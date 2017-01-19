Dha Yurt Bülteni-5

1)4 POLİSİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA, POLİSLERİN SİLAHINI BÖYLE ÇALDI



DİYARBAKIR'ın merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda 4 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı terör saldırısı sırasında, yardım bahanesiyle tahrip olan araca giren A.E.'nin bir polise ait tabancayı çalması, araçtaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamera görüntüsünden yola çıkarak evinde çaldığı polis tabancası ile yakalanan A.E.'nın sorgusu sürüyor.



Sur İlçesi Dicle Üniversitesi Kampusu'ndaki hafriyat alanında güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polislerine yönelik geçen pazartesi günü düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu, 1'i ağır 2 polisin yaralandığı terör saldırısı ile ilgili soruşturma sürüyor. Polis memurları Kadir Miraç, Özcan Mahmut Ava, Şenali Ocak ve Ali Sevim şehit olduğu ve 2 polisin yaralandığı saldırıda patlamanın şiddeti ile devrilen polis aracına yardım bahanesi ile yaklaşın bir kişinin şehit polislerden birinin silahını çaldığı ortaya çıktı.



Şehit ve yaralı polislerin silahlarından birinin eksik olduğunu tespit eden polisler devrilen polis aracında bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyince araca yardım bahenesi ile giren A.E.'nin bir tabancayı çalarak araçtan ayrıldığını tespit etti. Evine polis aracından çaldığı tabanca ile yakalanan E.A'nın örgüt bağlantısı ve saldırı ile ilgisinin olup olmadığının da araştırıldığı belirtildi.



PATLAYICILAR SEPETLİ MOTOSİKLETLER İLE TAŞINMIŞ



Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanında görevli polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında kullanılan yaklaşık 200 kilo patlayıcının bölgeye sepetli motosiklet ile getirildiği belirtildi. Olayın olduğu gün patlama noktasından 500 metre ileride bulunan ve incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülen 2 sepetli motosiklet ile ilgili inceleme ve araştırmanın sürdüğü belirtildi. Saldırı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişinin sorgusunun sürdüğü ifade edildi.







Canan ALTUNTAŞ-DİYARBAKIR/DHA



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ADANA'DA CEZAEVİNDE YANGIN: 11 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ(ek)



2)İNFAZ KORUMA MEMURLARI HAYATLARINI TEHLİKEYİ ATIP MAHKUM ÇOCUKLARI KURTARDI



ADANA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çocuk mahkumların kaldığı koğuşta çıkan yangında banyoya sığınan 6 çocuğu, infaz koruma memurları hayatlarını tehlikeye atarak kurtardı. Tedaviye alınan 6 çocuktan 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken çocukların koğuşlarının değiştirilmesi için yangını çıkarttığı ileri sürüldü.



Merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampüsü'nde bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, dün saat 23.20 sıralarında, çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak yangın çıkardı. Çocuklar daha sonra koğuşta bulunan banyoya sığınıp çeşmeleri açtı. Yangın nedeniyle elektrik sigortasının atması ve yoğun dumanı fark eden vardiya amiri İnfaz Koruma Başmemuru Ali Elakılınç, olaydan 1 dakika sonra çocukların bulunduğu koğuşa gitti. Arka tarafında yatakların yığılı olan ve yangın nedeniyle ısınan kapıyı güçlükle açan Elakılınç, kendi hayatını tehlikeye atarak koğuşa girdi. İnfaz Koruma Başmemuru Elakılınç, bu sırada yanına gelen diğer cezaevi çalışanları ile birlikte yoğun duman altında bulunan koğuşta, banyoya kendilerini kapatan çocukları kısa sürede kurtararak tahliye etti. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile Ali Elakılınç'ın da aralarında bulunduğu 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. Cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumu iyi olan 3 infaz koruma memurunun da taburcu edildiği öğrenildi.



ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA



Vali Mahmut Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Cumali Tülü ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, hastaneleri ziyaret edip, dumandan etkilenenler hakkında bilgi aldı. Vali Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar bir yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'ünün durumu biraz ağır. Kamu görevlilerimizin durumu iyi" diye konuştu.



BAŞSAVCI İNCELEME YAPTI



Öte yandan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise yangının çıktığı ceza infaz kurumuna gidip incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri ile itfaiye görevlileri, olay yerinde detaylı araştırma yaptı. İtfaiye ekiplerinin yangının nasıl ve nereden çıktığına dair incelemesinin sürdüğü öğrenilirken, yangını koğuş değişikliği isteyen bir grup çocuk mahkumun, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek için çıkardığı iddia edildi.



OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, -



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3)KONYA' DA EMLAKÇILARDAN STÜDYO TİPİ DAİRELER İÇİN TERÖR VE FUHUŞ UYARISI



İSTANBUL'daki ünlü gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı terörist Abdulgadir Masharipov'un, Konya'da kiraladığı stüdyo daire olarak nitelendirilen evlerde kaldığının ortaya çıkması üzerine Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, stüdyo tipi dairelerin kiralanmasında önlem alınması gerektiğini söyledi. Altınay, "Hem fuhuş yönüyle hem de teröristlerin kalabileceği daireleri, ayakçı tabir ettiğimiz kaçak olarak emlakçılık yapan kişilerce kiralanıyor. Bu kişilerle devletimiz mücadele ederse çok çabuk önüne geçilir" dedi.Reina saldırganı terörist Abdulgadir Masharipov'un, Konya'da hücre evi olarak, ailesiyle birlikte merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo daire olarak nitendirilen eşyalı evde kaldığı tespit edilmişti. Terörist Marsharipov'un temasta olduğu ve saldırının ardından İzmir'de yakalanan 3 ailenin de hücre evi olarak yine o bölgedeki stüdyo tipi evlerde kaldığı belirtildi. Bunun üzerine gözler, bu evlere çevrildi.



FUHUŞ VE HÜCRE EVLERİ OLARAK KULLANILIYOR



Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, Reina saldırganına ev kiralayan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 2 emlakçının da odaya kayıtlı kişiler olmadığını belirtti. Altınay, fuhuş ve hücre evi olarak kullanmak isteyen kişilerin, odaya kayıtlı olmayan emlakçılar aracılığıyla o evleri günlük ya da birkaç günlüğüne kiraladıklarına dikkat çekti.



Altınay, şunları söyledi:



"Konya Emlakçılar Odası'na üye emlakçılarımız, stüdyo tipi daireleri, günlük, saatlik ya da birkaç günlük şeklinde kiralamıyor. Üyelerimiz, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bazda kiralamalar yapıyor. Kiracının kimlik bilgilerini de kayıt altına alıp, kontrat imzalatıyor. Ama maalesef odamıza kayıtlı olmayan, ayakçı, seyyar ve kaçak tabir ettiğimiz kişiler tarafından kiralamalar mevcuttur. Bizler Konya Emlakçılar Odası ve üyeleri olarak bu tür kiralamaların yanında olmadık olmayacağız. Çünkü, hem fuhuş yönüyle hem de teröristlerin günübirlik veya birkaç günlük kalabileceği şeklinde değerlendirildiği için biz oda üyelerimizi bilgilendirerek, hiçbir şekilde bu gibi kiralamalar yapmamaları için uyardık."



Üyelerini tekrar uyaran Altınay, "İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklama doğrultusunda, saatlik, günübirlik yapılan kiralamalarda FETÖ veya diğer teröristlere yapılan kiralama çıkacak olursa, kiralamayı yapan kişi, kurum ve kuruluşlar terör suçu işlemiş gibi yargılanacaklardır. O yüzden tüm üyelerimizi uyarmak istiyorum. Güvenmedikleri, şüphe duydukları kişilere kiralama yapmasınlar" diye konuştu.



KONYA'DA 20 BİNDEN FAZLA STÜDYO DAİRE VAR



Devletin mücadele ederse kaçak kiralamaların önüne geçebileceğini belirten Altınay, "Bu ayakçı, kaçak olarak kiralama yapan kişilerle devletimiz mücadele ederse çok çabuk önüne geçilir. Bu kişilerin vergi kaydı yok, oda kaydı yok. Haksız ve vergisiz kazanç elde ediyorlar. Bunun önüne geçmek çok kolaydır. Hem mali yönden, hem de belediyelerimiz denetleme yaparak bu işi çözebilir. Bu saatlik günübirlik denilen daireler 100 liraya kiralanıyor. Bu insanlar bir bloğu komple kiralıyorlar. Stüdyo daireler 500-600 lira arasında kiralanabiliyor. Konya'da 20 binden fazla stüdyo daire var. Vatandaşlar da mağdur olmamaları için oda üyesi olmayan hiçbir kişiden kiralama yapmasınlar" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Altınay röp.



Reina saldırganın kaldığı evın dışından detay



(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)



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4)DİN GÖREVLİLERİNE, 'SUYA ÜFLEME' TEKNİĞİYLE SES EĞİTİMİ



Kayseri'deki din görevlilerine yönelik'Suya Üfleyerek' ses eğitimi verildi. KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, "Ameliyat ya da ilaçla tedavi edemediğimiz ses kısıklığı ve ses problemli hastaları, suya üfleme adını verdiğimiz terapi yöntemiyle sağlıklarına kavuşturmaya çalışıyoruz" dedi.



Memorial Kayseri Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, ildeki din görevlilerine yönelik "Suya Üyleme Yoluyla Ses Terapisi" eğitimi verdi. Eğitime katılan İl Müftü Yardımcısı Galip Koçer, din görevlilerinin sadece dini eğitim vermediklerini aynı zamanda ezan ve Kur'an-ı Kerim okuduklarını, bu nedende seslerini en güzel şekilde kullanmak zorunda olduklarını bildirdi. Koçer, "Erkek ve hanım din görevlilerimiz var. Bu kardeşlerimiz, gün boyu seslerini kullanmak zorunda kalıyorlar. Sesleriyle ilgili ya da boğazlarıyla ilgili şikayetleri de oluyor. Seslerini en iyi kullandıkları sırada, ses ve boğaz sağlığını da korumaları gerekiyor. İşte bu eğitim sayesinde din görevlilerimiz, seslerini en iyi şekilde kullanmayı ve boğaz sağlığı için yapması gerekenleri öğrenecekler" diye konuştu.



KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koç, sunumunda ses tellerinin yapısı ve bunların maruz kaldıkları sorunlar hakkında bilgiler verdi. Koç, "Ses tellerini doğru kullanmamaktan kaynaklanan birtakım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Ameliyat ve ilaçla tedavi edemediğimiz ses problemlerini, suya üfleme adını verdiğimiz terapi yöntemiyle düzeltiyoruz. Bu teknik, Kuzey Avrupa ülkelerinde çok uzun yıllardan beri, yani 1700'lü yıllardan beri kullanılan bir yöntem. Biz gelen hastaya ilk önce çeşitli metinler okutuyoruz, ilahi ya da şarkı okutuyoruz. Bazı hastalar, hiçbir problemleri olmadığı halde, seslerinin çıkmadığını söylüyorlar. Ancak öksürmesini istediğimizde, sesli bir şekilde öksürüyorlar. Bu tip hastalardaki sorun genellikle psikolojik oluyor. Özellikle seslerini çok yoğun kullanan meslek gruplarında sorunlar yaşanıyor. Öğretmenler, din görevlileri gibi meslek grubunda olanlara seslerini doğru kullanma, ses sağlığı ve kalitesini artırma gibi amaçlarla suya üyleme tekniğini uyguluyoruz. Tek bir seansta istediğimiz sonuca ulaşmamız pek mümkün olmuyor ve biz en uygun olarak 6-10 seans öneriyoruz" ifadelerini kullandı. Suya üfleme ses terapisi için içi su dolu cam bir düzenek kullandıklarını belirten ve sesin en iyi şekilde kullanılması için doğru duruş biçimlerini de gösteren Op. Dr. Murat Koç, "Hastalardan, düzenekteki ağızlık aracılığıyla suya üflemelerini istiyoruz. Suya verilen hava sayesinde suda dalgalanmalar oluşuyor ve bu dalgalanmalara bağlı olarak ses çıkıyor. Bu ses genellikle erkeklerde kalın Do'ya, kadınlarda ise Mi'ye denk geliyor. Daha sonra müzik notalarını sıralı bir şekilde üflemelerini istiyoruz. Bu sesleri de biz bir klavye yardımıyla duymaya çalışıyoruz. Böylece kişiye en uygun ses tonunu bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz bu sesin, kişinin kalıcı sesi olması için de eğitimler devam ediyor" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü



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-Suya üfleme tekniğinin anlatıldığı programdan genel görüntü



-Müftü Yardımcısı Galip Koçer'in konuşması



-KBB Uzmanı Op. Dr. Murat Koç'un sunumu



-Suya üfleme tekniğinde kullanılan su dolu şişeden görüntü



-Genel detaylar



Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)



DV 1 DOSYA, 6 dakika 18 saniye/202 MB



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5)BOLU'DA FETÖ OPERASYONUNDA 14 KİŞİ ADLİYEDE



BOLU merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 27 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bolu merkezli Düzce, Ankara, Elazığ ve Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 32 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında polis, memur, akademisyen, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınanlar, işlemlerinin ardından dün Bolu'ya getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 1'i kadın 14 kişi adliyeye sevk edildi. Aramalarda ele geçirilen delil niteliğindeki belge ve dökümanlar da savcılığa teslim edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilirken gözaltındaki 13 kişinin ise sorgusu sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi



-Güvenlik önlemleri



-Detaylar



Süre: 01.27 Boyut: 49 MB



Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,



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6)İZMİT'TE FETÖ SORUŞTURMASINDA 7 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görevden alınan polis ve yakınlarının bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri görevden alınan polisler ile yakınlarını gözaltına aldı. 3'ü kadın 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Adliyeye sevk edilmeleri



Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), -



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