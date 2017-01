Dha Yurt Bülteni-5

1)İZMİR'DE AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN ÖLDÜREN ŞÜPHELİ İNTİHAR ETTİ



İZMİR'de aynı aileden 4 kişinin öldürülmesinin, eczacı Hakan Kılıç'ın, emekli öğretmen babasının, Aysel Aslan'la evlenmek istemesine karşı çıkmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Hakan Kılıç'ın önce Hüseyin Tiryaki'yi, ardından 3 ay önce evlendiği 3 aylık hamile eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ı öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Buca'da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki'nin cesedi, dün sabah saatlerinde, Kaynaklar Mahallesi'nde yol kenarında bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Tiryaki ile diğer aile bireylerine ulaşamayan yakınları ise Menderes Caddesi 371 numaradaki eve geldi. Zili çalmalarına rağmen evin kapısının açılmaması ve telefonlara da cevap verilmemesi üzerine, öğle saatlerinde çilingir yardımıyla içeriye girildiğinde, Hüseyin Tiryaki'nin 3 ay önce evlendiği 3 aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan'ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Ailenin öldürülen bütün fertlerinin aynı evde yaşadığı, kurbanlardan Aysel Aslan'ın daha önce iki evlilik yaptığı belirlendi.



5'İNCİ CESET BULUNDU



Polis evin kapısında zorlama olmadığını tespit ettikten sonra cinayeti tanıdık kişilerin işlediği üzerinde durdu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, sabah saatlerinde, Hüseyin Tiryaki ile evlerinin yakınında eczanesi bulunan 35 yaşındaki Hakan Kılıç'ın birlikte görüntülendiği anlaşıldı. Araştırmalar Hakan Kılıç üzerinde yoğunlaştırıldı. Polisin dün saat 22.30 sıralarında, adresini belirleyip evine gittiğinde, içeride Hakan Kılıç'ın cesedini buldu. Kılıç'ın tabancayla intihar ettiği belirlendi.



OLAY AYDINLATILDI



Bu gelişmeden sonra da Cinayet Bürosu ekipleri cinayetlerin üzerindeki sır perdesini aydınlattı. Hüseyin Tiryaki'nin bir süre yanında çalıştığı Hakan Kılıç'ın, emekli öğretmen olan babasıyla, öldürdüğü Aysel Aslan'ın evlilik planlarına karşı çıktığı tespit edildi. Babasına da Aslan ailesine ekonomik olarak aşırı harcama yaptığı için kızan Hakan Kılıç'ın, ilk olarak sabah saatlerinde Hüseyin Tiryaki ile buluştuğu belirlendi.



Tiryaki'yi Kaynaklar'a götüren Kılıç'ın burada cinayeti işledikten sonra bu kez Menderes Caddesi'ndeki eve geldiği ortaya çıktı. Burada da ekmek bıçağından daha büyük boyuttaki suç aletiyle, 3 aylık hamile olan Fadime Tiryaki, ikinci eşi bir yıl önce ölen Aysel Aslan ile Behiye Aslan'ı öldürdüğü saptandı. Olayda kullanılan bıçak, Hakan Kılıç'ın aracında ele geçirildi. Öldürülen 4 kişi ile intihar eden Hakan Kılıç'ın cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi yapılan cenazelerin ailelerine teslim edilmesine başlandı.



2)KONYA'DA BUZLANMA VE SİS NEDENİYLE 100'ÜN ÜZERİNDE ARAÇ KAZA YAPTI



KONYA'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve buzlanma, kent merkezinde 14 farklı noktada zincirleme olarak 100'ün üzerinde aracın karıştığı yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasına neden oldu. Kentte etkili olan sis, yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Çoğu kişinin işe gitme saatine denk gelen yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 14 farklı noktada zincirleme trafik kazası meydana geldi. 100'ün üzerinde aracın karıştığı kazalarda şans eseri can kaybı olmazken, kazalarda hafif yaralanan 9 kişi de ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerlerinde araçların bazıları yoldan çıkarak şarampole inerken, bazıları da yol üzerinde devrildi. Kazaların yoğun olduğu noktalardan özellikle Karatay İlçesi Aslım Caddesi üzerinde farklı noktalarda çok sayıda araç kazaya karıştı. Bu nedenle de cadde bir süre ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle devrilen ve hareket kabiliyetini tamamen yitiren araçlar, çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı. Çalışır durumda olan ve kazayı küçük hasarlarla atlatan araçları ise sürücüleri tarafından olay yerinden kaldırıldı. Kazalarda araçlarda binlerce liralık maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri ise yaşanan zincirleme kazalar sonrası rapor tutmak için yoğun bir mesai harcadı. Yoğun sis nedeniyle de Konya Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar gece yarısından itibaren iptal edildi.



3)DEREYE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



TEKİRDAĞ'ın Saray İlçesi'nde kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin sürücüsü 47 yaşındaki Arif Dinç öldü.



Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Saray İlçesi'nin Çayla Mahallesi'ndeki Galata Deresi mevkiinde meydana geldi. Arif Dinç yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen otomobil, yağmur yağışı ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kontrolden çıkıp dereye uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Dinç, yaşamını yitirdi.



Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Arif Dinç'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



4)ARACIYLA ÇIĞ ALTINDA KALDI



ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Musa Alanay'ın Toros Dağları'nın zirvesindeki karla kaplı yaylaya gitmeye çalıştığı hafif ticari aracı çığ altında kaldı. Alanay'ın yara almadan atlattığı olayda kara gömülen aracı uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.



Alanya'da oturan Musa Alanay, dün öğle saatlerinde 07 HUK 50 plakalı hafif ticari aracıyla ilçe merkezinden Toros Dağları'nın zirvesine yakın bölgede kurulu Çayarası Yaylası'nı gitmek için yola çıktı. Musa Alanay, kar yağışının etkili olduğu Kuşyuvası mevkiinden geçtiği sırada yükseklerden çığ düştü. Kar yığınlarının altında kalan Musa Alanay, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak Karayolları yetkililerinden yardım istedi.



İhbar üzerine Karayolları Alanya 133'üncü Şube Şefliği ekipleri olay yerine hareket etti. İlçe merkezinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Alanay'ı kurtarmak için yola çıkan ekipler yaklaşık 3 saat sonra bölgeye ulaşabildi. Kara gömüşmüş otomobil iş makineleri aracılığıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Olaydan yara almadan kurtulan Musa Alanay, "Yolda ilerlerken aniden arabanın önü ve üzeri karla kaplandı. Allah korudu" dedi.



5)OTOBÜS DURAĞINDA YANKESİCİYE SUÇÜSTÜ



ADANA'da belediye otobüs durağında bir kadının çantasından cep telefonunu çalan 29 yaşındaki Ramazan Y., suçüstü yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi'nin İnönü ve Çakmak caddelerinde 3 kişinin çantalarından cep telefonu ve paralarının çalınması üzerine polis çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yankesicilik suçundan kaydı bulunan Ramazan Y. olduğunu belirledi. İnönü ve Çakmak caddelerinde sivil önlem alan ekipler, belediye otobüs durağına gelen Ramazan Y.'yi bir kadının çantasından cep telefonunu almak isterken suçüstü yakaladı.



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y. tutuklandı.



(ÖZEL)



6)SİPARİŞ VERDİĞİ TOSTÇUNUN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİNİ ÇALDI



GAZİANTEP'te kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tost siparişi verdiği işyerine ait paket serviste kullanılan elektrikli bisikleti çalarak ortadan kayboldu.



Olay, 11 gün önce Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, cep telefonuyla tostçu Seyit Reşit Gürler'den bulunduğu adrese tost sipariş etti. Seyit Reşit Gürler de tostu hazırlayıp, elemanı Alican Yağmurlu ile gönderdi. Verilen adrese gelen Alican Yağmurlu, elektrikli bisikleti sokağa bırakıp apartmana girdi. Siparişi götürdüğü adreste tost istenmediğinin söylenmesi üzerine adresten ayrılan Yağmurlu, sokağa bıraktığı elektrikli bisikletinin olmadığını fark etti. Durumu önce tostçu Gürler'e bildiren Yağmurlu, daha sonra olay yerine polis çağırdı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde elektrikli bisikletin tostçunun elemanının apartmana girmesinin ardından çalındığı tespit edildi. Polis elektrikli bisikleti çalan kişinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



Elektrikli bisikleti çalınan tostçu Gürler Seyit Reşit Gürler mağdur olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Bizden mesaj atarak iki tane tost istediler. Bu müşteri ilk defa bizden tost istedi. Tostu yapıp gönderdim. Elemanım adrese gittikten hemen sonra elektrikli bisikleti çalıyorlar. Adreste tost isteyen de olmamış. Tostu da olduğu gibi dükkana getirdi. Bizi bu yöntemle kandırıp elektrikli bisikletimizi çaldılar. Polisimizden hırsızı bir an önce yakalamalarını istiyoruz."



7)BUZA YAPIŞMIŞ HALDE BULUNAN KEDİ TEDAVİYE ALINDI



ISPARTA'da bir vatandaşın çenesi ve kuyruğundan buza yapışmış halde bulduğu sokak kedisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde tedaviye alındı.Isparta'da oturan Osman Güler, evinden işe gitmek için çıktığı esnada kedi sesi duydu. Sesin geldiği yöne giden Güler, bir kedinin kuyruğu ve çenesinin buzlanma nedeniyle yere yapıştığını fark etti. Kedinin kuyruğu ve çenesini buzdan kurtaran Güler, hayvanı veterinere götürdü. Buradaki tedavinin ardından kedinin bakımı ve tedavisini üstlenen Güler, birkaç gün hayvana evinde baktı. Hayvanın iyileşmemesi üzerine Güler, arkadaşıyla kediyi 50 kilometre uzaklıktaki MAKÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Yard. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, Uzm. Dr. Harun Çınar, veteriner hekimler Betül Şensöz ve Nuri Uysal tarafından kontrol edilen ve röntgeni çekilen kedi tedaviye alındı.



SOKAK HAYVANLARINA ÜCRETSİZ TEDAVİ



Yoğun bakım ünitesinde bir süre tedavi görecek kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Yard. Doç. Dr. Yusuf Sinan Şirin, "Kedinin ön tetkiklerini yaptık. Röntgenini çektik. Çenesinde ya da başka bir yerinde hiçbir kırığı yok. Yalnız yeme problemi çektiği için güçsüz ve zayıf düşmüş. Bunun için serum tedavisine başladık. ve bir süre yoğun bakım ünitemizde antibiyotik tedavisi uygulayacağız. Çenesinde oluşan yarayı tedavi edeceğiz. Durumu biraz güç ama kedinin hayata tutunması için bütün tedavilerini uygulayacağız. Soğuk hava şartları nedeniyle sokak hayvanlarının hayata tutunmaları açısından duyarlı vatandaşlarımıza ihtiyaç var. Buradan tüm duyarlı vatandaşlarımıza sesleniyorum; üniversitemiz hayvan hastanesinin kapıları her zaman sonuna kadar açık. Hiçbir ücret talep etmeden sokak hayvanlarımızın tedavisini yapıyoruz" diye konuştu.



'DIŞARIDA HAYATTA KALMALARI ÇOK ZOR'



Osman Güler de "Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle sokakta kalmış ve zor günler geçirmiş kediyi tedavi ettirmek amacıyla MAKÜ Hayvan Hastanesi'ne getirdik. Burada uzman doktorlarımız sayesinde tedavi edilecek. Soğuk hava şartlarında hayvanların dışarıda hayatta kalmaları çok zor. Buradan tüm vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



8)BURSA'DA PKK PROPAGANDASINA 14 GÖZALTI



BURSA'da sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yı öven paylaşımlarda bulunup terör propagandası yaptığı iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve terör propagandasını yaptığını tespit ettiği 3'ü kadın 14 şüpheliyi, düzenlediği eş zamanlı operasyon ile gözaltına alıdı. 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.



9)TIR'DAKİ DERİLERİN ALTINDA 60 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ



KAHRAMANMARAŞ'ta polis ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan TIR'ın dorsesine yüklü hayvan derilerinin altına gizlenen gümrük kaçağı 60 bin 500 paket sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunda dün gece oluşturdukları kontrol noktasına yaklaşan Salim S. yönetimindeki deri yüklü 19 ER 782 plakalı TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. TIR'da yapılan aramada dorsedeki derilerin altına gizlenen gümrük kaçağı 60 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, sürücü Salim S.'yi gözaltına aldı.



10)FETHİYE'DE 3'Ü KADIN 4 ŞÜPHELİYE FUHUŞTAN GÖZALTI



MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla 39 yaşındaki Mehmet A. ve fuhuş yaptıkları öne sürülen 2'si Kırgızistan, 1'i Özbekistan uyruklu 3 kadın, polis tarafından gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mehmet A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.



Fethiye'de yabancı uyruklu kadınlara, gecelik 200 lira karşılığı fuhuş yaptırıldığını tespit eden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mehmet A.'yı takibe aldı. Mehmet A., geçen pazartesi günü saat 21.00'de, iddiaya göre, Babataşı Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında bir müşteriyle fuhuş pazarlığı yaparken, yanındaki 3 kadınla birlikte gözaltına alındı. Takma isimler kullanan kadınların Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Arturgan E. ile Özbekistan uyruklu 35 yaşındaki Gulsanam Y. ve 28 yaşındaki Xhakıma K. oldukları tespit edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet A., 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan kadınların ise işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.



