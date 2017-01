Dha Yurt Bülteni-5

(YENİDEN)



1)REYNA SALDIRISINDA ŞEHİT OLAN POLİSİN MERSİN'DEKİ AİLESİ YASTA



STANBUL'un ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız'ın şehit olduğu haberi, Mersin'deki baba evine ateş düşürdü.Sabah saatlerinde şehit Burak Yıldız'ın merkez Toroslar İlçesi Atakent Mahallesi Cumhuriyet Evleri Konutları'nda bulunan Yıldız ailesinin evine giden Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, acı haberi verdi. Şehit Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken acı haberi alan anne Aslı Yıldız sinir krizleri geçirdi. Şehit annesi Aslı Yıldız'a, sağlık görevlileri müdahale etti. Haberi alan Burak Yıldız'ın yakınlarının akın ettiği eve bayrak asıldı.



Bekar olan şehit polis Burak Yıldız'ın ağabeyi Murat Yıldız'ın da İstanbul'da polis memuru olarak görev yaptığı belirtildi.



Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1.5 yıl önce mezun olan şehit polis Burak Yıldız'ın, 10 Aralık'ta Beşiktaş Vodafone Arena'da terör saldırısında şehit olan meslektaşları için Instagramda, "Yere düştü kaskınız, annenizin öpmeye kıyamadığı alnınızı koruyan. Bir sedyeye konuldu hayalleriniz, kim bilir kaçtı yaşınız. 20-21-22'Yaşınızla ölçülebilir mi ki yiğitliğiniz' Şimdi ardınızdan gözlerimizde yaş, yüreğimizde yangın kaldı. Kinimiz diri kalacak" paylaşmıştı.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Şehidin Türk bayrağı asılı baba evinden görüntü



Şehidin babasının yakınları ile otururken görüntüsü



Kuran okunması ve taziyeye gelenlerin dua etmesi



Sağlık görevlileri apartmandan çıkarken



Evin önündeki ambulans ve polislerden görüntü



Komşuları apartmana Türk bayrağı asarken



Şehidin ablasının yakınlarına sarılıp ağlaması



Şehit evine taziyeye gelen yakınları



SÜRE: 05'34" BOYUT: 178 MB



Haber-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN,



=======================================================



2)ANTALYA'DA HERKES BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN TALİHLİYİ SORUYOR



MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması, kentte heyecan uyandırdı. Herkes büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kim olduğunu merak ediyor.



Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nce 31 Aralık 2016 yılbaşı akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satıldığını belirterek, "Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik" dedi. Biletin hangi bayiden ve kime satıldığı konusunda şu anda ellerinde bir bilgi olmadığını belirten Yalçın Sayar, şunları söyledi:



"Antalya bilet satışı bakımından Türkiye'de ilk dört arasında. Bu yıl 1 milyonun üzerinde bilet satılacağını tahmin etmiştik. Bu tahminimiz doğru çıktı. Antalya'ya büyük ikramiyenin de çıkacağını, Antalya'nın şanslı illerden olduğunu söylemiştik. Bu tahminlerimiz de doğru çıktı. Şimdi Antalya talihlisini arıyor. Bileti kimin sattığını ancak 2 Ocak günü Milli Piyango İdaresi'nden öğrenebiliriz. ya da bayi kendi faturalarından bunu tespit edebilir. Ancak bizim elimizde şu anda bu bileti kimin sattığına ilişkin bilgi yok."



Antalya'da korsan bilet satışı olmadığını belirten Sayar, "Antalya'dan herkes gönül rahatlığıyla biletini alabilir. Nitekim büyük ikramiye de Antalya'mızda satılan biletlerden birine isabet etmiştir. Büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da satılması bizleri sevindirdi. Talihlimizden Antalya'mıza yatırım bekliyoruz" dedi.



Mustafa KOZAK/ANTALYA, -



======================================================



3)SAVCI KAYA, HAYATINI KURTARAN CAN DOSTLARINA SAHİP ÇIKIYOR



BURSA Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, Adliyesi'nde dava dosyaların yoğunluğuna rağmen iki kez hayatını kurtardığını söylediği can dostlarına sahip çıkıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Bursa'da, sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.



Yaşamında hayvanların ayrı bir yeri olduğunu belirten Özgür Katip Kaya'yı lise yıllarda karbon monoksit zehirlenmesinden bir köpeğin daha sonra da ailesiyle birlikte bu kez doğalgaz zehirlenmesinden kapıyı tırmalayarak açan kedisi kurtardı. Kaya, "Lise yıllarında Erzincan'da kaldığım evde beslediğim köpeğin havlamasıyla kurtulduk. İkinci kez zehirlenmek üzereyken kedinin daire kapısını sürekli tırmaladıktan sonra kendini dışarıya atması sayesinde kurtulduk. Bu iki olay sonrası hayvanlara karşı sevgim attıö dedi.



Bir hayvan severin kendisine İtalya'dan gönderdiği hayvanların iç ve dış paratizlerden ilaç, vitamin ve kendisinin aldığı köpek maması, süt, kemikleri barınakta kendi elleriyle veren ve bir kısmını barınak görevlisine teslim eden Cumhuriyet Savcısı Kaya, köpek ve kedilere sahipleri tarafından terk edilen, çeşitli kazalar sonucu yaralanan hayvanlara Nilüfer ilçesi Alaattinbey Mahallesindeki hayvan barınağında sahip çıktığını söyledi.



Kaya, "Bu dünyayı onlarla paylaşıyoruz, burası bizim olduğu kadar onların da evi. Onların da aynen bizler gibi gidecek, yasayacak başka yerleri yok. Hayvanlarla birlikte hepimizi misafir eden tabiatı da korumamız şart. Dünyamızdaki bütün canlı türlerinin, doğanın ve gezegenimizin dengesi için burada olmaları gerekiyor"dedi.



MESAİDEN SONRA CAN DOSTLARINA KOŞUYOR



Barınakta bulunan hayvanlara 6 yıldır baktığını belirten Kaya, mesaiden sonra can dostlarına koştuğunu söyleyerek, "Hayvanları korumak, aslında onları sevmek demektir. Sokak hayvanları kış aylarında yiyecek ve barınak bulma sıkıntısı yaşamaktadır. Sokak hayvanları için daha hassas olalım. Sokak hayvanlarına yardım edelim. Uygun yerlere mamalar, ev yemekleri ve su koyarak günlük yaşantılarını kolaylaştıralım. Ben onların yanında dinleniyorum. Hayvanlar, bizim sessiz can dostlarımızdır" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------



-Savcını konuşması



-Hayvanlara yem verilmesi



-Kediler ve köpeklerden görüntü



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -



SÜRE 04,34 BOYUT 145 MB



====================================================



4)KUĞULU PARK'TA KAR SELFİESİ



GEÇTİĞİMİZ yıllarda kara hasret kalan Başkentliler, hafta sonunda parklarda kar keyfini doyasıya yaşıyorlar.



Ankara'nın simgesi durumunda ve kuğuları ile ünlü Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, son günlerde etkisini artırarak yağan karın oluşturduğu kartpostallık görüntüler önünde gezerken sık sık fotoğraf çekmeyi de ihmal etmediler. Aşırı soğuklar nedeniyle bir kısmı donan havuzda kuğuların dansını da izleyen vatandaşlar, gün boyu parkta gezinerek kar keyfi yaşadılar. Çocuklarını da beraberinde getiren aileler, karlar üzerinde gezmenin keyfini yaşarken, kartopu oynamayı da ihmal etmediler.



Kuğulu Park'ta aşırı soğuklara rağmen suda yüzen kuğuları, kazları ve ördeklerin yaşam mücadelesini izleyen vatandaşlar, kuğuları arkasına alarak beyaza bürünen parkta uzun süre selfie çekip, günün anısını fotoğraflamaya çalıştılar.



Görüntü dökümü



-------------------------



Beyaza bürünmüş Kuğulu Pak'tan detay görüntüler,



Havuzda yaşayan kuğulurdan, kazlardan ve ördeklerden görüntüler,



Kuğular önünde selfie çekmeye çalışan vatandaşlardan görüntüler,



Parkta çocukları ile gezen vatandaşlardan detay görüntüler,



Aşırı soğuklardan üşüyen ördeklerden detay görüntüler



Hüseyin ÖZBALI/ANKARA, -