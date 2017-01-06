Dha Yurt Bülteni-5

1)FIRAT KALKANI'NDA 1842 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
SURİYE'de 4.5 aydır yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör bin 536'sı DEAŞ'lı, 306'sı PKK/PYD'li olmak üzere toplam bin 842 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahalde kontrolü ele geçirdi. Harekat kapsamında bugüne kadar bin 870 kilometrekarelik alan terör örgütlerinden temizlendi. 9 Aralık'ta başlatılan El Bab Harekatı kapsamında ise batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 362'si ölü, 168'i yaralı ve 6'sı sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 536 terörist, 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere PKK/PYD mensubu toplam 306 terörist etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında
Türk Hava Kuvvetleri tarafından 969 hedefe bin 58 bomba aldı, tespit edilen 2 bin 741 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın ise kontrollü imha olarak edildi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatla ilgili yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, başta PKK/ PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/ PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.
DHA-Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Mücahit YOLCU
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2)BUZLU YOLDA ZİNCİRLEME KAZA: 15 YARALI
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 araç birbirine girdi. Kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ankara Çubuk anayolu Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan ilçe merkezi istikametine seyreden 15 araç, Güldarpı Kavşağında birbirine girdi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan araçların karıştığı kazada sürücüler ve yolculardan 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ankara'daki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoldaki buzlanma nedeniyle trafik bir süre aksadı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yoldan araçlar kurtarıcılarla kaldırıldı.
Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden görüntü,
Kaza yapan araçlardan ve yoldan görüntü,
Emniyet güçleri inceleme yaparken görüntü,
Kaza yapan sürücülerle röportaj
Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), -
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3)TİPİ ERCİYES'TE YOLLARI KAPATTI
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te tipi yolları kapattı. Dağdaki kayak merkezlerinin bulunduğu bölgeye 6 kilometre kala yolu kesen trafik polisleri, araçların geçişine izin vermiyor. Tipi nedeniyle kayak merkezindeki mekanik tesislerin ve teleferiklerin çalışmadığı da bildirildi. Kayseri kent merkezinde yağışsız ve zaman zaman güneşli bir hava yaşanırken, Erciyes Dağı yolunda günün erken saatlerinden bu yana tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Trafik ekipleri, Hisarcık ve Hacılar ilçeleri üzerinden Erciyes'e ulaşımı sağlayan yolların birleştiği kavşakta önlem aldı ve araçların kayak merkezlerinin bulunduğu bölgeye geçişlerine izin vermedi. Erciyes'e çıkılan bir diğer yol olan Develi ilçesi yolu da ilçe çıkışından itibaren ulaşıma kapatıldı. Trafik yetkilileri, aşırı tipi nedeniyle yer yer yolda buzlanmalar görüldüğünü bu nedenle sürücülerin olumsuzluk yaşamamaları nedeniyle, kayak merkezinin bulunduğu bölgeye 6 kilometre kala yolu kestiklerini bildirdiler. Yetkililer, "Bu noktadan itibaren zirveye doğru tipi etkili oluyor. Tipi nedeniyle de yolda yer yer buzlanmalar meydana geliyor. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamaları için bu noktadan ileriye araç bırakmıyoruz. Karayolları ekipleri yolda çalışma yapıyorlar. Şartlar normale dönünce, ulaşımı tekrar açacağız" dediler.
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da, kayak merkezinde bulunan pistlerin açık olduğunu ve kayak yapmaya elverişli olduğunu, ancak merkeze ulaşımda, yoldaki buzlanma nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşandığını bildirdi. Cıngı, "Şu an için bölgede tipi etkili olduğundan mekanik tesisler ve teleferikler çalışmıyor. Pazar günü kayak merkezimizde yapılacak olan Uluslararası yarışma için 6 ülkeden sporcularımız da buraya geldiler. Pazar günü Erciyes'te kar yağışı bekliyoruz. Yağış durumuna göre bu yarış ertelenebilir. Ayrıca Pazar günü Sarıkamış şehitlerini anma programımız var. Bu programın ertelenmesi ise şimdilik düşünülmüyor. Belki katılım biraz az olacak ama bu yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, bugün Kayseri'de yağış beklenmiyor ve en yüksek hava sıcaklığı 8, en düşük 2 derece olarak tahmin ediliyor. Yarın ise yağmur beklenen Kayseri'de hava sıcaklığı 7 ile 1 derece, Pazar günü de karla karışık yağmur yağacağı, hava sıcaklığının da 4 ile eksi 1 derece olacağı bildirildi. Pazartesi günü ise Kayseri genelinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Görüntü Dökümü
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-Polis ekiplerinin Erciyes Dağ yolunda araçları çevirmeleri
-Polis memurunun açıklaması
-Detay görüntüler
Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ, DHA)
1 DOSYA 3 dakika, 21 saniye/104 MB
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4)KUVVETLİ FIRTINA TÜRKİYE SİRKİ'Nİ VURDU
MANİSA'da gece yarısı etkili olan kuvvetli lodos fırtınası Türkiye Sirki'nin çadırını yerle bir etti. Manisa'da gece yarası başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan lodos Türkiye'nin tek ve ilk hayvansız eğlendiren sirki olan Türkiye Sirki'ni vurdu. Şehzadeler ilçesindeki Eski Garaj Alanı'nda kurulu olan Kırgızistan, Ukrayna, Fas, Gürcistan, Kazakistan, Rusya'dan sihirbazlar, palyaçolar, ip cambazları, uçan akrobatlar, trambolin, hava akrobasi, lastik kız, bisiklet şov, jonglör, karakter kostümlü dansçıların gösteri yaptığı sirkin 3 bin kişilik ısıtmalı dev çadırı kuvvetli fırtınada uçtu. Sirke gösterilerde kullanılan pek çok malzeme ve kostümde zarar gördü. Sirkte kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Zabıta ekipleri, lodosun sabah da devam etmesi üzerine Türkiye Sirki'nin yakınında bulanan otobüs durağında bekleyen Manisalılar'ı tedbir amacıyla uzaklaştırdı.
Sirk yetkilileri, fırtınanın kendilerine neden olduğu zararın yaklaşık 2 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Türkiye Sirki'nin 6-7 ve 8 Ocak tarihlerinde Manisa'da 13.00 ve 19.30 saatleri arasında yapacağı duyurulan gösterilerin iptal edildiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
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-Türkiye Sirki'nden görüntü
-Zabıta ekiplerinden sirkin çeresinde önlem almasından görüntü
-Genel ve detay görüntüler
(Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,
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5)İSLAHİYE'DE YAĞMURDA EVİ ÇÖKEN AİLEYE YARDIM
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, sağanak yağmur nedeniyle evlerinin bir bölümü çöken aileye Kaymakam Ramazan Yıldırım yardım eli uzattı.
İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Arfalı Mahallesi'nde 5 çocuğuyla ikamet eden 63 yaşındaki Leyla ve 73 yaşındaki Kemal Daşkıran çiftinin geçtiğimiz hafta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle evin yatak odasının tavanı gürültüyle çöktü. Şans eseri yaralanmayan kalp rahatsızı Leyla ve eşi Kemal Daşkıran, 1974 yılında kol emeğiyle zor yaptırdıkları evlerinin yıkılan kısmını yaptıramadı.
Kaymakam Ramazan Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık ile birlikte Arfalı Mahallesi'nde ikamet eden Daşkıran çiftini ziyaret ederek incelemede bulundu. Kaymakam Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Uyanık, aile öncelikle aynı mahallede müstakil bir eve taşınması sağlanarak, evin kirasını karşıladı, genel ihtiyaçları alındı.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ömer Faruk Uyanık,, ailenin durumunun tespit edildiğini ve evlerinin onarılacağını söyledi.
Görüntü Dökümü
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Evin yıkılan bölümü
Yaşlı çift evde
Kemal Daşkıran o geceyi anlatması
Yaşlı çift yıkılan yere branda ile kapatmaya çalışması
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 59 MB
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6)DEMİRTAŞ: PKK'NIN NE YÖNETİCİSİ, NE ÜYESİ, NE SEMPATİZANIYIM
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben PKK'nın ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır'da yaptığı konuşmada "Akan kanla ilgili HDP'nin zerre-i miskal siyasi sorumluluğu yoktur. Siyasi kararı alan Cumhurbaşkanı ve Başbakan ikilisidir" dediği için hakkında açılan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' soruşturmasında ifade verdi. Soruşturmayı yürüten savcıya SEGBİS sistemi ile dün ifade veren Demirtaş, konuşmasında tek bir hakaret cümlesi olmadığını, konuşmanın bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı olarak, başka bir siyasi partiye yönelik eleştiri ve mesajlardan ibaret olduğunu kaydetti.
ETNİK ÇATIŞMA ÇIKARMAK İSTEDİLER
Konuşmayı yaptığı dönemde 400'den fazla parti binası ve Genel Merkezin kendisine 'Türk milliyetçisi' diyen kesimlerce yakılıp yıkıldığını belirten Demirtaş, "Hatta partimizle ilgili olmadığı halde, yalnızca Kürt olduğu için bir çok insanın evi, iş yeri, mevsimlik işçilerin çalıştıkları ve kaldıkları yerler ateşe verildi. O yüzden konuşma metninden görüleceği üzere, Kürt adına ne varsa, Kürt'e benzeyen ne varsa saldırarak etnik çatışma çıkarmayı amaçladıklarını ifade ettim" dedi.
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın HDP'yi hedef gösteren açıklamalarının savcılık tarafından tespit edilmesini istediğini belirten Demirtaş, "Benim eleştirdiğim, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın HDP'yi hedef gösteren konuşmalarıdır. Konuşmalarımın tamamı incelendiğinde, tümüyle ifade ve fikir özgürlüğü kapsamında olduğu zerre kadar şüphe götürmez, tümüyle barış çağrısı içerdiği çok net anlaşılmaktadır. 'Çözüm süreci bitmiştir, bundan sonra çözüm yoktur' diyen siyasetçilerin tespit edilmesini talep ediyorum. Bunlar tespit edilmelidir ki, çözüm sürecinin bitmesine ve şiddet ortamının oluşmasına neden olan siyasetçiler belirlenebilsin" dedi.
O dönemde bazı basın yayın organlarının, PKK'nın yaptığı bazı saldırılardan doğrudan kendisini sorumlu tuttuğunu da ifadesinde belirten Demirtaş, "Ben PKK'nın ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım. Ben HDP Eş Genel Başkanıyım, bütün şiddet ve savaş araçlarını eleştiriyorum ve politikalarına karşı çıkıyorum" dedi.
"HUKUK BANA AYRI, DEVLET BAHÇELİ'YE AYRI İŞLİYOR"
Bir siyasi parti olarak hükümetin karar ve eylemlerini eleştirmek ve denetlemekle yükümlü olduklarını belirten HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ifadesinde şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanı, kendisini aktif bir siyasetçi olarak görmektedir. Cumhurbaşkanı sıfatıyla 7 Haziran seçimleri öncesi 37 ilde seçim mitingi yapmıştır. Mitinglerde seçmenleri oy vermeleri gereken partiye yönlendirmiş ve AKP'yi işaret etmiştir. Bu tarz siyaset yapan bir şahsiyetin eleştiriyi göze alması gerekir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül gibi siyaset üstü kalamamıştır. Bir siyasi partinin genel başkanı gibi hareket etmiştir. Biz de bunun üzerine kendisini muhatap kabul ederek, Cumhurbaşkanı'ndan ziyade siyasi parti genel başkanı gibi eleştirilerimizi sunduk. Kendisi benim hakkımda hakaret içerici bir çok beyanda bulunmuştur. Buna rağmen biz sarf edilen sözleri siyasi atmosferin gerekliliği olarak kabul ettik. Zaten bana yönelik sarf edilen sözlerden dolayı suç duyurusunda bulunmuş olsam bile, yasal mevzuat gereği Cumhurbaşkanları vatana ihanet dışında herhangi bir suçtan yargılanmamaktadır. Dolayısıyla kendisinin bulunduğu konum ile bizim bulunduğumuz konum arasında hukuki koruma yönünden çok büyük farklılıklar vardır. Dolayısıyla eleştirilerimizin bu çerçevede değerlendirilmesini talep ediyoruz. Soruşturmalar politik siyasi kimliğim nedeniyle açılmıştır. Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik 'hırsız' ve benzeri sözler sarf ettiği sadece 2015 yılında 15 ayrı konuşma mevcuttur ve bu konuşmalarla ilgili fezleke düzenlenmemiştir. Hukuk bu ülkede bana ayrı, Devlet Bahçeli'ye ayrı işlemektedir. Şu anda ifademi size yaklaşık bin 700 kilometreden, yüksek güvenlikli cezaevinden veriyorum. Bu, yargının herkes için eşit olmadığının göstergesidir" dedi.
İfade vermeden önce avukatları ile savunmaya ilişkin bir görüşme yaptığını kaydeden Demirtaş, "Avukatlarım soruşturmayla ilgili bana bilgi verdi. Ama bu görüşme savcılığın talebi ve Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayıt altına alındı. Ayrıca görevli huzurunda gerçekleşti. Oysa ki, hakimliğin kararı bu dosyayı kapsamamaktadır. Benim hakkımda 100'e yakın bu tarz soruşturma vardır. Avukatlarım ile yaptığım görüşmeler hakimlik kararıyla dinlenmektedir. Oysa karar sadece bir dosyaya ilişkindir, bu da adil yargılanma ilkesine net olarak aykırıdır"diye konuştu.
Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, -
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7)BULGARİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANAN PKK'NIN ÜST DÜZEY SORUMLUSU ADLİYEDE
TERÖR örgütü PKK'nın üst düzey sorumlularından olan ve 2010 yılından itibaren geçtiği Suriye'de YPG'ye katılan terörist 'Piling' kod adlı K.L., polisteki soruşturmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü PKK'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen terörist 'Piling' kod adlı K.L., 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG'ye katıldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı teröristte yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması 20 gündür süren Adıyaman nüfusuna kayıtlı terörist K.L., bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Teröristin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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PKK'lının araçla getirilişi
Teröristin hastaneye girişi
PKK'lının kontrolden çıkması
PKK'lının adliyeye getirilmesi
Adliyeye girişi
Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,
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8)BOLU'DA ADLİYE ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ARTIRILDI
İZMİR Adliyesi önünde dün düzenlenen terör saldırısı ardından Bolu'da adliye ve valilik çevresindeki önlemler artırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Binanın ön tarafındaki giriş ile arka kapıda polis ekibi görevlendirildi. Adliyenin yakınında Kent Meydanı'nda bulunan Valilik binası önünde ve kentin kalabalık noktalarında da önlemler artırıldı.
Görüntü Dökümü
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-Adliye ve valilik önü polisler
-Polis araçları
-TOMA
-Detaylar
Süre: 0.40 Boyut: 22.2 MB
Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,
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9)GECE ANNENİN UYANMASI 4 KİŞİLİK AİLENİN HAYATINI KURTARDI
KÜTAHYA'da 4 kişilik Kabaklı ailesi evlerindeki kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Beylerce Sokak'ta meydana geldi. 2 çocuk annesi Ayşe Kabaklı gece uyanıp evin içerisinde duman olduğunu görünce, eşi Özcan Kabaklı ve biri 5 diğeri 6 yaşında olan 2 çocuğunu uyandırmaya çalıştı. Eşi ve çocuklarını uyandıramayan Ayşe Kabaklı, camları açıp 112 acil servisi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ayşe Kabaklı, eşi Özcan Kabaklı ve 2 çocuğu, ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı ve dumandan zehirlendikleri bildirilen 4 kişilik Kabaklı ailesinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerinin olayın meydana geldiği apartman önündeki görüntüsü,
-Ailenin sağlık görevlileri tarafından ambulansa götürülmesinden çekilen görüntüler bulunuyor.)
Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,
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10)ANTALYA'DA FETÖ'DEN 2 TUTUKLAMA
ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, 18'i adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Ak Parti eski İlçe Başkanı Bahattin Akşit'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi. Yargılama sonunda Durmuş Köse ve Ali Kalaycı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Mustafa Aktaş, Bahattin Akşit, Celalettin Oktay, Mustafa Yıldız, Hilal Yüksel, Süleyman Topsakal, Seyit Doğan, Bilal Yüksel, Mehmet Akçakaya, İbrahim Torun, Murat Büyükakça, Meral Oktay, Nurgül Özen, Nurgül Uysal Tosun, Tayfun Sözel, Yusuf Sertgöz, Musa Ekinci ve Uğurcan Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntü Dökümü
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Adliye dış plan
Şüphelilerden detay
Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),
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11)VAN'DA PKK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
VAN'da polis, PKK terör örgütüne eleman kazandırıp, örgüte vergi adı altında para topladıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları ve örgüt adına vergilendirme yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik dün ve bugün sabaha karşı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda N.Ö., İ.A., A.E., Ö.D. ve N.Ö. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Özel harekat polisleri tarafından adreslere operasyon
-Operasyon yapılan evlerin kapısının açılması
-Şüpelilerin emniyete getirilmesi
-Detaylar
Murat ÇAĞLAR/VAN, -
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12)OTOMOBİL İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 YARALI
BOLU'da, minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu ile Mudurnu ilçesi arasındaki yolun Doğancı Köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden 26 yaşındaki Uğur Köseoğlu yönetimindeki 14 BB 922 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Sadık Avcı'nın kullandığı 54 BY 407 plakalı minibüsle çarpıştı. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan annesi Fatma Köseoğlu yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Sadık Avcı, otomobil sürücüsünün şerit ihlali yaptığını ileri sürerek, "Arabanın içinde bir şeylerle uğraşıyordu. Benim şeridime geçti. Selektör yapıp korna çaldım ama fark etmedi. Ben kazadan kurtulmak için elimden geleni yaptım ama olmadı" dedi.
Kaza nedeniyle yolda kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araçlar
-Minibüs sürücüsü ile röportaj
-Trafikteki aksamalar
-Ambulanslar
-Detaylar
Süre: 01.36 Boyut: 54.1 MB
Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU,
Dha Yurt Bülteni-5
1)FIRAT KALKANI'NDA 1842 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİSURİYE'de 4.5 aydır yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör bin 536'sı DEAŞ'lı, 306'sı PKK/PYD'li olmak üzere toplam bin 842 terörist etkisiz hale getirildi.
1)FIRAT KALKANI'NDA 1842 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ