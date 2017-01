Dha Yurt Bülteni-5

(YENİDEN)



1)SURİYELİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE BAKANLIK SORUŞTURMASI



ANTALYA'da, Suriyeli 7 yaşındaki Ali İzzettin Ahmed'in, yüksek ateş şikayetiyle götürüldüğü 4 hastaneden nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle geri çevrildiği iddiası sonrasında yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.



Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak'ta oturan Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin'in rahatsızlandığı haberini alınca, hemen eve geldi. İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil servisten giriş yapan İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince, iddiaya göre geri çevrildi. Sonrasında oğlunu Sütçüler Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve son olarak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götüren Ahmed'e, iddiaya göre aynı yanıt verildi. Oğlunu eve getirip uyuyan İzzettin Ahmed, saat 05.00 sıralarında uyandığında Ali İzzettin'in yaşamını yitirdiğini gördü. İncelemelerin ardından Ali İzzettin'in cenazesi toprağa verildi.



TEŞHİS İÇİN 4 HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Polis, ifadesine başvurulmak üzere bu sabah İzzettin Ahmed'i polis merkezine götürdü. İzzettin Ahmed, ifadesinin ardından kendisini geri çeviren personeli teşhis etmek için polis eşliğinde 4 hastaneye götürüldü. Ahmed'in hastanelere giriş çıkış saatlerine göre güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği kaydedildi. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yetkililerinin de aileyi ziyaret ederek, olayla ilgili bilgi aldığı belirtildi.



BAKANLIKTAN SORUŞTURMA



İddialar üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığı, savcılığın da adli soruşturma yürüttüğü kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, "İddia edildiği gibi hastanın hastanelerimizde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. İddialar üzerine sayın bakanımız Recep Akdağ'ın talimatıyla idari soruşturma ve savcılık tarafından da adli soruşturma başlatılmış olup soruşturmanın neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca hastanelerimizde, acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşlarıyla herhangi bir ülkeden gelen yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı yoktur. Bireyler hastane acil servislerimize geldiğinde ve acil hasta olduğu tespit edildiğinde öncelikle gerekli sağlık hizmetini almaktadır. Kimlik kontrolü bu hizmetten sonra yapılmaktadır" denildi.



2)ÖĞRENCİYİ TUVALLETE DÖVEN ÖĞRETMEN HAKKINDA SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU



BATMAN Valiliği, merkezdeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda, 2 öğrencinin İngilizce öğretmeni tarafından tuvalette dövüldüğü iddiasıyla inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda 03.01.2017 tarihinde saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.



4)BALIKÇILARIN MASKOTU PELİKAN 'ABBAS' GAZİPAŞALI OLDU



ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde Yat Limanı'na yerleşen ve 'Abbas' adı verilen pelikan, balıkçıların ve limanın maskotu oldu. Avdan dönen balıkçıların verdikleriyle karnını doyuran pelikan, bir süredir burada yaşamını sürdürüyor.



Aralıklarla Gazipaşa Yat Limanı'na uğrayan pelikan, son dönemde buradan ayrılmaz oldu. Balıkçıların sürekli beslediği ve 'Abbas' adını verdiği pelikan bir süredir limanda konaklıyor. Sabah erken saatte ava çıkan balıkçıların dönmesini bekleyen Abbas, karnını da onların verdiği balıklarla doyuruyor. Ayağından yaralandığı için aksayarak yürüyebildiği gözlenen pelikana balıkçılar günlük ortalama 3 kilo balık veriyor.



Balıkçıların koyduğu Abbas adına alışan pelikan, bu adla çağrıldığında giderek balık istihkakını alıyor. Limana gelen amatör balıkçılar da Abbas'ı görünce şaşırıyor. Onlar da tuttukları balıklardan pelikana ikram ederek, karnını doyurmasına yardımcı oluyor. Antalya'dan Gazipaşa'ya balık avına gelen Murat Rüzgar, her geldiklerinde Abbas'ı gördüklerini ve avdan hissesine düşen payı verdiklerini söyledi.



Balıkçı Mehmet Bostancı, her avdan pelikan Abbas'ın hissesine düşen payı verdiklerini aktardı. Pelikanla birbirlerine alıştıklarını kaydeden Bostancı, "Çağırdığımız zaman yanımıza geliyor. Bizi görünce kanat çırpıyor. Burayı yuva olarak benimsedi. Buraya sakat olarak geldi. Balıkçıların bakmasıyla birlikte hayata tutundu. Burada sosyal bir hayat kurdu adeta. Bizler de kendisine çok alıştık" dedi.



Balıkçı Eyüp Erinç, Abbas'a çok alıştıklarını, bazen kendisini göremeyince endişelendiklerini ve aramaya koyulduklarını kaydetti.



5)BAŞINI HAVUZUN DUVARINA ÇARPAN KOMİSER YARDIMCISI ÖLDÜ



BURSA Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şubesi Komiser Yardımcısı 29 yaşındaki Cenk Dorken, bir spor merkezinin havuzunda baygın halde bulundu. Cenk Dorken hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Başında yarık bulunan Dorken'in havuza atlarken veya havuza girmeden önce düşerek başını vurmuş olabileceği öne sürüldü.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde Komiser Yardımcısı olarak görev yapan Cenk Dorken, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi İlçesinde bulunan bir AVM'nin spor merkezinin havuzuna gitti. Görevliler bir süre sonra havuzda yüzen Dorken'u suda baygın durumda buldu. Başında yarık bulunan Cenk Dorken, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan evli olan Cenk Dorken'in, havuza atlarken veya havuza girerken dengesini kaybedip düşerek başını kenarına çarpmış olabileceği öne sürüldü.



Olayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Talihsiz polisin ölüm haberi ailesini ve meslektaşlarını yasa boğdu.



(Berktuğ ÖNCÜ-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



========================================================



6)ÜNİVERSİTEYİ BIRAKTI, 50 KÖPEĞE BAKIYOR



AKDENİZ Üniversitesi'nde (AÜ) bir grup öğrenci, sokak hayvanlarına bakmak için üniversite eğitimini yarıda bırakıp Kırklareli'nin Babaeski ilçesine giden arkadaşları 34 yaşındaki Gökçer Korkmaz'a destek amacıyla kampanya başlattı. Üniversite öğrencisi Görkem Barındık, kampanyayla satın alınan mamaları Babaeski ilçesinde Korkmaz'a teslim etti.Antalya'da AÜ Turizm Fakültesi'nde okurken hayvan sevgisi ağır bastığı için okulunu yarıda bırakıp memleketi Kırklareli'nin Babaeski ilçesine geri dönen Gökçer Korkmaz, annesiyle yaşadığı evinde, yaralı ve hasta 50 köpeğe bakıyor. Bu hayvanlarla evini paylaşan Gökçer Korkmaz, motosikletiyle yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki ilçenin çöplüğüne gidiyor. Korkmaz, çöplükte yaklaşık 500 köpek ile tek tek ilgilenirken, yanında getirdiği mamayı köpeklere paylaştırıyor. Hayvanların sorunlarıyla ilgilenen Korkmaz'a, Türkiye'nin birçok bölgesinden destek geliyor.



"OKUL ROBOT OLMAMIZI İSTİYOR'



Okul hayatını hayal ettiği gibi olmadığı için bıraktığını belirten Gökçer Korkmaz, "Okul, her şeyden önce bir çocuğun iyi kalpli bir insan olarak yetişmesini hedeflemeliydi. Oysa okullar savaşları öğretiyor, ama savaşın neden kötü bir şey olduğu hakkında herhangi bir şey öğretmiyor. Doğa hakkında tüm şeyleri öğretiyor ama gerçekten doğayı neden sevmemiz gerektiğini, onu neden korumamız gerektiği anlatmıyor. Bütün hayvanlar öğretiliyor ama hayvanları sevmemiz gerektiği, onlara yardım etmemiz gerektiği anlatılmıyor, öğretilmiyor. Bizleri iyi kalpli bir insan yapacak ilgili konular derslerde işlenmiyor. Okullar ezber bilgilerle doldurulmuş, bir nevi meslek sahibi robotlar olmamızı istiyor. İyi kalpli insanlar, iyi kalpli çocuklar olmamızı o kadar da umursamıyorlardı" diye konuştu.



MAMALARI BABAESKİ'DE TESLİM ETTİ



Gökçer Korkmaz'ın yarıda bıraktığı AÜ'nün öğrencileri de arkadaşlarına destek olmak için kampanya başlattı. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Görkem Barındık öncülüğünde öğrenciler, 'Gökçer Korkmaz Hayvanseverler Kumbarası' kampanyasıyla para topladı. Görkem Barındık, kampanya ile topladığı parayla bir internet sitesinde mama ve hayvanlar için ilaç siparişi verdi. Mamaları ve ilaçları Gökçer Korkmaz'ın yaşadığı ilçeye yönlendiren Barındık, siparişlerinin Korkmaz'a ulaştığı gün Babaeski ilçesine gitti. Topladığı paranın makbuzlarının yanı sıra sipariş ettiği mama ve ilaçların makbuzunu sosyal medyada paylaşan Barındık, bu yöntemle insanların kafasında soru işareti kalmamasını sağladı.



7)TÜRKİYE'YE GİDİN' DİYEN İNGİLİZ YAZARA KAPADOKYA DAVETİ



İNGİLTERE'de yayınlanan dünyaca ünlü Independent Gazetesi yazarlarından Simon Calder'in, Reina saldırısının ardından hem kendi yurttaşlarına hem de bütün insanlığa 'Türkiye'ye Gidin' çağrısı üzerine, Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler ve TÜRSAB Kapadokya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl, hazırladıkları ortak basın açıklaması ile teşekkürlerini ileterek, Kapadokya'ya davet etti. Türkiye'nin en gözde eğlence mekanlarından biri olan Reina'da 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısının ardından kaleme aldığı makaleyle Türkiye'nin gündemine oturan İngiliz yazar Simon Calder'i, TÜRSAB Kapadokya BYK ve KAPTİD, Kapadokya bölgesine davet etti. İndependent yazarı Simon Calder kaleme aldığı yazısında, yılbaşı gecesi gerçekleşen Reina saldırısına en güzel cevabın Türkiye'ye tatile gitmek olduğunu belirtti.



KAPTİD Başkanı Yakup Dinler ve TÜRSAB Kapadokya Başkanı Coşkun Kırtıl'ın yaptığı ortak açıklamada, "Terörün dini, milleti, ırkı, vatanı yoktur; terörizmin ve teröristin iyisi yoktur. Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da, Amerika'da, Belçika'da, Rusya'da ve daha birçok ülkede ne yazık ki bu tür terör saldırıları yaşandı. Terörizmin ve teröristin hepsi kötü. Bizim teröre bakışımız evrensel; Ankara, İstanbul, Kayseri için ne düşünüyorsak Berlin'deki, Brüksel'deki ve Paris'teki eylemler için de aynısını düşünüyor, aynısını yaşıyoruz. Terörün anlamını çok iyi bilen bir ülke olarak bu tür münferit olayları, tüm dünya ülkeleri ve insanlık adına ayaklar altına alarak, terörizme karşı ortak bir duruş sergilememiz gerekir. Biz buradan Avrupa İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin özünü aldığı 'Dostluk', 'Kardeşlik' ve 'Hoşgörü' diyarı, 'Dünya Barış Kenti' Nevşehir'in merkezi Kapadokya'ya tüm dünyayı davet ediyoruz. Independent Gazetesi yazarlarından İngiliz gazeteci Simon Calder'in sayfasına taşıdığı 'Türkiye'ye gidin' çağrısı ile terörizme karşı sergilediği tavır ve tüm dünyaya verdiği bu anlamlı mesajı nedeniyle kendisine teşekkür ediyor ve kendisini Kapadokya'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdiler.



Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR,



======================================================



8)EDREMİT'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 GÖZALTI



BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



Polis ekipleri, dün (salı) saat 10.00 sıralarında, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak İbrahimce Mahallesi'nde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona narkotik köpekleri de katıldı. Yapılan aramalarda, 408 uyuşturucu hap, 41.19 gram bonzai, 600 gram esrar ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2'si yaşı küçük 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



