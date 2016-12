Dha Yurt Bülteni-5

Suriye şehidi Acar'a anne vedası: Güle güle meleğim, canım oğlum(1)



SURİYE'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar'ı annesi Hanife Acar, "Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşlarıyla uğurladı.



Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan Akın'ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi'nden alınarak Kazimiye Mahallesi'ndeki evine getirildi. Şehidi evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı. Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra Akın'ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'ne götürüldü. Buradaki törene Maliye Bakanı Nabi Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.



TABUTA SARILI TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ



Şehidin annesi Hanife Acar, musalla taşında oğlunun tabutuna sarılarak, "Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni" diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, "Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'" dedi. Komutan da, "Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin" dedi.



Rize'de Atatürk Anıtı valilik önündeki tören alanına konuldu



RİZE'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk anıtı valilik önündeki tören alanına taşındı.



Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nın yenileme projesi için başlatılan çalışma kapsamında Atatürk heykelini valilik önündeki tören alanına taşımak için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında beton zemin söküldükten sonra dev bir vinçle kaldırılan heykel, üzeri lastiklerle dolu bir kamyona konularak yaklaşık 7 saatlik bir çalışmanın ardından dün gece valilik önüne getirildi. Atatürk heykeli, dün gece devam eden çalışma ile valilik önündeki tören alanında hazırlanan demir platform üzerine yerleştirildi. Anıtın çevresinde düzenleme yapılacağı belirtildi.



Anıtın yerinden sökülmesine bazı çevreler tepki gösterirken, bazı vatandaşlar da anıtın yeni yerinin daha güzel olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Alanı'nda törenlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyordu. Burası çok daha iyi oldu, Atatürk heykeli buraya daha çok yakıştı" ifadelerini kullandı.



İskenderun'da fırtına etkisini sürdürüyor



HATAY'ın İskenderun ilçesinde üç gündür devam eden ve saatteki hızı yer yer 70-90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle balıkçılar barınaktan çıkamıyor.



Fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar açıklarda büyük tehlikeler yarattığı için balıkçılar teknelerini barınağa demirledi. Üç gündür avlanmaya çıkamadıklarını söyleyen balıkçılar, öCumartesi sabahını bekliyoruz. Meteoroloji uyarısına göre sabaha kadar fırtına esecekmiş. Teknelerimizin hasar görmemesi için barınağa çektik "dedi. Bu arada barınakta halatını kopartan bir balıkçı teknesi diğer teknelere çarpması sonucu hasar görünce vinç yardımı ile karaya çıkartıldı.



İskenderun Körfezindeki liman ve iskelelerde de fırtına nedeniyle tahmil-tahliye işlemleri yapılamadığı için büyük tonajlı gemiler körfezin ortasında belirlenen park alanına demir atıp fırtınanın dinmesini bekliyor.



İCRALIK GEMİ SÜRÜKLENDİ



İskenderun'da fırtınada sürüklenerek tehlike yaratan 24 milyon Euro'luk hacizli Yunan armatöre ait İngiliz bayraklı Aqua Herkules yolcu gemisi de sorun yarattı.



İskenderun kaymakamı H.Hasan Özyiğit, geminin Liman başkanlığının takibinde olduğunu belirterek,ö Birkaç firmanın alacağı varmış. Geminin iş ve işlemleri icra dairesi takip ediyor. İcra dairesi geminin korunması için ilgili yerlere talepte bulundu. Şu an için Liman hizmetleri veriliyor. Elbette ki hava şartları müsait olmamasından dolayı sürüklenme var. Ama bunlar kontrol dahilinde takip ediliyorö dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Sur'da inceleme yaptı



DİYARBAKIR'da, Milletvekilleri ve Vali Hüseyin Aksoy ile birlikte merkez Sur ilçesinde esnafları gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Diyarbakır'ı artık bir terör şehri olarak değil, medeniyetler, efsaneler ve Peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır'a geldi. Sur ilçesinde çatışmalardan zarar gören esnaf ve vatandaşlar için başlatılan Sokak sağlıklama çalışmalarını yerinde inceleyen Karaaslan'a, Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hüseyin Aksoy, Belediye Başkanları, eski Milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Karaaslan ve beraberindekiler proje kapsamında onarılan tabelaları inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden heyete, Sur esnafı toparlanmaya başladıklarını belirterek çalışmalardan memnun olduklarını söyledi.



İnceleme sonrası Vali Aksoy, komisyon üyeleri ile birlikte çalışmaları incelemek üzere dolaştıklarını belirtti. Vali Aksoy,"Özellikle tarihi eserlerin onarımı konusunda, yürütülen çalışmalarda Sur'da 14 tarihi eser restore ediliyor. Bunlar bölgenin yeniden inşası, truzimde hak ettiği noktaya gelebilmesi adına yürütülen önemli çalışmalar" dedi.



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Şehir Kültür Birim Başkanı Çiğdem Karaaslan ise, Diyarbakır'ın kalbi Sur'da olduklarını, Diyarbakır'da özellikle son dönemde terör nedeniyle Sur içinde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın ardından burada bir çok faaliyetin eş zamanlı yürüdüğünü söyledi. Karaaslan, "Bunlar hem sosyal anlamda, hem de aynı fiziki dönüşüm ile yapılanlar. Bunun bir örneğini görmek için Diyarbakır Gazi caddesindeyiz. Diyarbakır'ı biz artık bir terör şehri olarak değil, Diyarbakır biz artık medeniyetler şehri, efsaneler şehri, peygamberler şehri kimliğiyle ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz ve geçireceğiz. Ummalı çalışmalarımız devam ediyor. Hep birlikte Diyarbakır'ı insanımıza, şehrimize en büyük kazancı sağlayacak projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz"diye konuştu.



Karaaslan ve beraberindekilerin kentte temas ve incelemeleri devam ediyor.



İdlib'e gelen çocukların dramını Bursa'da izlettiler



BURSA'da, Suriye'nin Halep kentindeki son durumu aktarmak için Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği İl Temsilciliği'nin düzenlediği toplantıda, Halep'ten çıkarılan yetim çocukların kaldığı inşaat halindeki binaya cep telefonuyla görüntülü bağlanıldı. Dışarıda kar yağışının olduğu binada kalan çocukların durumu, yürekleri dağladı.



Halep'te yaşanan gelişmeleri kamuoyuna aktarmak için basın mensuplarıyla Ördekli Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkan Mehmet Ali Öztürk ve Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Bursa İl Temsilcisi İdris Doğrul, Suriye'nin Halep kentinin tahliyesi ile ilgili gelişmeleri anlattı.



Toplantı sırasında İdlib kentinde Halep'ten getirilen yetim çocuklara yardım eden Türkmen Mücahid Hayrullah'la telefon bağlantısı kuruldu. Görüntülü gerçekleşen konuşmada Mücahid Hayrullah, tahliyeler sırasında Halep'ten çıkarılarak İdlib'e getirilen yetim çocukların, kaldıkları inşaattaki durumlarını gösterdi. Dışarıda kar yağdığını ve binanın çok soğuk olduğunu aktaran Hayrullah, "Burası çok soğuk. 12 yetim çocuk ve 8 aile kapısı penceresi olmayan bir binada kalıyoruz. Halep'ten çıkamayan 30-40 bin civarında aile var. Tahliyeler tam olarak tamamlanmadı. Çünkü engellemeler var" dedi.



Tanık olduğu bir durumu da toplantıya katılanlarla paylaşan Hayrullah, "Halep'te şu anda PYD güçleri gördüğü kadınları iç çamaşırına kadar soyup arama yapıyor. Kayıp kadınlar ve çocuklar var. Burada hayat sizlere aktarıldığı gibi değil. Çok daha kötü bir durum var" ifadelerini kullandı.



Bayır Bucak Türkmen Dağı Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Ali Öztürk, Halep ve İdlib gibi kentlerde organ mafyalarının kamyonetlerle çocuk kaçırdığını ve şu ana kadar bine yakın çocuk ile kadının kayıp olduğunu iddia etti.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Edip TEKİN/ BURSA,-



============================================



Suriyelilerin kampları beyaza büründü



GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, yoğun kar yağışının ardından Suriyeli sığınmacıların barındığı kamplar beyaza büründü.



Yoğun yağışın ardından kar kalınlığı ilçe merkezinde 15, yüksek kesimlerde 40 santimetreyi buldu. Kar yağışı ilçe sakinleri gibi İslahiye'de kurulu 3 kampta barınan Suriyeli sığınmacıların da yaşamını olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından ilçeye 4 kilometre uzaklıkta 8 bin Suriyelinin barındığı bir nolu çadır kent ile 20 kilometre uzaklıktaki 16 bin Suriyelinin barındığı iki nolu çadır kent beyaza büründü. Suriyeli çocuklar ise çadırlar arasında kar topu oynadı.



Akseki'de 40 mahalle yolu kardan kapandı



ANTALYA'nın Akseki İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Akseki'de 3 gündür devam eden yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının ilçe merkezinde 80 santimetreye ulaştığı kaydedildi. 40 mahallenin yolları kapanırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Antalya- Konya karayolunda ulaşım olumsuz etkilenirken, Akseki- Manavgat karayolunun 30'uncu kilometresinden itibaren ulaşım güçlükle sağlanıyor. İlçenin tüm mahallerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hastalara müdahale için kar paletli ambulans gönderdi.



Bölge trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine için vermezken, yüksek tonajlı araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, Antalya- Konya, Akseki- Manavgat karayollarında karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR



Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), -



===================================================



Yağma ve zorla senet imzalatma iddiasına 11 gözaltı



ÇANAKKALE'nin Biga İlçesinde, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.



Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga'da, nitelikli yağma ve zorla senet imzalatma suçlarına karıştıkları belirlenen bir gruba yönelik operasyon düzenledi. Bu sabah, önceden belirlenen bazı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. Çanakkale'ye getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Mahkemenin Keşan'daki hava kirliliği ile ilgili ret kararına itiraz



EDİRNE'nin Keşan İlçesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun yüzde 1.6 kükürt oranına sahip kömürün yakılması kararını 1 yıl ertelenmesi kararına karşı, Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma ve iptal talebini reddetmesi üzerine, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.



Türkiye'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için 5 bin 600 ve üzeri kalorideki, en fazla yüzde 1.6 kükürt oranına sahip ithal kömürün yakılması yönünde 12 Nisan 2016 tarihinde alınan karar, İl Mahalli Çevre Kurulu'nca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yoksullara dağıtılacak yerli kömürün belirlenen kriterlere uymadığı gerekçe gösterilerek, 1 yıl ertelendi.



Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun yeni kararıyla ilgili geçen Ekim ayında Edirne İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı. Edirne İdari Mahkemesi, 'idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının oluşmadığı' gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebini reddetti.



MAHKEME KARARINA İTİRAZ EDİLDİ



Keşan Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Necmettin Baygül, bunun üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne kararı itiraz ettiklerini açıkladı. Baygül, "Kent Konseyi Yürütme Kurulu olarak Keşan'da yaşayan 65 bin yurttaşımıza karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk çerçevesinde gerek merkezi, gerekse yerel yönetimlerce alınan karar ve uygulamalarda toplum yararı içeren, içermeyen konuları halkın gündemine taşıyıp, toplum yararına toplumsal baskı gücü oluşturulması ile yükümlü olduğumuz gerçeğinden hareketle Edirne İdare Mahkemesi'nin 65 bin insanın sağlığını doğrudan ilgilendiren bir konunun 'telafisi imkansız zarara yol açmadığı' şeklindeki gerekçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle Edirne İdare Mahkemesi'nin ret kararını İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettik. Dava dilekçemizi mahkemeye teslim ettikö dedi.



Öğretim görevlisi kalbine yenildi



BURDUR'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Öğretim Görevlisi Ahmet Melek, için tören düzenlendi.



Burdur'da dün gece evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi ve MAKÜ- BESYO öğretim görevlisi Ahmet Melek (50) için cenaze töreni düzenlendi. MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'ndaki törene, MAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Acar, Genel Sekreter Ali Nihat Gündüzalp, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran, Ahmet Melek'in eşi Filiz, çocukları Candan ve Ege Melek ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Rektör Yardımcısı Durmuş Acar, "Soyadıyla müsemma olan Ahmet hocamızın ani bir şekilde aramızdan ayrılmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz" dedi. Dua edilmesinin ardından Ahmet Melek'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'ya gönderildi. Törende öğretim görevlileri ve öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı.



AHMET MELEK KİMDİR?



Gençler, 23 yaş altı ve büyükler olmak üzere 26 Türkiye rekoru kırdı. 76 Kez milli takım formasını giydi. 1985 yılı Dekatlon Gençler Türkiye ve 23 yaş altı Dekatlon Türkiye rekorları halen kırılamadı. 15 yıl Galatasaray Spor Kulübü'nde atletizm yaptı. Atletizm Federasyonu Burdur İl Temsilciliği, Milli Takım Antrenörlüğü, Görme Engelliler Federasyonu Atletizm Teknik Kurul Başkanlığı görevlerinde bulundu.



Otoyol tüneline kız arkadaşının ismini yazan liseliye polis sürprizi



ADANA'da hastaneye gitmek için bindikleri otobüsten yanlış yerde inerek, otoyola giren liseli gençlerden D.C., tünelin duvarlarına kız arkadaşının adını yazdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisleri görünce şaşkına dönen D.C., "Kız arkadaşımın adını yazdım, suç olduğunu bilmiyordum" dedi.



Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Evliye Çelebi Anadolu Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi'nde eğitim gören D.C., İ.Ç. ve K. Y., hastaneye gitmek için belediye otobüsüne bindi. İnecekleri durağı kaçıran gençler, yolda inip, kestirmeden geçmek için Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'na TAG) girdi.



Fehmi Özal Türkay Tüneli'nde yürüyen gençlerden D.C., yağış nedeniyle çamur olan duvara kalp işareti yapıp, kendi ve kız ardaşının adını yazdı. Tünel içerisindeki gençlerin duvara yazı yazdığını gören sürücüler, 155'i arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, otoyolun her iki şeridini ve tünelin girişlerini kapattı. Tünel boyunca duvarları kontrol eden polisler, yazıları inceledi. Tünel çıkışında bekleyen ekipler de sevdiği kızın adını duvara yazan D.C. ile iki arkadaşını yakaladı. Etrafını çeviren polisleri gören gençler, neye uğradıklarını şaşırdı. Duvara sadece kız arkadaşının adını yazdığını söyleyen D.C., "Hastaneye gidiyorduk, otobüsten yanlış yerde indik. Otoyolda yürürken de sevdiğim kızın adını yazdım. Yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum, yine olsa yine yazarım" dedi.



Yazıların fotoğrafını çeken polisler, otoyol güvenliğini tehlikeye düşüren 3 genci, ekip aracına bindirerek işlem yapmak üzere karakola götürüldü.



Karabük Üniversitesi, robot yarışmasında dünya 1 ve 2'ncisi oldu



KARABÜK Üniversitesi Robot Kulübü, Japonya'da düzenlenen '28'inci Uluslararası Sumo Robot Yarışması'nda dünya 1 ve 2'ncisi oldu.



Geçen yıl Tokyo'da düzenlenen yarışmada 'Sakin' adlı robotla dünya 1'incisi olan Karabük Üniversitesi, bu yıl 4 robotla katıldığı aynı yarışmada ünvanını yine kaptırmadı. Japonya'daki uluslararası turnuvanın finali 18 Aralık'ta yapıldı. 21 ülkeden 48 robotun katıldığı turnuvada Türkiye'yi temsil eden robotlardan Karabük Üniversitesi Robot Kulübü'nün 'Avcı' ve 'Sakin' adlı sumo robotları, finalde karşılaştı. Rakibini 2-1 mağlup eden 'Avcı', dünya 1'incisi oldu.



REKTÖRE ZİYARET



Dünya 1 ve 2'ncisi Karabük Üniversitesi Robot Kulübü üyeleri, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Polat, kulübün akademik danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır'a teşekkür ederek plaket verdi. Robot Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ali Uysal, takım kaptanı Araştırma Görevlisi Tuncay Soylu, Robot Kulübü Başkanı Yusuf Karabacak, öğrencilerden Süleyman Çeven, Serdar Gökay ve Özcan Erçin'e çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.



Rektör Prof. Dr. Refik Polat, "Robotun beşiğinde, kalbinde birinci oldular. Çok duygulandım. İnşallah bundan sonra daha da güzel başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Maddi ve manevi desteğe hazırız. Araştırma geliştirme adına bizden ne isteniyorsa kapımız sonuna kadar açıktır" dedi.



'SANAYİYE DÖNÜK ROBOTLAR İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'



Robot Kulübü Akademik Danışmanı ve Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raif Bayır ise, "Öğrencilerimiz şu sıkıntılı günlerde yüzümüzü bir nebze olsun tebessümle güldürdüler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rektörümüzün katkılarıyla üniversitemizde Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Bu alanda sadece yarışma amaçlı değil, sanayiye dönük robotlar üretilmesi konusunda çalışmalara başladık. Bu bilgi birikimini daha yaygın bir şekilde kullanacağız" dedi.



Didim'de anıt zeytin ağacından sembolik hasat



AYDIN'daki Didim Ziraat Odası'nın öncülüğünde, ilçede bulunan anıt zeytin ağacında sembolik zeytin hasadı yapıldı.



Didim Ziraat Odası, zeytinin önemine dikkat çekmek amacıyla sembolik hasat etkinliği gerçekleştirdi. Çamlık Mahallesi'nde bulunan ve 1000 yıllık olduğu tahmin edilen anıt zeytin ağacından sembolik zeytin hasadı yapıldı. Bu ağaçtan toplanan 50 kilo zeytinden çıkan zeytinyağının daha sonra mini bir toplantıda katılımcılara takdim edileceği bildirildi.



Didim Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Gökdemir, ilçede zeytin hasadının başladığını belirterek, "Zeytin üreticileri, ürünlerini almaya başladı. Bizde Didim Ziraat Odası olarak ilçemizdeki zeytinciliğin önemini göstermek için anıt bir zeytin ağacından sembolik hasat etkinliği gerçekleştirdik. İlçemizde geçmiş yıllarda zeytinciliğin var olduğunu gösteren özel ağaçlarımız var. Bunlardan birisi de Çamlık Mahallesi'ndeki yaklaşık 1000 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz bu ağaç. Didim'de eskiden zeytinciliğin var olduğu bu ağaçlardan da anlaşılmaktadır" dedi.



Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay da ilçede zeytinciliğin her geçen gün geliştiğini ifade ederek, kendisinin şanssız bir zeytinci olduğunu söyledi. İki sene önce yaşanan fırtınada hortumun kendi arazisinden geçtiğini ve 30'a yakın zeytin ağacının zarar gördüğünü kaydeden Atabay, "İlçemizde ödüllü tesisler var. Bizde belediye olarak 'Didyma' markası altında zeytinyağımızı tescil ettiriyoruz. Zeytinyağlarından da ürün yapacağız ve önümüzdeki yaz başında piyasaya süreceğiz. Bugünkü anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Kaymakam İskender Yönden ise anıtsal bir zeytin ağacında hasat etkinliği gerçekleştirmenin önemine değinerek, ilçede zeytinciliğin hızla geliştiğini ifade etti. Yönden, "Turizmde gastronomi yapısı içerisine baktığımız zaman çok ciddi anlamda doğal ürüne ve bölgemizde yetişen ürünlere ihtiyaç duyuluyor" diye konuştu. 1000 yıllık bir ağaçtan toplanan zeytinin kendileri için önemli olduğunu anlatan Yönden, şunları söyledi: "İlçe olarak zeytin ve zeytinyağı festivallerini yapıyoruz. Daha da önemlisi bu yıl Vegan Festivali'ne hazırlanıyoruz. Vegan Festivali'nde 1000 yıllık zeytin ağacından üretilen zeytinyağının masaya konulduğunda bütün dünyadaki basın için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bu ağaç bizim için bir örnek ama ürettiğimiz zeytinyağının kalitesi olarak da artık çok ciddi ürünler yapıyoruz. İlçemizdeki insanlar, zeytinin de ilçe için bir marka ve gereklilik olduğunu, turizm şehri olan Didim'de önemli bir kavram olduğunu anladı. Bu noktada ilçemizde zeytincilik üzerine atılan adımları destekliyoruz"



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 1000 yıllık anıt ağaçtan elektrikli zeytin çırpma makinesiyle zeytin hasadı yaptı. Bu ağaçtan toplanan 50 kilo zeytinden yapılacak zeytinyağının daha sonra mini bir toplantıda katılımcılara takdim edileceği bildirildi.



Kaymakam İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Halil Yaşar, Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir, Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Kent konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen Karataş, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Çamlık Mahallesi Muhtarı Mustafa Sülecik, Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve zeytinciler hasat etkinliğine katıldı.



Yağmur kazası: 1 yaralı



ANTALYA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil yönlendirme direğine çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü 34 yaşındaki Özkan Seçmen ağır yaralandı.



Kaza, Konyaaltı ilçesi Antalyaspor Kavşağı'nda saat 01.30'da meydana geldi. Özkan Seçmen, 20 BAR 70 plakalı otomobiliyle Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki yönlendirme direğine çarptı. Sağ tarafından direğe saplanan otomobilde sıkışan Seçmen ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ağır yaralı Seçmen'i otomobilden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Seçmen'in kafasından darbe aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kazanın ardından hurdaya dönen ve parçaları yol kenarına savrulan otomobil ise çekiciye yüklenerek götürüldü.



HAYTAP: Kedi olabilir. Soğuk havalarda kaportaya vurmadan aracınızı çalıştırmayın



HAYVAN Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, havaların soğuk geçtiği şu günlerde, özellikle kedilerin sıcaklığı sebebiyle araçların motorlarına girip uyuduklarını belirterek, sürücülerin kaportaya vurmadan önce araçlarını çalıştırmamasını istedi.



Dışarıdaki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınacak yer aradıklarını belirten Laçinbala şunları söyledi:



"Kediler araçların motor kısmı sıcak olduğu için içine girmekteler. Bu nedenle sürücülerimiz sabahları araçlarına binmeden önce motor kaputunu açıp bakmalı ya da marşa basmadan önce kaputuna birkaç kere vurulmalı. Eğer soğuk geceden, sıcak motorunuza sığınmış bir kedi varsa uyanır ve korkarak uzaklaşır. Bunlara dikkat edilmezse araçların sıcak motoruna yerleşen kediler motorun çalışmasıyla birlikte maddi zarara yol açabildiği gibi, kedinin telef olmasıyla birlikte büyük bir vicdan azabına da neden olur."



Hatay'da sobadan zehirlenen çift öldü



HATAY'ın Payas İlçesi'nde kömür sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 71 yaşındaki Hüseyin ile eşi 64 yaşındaki Nurten Alagöz, yaşamlarını yitirdi.



Fatih Mahallesi'nde oturan Nurten ve Hüseyin Alagöz çifti, dün akşam, ısınmak için kömür sobasını yaktı. Gece kendilerinden haber alamayınca eve gelen çocukları, Alagöz çiftini yerde hareketsiz halde buldu. İhblar üzerine eve gelen sağlık ekibi, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü anlaşıldı. Alagöz çiftinin, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.



Haber: PAYAS (Hatay), -



==================================================



Yakıt tankı patladı, 1 işçi yaralandı



KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir işyerinde iş makinesinin yakıt tankının patlaması sonucu 1 işçi yaralandı. Vücudunda yanıklar oluşan işçi tedavi altına alındı.



Olay saat 11.45 sıralarında, Barış Mahallesi'nde bulunan vinç firmasında meydana geldi. İddiaya göre, iş makinesine ait yakıt tankının patlaması sonucu bir işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın olmadığı görülürken, itfaiye ekipleri kontrolde bulundu. 112 Acil ekibi ise vücudunda yanıklar oluşan 33 yaşındaki Abidin Karaaslan'a müdahalede bulundu. Abidin Karaaslan Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), -



====================================================



FETÖ'den açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarı finalisti valilikte memurluk görevine iade edildi



ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan 'O Ses Türkiye' yarışması finalisti de olan memur Osman Vahit Özdal, valilikteki görevine iade edildi.



Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon ve Planlama Merkezi'nde (YİKOP) memur olarak görev yapan Osman Vahit Özdal, geçen 8 Kasım'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı. Daha önce katıldığı 'O Ses Türkiye' yarışmasında yarı finale kadar yükselen Osman Vahit Özdal'ın hakkında yapılan soruşturmanın tamamlanmasından sonra memuriyet görevine iade edildiği belirtildi.



Haber: ESKİŞEHİR, -



======================================================



Edirne'de 29 kaçak yakalandı, 2 organizatör tutuklandı



EDİRNE'de jandarma tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 29 kaçak yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen ve Oğulpaşa köylerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye ve Pakistan uyruklu 29 kaçak yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla B.A., F.S., B.M. ve H.T. gözaltına alındı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.M. ve H.T. serbest bırakılırken, B.A. ve F.S. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Haber: Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,-



======================================================



Otomobilde 7 kilo eroin ele geçirildi



EDİRNE'YE bağlı İpsala Gümrük kapısından çıkış yapmak isteyen yapancı plakalı otomobilde 7 kilo eroin ele geçti.



İpsala Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, x-ray'dan geçişi sırasında yoğunluğa rastlanması üzerine detaylı aramaya alındı. Eğitimli köpek 'Cobalt'ın da kullanıldığı aramada, otomobilin arka tamponuna gizlenmiş 7 kilo 301 gram eroin bulundu. Otomobilin gözaltına alınan sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.



Haber: Mikail PELİT / MALATYA, -



=====================================================



Milli Eğitim Müdürü ve yardımcısına hapis cezası



ZONGULDAK Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve Yardımcısı Ercan Kahya, soruşturma geçirmeyen, disiplin cezası bulunmayan okul müdürüne düşük not verip görev süresini uzatmayarak mesleğinde ilerlemesini engelledikleri gerekçesiyle 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



21 Ağustos 2014 tarihinde, Zonguldak ve ilçelerinde çoğu Eğitim-Sen üyesi çok sayıda okul müdürü, görev sürelerinin uzatılması için hazırlanan değerlendirme formlarında düşük not verilerek görevden alındı. Görevine son verilen 8'i Eğitim-Sen üyesi 11 eski okul müdürü, Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi'nde idari işlemin iptali için dava açtı. Mahkeme, değerlendirme işleminin nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Mahkeme kararı ardından Milli Eğitim yöneticilerinin yaptığı ikinci değerlendirmede de düşük not verilen eski okul müdürleri, İdare Mahkemesi'nde açtıkları ikinci davayı da kazandı. Buna rağmen, yönetmelik değişikliği gerekçe gösterilerek eski görevlerine iade edilmediler.



'GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA' DAVASI



Görevlerinden alınarak çeşitli okullarda öğretmen olarak görev yapan eski okul müdürleri, mahkeme kararlarını uygulamadıkları gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ercan Kahya hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir okul müdürünün Özbek ve Kahya hakkında Zonguldak 5'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Görevi kötüye kullanma' suçundan açtığı dava sonuçlandı.



Mahkeme kararında, katılan mağdurun müdürlük süresinin uzatılması için düzenlenen formda 'hayır' olarak değerlendirilen kısımların nesnel, somut, ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadan objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olarak doldurularak başarısız sayıldığına, İdare Mahkemesinin iptal kararı ardından bu sefer söz konusu formda 'evet' olarak değerlendirilmiş bölümlerin bir kısmının da 'hayır' yapılarak yeniden başarısız sayıldığına dikkat çekti.



5'ER AY HAPİS CEZASI



Mahkeme, görevlerinin gereklerine aykırı hareket edip okul müdürünün mesleğinde ilerlemesini engelleyerek zararına neden oldukları gerekçesiyle sanıklar Özbek ve Kahya'ya 5'er ay hapis cezası verdi. Sanıkların daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olmaları, kişilik özellikleri, duruşmadaki davranışları gözönünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı.



Haber: Ersin ERCAN/ZONGULDAK, -



========================================================