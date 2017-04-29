Dha Yurt Bülteni-4
(ÖZEL) 1)KAPKAÇA UĞRAYAN KIZI, SINAVA POLİS YETİŞTİRDİANTALYA'da açık öğretim sınavı için evden çıkan 26 yaşındaki Arzu Tıraş, yolda kapkaççıların hedefi oldu.
(ÖZEL)
1)KAPKAÇA UĞRAYAN KIZI, SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ
ANTALYA'da açık öğretim sınavı için evden çıkan 26 yaşındaki Arzu Tıraş, yolda kapkaççıların hedefi oldu. Genç kızın çalınan çantasını ormanlık alanda bulan polis, içindeki giriş belgesi ve kimliğini teslim etti. Tıraş, sınava 5 dakika kala polis eskortu eşliğinde okula yetiştirildi.Olay, sabah 09.00 sıralarında Kepez İlçesi, Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavına gitmek için evinden çıkan Arzu Tıraş, otobüsten indiği sırada iki kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. İçinde sınava giriş belgesi, banka kartı, kimlik kartı ve 10 TL parası bulunan Tıraş, çantasını önüne doğru çekip yürümeye devam etti. Bu sırada yanına yaklaşan iki kişi hızla çekip koparttıkları çantayı alıp kaçmaya başladı. Ormanlık alana giren iki zanlı, kaçarak izini kaybettirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Gözyaşları içinde başına gelenleri anlatan Arzu Tıraş, "Sınava gidiyordum. Beni takip ettiklerini fark ettikten sonra önlem aldım. Ancak, hızla çantamı asılıp koparttılar. Kendilerine yalvardım. Beni dinlemeden çantamı alıp kaçtılar" dedi.
Genç kızın verdiği bilgiler doğrultusunda ormanlık alanda arama yapan polis, gasp edilen çantayı bir ağacın kenarına atılmış halde buldu. Parmak izi bırakmamak için içerisinden eldivenle sınava giriş belgesi, kalem ve kimliği çıkartan ekipler, genç kıza teslim etti. Sınava çok az bir süre kaldığını söyleyen Arzu Tıraş'ı ekip aracına alan polisler, eskort eşliğinde sınavın yapılacağı Ayşe Atmaca İlköğretim Okulu'na yetiştirdi.
Saat 09.30'daki sınavına 5 dakika kala yetişen Arzu Tıraş, kendisine yardımcı olan polislere teşekkür etti.
Görüntü Dökümü
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Kapkaça uğrayan kız polisle konuşurken görüntü
Kapkaça uğrayan kız ağlayarak başına gelenleri anlatırken görüntü
Kapkaça uğrayan kız röp
Kapkaça uğrayan kız ormanlık alanı göstererek yaşadıklarını anlatırken
Kapkaça uğrayan kız çanta içerisinde olan eşyalarını anlatırken
Polisin orman içine girişinden görüntü
Kızın kaldırımda oturup ağlaması
Kızın çantasından görüntü
Olay yerinden detay görüntü
Kızın polis eşliğinde ormana girip çantasına doğru yürümesi
Kızın çantasından polisin sınav kağıdını, kimliğini alması ve teslim etmesi
Kızın ormanlık alandan çıkışı ve polislerle sınav saatini konuşması
Polisin komiserine seslenip, kızı okula bırakacağını söylemesi
Kızın polis aracına binmesi
Polis aracının seyir halindeki iken görüntüsü
Kızın polis aracıyla okula getirilmesi
Kızın polise teşekkür edip okula doğru koşması
Okuldan dış plan
324 MB - 5.19'
( Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,
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PARK HALİNDE BULUNAN 7 OTOBÜS YANDI - (EK)
2)MOBESE KAYITLARI İZLENİYOR
Bursa'da dün gece meydana gelen ve 6 yolcu otobüsünün kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini izlerken Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri ise, "Şu anda yangının çıkış nedeni net olarak belirlemedemi. Araçlar kasıtlı olarakta yakılmış olabilir arızadan dolayıda yangın çıkabilir. Bu soruşturma sonrası belli olacak." dedi.
(SÜRE: 01.13 dk) (BOYUT: 93 mB)
Görüntü dökümü
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Yanan otobüslerin görüntüsü
Firma yetkilisi inceleme yaparken
Detaylar
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URLA ENGİNAR FESTİVALİ 3'ÜNCÜ KEZ BAŞLADI
3)URLA'DA ENGİNAR FESTİVALİ COŞKUSU
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Uluslararası 3'üncü Urla Enginar Festivali, coşkuyla başladı. Festival öncesindeki kortejde renkli görüntüler yaşandı. Farklı illerden misafirlerin ilk günden büyük ilgi gösterdiği festivalde enginar sadece bitki olarak satılmadı, lezzet kattığı onlarca yemekte ustaları tarafından görücüye çıktı, yerel halktan ustaları da enginarın lezzet sırlarını anlattı.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü, Delice (Delis) Uluslararası Gurme Kentler Ağı, Urla'ya gönül verenler tarafından düzenlenen Enginar Festivali, üçüncü kez konuklarını ağırlamaya başladı. Her yıl hem çeşitlilik hem de katılım olarak büyük artış gösteren festival, kortejin ardından coşkuyla başladı. Törende konuşan Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılıç, enginarı Türk ve yabancı mutfaklara tanıtmaya çalıştıklarını, yaprağından gövdesine kadar her türlü yemeği yapılan enginarı Türkiye'de bile tatmayanların olduğunu, festival sayesinde bunu sağlayacaklarını söyledi.
Festivalin organizatörlerinden Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, enginarın Yunan mitolojisinde de var olduğunu anlattı. Sibel Uyar, enginar festivalinin de ilçeye olan katkılarını, "İki yılda üretim yüzde 43 arttı. Enginar üretim alanları iki yılda tam bin 300 dönüm arttı. Bu yıl 3 milyon kök enginar üretimi oldu. Bu ne demek, Urla rüzgarıyla yetişmiş 9 milyon baş enginar tatlandıracak sofraları. Çiftçimizi nasırlı elleriyle sofralara hiçbir aracı sokmadan, sofralarınıza sağlık götüreceksiniz" sözleriyle ifade etti.
Festivali büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, "Tarımın ne demek olduğunu, beslenmenin ne demek olduğunu biliyoruz. Sanayi eşittir kalkınmadan, tarımsız kalkınılamayacağını biliyoruz. 13 yıldır tarımın, kırsalın kalkınması için var gücümüzle çalışıyor, üretiyoruz" dedi.
ENGİNARI AVRUPA DA TANIYACAK
Festivale bu yıl Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden gelen şefler, enginar ile yapacakları yemeklerin sunumunu gerçekleştirecek. Ayrıca festival boyunca, 'dostlar sofrası', 'Arnavut ve Bulgaristan sofrası', 'anneli kızlı' ve 'babalı oğullu' enginar atölyeleri yeralacak, sakız enginarı anlatılacak. Sakız enginarının da marka tescili yapılacak. Festivalin başlamasıyla birlikte vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Sadece İzmir ve çevresinden değil, İstanbul'dan bile festival için ilçeye gelenler oldu. Festivalde enginar sadece bitki olarak satılmadı, lezzet kattığı onlarca yemekte ustaları tarafından görücüye çıktı, yerel halktan ustaları da enginarın lezzet sırlarını anlattı.
Görüntü Dökümü
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Stantlardan görüntü.
Ziyarete gelen vatandaşlarla röportaj.
Satıcılarla röportaj.
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Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR
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4)MANAVGAT'TA ALIŞVERİŞ FESTİVALİ BAŞLADI
ANTALYA'nın Manavgat İlçesi Atatürk Caddesi'nde 15 gün sürecek Bahar Şenliği Alışveriş Festivali başladı.
Alışveriş Festivali'nin başlaması dolayısıyla Kaymakam Nazmi Günlü, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Esnaf Odası Başkanı Hasan Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz, esnaf ve vatandaşın katıldığı tören düzenlendi.
BİZİM SOKAK MANTIĞI
Kaymakam Nazmi Günlü, böyle bir etkinlikten haberdar olmadığını, duyduğunda çok memnun olduğunu anlatırken, "Böyle bizim bu sokak anlamında komşularımızın, esnafımızın birlik ve dayanışma içerisinde olması, bu birlik ve beraberliği bu şekilde göstermesi, aynı zamanda bir sezon başlangıcı, bir indirimle bir hareketle, bir festivalle başlatmaları, bunun için kendilerini kutluyorum" dedi.
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, böyle girişimleri her zaman desteklediklerini ve festivalin bu sene 3'üncüsünün yapıldığını söyledi.
Festivalin başlangıcı dolayısıyla kurdele kesiminin ardından Kaymakam Nazmi Günlü ve beraberindekiler mağazaları ziyaret etti.
YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM
Festivali düzenleyen esnaftan Ayşegül Gökmen, turizm sezonunun başladığını belirterek, festivali düzenlemekteki amaçlarının sezon başında alışverişi canlandırmak ve mutlu müşteri profili oluşturmak olduğunu söyledi. Festivalin 15 gün süreceğini ve esnafın yüzde 15'ten yüzde 50'ye varan oranlarda çeşitli indirimler gerçekleştirdiğini anlatan Gökmen, festival boyunca caddede çeşitli etkinliklerin ve ikramların yapılacağını belirtti.
Görüntü dökümü
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Genel görüntü
Konuşmalar
Kurdele kesilmesi
Esnafları ziyaret
Detay
56 MB - 01: 22ö
Haber- Kamera: Mithat ABAKAKAN/MANAVGAT(Antalya),
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5)ARİF NİHAT ASYA'NIN BÜSTÜNE SALDIRI
ADANA'da 'Bayrak' şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'nın büstü ateşe verilip yakılmak istendi.
Merkez Seyhan İlçesi'nde dün akşam saatlerinde Arif Nihat Asya Bayrak Parkı ve Müzesi'ne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, yanlarında taşıdıkları karton kutuları, Asya'nın büstünün bulunduğu yıldız şeklindeki mermer kaidenin yanına yerleştirip ateşe verdi. Dumanları fark eden parktaki özel güvenlik elemanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye aracını parka sokamayan ekipler, alevleri yangın söndürme tüpleriyle kontrol altına aldı. Polis ekipleri, büste zarar vermek isteyen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
PARK VE MÜZE OLDU
Merkez Seyhan İlçesi'nin Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi ile Seyhan Nehri arasında kalan bölüm, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenerek park haline getirildi. Türk bayrağı için yazılmış en anlamlı eserlerden olan 'Bayrak' şiirinin yazarı ve 1950-1954 yılları arasında Demokrat Parti'den Adana Milletvekilliği yapan Arif Nihat Asya'nın adı verildi.
Görüntü Dökümü
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Arif Nihat Asya'nın büstünun görüntüsü
Olay yerinden genel ve detay görüntüler
İtfaiye ekiplerinin küreklerle yangını söndürmeye çalışması
Yangın söndürme tüpünü sıkmaları
Olay yerinden genel görüntü
SÜRE: 02'11" BOYUT: 133 MB
Haber-Kamera: Fatih KARAÇALI/ADANA,
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6)BODRUM'DA ÇÖPLÜKTE YANGIN
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ndeki belediye çöplüğünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunmasıyla söndürüldü.
Bodrum'un Yokuşbaşı Mevkii'ndeki Bodrum Belediyesi'ne ait çöplükte, bugün saat 08.00'de, gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangın, heyecan yarattı. Bodrum Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve belediye iş makineleriyle yangına müdahale edildi. Küçük bir alanda çıkan, ancak kuru otlar nedeniyle büyüme olasılığı bulunan yangına hızla müdahale edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bodrum Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de gelmesiyle sürdürülen müdahalede soğutma çalışmaları başlandı.
Görüntü Dökümü
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Yangın söndürme çalışmalarından görüntü vardır.
Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), DHA)