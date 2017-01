Dha Yurt Bülteni-5

1)İSTANBUL'A İNEMEYEN 4 DIŞ HAT UÇAĞI GAZİANTEP'E İNDİ



TÜRK Hava Yolları'nın (THY) Hindistan, Maldivler, Güney Afrika ve Vietnam'dan Türkiye'ye yolcu taşıyan 4 uçağı, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'na inemeyince Gaziantep Havalimanı'na iniş yaptı.



THY'nin Hindistan Munbai ve Güney Afrika'nın Cape Town kentleri ile Maldivler ve Vietnam'dan İstanbul seferini yapan 4 yolcu uçağı, kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nı iniş yapamadı. Pilotları kule tarafından yönlendirilen uçaklar, gece geç saatlerinde Gaziantep'e iniş yaptı. Uçaklardaki yaklaşık bin yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.



BAKAN ÖZHASEKİ,"ZAMLARIN TERÖR HARCAMALARIYLA İLGİSİ YOK"

İNCİRLİK KONUSU SANTRAÇ GİBİ



İNCİRLİK KONUSU SANTRAÇ GİBİ



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başkanlık sistemi konusundaki yasanın bu ay sonuna kadar meclisten geçeceğini, Nisan ayında ise halkın oyuna sunulacağını söyledi. Özhaseki, bu konuda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili ilginç bir benzetme yaparak,"Tesbihin imamesi tek olur. İmame olmazsa tesbih dağılır"dedi. Özhaseki, bir soru üzerine de son zamanda yapılan zamların terörle mücadele konusundaki harcamalarla bir ilgisi olmadığını söyledi.



Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformunun düzenlediği sabah kahvaltısına Bakan Mehmet Özhaseki, eski bakan ve Kayseri milletvekili Taner Yıldız, milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı,Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları ve 90 STK temsilcisi katıldı. Sefa Vakfı salonunda yapılan toplantıda Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu dönem süzcüsü Ahmet Taş, Mehmet Özhaseki'ye yeni anayasa, başkanlık sistemi, Suriye ve Fırat kalkanı operasyonu, İncirlik üssüsün kapatılması, FETÖ tutuklamaları, son zamların terörle mücadele nedeniyle olup olmadığını sordu. Taş"Son zamlar özellikle akaryakıt zamları, domatesin kilosunun 7 liraya fırlamasının törenle mücadele masraflarının karşılanmasıyla bir ilgisi var mı Platformdaki üyelerimiz bunları merak ediyor?"dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı,bu sorulara yanıt vermek için çıktığı kürsüde konuşmasına"Ülkemiz üzerinde oyun oynayanlar, bizden öncede Arap baharı diye girdikleri her ülkeyi parçalayıp,bölenerek, buraların tabii kaynaklarının üzearine oturdular. Ülkemizin içinde ve dışarıda bunlara karşı savaşı var. Türkiye'nin ayağa kalkmasını istemeyenler her numarayı yapıyorlar. Çok zor günlerden geçiyoruz. PKK 'nın DAEŞ'in ve FETÖ'nün sahipleri, bunlara kullananlar, akıl verenler aynı. Ama, bunları kullananlar daha sonra bu örgütleri kapıya koyup, paçavra gibi atacaklar. Akılları sıra, Ak Parti terörle bunaltılacak, iktidardan düşürülecek sonra koalisyonlar dönemi başlayacak. Birileri bağımsızlık ilan edip, özyönetimle yeni ülke kuracak. Biz bu oyunlara gelmedik. PKK'yı o açtıkları çukurlara gömdük. Dağda inlerinde, şimdi de sınır ötesinde temizliyoruz. Kendi güvenliğimizi sağlıyoruz" diye sözlerine başlayıp, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Güneydoğu'da vatandaşların sıkıntılarını, sorunlarını çözüyoruz. Vatandaş bize askeri, polisi buradan çekmeyin diye ısrar ediyor. Hatta HDP'ye oy veren halk bile, yaralarının sarılmasını, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor. 30 bin ev yapıp dağıtacak gücümüz var. 1200 tescilli yapıyı ortaya çıkartıyoruz. Doğu-batı ayırımı olmasın diye çalışıyoruz. Buradan sesleniyorum, ilan ediyorum. Evi yıkılan kimse gelsin 1 lira almadan yeni ev verelim.Son zamanlarda PKK dışında iki örgüt daha türedi. Biri DEAŞ. Bu DEAŞ nereden çıktı diye bakınca,mezhebi, meşrebi bize uymayan,2-3 yıl öncesi türeyen insanlar. Hareketleri ne tasavvufa ne Müslümanlığa hiçbir şeye uymuşyor. Batı ve ABD'deki bir çok grup Suriye'ye girmek için bir DEAŞ diye bir bahane buldular. Kur'ana ilgi duymayın, peygamberimizi anlamayın diyen, islamdan uzaklaştırma projesi bunlar. DEAŞ'ı bahane edip, oralardaki yer altı kaynaklarını sömürüyorlar. FETÖ'cüle gelince Türk cumhuriyetlerinde bağışla okullar kurdular. Bunlarla herkes samimi oldu. Hasbi bir gayret gösterildi. Bir gece geldi, gerçek yüzleri ortaya çıktı. Yarğıda ve diğer alanlarda darbeyi başaramadılar. Muhalif olan herkesi Ergenekon torbasına atıp, tutukladılar. Sahipleri ne istediyse onu yaptılar. Kuran ve sünnete uymayıp, hocaya biat ettiler. Devletimiz bunları ayıklıyor. Kararname ile devletten uzaklaştırıyor. Kulakları imamlarında olan bu FETÖ'cüler mağduriyet edebiyatı yapıyorlar. Devlet, sizinle çalışmam dedi. Kibar yüzlerinin yerini sonra gerçek yüzleri aldı. CHP'liler meclis bombalandığı halde bize (Siz bunlarla birlikteydiniz) diye eleştirip, savunma yapıyorlar. Biz de onlara bunları siz şımarattınız. Biz, malum yüzlerini gördük ama siz cani yüzleri gördüğünüz halde hala onlarlasınız) yanıtını veriyoruz."



"TESBİHİN İMAMESİ TEK OLUR YOKSA TESBİH DAĞILIR"



Anayasa değişikliği ve b.aşkanlık sistemiyle ilgili gelişmeleri de yanıtlayan Çevre ve Şehircilik bakanı, bu konuda ilginç bir benzetme yaparak" Tesbihin imamesi tek olur. Yoksa tesbihin taneleri dağılır" diyerek,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet başkanı olmasını arzuladıklarını söyledi. Anayasa değişikliği konusunda TBMM'de 330 oyu bulacaklarını ileri süren Özhaseki, şöyle konuştu :



" Önce mecliste 330 oyu alıp sonra vatandaşın olurunu alacağız. Bu ülkeye başkanlık sistemiyle birlikte istikrar gelecek. İki başlılıktan kurtulacağız. Parlementer sistemi savunananlar, Özal- Demirel, Demirel- Çiller, Ahmet Necdet Sezer-Ecevit konusunda yaşananları ne çabuk unuttu?. Bu kavgadan, iki başlılıktan kurtulmamız lazım. İthal bir anayasa ile sonuna kadar nasıl gideriz ? CHP sittin sene iktidar olamayız diye,mücadele edelim diyor. Başkanlık sistemiyle, güçlü kalkınma olur. Etrafa ışık saçarız. Tesbihin imamesi tek olur. İmame olmazsa, tesbihin taneleri dağılır. Bir aylık dönemde, nisan ayının başlarında da halka gideriz. Vatandaş, referandumda yok derse ona da saygı duyarız."



İNCİRLİK KONUSU SANTRAÇ GİBİ



Son günlerde, vatandaşların ve bazı kesimlerin, koalisyon uçaklarının DEAŞ konusunda Suriye'de Türk ordusunun yanında yer almamasının tepkilere yol açtığını ve İncirlik'in koalisyon güçlerine misilleme olarak kapatılması konusunun tartışıldığına değinen Özhaseki"İncirlik konusu, Avrupa ile NATO müttefiklerimiz arasındaki bir santranç gibidir. Suriyeli mültecilere kapıların açılması, İncirliğin kapatılması halinde arkadan neler geleceğini biliyoruz. Şu anda uhracımızın ve ithalatımızın yüzde 41.5'nu AB ülkelerine yapıyoruz. AB ile ilişkilerimizi pat diye kesemeyiz. Bu konuda sabır gerekir" dedi



ZAMLARIN TERÖR HARCAMALARIYLA İLGİSİ YOK



Gönüllü kültür teşekküleri üyelerinden gelen"Son zamların terörle ilgisi var mı ?" şeklinde iddialarına bakan Özhaseki"Zamlardan önce şunu söylemeliyiz. Güney doğunun yeniden imarı konusunda önümüzde 3 formül vardı. Birincisi vatandaşa hasar bedellerini ödeyip, kendi evlerini yapmalarını sağlamaktı. Bunun faturası devletimize 3-3.5 milyon TL idi. Yerleşim birimlerini tamamen yıkıp, yeniden yapmanın bedeli ise 150 milyar olarak hesaplandı. Bizim benimsediğimiz üçüncü formülde ağır hasarlı olan yapıların yıkılması, az olanların onarılması, çevre düzenlemeleri,. Kreşi,taziye evi, parkları, alt yapısı ile örnek bir imar hareketi içinde yıkılması gereken evlerin yıkılıp,yerine yenilerinin verilmesi 10 milyar tuttu. Biz, bunu seçtik. Bu harcamayı da TOKİ ve Çevre bakanlığı olarak bütçemizden karşıladık. Yani, maliyeden 5 kuruş almadık. Zamların, bu harcamalarla ilgisi alakası yok. Para bizden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çıktı. Maliyeye ekstra bir yük getirmedi."diyerek, sözlerini tamamladı.



KAHRAMAN POLİSİN ADI BAYINDIR'DA CADDEYE VERİLECEK



İZMİR'in Bayındır Belediyesi tarafından ilçedeki bir caddeye, İzmir Adliysi'ne bombalı araçla saldıran teröristlerle kahramanca çatışmaya giren şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verilmesini oybirliğiyle kararlaştırdı.



İzmir Adliyesi önüne geçen perşembe günü bomba yüklü araçla gelen teröristlerin C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmesini önlemek için canını ortaya koyan ve teröristlerle çatışmaya girerek olası büyük bir katliamı önleyen, ancak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in adı, Bayındır'da yaşatılacak. Bayındır Belediye Meclisi, oybirliğiyle şehit Fethi Sekin'in adının ilçedeki bir caddeye verilmesi kararını aldı.Yazılı açıklama yapan Bayındır Belediye Başkanı CHP'li Ufuk Sesli, "Cesareti ve vatan sevgisiyle son mermisine kadar kahramanca çarpışan, tek başına yüzlerce insana kalkan olan ve İzmir'in bir faciadan dönmesini sağlayan, cennete uğurladığımız şehidimiz trafik polisi Fethi Sekin'in adının yaşatılması için bugün gerçekleştirilen Bayındır Belediye Meclis toplantısında CHP grubu tarafından önerge verilerek Bayındır'da bir caddeye 'Fethi Sekin Caddesi' adı verilmesi oy birliği ile kabul edildi" dedi.



Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), -



==================================================



TIR KAHVEHANEYE GİRDİ: 1 YARALI



MANİSA'nın Saruhanlı İlçesi'nde yoldan çıkan TIR'ın kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdiği kazada araç şoförü Erdinç Akşit yaralandı.



Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Akhisar- Manisa Karayolu'nun 25'inci kilometresi İshakçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur yağışı sonrası kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini yitiren Erdinç Akşit'in kullandığı 34 LC 9597 plakalı TIR, yoldan çıkarak kot altında kalan bir kahvehanenin camından içeri girdi. Sadece aracın kupa kısmının işletmenin içine girdiği kazada, TIR şoförü Akşit yaralandı. Yaralı ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akşit'in durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından TIR, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kahvehanede işletmecisi Rüstem Osmancık, olayın aniden geliştiğini, bir şey anlamadıklarını belirterek, "Kahvehaneyi açtıktan 1 saat sonra kaza gerçekleşti. Her şey çok ani oldu, kahvehanede o sırada 3 müşteri bulunuyordu. Allah'tan canımıza bir şey olmadı" dedi.



ANNE OĞUL BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADI



KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde madde bağımlısı 33 yaşındaki M.A. uyuşturucu alabilmek için istediği parayı vermeyen annesi E.D.'ye saldırdı. Anne ve oğlu birbirlerini bıçakla yaralarken, tedavi altına alındılar.



Olay gece saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre madde bağımlısı olan M.A. babasından boşanan annesi E.D.'den uyuşturucu alabilmek için para istedi. M.A. annesinin para vermek istememesi üzerine saldırdı. M.A. yaşanan kavga sırasında elindeki bıçağı annesinin göğsüne ve koluna sapladı. M.A.'nın düşürdüğü bıçağı alan E.D. ise oğlunu bıçakladı. E.D. ile birlikte aynı evde bulunan bir kişi 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan anne ve oğluna müdahalede bulundu. Yaralanan M.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, annesi E.D. ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.D. sağlık görevlilerine "Kurtarın beni" diye haykırdı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.D. ile birlikte aynı evde olan bir kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.



EŞİYLE TARTIŞIRKEN KENDİNİ VURDU



ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde 35 yaşındaki Mehmet Coşkun, sokakta eşiyle tartışırken sinirlenip havaya iki el ateş ettikten sonra tabancayı beline koyarken kazayla tetiğe basınca, bacağından yaralandı.



Olay dün gece Uzunmehmet Mahallesi Azaklıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Mehmet Coşkun, eve giderken yanındaki eşi Zehra Coşkun'la bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen Mehmet Coşkun, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla havaya iki el ateş etti. Mehmet Coşkun, beline koyduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu sağ dizinden yaralandı. Çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun, daha sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Coşkun'un, önce bir araçtan kendisine ateş edildiğini polise söylediği, ancak yapılan araştırmada kendisini vurduğu anlaşıldı.



Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.



MURAT BOZ, YARALI POLİS İÇİN EVLİLİK TEKLİF ETTİ



'DÖNERSE Senindir' filminin Antalya galası için kente gelen başrol oyuncusu Murat Boz, gala öncesi Beşiktaş Vodafone Arena'da düzenlenen saldırıda sağ bacağından yaralanan polis memuru Zafer Şentürk adına cep telefonu mesajıyla Konya'daki kız arkadaşı Tuğçe Dığrak'a evlenme teklif etti. Tuğçe Dığrak ise teklife mesajla 'evet' dedi.



'Dönerse Senindir' filminin Antalya galası, Özdilek Alışveriş Merkezi'nde başrol oyuncuları Murat Boz ve Yasemin Allen'in katılımıyla yapıldı. Film gösterimi öncesi Murat Boz ile Yasemin Allen, Antalyalı hayranlarıyla alışveriş merkezinin girişinde bir araya geldi. Murat Boz'a gösterilen ilgi karşısında Yasemin Allen, "Murat'çığım seni seviyorlar galiba" dedi. Güzel oyuncu, Antalyalı hayranlarına "Geldiğiniz için teşekkür ederim" diyerek öpücük gönderdi.



MURAT BOZ SORULARI YANITLADI



Murat Boz da Antalya'nın iklimi gibi insanlarının da sıcak olduğunu söyledi. Murat Boz, hayranlarının ikinci bir film olacak mı sorusuna, "İnşallah bakalım" diyerek yanıt verdi. Filmde kendisini en çok heyecanlandıran sahnenin sorulması üzerine ise Murat Boz, "Filmin başından sonuna kadar her sahnesinde heyecanlandım. Tabi çok zor olan sahneler de vardı" dedi.



Hayranlarıyla özçekim de yapan Murat Boz, İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan Antalyalı polis memuru 26 yaşındaki Zafer Şentürk'ün, Konya'da oturan kız arkadaşı icra memuru 21 yaşındaki Tuğçe Dığrak'a evlenme teklifinde bulunmasına da aracılık etti. Filmi izlemeye gelen Zafer Şentürk'ün "Bak hayatım ben kiminleyim şu anda bil bakalım, seni çok seviyorum, sana söyleyeceği bir şey var" diye başlayan cep telefonu kaydında, Murat Boz, "Zafer'in sana söylemek istediği bir şey var. Ben sadece bir elçiyim ama çok güzel bir şey geliyor. Zafer seni çok seviyor, seninle evlenmek istiyor. Bir ömür onunla olur musun?" dedi. Zafer Şentürk, bu kaydı WhatsApp üzerinden kız arkadaşına gönderdi. Tuğçe Dığrak ise mesaja, "Evet, seni çok seviyorum" diye evlilik teklifini kabul etti.



Saldırıda yaralanması nedeniyle raporlu olduğunu ve bu nedenle ailesinin yaşadığı Antalya'ya geldiğini belirten Zafer Şentürk, Murat Boz'u alışveriş merkezi otoparkında gördüğünü ve konuyu anlattığını söyledi. Şentürk, "Beni aracına davet etti. Araçta Murat Boz aracılığıyla kız arkadaşıma evlenme teklif ettim. Çok mutluyum. Bunu hayatım boyunca unutamayacağım" dedi.



Murat Boz ve Yasemin Allen hayranlarıyla filmi izledikten sonra Antalya'dan ayrıldı.



