değildir, konu sadece Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması konusudur. Herkesin vücudu bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve Atatürk ilkelerine bağlı olarak ilelebet payidar kalacaktır. 100 bin avukatın temsilcisi olarak size söz veriyorum, Türk milleti bu değişikliklere izin vermeyecektir. Gelecek umuttur, aydınlıktır, gelecek bizimdir" dedi.



Toplantıya katılan konuşmacılar da yeni anayasa değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihten örnekler verilerek yapılmak istenen değişiklikler eleştirildi.



Belediyeden vatandaşa 'C' vitamini takviyesi



AYDIN'ın Söke Belediyesi, geçen yıl ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı narenciye dağıtımını bu yıl da sürdürdü. Hayırsever vatandaşlar aracılığıyla temin edilen 15 ton portakal ve mandalina, vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.



Söke Belediyesi, hayırsever vatandaşlar aracılığıyla temin edilen 15 ton portakal ve mandalinayı ev ev dolaşarak, 3 ya da 4'er kiloluk poşetler içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmaya başladı. Yaklaşık 5 bin haneyle buluşacak 'C' vitamini deposu portakal ve mandalinaların toplanması ve paketlenmesi de Söke Belediyesi ekiplerince yapıldı.



Hayırsever vatandaşlarla yardıma muhtaç vatandaşlar arasında köprü olduklarını belirten Söke Belediyesi saha ekipleri koordinatörü Mehmet Ünsal Bakar, "Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ın talimatıyla geçen yıl başlatılan vatandaşa portakal ve mandalina dağıtımı bu yılda devam ediyor. Üreticilerimizin ürünlerinin değerlendirildiği bu dağıtımlarla yoksul kesimin evlerine C vitamini giriyor. Söke Belediyesi sosyal belediyecilik ve paylaşımın en güzel örneklerinden birini veriyor" dedi.



