Dha Yurt Bülteni-4

(ÖZEL)



1)SÜNGER HAVUZDA ÇALIŞAN ŞAMPİYON, ARTIK GERÇEK HAVUZA ATLIYOR



AFYONKARAHİSAR'da, kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzdaki atlama çalışmalarıyla birçok madalya kazanan milli sporcu 16 yaşındaki Yaprak Selin Keskin, artık Ankara'da gerçek havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanıyor. Okul kaydı da Ankara'ya alınan Keskin, "Çok mutluyum. Olimpiyatlara gerçek bir havuzda hazırlanıyorum" dedi.



Afyonkarahisar'da kendi imkanlarıyla yaptıkları içi sünger dolu havuzda çalışarak şampiyonalara hazırlanan ve birçok madalya kazanan atlama sporcusu lise 2'nci sınıf öğrencisi Yaprak Selin Keskin hayaline kavuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın destek verdiği Yaprak Selin Keskin, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde çalışmalarına başladı.



'ÇOK GÜZEL BİR ŞEY OLDU'



Bakan Kılıç'ın kendisini Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne davet etmesini önce tereddütle karşıladığını söyleyen Keskin, okulunun durumunu düşündüğünü, bunun da çözüme kavuşmasının ardından daveti kabul ettiğini söyledi. Keskin, "Şu anda çok mutluyum. Olimpiyatlara gerçek bir havuzda hazırlanıyorum. Benim için çok güzel bir şey oldu. Havuzun yanında cimnastik salonu var, atletizm tesisleri var. Orada çalışmalarımı devam ettiriyorum. Diğer sporcuların da disiplinli çalışmalarını gördükçe kendime daha da disiplin kattığımı düşünüyorum" diye konuştu.



'DOLU DOLU ANTRENMAN GEÇİRİYORUZ'



Yaprak Selin Keskin'in annesi ve aynı zamanda antrenörü olan Nurhan Keskin, kızının Ankara'da gerçek bir havuzda çalışmalarını devam ettirmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Nurhan Keskin, "Bakanımıza çok teşekkür ederim. Yaprak Selin çalışmalarını daha güzel bir ortamda devam ettiriyor. 4 gün havuzu kullanıyor, 3 gün de kara antrenmanı yapıyor. Yani dolu dolu bir antrenman geçiriyoruz" dedi.



Yaprak Selin Keskin, Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalarının dışında kalan zamanlarında ise derslerine çalışarak sınavlara hazırlanıyor.



Görüntü Dökümü



--------------



Yaprak Selin Keskin'in havuz ve sünger çalışmalarından detaylar



RÖP: Yaprak Selin Keskin (Milli Sporcu)



RÖP: Nurhan Keskin (Yaprak Selin Keskin'in Antrenörü)



Yaprak Selin Keskin'in katıldığı yarışma detayları



90.3 MB /// 02.50"



Görüntü Dökümü



--------------



Yaprak Selin Keskin'in gerçek havuzdaki çalışmaları



29.8 MB ///



(Haber-Kamera: Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR,



===================================================



2)ADRENALİN TUTKUNLARININ GÖZDESİ KANYONLAR



Tarihi ve doğası ile dünyanın pek çok ülkesinden turist ağırlayan Antalya, kanyonlarla da ilgi çekiyor. Yerli ve yabancı doğaseverlerin vazgeçemediği Göynük, Güver Uçurumu, Köprülü, Yazılı ve Saklıkent kanyonları, bu yaz da yeni konuklarını ağırlamaya hazır. Trekkinge göre daha profesyonel malzemelerle yapılan kanyon yürüyüşleri en çok Alman ve Rus turistlerin tercihi. Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Antalya şehir merkezine 16 km uzaklıkta Güver Uçurumu ve 20 km uzaklıktaki Göynük kanyonlarının yakın olması nedeniyle en çok ziyaret edilenler arasında bulunduğunu belirtti. Gök, özellikle yaz mevsiminde Antalya'nın sıcağından uzaklaşmak için kanyonların ideal olduğunu, turistlerin en çok Göynük Kanyonu'nu beğendiğini söyledi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Kanyonda botla gezenlerin görüntüsü



RÖP: Cuma Gök



Kanyon görüntüsü



163 MB -- 05.08



(Haber: Selma KUNAR-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



===================================================



(ÖZEL)



3)BM GİBİ DADAŞ BAR EKİBİ



ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, ülke ve kültürlerini tanıttı. Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan çadırlardaki etkinlikte en büyük ilgiyi, 5 ayrı ülke öğrencisinden oluşan bar ekibi gördü. Türkmenistan, Mali, Tacikistan, Azerbaycan ve Özbekistanlı öğrenciler, davul-zurna eşliğinde Erzurum folklöründen örnekler sahneledi. Yabancı öğrencilerin sahnede 'Hançer Barı'nı başarıyla oynaması davetlilerin beğenisini topladı.Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Erzurum'da 'Uluslararası Öğrenci Buluşması' düzenledi. Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler, Merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Kent Meydanı'nda kurulan çadırlarda ülke ve kültürlerini tanıttı. 'Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe' temalı etkinlikte öğrenciler, ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergiledi.



Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen ve davetlilerin katıldığı etkinlik Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. UDEF Erzurum Şube Başkanı Ergün Halis'in bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi vermesinden sonda kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yabancı öğrencilerin en işi biçimde ağırlanacaklarını söyledi.



Kardeşlik meşalesini Erzurum'dan yakmak istediklerini belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, "Dünyaya huzuru ve barışı getirmiş olan Türk milletinin doğudaki en büyük şehri Erzurum'daki öğrencilerimiz, kardeşleriyle bir araya gelmiştir. Onlarla hasbihal ederek hakim kılmak istediğimiz barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayış ve kavrayışı benimsemiştir" diye konuştu. Son günlerdeki olayları değerlendiren Vali Azizoğlu, konuşmasında şunları söyledi:



"Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında vatan topraklarını korumak için Kut'ül Amare'de 15 bin İngiliz askerini esir edilerek 101 sene önce zafer kazanılmıştır. Ülkeyi bölmek için yapılan anlaşmalar ile bölgedeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymak isteyenler o gün başaramadılar. Bugün aynı oyunu devam ettirmek isteseler de unuttukları bir şey var. O gün bir ve beraber olan millet bugün daha fazla bir ve beraber. Osmanlı devletinin yerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'de bugün 100 kat daha güçlü ve kuvvetli bir bölge devleti oldu. Yanımızdaki kardeş ve Müslüman devletlerle bu bölgenin huzurunu ve güvenini birlikte koruyacağız ve bir daha bu bölgede ateş, gözyaşı ve barut olmayacak."



Konuşmaların ardından Türkmenistan, Mali, Tacikistan, Azerbaycan ve Özbekistanlı öğrencilerden oluşan 'Dadaş Bar' ekibi sahne aldı. Yabancı bir öğrencinin okuduğu 'Bar' şiirinin ardından ekip gösterisine başladı. Başta Erzurumlular olmak üzere davetlilerin büyük ilgisini çeken öğrenciler ilk oyunun ardından büyük beğeni toplayan 'Hançer Barı'na hazırlandı. Ellerinde hançerlerle büyük bir ustalıkla oyunu sahneleyen öğrenciler, izleyenlerin beğenisini topladı.



Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan çadırları gezen Vali Seyfettin Azizoğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti. Vali Azizoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kazakistan çadırında öğrencilerin isteği üzerine kazak şapkası giyerek objektiflere poz verdi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



-Barışa katılanlardan detaylar



-Lider, Kanaat önderleri, Belediye Başkanı, valinin açıklaması



-Röportajlar



-Kuranı kerimin okunması.Da



-Tarafların kuranın altından geçmesi



-Tarafların barış anı



-Yemek yenilmesi



Haber-Kamera: Muş,



=================================================



4)102 YIL ÖNCEKİ KARS ULU CAMİİ MEZALİMİ ŞEHİTLERİ ANILDI







KARS Valiliği, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından Ulu Camii'de, Ermeni mezaliminin 102'nci yılında şehitler dualarla anıldı. Ermeni çetelerinin kentin ileri gelenlerini 'Anlaşma yapacağız' diyerek toplayıp diri diri yaktıkları ve mihrabında o günleri yansıtan kan izlerinin bulunduğu Ulu Camii bahçesinde de 'Ulu Camii Tanıklığında' adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Camide Ermeni katliamına uğrayanlar için Mevlit okutuldu, dualar edildi. 17'inci Yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde 1579 yılında 3'üncü Murat adına yaptırılan Ulu Camii, şehirdeki en büyük Osmanlı dönemi camisi olarak biliniyor. Cami, 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda şehrin ileri gelen 280 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp yakılarak tahrip edildi ve kullanılamaz hale getirildi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yine yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor. Ermeni katliamının belgesi olan bu kalıntılar cami derneği tarafından korunuyor. Ulu Cami Dernek Başkanı, Türkiye Yardım Severler Derneği Kars İl Temsilcisi Yasin Aşkın Yıldırım öncülüğünde gerçekleşen 'Ulu Camii Tanıklığında' resim sergisinde ise 1915-18 yılları arasında Kars ve çevresindeki Ermeni katliamları ve bu katliamların ardından bıraktığı izler katılımcılara aktarıldı. Resim sergisinin gezilmesi ve Mevlid-i Şerifin okunmasından sonra cemaate şeker ve kolonya ikramında bulunuldu. Yıldırım, amaçlarının tarihin iyi bilinmesi olduğunu onun için de bu tür anma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, şöyle dedi:



"Her yıl gerçekleştirdiğimiz ve ruhlarına dualar ettiğimiz şehitlerimiz için Mevlid-i şerif, Yasin-i şerif okumak için Ulu Camii'nin önünde toplandık. Maksadımız; her hangi bir devleti, milleti kötülemek değil. Yalnız gerçeklerin aydınlığa çıkması için çabalıyoruz. Onun mücadelesini yapıyoruz. Biliyorsunuz daha öncede Cumhurbaşkanımız, tarihçilerden gelip Türkiye'deki arşivleri katliam yapıldığı yerdeki mevcut yerleri tespit edilmesini ve gerekenlerin yapılması için davet ettiler. Fakat hiç kimse gelmedi, bu davete uymadılar. Bizde Ermeni katliamının 102'nci yılında bu münasebetle ulu camide Mevlüd-i şerif ve Yasin-i şerif okutuyoruz. Allah inşallah kabul eder. Halkımızı davet ettik, onlarda sağolsunlar geldiler."



KAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Yrd.Doç. Dr. Yaşar Kop da, Ulu Camii'nin önemine yönelik tarihi bilgileri aktardı. Kop, Ermenilerin, Kars'ın ileri gelenleri bu camide toplayarak hunharca katlettiklerini ve şehitlerin kan ve yağ izlerinin halen caminin mihrabında ve diğer iki bölmesinde korunduğunu belirtti. Yrd.Doç. Dr. Kop, "1918 tarihinde Ermeni Taşnak çetesi tarafından katledilen başka kaynaklardan 400 olmasına rağmen tespit edilen 280 kişi dönemin Kars'ın önde gelenleri katledildi. Onların anısına Mevlit programı düzenlenmiştir. Ulu Cami bizler için çok ayrı bir yere sahip" dedi.



Mevlit okunması ardından İl müftüsü Mehmet Genç de kürsüde bir konuşma yaparak Ulu Caminde yaşananları anlattı ve şehitler için dua etti.



Görüntü Dökümü



-----------------------



-Camiden genel dış görüntü



-Kitabenin görüntüsü ve yazıları



-Sergiden detaylar



-Yasin Aşkın Yıldırım'ın konuşması



-Yaşar Kop'un konuşması



-Yaşar Kop'un camideki şehitlerin kan izleri ve yağlarının çerçeveye alınmış bölümlerini göstermesi ve konuşması



-Cami mihrabındaki kan ve yağ izleri ve mevlit okunması



-Müftü Mehmet Genç'in kürsüde konuşması ve duası



-Cemaatten detaylar



-Cami çıkısında cemaate mevlit şekeri ikramı



Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS,



DV. 514 MB - 8 DK 45 SN -



=======================================================



5)OLTA İĞNESİ YUTAN DENİZ KAPLUMBAĞASINI AKUT KURTARDI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, olta iğnesi yuttuğu belirlenen caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Gündoğan Mahallesi açıklarında, dün (Cumartesi) saat 15.00 sıralarında sahile yarım mil mesafede, yüzmekte güçlük çeken bir caretta caretta olduğunu farkeden amatör balıkçılar durumu Bodrum AKUT ekibine bildirdi. Botla denize açılan Saadettin Uslu başkanlığındaki AKUT ekibi, olta iğnesi yuttuğu belirlenen 55 santimetre boyunda, 35 kilogram ağırlığındaki deniz kaplumbağasını sudan çıkarttı. Zavallı hayvan, tedavisi için Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde hizmet veren Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehibilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. AKUT lideri Saadettin Uslu, "Birkaç aydır yaralı ve ölmüş caretta carettalarla çok sık karşılaşır hale geldik, Yaralanma ve ölümlerin büyük bölümü insan kaynaklı. Bu deniz kaplumbağası da olta yutmuş. Yapılacak bir operasyonla yututğu olta çıkarılacak. İnsanlar tarafından denizlere atılan çöpler ve balıkçı oltaları zaten kısıtlı olan yaşam alanlarını iyice daraltıyor. Şans eseri bulmasaydık bekli de bu caretta caretta ölecekti" dedi.



Görüntü Dökümü



------------------------



-AKUT Bodrum Ekibi tarafından bota alınarak kurtarılan caretta carnettanın görüntüsa



Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla),



=====================================================



6)İSTANBUL'DAKİ TAPU CİNAYETİNE, MUŞ'TA BARIŞ







İSTANBUL Beylikdüzü'nde geçen yıl tapu yüzünden iki kardeşin ölümü ile sonuçlanan cinayetin kan davasına dönüşmemesi için memleketleri Muş'ta 2 bin kişinin katılımıyla barış töreni yapıldı. Olay geçen yıl 3 Mayıs 2016 günü meydana geldi. Tapu yüzünden anlaşmazlık yaşadığı müteahhit Adnan Kılıçaslan ile kardeşi Savaş Kılıçaslan'ı öldürdüğü iddiasıyla Mahmut Sucu yakalandı. Muş'ta kanat önderleri ile aşiret reisleri Sucu ve Kılıçaslan aileleri arasında kan davası olmaması için araya geldi. Muş'ta bir düğün salonunda düzenlenen barış törenine Vali Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları İstanbul, Ankara, Batman ve birçok ilden kanaat önderleri, vatandaşlar, iki aşiretin üyeleri katıldı.



Barış töreninde ilk konuşmayı yapan Şeyh Muhiddin Aydın, barışın İslam'daki yerine değinerek, barışı sağlamada emeği geçen herkese teşekkür etti ve bu barışın kalıcı olması dileğinde bulundu. Kuran-ı Kerim'in okunumasından sonra her iki aşiretin üyeleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek bir birleriyle tokalaşıp barışı ilan etti. Yapılan duanın ardından taraflar aynı masada yan yana oturup barış yemeği yedi.



Törenin sonunda konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, günümüzde yaşanan savaşlardan bahsederek kavga, dövüş intikamla hiçbir yere varılamayacağını söyledi. Vali Yavuz barışı sağlamada gösterdikleri duyarlık nedeniyle Kılıçaslan ailesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



---------------------------



-Barışa katılanlardan detaylar



-Lider, Kanaat önderleri, Belediye Başkanı, valinin açıklaması



-Röportajlar



-Kuranı kerimin okunması.Da



-Tarafların kuranın altından geçmesi



-Tarafların barış anı



-Yemek yenilmesi



Haber-Kamera: Muş,



=======================================================



7)YÜKSEKOVALI KADINLAR YAYLALARDA PANCAR TOPLUYOR



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde baharın gelmesiyle pancar ve otlu peynir yapımında kullanılan otlardan toplamak isteyen kadınlar yaylalara çıktı.



Yüksekova İlçesi'nde baharın gelmesiyle birlikte çok sayıda kadın yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan otlardan toplamak için Yüksekova yaylalarına çıktı. Yolun bir bölümünü araçlarla, kalan 5- 6 kilometrelik bölümü ise yürüyerek yaylaya çıkan kadınlar, bölgede yetişen pancarlardan topladı. Özenle topladıkları pancar otlarını yemek ve peynir yapımında kullanacaklarını söyleyen kadınlar, "Baharın gelmesi ve karların erimesiyle birlekte otlar çıkmaya başladı. Bizde yemek ve peynir yapımında kullanılan mercan aslan, mendi, sirik ve kenger adlı otlardan topluyoruz. Çok zor bir iş ama yapmak zorundayız" dedi



Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Pancar toplayan kadınlar



-Kadınlar ile röp



-Detaylar



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -



========================================================



8)BURDUR'DA ŞİŞ KÖFTE KUYRUĞU



BURDUR'da Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilere ücretsiz Burdur şiş köfte ikram edildi. Köftenin tadına bakmak isteyenler ocaklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.



Burdur'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ziyaretçilere kentin yöresel tadı olan ve 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret verilerek tescillenen Burdur şiş köfte ikram edildi. Fuar alanında kurulan ocaklarda pişirilen şişleri almak için vatandaş uzun kuyruk oluşturdu.



Yaklaşık 5 bin kişilik Burdur şiş köfte dağıtılırken, tadanlar yöreye özgü çok güzel bir yiyecek olduğunu söyledi.



Görüntü Dökümü



--------------



Şişlerin yapılması ve dağıtımı



Kuyruktaki vatandaşlar



Şiş yiyenler



Vatandaşların görüşleri



Detay



110 MB /// 03.32"



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



=======================================================



9)BURDUR'DA BESİ SIĞIRI YARIŞMASI



BURDUR'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda 'En Verimli Besi Sığırı' yarışması yapıldı.



Uzay Çatılı Halk Pazarı'nda düzenlenen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında yapılan En Verimli Besi Sığırı yarışmasına 5 yetiştirici katıldı. Jüri üyeliklerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Elmaz, Antalya Kırmız Et Üreticileri Birliği Başkanı İlhan Ayhan ile Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Ali Tok'un yaptığı yarışmada besi sığırları ırk özellikleri, kondisyon-canlı ağırlığı (yaşına göre gelişim), vücut genel yapısı, baş, boyun, ayak yapısı uygunluğu ve tahmini günlük canlı ağırlık artışı kriterlerine göre değerlendirildi.



Yarışma öncesinde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, üretimi değerli kılmanın kalkınmanın kapısını açtığını söyledi.



Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de Burdur'a yakışır şekilde güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştirildiğini kaydetti. Özçelik, "Birlik olunca, güç birliği yapınca nasıl güzel şeyler gerçekleşebiliyor. Bunu artık biz Burdur olarak önümüzdeki yıllarda her alanda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şu anda hayvancılıkta çok iyi noktadayız. Onu daha da ileriye götürmek için aklımızı kullanarak yeni bilgi ve teknolojilerle üretimi arttıracak yolları, yöntemleri hepimizin daha iyi şekilde öğrenmemiz gerekiyor" dedi.



Yarışmada 1030 kilogram canlı ağırlığı ile Ali Zorlu'nun "Fırat" adlı besi sığırı birinci, 815 kilogram canlı ağırlığı ile Hacılar Köyü'nden İfaket Yavuz'un "Ercan" adlı besi sığırı ikinci, 900 kilogram canlı ağırlığı ile Kağılcık Köyü'nden Ethem Taşoluk'un "Rafet El Roman" adlı besi sığırı üçüncü oldu.



Birinci Ali Zorlu, "Çok mutluyum emeğinin karşılığını aldım. Çocuğa nasıl bakıyorsak buna da öyle baktık" dedi.



Dereceye girenlere ödülleri Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç ve Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner tarafından verildi.



Görüntü Dökümü



-------------



Alandan görüntü



Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in konuşması



Ak Parti Milletvekili Bayram Özçelik'in konuşması



Jürinin incelemesi



Ödül töreni



Birinci olan Ali Zorlu ile röportaj



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



=======================================================